Gică Hagi aşteaptă o ofertă cu un obiectiv clar, pe termen lung

Fostul selecţioner Gheorghe Hagi a declarat, ieri, că ar fi dispus să antreneze echipa naţională, în cazul în care i s-ar propune un proiect pe termen lung. “Am spus că sînt deschis, aştept o ofertă care sa mă provoace, să îmi dea un obiectiv clar pe termen mediu şi lung. Dacă voiam să antrenez, antrenam acum pe Galatasaray, dar voiam un proiect. Le mulţumesc tuturor care susţin că pot antrena naţionala”, a declarat Hagi, care nu a dorit să comenteze arestările din fotbalul românesc. Hagi a fost prezent, ieri, la Galaţi, unde Luceafărul Brăila a cîştigat cea de-a treia zonă a Cupei “Hagi”, competiţie la care au luat parte şase formaţii. Brăilenii au învins în finală pe Steaua Dunării Galaţi, cu 5-3, după executarea loviturilor de departajare. La finalul timpului regulamentar scorul a fost egal, 2-2. Ambele echipe au obţinut calificarea în faza finală care se ve desfăşura la Constanţa. “Scopul este acela de a crea entuziasm în rîndul copiilor, de a le crea plăcerea de a juca fotbal. Unii cîştigă, alţii pierd, e bine că învaţă de mici ce înseamnă competiţia. Sper să-i vedem pe unii dintre ajungînd mari fotbalişti”, a spus Hagi.

FRF i-a propus 300.000 euro lui Piţurcă pentru rezilierea contractului

Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a decis ieri să îi propună selecţionerului Victor Piţurcă suma de 300.000 de euro pentru rezilierea contractului, cu 50.000 de euro mai mult decît ultima ofertă făcută de oficialii FRF, a declarat preşedintele Mircea Sandu. “S-a ridicat problema cu Victor Piţurcă în timpul Comitetului Executiv, iar Lupescu ne-a transmis că ultima ofertă este de 300.000 de euro. Propunerea a fost acceptat, s-a votat şi doar doi membrii s-au abţinut. Dacă selecţionerul nu va fi de acord nici cu această propunere, ne vom judeca”, a declarat Mircea Sandu. Preşedintele FRF a mai spus că directorul general al FRF, Ionuţ Lupescu, a plecat în Franţa, la meciul dintre Olympique Marseille şi Şahtior Doneţk, pentru a discuta cu Mircea Lucescu preluarea echipei naţionale a României. “Lupescu va discuta cu Mircea Lucescu despre naţională. La 64 de ani cît are el, cred că a obţinut o satisfacţie majoră din toate punctele de vedere, bani, rezultare, performanţe şi aşa mai departe. Ar putea să se întoarcă la naţională, dar să vedem ce planuri are”, a conchis Sandu.

CFR Cluj - FC Vaslui şi Dinamo - FC Timişoara, în semifinalele Cupei României

CFR Cluj va întîlni formaţia FC Vaslui, iar echipa Dinamo va juca împotriva grupării FC Timişoara, în semifinalele Cupei României, conform tragerii la sorţi care a avut loc, ieri, la Casa Fotbalului din Bucureşti. CFR Cluj şi Dinamo sînt echipele organizatoare ale acestor meciuri. Partidele din semifinalele Cupei României vor avea loc pe 29 aprilie, iar finala este programată pe 13 iunie. Totuşi, Rapid poate cîştiga la “masa verde” meciul cu Dinamo, din Cupa României. FC Rapid solicită Comisiei de Disciplină a FRF sancţionarea FC Dinamo cu depunctarea şi suspendarea terenului propriu pentru scandările rasiste ale suporterilor “alb-roşii” la meciul direct din sferturile de finală ale Cupei României, a declarat directorul general al clubului giuleştean, Grigore Sichitiu. Comisia de disciplină a FRF va analiza cazul şi se pare că sînt şanse mari să-i dea dreptate clubului giuleştean. Astfel, deşi a învins cu 4-2 pe teren, trupa lui Rednic s-ar putea vedea eliminată din Cupă. Bannerele afişate de galeriei “cîinilor roşii” în meciul de miercuri seară: “Din nou pe stadion miroase a esenţă de rom”, “Vrabia mălai visează”, “Nu toţi ţiganii sînt rapidişti, dar toţi rapidiştii sînt ţigani” şi “Sîntem români, asta e esenţa care face diferenţa”. Altfel, un suporter rapidist, care a fost implicat, miercuri seară, într-un incident care a avut loc la Piteşti, înaintea începerii meciului de fotbal dintre Dinamo şi Rapid, a fost prins de poliţişti avînd asupra sa haşiş. Tînărul în vîrstă de 21 de ani a fost predat ofiţerilor de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate Argeş, care continuă cercetările în acest caz, cu tînărul în stare de libertate.

