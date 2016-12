Campioana mondială cîştigă cursa inaugurală Class 1 World Powerboat Championship

Prima cursă a sezonului din Class 1 World Powerboat Championship a adus şi prima victorie a sezonului pentru campioana mondială en titre - Fazza 3. Prima barcă a Victory Team reînnoadă şirul succeselor şi îşi reafirmă pretenţiile la un nou titlu mondial. Cîştigătoarea Edox Pole Position, Qatar 95, a avut ghinion în cursa de la Doha! După un start perfect, în care a preluat conducerea, Qatar 95 a condus ostilităţile pînă în turul 9, cînd problemele la motor i-au forţat să se retragă pe Matteo Nicolini şi Abdullah Al-Sulaiti. Astfel a devenit lideră Fazza 3, care a şi cîştigat Qatar Marine Festival Grand Prix, urmată de Qatar 96 şi Victory 1. Revelaţia cursei a fost debutanta Aurarium 10, care a terminat pe poziţia a patra! Clasamentul de la Doha: 1. Fazza 3 - A Al Zafeen (EAU) / N Bin Hendi (EAU) în 59.52.48; 2. Qatar 96 - H Al-Thani (Qat) / S Curtis (Ang) la 01.10.27; 3. Victory 1 - M Al Mehairi (EAU) / JM Sanchez (Fra) la 01.36.13; 4. Aurantium 10 – C Rivolta (Ita) / G Carpitella (Ita) la 1 tur; 5. Giorgioffshore 18 – R Calugi (Ita) / N Giorgi (Ita) la 1 tur; 6. Foresti & Suardi - Roscioli Hotels 8 - F Pansini (Ita) / G Montavoci (Ita) la 3 tururi. Nu au terminat cursa: Qatar 95 - A Al-Sulaiti (Qat) / M Nicolini (Ita), Maritimo 11 - T Barry-Cotter (Aus) / PV Nilsen (Nor), Welmax 90 - C Zaborowski (Nor) / J Tandberg (Nor), Maritimo 12 - G Manuzzi (SM) / P McGrath (NZ)

Australia a pierdut la masa verde meciul de Cupa Davis cu India

Federaţia Internaţională de Tenis (ITF) a anunţat că India a cîştigat la masa verde meciul cu Australia din Cupa Davis şi s-a calificat în play-off-ul Grupei Mondiale, după ce australienii au anunţat că nu vor trimite nicio echipă la Chennai din motive de securitate. „ITF regretă şi dezaprobă decizia Australiei de a nu juca meciul de Cupa Davis cu India, programat pe 8-10 mai, la Chennai. După decizia Australiei de a nu trimite echipa, India este declarată învingătoare şi este calificată pentru play-off-ul de accedere în Grupa Mondială din luna septembrie. În scurt timp, ITF va decide ce sancţiuni vor fi aplicate Australiei ca urmare a neprezentării la acest meci, conform Regulamentului Competiţiei din 2009”, se arată în comunicatul ITF postat pe site-ul Cupei Davis. Federaţia Australiană de Tenis a anunţat sîmbătă că nu va trimite echipa de Cupa Davis la Chennai unde ar fi trebuit să se desfăşoare meciul cu India din cadrul Zonei Asia/Oceania în perioada 8-10 mai, din motive de securitate. Echipa Australiei a cîştigat de 28 de ori Salatiera de argint, în timp ce India a jucat de trei ori finala acestei competiţii.

Ilie Dumitrescu va semna un contract pe doi ani cu formaţia greacă Panthrakikos

Fostul internaţional român Ilie Dumitrescu a ajuns la un acord pentru a antrena formaţia greacă de primă ligă FC Panthrakikos în următoarele două sezoane, înţelegerea urmînd să intre în vigoare pe 15 mai, informează site-ul oficial al grupării elene. „FC Panthrakikos anunţă că, după mai multe zile de discuţii cu antrenorul român Ilie Dumitrescu, a ajuns la un acord cu acesta pentru un contract pe doi ani. Dumitrescu a părut încîntat de negocieri şi va deveni oficial antrenorul echipei pe 15 mai”, se arată în comunicatul grupării care se află în acest moment pe poziţia a 12-a în clasamentul primei divizii greceşti, unde a promovat în premieră anul trecut. Dumitrescu (40 de ani) a antrenat în ultimii ani mai multe echipe din Grecia, printre care AEK Atena, Aegaleo, Kallithea şi PAOK Salonic, aceasta din urmă fiind ultima din cariera sa, în anul 2006.

Partizan Belgrad şi-a asigurat titlul de campioană a Serbiei

Formaţia Partizan Belgrad şi-a asigurat sîmbătă titlul de campioană a Serbiei fără ca măcar să evolueze, după ce principala sa contracandidată, Vojvodina Novi Sad, a remizat, scor 0-0, cu Javor Ivanjica. Partizan şi-a asigurat al 21-lea titlu de campioană din istorie, deorece, cu cinci etape înainte de final, are un avans de 15 puncte şi un golaveraj mai bun.

Rafael Nadal a cîştigat turneul de la Barcelona

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, cap de serie numărul unu, a cîştigat duminică turneul de la Barcelona (Spania), dotat cu premii în valoare totală de 1.995.000 de euro. Nadal l-a învins în finală cu 6-2, 7-5 pe compatriotul său David Ferrer, al patrulea favorit al competiţiei. Pentru succesul de la Barcelona, Nadal va primi 500 de puncte ATP şi un cec în valoare de 286.000 de euro, în timp ce Ferrer va lua 144.000 de euro şi 300 de puncte ATP.

Frederick Bousquet a doborît recordul mondial la 50 metri liber

Înotătorul francez Frederick Bousquet a stabilit ieri, la Montpellier, un nou record mondial în proba de 50 metri liber, terminînd finala Campionatelor Franţei cu timpul de 20 de secunde şi 94 de sutimi. Vechiul record, 21,28, era deţinut de australianul Eamon Sullivan, care obţinuse acea performanţă pe 28 martie 2008, la Sydney. Bousquet a devenit primul înotător din lume care coboară sub graniţa celor 21 de secunde pe distanţa de 50m.