RCJ Farul va debuta în play-off-ul DN pe 13 mai

Play-off-ul Diviziei Naţionale de rugby va începe sîmbătă, 25 aprilie, dar Rugby Club Judeţan Farul Constanţa va susţine abia pe 13 mai primul joc din play-off. RCJ Farul va întîlni, pe teren propriu, pe CSM Baia Mare, în prima etapă din play-off, care programează la sfîrşitul săptămînii viitoare următoarele partide: U. Cluj - Dinamo Bucureşti şi Steaua Bucureşti - U. Timişoara. Mult aşteptata confruntare Dinamo - RCJ Farul, din etapa a 2-a, se va disputa pe 20 mai. RCJ Farul va juca în următoarele etape după următorul program - etapa a 3-a (5 august): RCJ Farul - Steaua; etapa a 4-a (23 mai): U. Cluj - RCJ Farul; etapa a 5-a (27 mai): RCJ Farul - U. Timişoara; etapa a 6-a (8 august): CSM Baia Mare - RCJ Farul; etapa a 7-a (15 august): RCJ Farul - Dinamo; etapa a 8-a (22 august): Steaua - RCJ Farul; etapa a 9-a (29 august): RCJ Farul - U. Cluj; etapa a 10-a (5 septembrie): U. Timişoara - RCJ Farul. Semifinalele sînt programate pe 12 septembrie, iar finala pe 19 septembrie. În turneul play-out, RC Cleopatra va juca sîmbătă, în deplasare, cu RC Bîrlad. Cele şase echipe din play-off se vor lupta pentru accederea în semifinale, iar cele şase formaţii din play-out vor juca pentru a evita ultimele două locuri retrogradante.

Programul etapei a 25-a din Liga a II-a la fotbal

Vineri şi sîmbătă, de la ora 11.00, sînt programate partidele din etapa a 25-a a Ligii a II-a la fotbal. Programul jocurilor se prezintă astfel - Seria I, vineri: Dinamo Bucureşti II - FC Snagov; CSM FC Ploieşti - Cetate Suceava; Luceafărul Lotus Băile Felix - Sportul Studenţesc; sîmbătă: FC Buftea - Dunărea Giurgiu; Ceahlăul Piatra Neamţ - FC Botoşani; Dunărea Galaţi - Municipal Bacău; Concordia Chiajna - Petrolul Ploieşti. Partidele Prefab Modelu - Progresul Bucureşti şi Delta Tulcea - Forex Braşov nu se dispută. Seria a II-a, sîmbătă: CFR Timişoara - U. Cluj; Unirea Alba Iulia - Libery Oradea; ACU Arad - UT Arad; Dacia Mioveni - Drobeta Tr. Severin; Minerul Lupeni - Mureşul Deva; FCM Tg. Mureş - CS Mechel Cîmpia Turzii; SC Tîrgovişte - Jiul Petroşani; Arieşul Turda - FC Bihor Oradea; CSM Rm. Vîlcea - FC Internaţional Curtea de Argeş.

Doi suporteri clujeni, condamnaţi la închisoare cu executare

Doi suporteri ai echipei de fotbal Universitatea Cluj, Paul Adrian Stanciu (19 de ani) şi Tivadar Tolja (20 de ani), au fost condamnaţi, ieri, la cîte 4 ani şi 6 luni de închisoare pentru că l-au agresat pe jandarmul clujean Gabriel Romulus Oşan, anul trecut, pe 7 mai, înaintea derby-ului U. Cluj - CFR Cluj. Stanciu l-a lovit cu o cărămidă în cap pe jandarmul care filma marşul suporterilor către stadion, iar, după ce acesta a căzut la pămînt, alţi suporteri i-au aplicat mai multe lovituri în zona capului. Instanţa a schimbat ieri încadrarea pentru Stanciu, Tolja şi Tudorel Florin Cîmpan (17 ani) în ultraj şi ultraj contra bunelor moravuri. Tribunalul Cluj i-a condamnat pe Cîmpan la 2 ani şi 6 luni cu suspendare, iar pe Horaţiu Ioan Cătălina - pentru ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice - la doi ani cu suspendare. Cîmpan şi Cătălina vor fi, de asemenea, supravegheaţi timp de patru ani. Instanţa clujeană a mai decis Stanciu şi Tolja să plătească jandarmului bătut 50.100 de lei daune morale, iar, împreună cu Tudorel Florin Câmpan, au de achitat şi 982 de lei Spitalul Militar Cluj-Napoca, unde jandarmul a fost internat după bătaie. Totodată, cei patru inculpaţi nu au voie să intre pe stadion, nu au voie să comunice între ei, să voteze sau să candideze. Doar Stanciu se afla în arest preventiv, la pronunţarea sentinţei. Timpul petrecut în arest preventiv se va lua în calcul la efectuarea pedepsei, la fel ca şi în cazul lui Tolja şi Cîmpan, care au fost eliberaţi din arest preventiv anul trecut. Decizia Tribunalului Cluj poate fi atacată cu apel în termen de zece zile de la pronunţare.

Consiliul Concurenţei a început investigaţii privind drepturile de televizare a Ligii I

Consiliul Concurenţei s-a autosesizat în privinţa vînzării drepturilor de televizare a Ligii I de fotbal şi a iniţiat două investigaţii care vizează Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) şi Federaţia Română de Fotbal (FRF), pe de-o parte, şi consorţiul Antena 1-RCS&RDS, pe de altă parte. Preşedintele Consiliul Concurenţei, Gheorghe Oprescu, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că investigaţiile au fost deschise pornind de la posibile încălcări ale Legii Concurenţei şi a Tratatului cu Uniunea Europeană. Astfel, investigaţia cu privire la LPF şi FRF are legătură cu vânzarea drepturilor de televiziune pentru Liga I, în timp ce verificarea consorţiului Antena 1-RCS&RDS are în vedere piaţa valorificărilor drepturilor de televizare. Conform preşedintelui Consiliului Concurenţei, a fost înfiinţată o echipă care urmează să finalizeze un raport, care va fi trimis părţilor implicate. Ulterior, va fi cerut un drept la replică privind raportul respectiv, de la părţile implicate. După această etapă, în plenul Consiliului Concurenţei va avea loc o audiere, la care vor fi prezenţi echipa de investigatori şi părţile implicate. “Investigaţia nu are nicio legătură cu ce vedem la televizor, cu Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA). Face parte din investigaţiile normale pe care le avem. Pornim investigaţiile pentru posibila încălcare a Articolului 5 din Legea Concurenţei şi Articolului 81 din Tratat (cu Uniunea Europeană - n.r.). Sîntem obligaţi, ca stat membru, să deschidem investigaţii şi pe Art. 81”, a precizat preşedintele Consiliului Concurenţei.

România, la a patra înfrîngere la CM de hochei pe gheaţă

Echipa naţională de hochei pe gheaţă a României a înregistrat, ieri, al patrulea eşec consecutiv la Campionatul Mondial de la Torun (Polonia), Divizia I, Grupa B, fiind învinsă, cu 7-0 (2-0, 3-0, 2-0), de reprezentativa Ucrainei şi continuă să fie singura echipă din competiţie fără gol înscris. În precedentele trei meciuri, România a cedat în faţa Italiei, scor 0-11, Poloniei, scor 0-7, şi Marii Britanii, scor 0-8. România se află pe ultimul loc în grupă, fără niciun puncte şi un golaveraj de 0-33. Naţionala pregătită de canadianul Thomas Skinner va disputa următorul meci astăzi, împotriva Olandei.