Olăroiu a semnat cu Al-Sadd

Antrenorul Cosmin Olăroiu, care a renunţat luna trecută la colaborarea cu gruparea saudită Al Hilal, a semnat un contract pe doi ani cu Al-Sadd, informează site-ul oficial al clubului din Qatar. Românul se va afla pentru prima dată pe banca tehnică a noii sale echipe după meciul cu Umm Salal, din campionatul intern, programat vineri. Al-Sadd a fost pregătită, în sezonul 2001-2002, de actualul manager general al Universităţii Craiova, Ilie Balaci, care a cîştigat atunci Cupa Cupelor Arabiei.

Alex Ferguson, la al 150-lea meci în Liga Campionilor

Antrenorul echipei Manchester United, Alex Ferguson, s-a aflat, miercuri, la întîlnirea din deplasare cu FC Porto, pentru a 150-a oară pe banca tehnică la un meci din Liga Campionilor. “Cînd joci al 150-lea meci nu contează adversarul. 150 de meciuri este mult...”, a declarat Ferguson, care a precizat că adversara de miercuri, FC Porto, pe care Manchester United a învins-o, cu scorul de 1-0, nu a fost prea periculoasă: “A avut cîteva semiocazii, dar nimic mai mult. Nu cred că portughezii ar fi putut să înscrie. Cele patru zile de repaus pe care le-am avut înainte de acest meci au făcut diferenţa. Cristiano Ronaldo a înscris un gol senzaţional, a fost magnific”. Antrenorul secund al formaţiei FC Porto, Jose Gomes, consideră că rezultatul nu este prea corect: “Nu este un rezultat foarte corect. Am fost învinşi, dar putem fi mîndri pentru că am muncit mult. Să nu uităm că a fost Manchester United, cea mai bună echipă din lume, cea care ne-a dat gol prin cel mai bun jucător din lume, Cristiano Ronaldo. Rar o echipă pune formaţia Manchester United în dificultate aşa cum am făcut-o noi în repriza a doua”, a explicat Gomes.

Laudrup, demis de Spartak Moscova

Clubul Spartak Moscova l-a demis pe antrenorul danez Michael Laudrup, după şapte luni de colaborare, timp în care formaţia din capitala Rusiei a încheiat campionatul pe poziţia a opta şi a fost eliminată în sferturile de finală ale cupei. „Ne-am despărţit de antrenorul Michael Laudrup, din cauza rezultatelor proaste înregistrate în ultimul timp”, se arată într-un comunicat al clubului moscovit. Danezul, care a mai antrenat formaţia spaniolă Getafe, va fi înlocuit, provizoriu, cu fostul internaţional Valeri Karpin, actualmente director general al grupării.

Arie Haan nu mai este selecţionerul Albaniei

Antrenorul olandez Arie Haan a demisionat ieri din funcţia de selecţioner al Albaniei, „ca urmare a rezultatelor slabe înregistrate în preliminariile Campionatului Mondial din 2010”, a anunţat preşedintele Federaţiei Albaneze de Fotbal, Armando Duka. Fostul internaţional olandez preluase postul în ianuarie 2008, după demisia croatului Otto Barici, ca urmare a înfrîngerilor albanezilor din meciurile cu Bielorusia şi România, din preliminariile EURO 2008. Federaţia Albaneză de Fotbal va anunţa în zilele următoare numele noului selecţioner.

