Samara, depăşită în clasamentul intern de Bernadette Szocs

Eliza Samara, una dintre cele mai importante jucătoare de tenis de masă ale României, ocupă doar poziţia a doua într-un clasament stabilit de Federaţia Română de Tenis de Masă. Lidera clasamentului este Bernadette Szocs, cu 579 de puncte, fiind urmată la o diferenţă de aproape 100 de puncte de Eliza Samara. Pe poziţia a treia se găseşte Cristina Hîrîci, sportiva de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul avînd un total de 437p, în timp ce coechipiera sa Ioana Ghemeş ocupă poziţia a şasea cu 380p. Topul celor mai bune zece senioare din ţară a fost stabilit în urma rezultatelor înregistrate în competiţiile interne.

Rulmentul Braşov, la un pas de finala Cupei EHF

Sîmbătă, de la ora 18.00, la Braşov, echipa locală Rulmentul întîlneşte pe Itxako (Spania), în manşa retur a semifinalelor Cupei EHF. După ce în tur au remizat în Spania, 23-23, braşovencele sînt foarte aproape de a se califica în finala Cupei EHF. În schimb, Oltchim Rm. Vîlcea nu se mai gîndeşte la accederea în finala Ligii Campionilor, după înfrîngerea din prima manşă a semifinalelor, 28-34, pe teren propriu, cu Viborg. Sîmbătă, de la ora 15.05, Oltchim joacă în Danemarca partida retur, singura dorinţă a vîlcencelor fiind o revanşă pe terenul nordicelor. Misiunea vîlcencelor va fi una dificilă, singurele înfrîngeri pentru Viborg în acest sezon, trei la număr, fiind consemnate în deplasare. Gruparea daneză a anunţat vineri că extrema dreaptă Cristina Vărzaru şi-a prelungit contractul cu echipa de handbal feminin Viborg HK pînă în 2011. “A fost cea mai mare dorinţă a mea să rămîn la Viborg. Totul despre club şi echipă este foarte profesionist, am simţit asta imediat ce am venit, cu ani în urmă\", a afirmat Vărzaru, care a absentat mai bine de un an şi jumătate de la echipa naţională a României, din cauza accidentărilor, iar la ultimele convocări nu a mai fost selecţionată. Vărzaru a jucat pînă în prezent 101 meciuri pentru Viborg HK şi a marcat 329 de goluri.

România va întîlni Italia, Macedonia şi SUA la CM de polo

Naţionala de polo a României face parte din Grupa D, alături de selecţionatele Italiei, Macedoniei şi Statelor Unite, la Campionatul Mondial din 2009 care va avea loc la Foro Italico. Componenţa celorlalte grupe se prezintă astfel - Grupa A: Africa de Sud, Canada, Germania şi Ungaria; Grupa B: Muntenegru, Croaţia, China şi Brazilia; Grupa C: Kazahstan, Serbia, Australia şi Spania. Campionatul Mondial din Italia este programat în perioada 19 iulie - 1 august, iar în următoarea fază se califică primele două clasate din fiecare grupă.

Naţionala de hochei pe gheaţă a retrogradat în al treilea eşalon valoric

Echipa naţională de hochei a României a înregistrat, vineri, a cincea înfrîngere din tot atîtea meciuri la Campionatul Mondial de la Torun (Polonia), Divizia I, Grupa B. Scorul meciului cu Olanda a fost 1-5, tricolorii izbutind să marcheze singurul lor gol la această competiţie, prin Tihamir Becze! Aceasta a fost a cincea înfrîngere a României la CM, după ce 0-11 cu Italia, 0-7 cu Polonia, 0-8 cu Marea Britanie şi 0-7 cu Ucraina. România a terminat grupa pe ultimul loc, cu 0 puncte şi un golaveraj de 1-38, retrogradînd în Divizia a II-a, al treilea eşalon valoric.

Rezultate din Liga a II-a la fotbal

Rezultate înregistrate în partidele disputate, vineri, în etapa a 25-a a Ligii a II-a la fotbal, Seria I: Dinamo Bucureşti II - FC Snagov 6-1; CSM FC Ploieşti - Cetate Suceava 1-0; Luceafărul Lotus Băile Felix - Sportul Studenţesc 2-2. Programul meciurilor de sîmbătă - Seria I: FC Buftea - Dunărea Giurgiu; Ceahlăul Piatra Neamţ - FC Botoşani; Dunărea Galaţi - Municipal Bacău; Concordia Chiajna - Petrolul Ploieşti. Partidele Prefab Modelu - Progresul Bucureşti şi Delta Tulcea - Forex Braşov nu se dispută. Seria a II-a: CFR Timişoara - U. Cluj; Unirea Alba Iulia - Libery Oradea; ACU Arad - UT Arad; Dacia Mioveni - Drobeta Tr. Severin; Minerul Lupeni - Mureşul Deva; FCM Tg. Mureş - CS Mechel Cîmpia Turzii; SC Tîrgovişte - Jiul Petroşani; Arieşul Turda - FC Bihor Oradea; CSM Rm. Vîlcea - FC Internaţional Curtea de Argeş.