Vieri va participa la competiţii de poker

Fostul atacant al echipei naţionale a Italiei, Christian Vieri, a hotărît să participe în mai multe competiţii de poker. Vieri nu va renunţa nici la cariera de jucător, chiar dacă are 35 de ani şi nuare nici un angajament cu vreo echipă de club după ce a plecat în huiduielile suporterilor echipei Atalanta, la un antrenament al formaţiei din Bergamo. “Îmi place foarte mult jocul de cărţi, dar viitorul meu este tot în fotbal. Mă voi opri cînd voi fi plictisit să mai alerg după minge, dar acest lucru nu s-a întîmplat. Cînd mă voi retrage poate chiar voi ajunge un jucător profesionist de poker”, a afirmat Vieri. Atacantul italian a evoluat la echipe precum Juventus, Lazio, Inter, AC Milan sau Fiorentina.

Platini a felicitat Polonia pentru modul în care pregăteşte EURO 2012

Preşedintele UEFA, Michel Platini, a felicitat, ieri, Polonia pentru munca depusă pentru pregătirea turneului final al CE din 2012, competiţie care va fi organizată alături de Ucraina. “Lucrurile avansează foarte bine în acest moment. Vreau să felicit Ministerul Sportului şi Federaţia Poloneză de Fotbal pentru munca depusă. Nu am găsit mari probleme în Polonia. Veţi vedea stadioane foarte frumoase, sînt fabuloase”, a afirmat Platini. Preşedintele UEFA a efectuat o vizită în Ucraina şi Polonia, cele două organizatoare ale EURO 2012, iar acesta a dat asigurări că Ucraina nu poate pierde dreptul de a organiza turneul, deşi are mai multe probleme. El a confirmat că situaţia infrastructurii din oraşele poloneze este mai bună, dar speră ca cele două ţări să reuşească un turneu final frumos. Oraşele gazdă ale EURO 2012 vor fi decise cu ocazia şedinţei Comitetului Executiv care va avea loc la Bucureşti, pe 12 şi 13 mai.

Ron Dennis a renunţat la conducerea McLaren Racing

Ron Dennis a anunţat, ieri, că a renunţat la postul de preşedinte al McLaren Racing, una din diviziile grupului McLaren care se ocupă în special de echipa de Formula 1 implicată în Campionatul Mondial. Dennis, în vîrstă de 61 de ani, anunţase, la jumătatea lunii ianuarie, că îi va ceda locul lui Martin Whitmarsh, pentru a prelua McLaren Automotive, o altă filială a grupului, care va lansa modele de maşini sport, lunile viitoare. Iniţial, schimbarea de la conducerea McLaren Racing a fost programată pentru 1 martie, dar a fost oficializată abia joi dimineaţă, printr-o conferinţă de presă ce a avut loc la Woking. “În calitate de director executiv al McLaren Automotive, Ron Dennis va participa la dezvoltarea noii filiale pentru maşini sport. Începând de astăzi (n.r. - joi), Ron Dennis i-a cedat responsabilităţile de preşedinte al McLaren Racing lui Martin Whitmarsh, care se va ocupa şi de această filială pe lîngă rolul său de conducător al McLaren-Mercedes”, se arată într-un comunicat al McLaren. Ron Dennis se afla la conducerea McLaren Racing de peste 27 de ani.

Campioana olimpică Shawn Johnson, sportiva amatoare a anului 2008 în SUA

Gimnasta americană Shawn Johnson, campioană olimpică la bîrnă în 2008, a primit cel de-al 79-lea Trofeu “Sullivan”, acordat anual celui mai bun sportiv amator din SUA. Trofeul a fost decernat de către un juriu compus din membri ai Comitetului Olimpic al SUA şi din conducători din sport, în timp ce publicul şi-a putut exprima, la rîndul său, voturile prin internet. Johnson, care a cucerit şi trei medalii de argint la Jocurile Olimpice de la Beijing (pe echipe, la sol şi la general), este al treilea practicant al gimnasticii, care primeşte Trofeul “Sullivan”, după Kurt Thomas - în 1979 şi Paul Hamm - în 2004.

Şarapova vrea să revină pe teren la Roland Garros

Rusoaica Maria Şarapova se antrenează şi ar vrea să revină pe terenul de tenis la turneul de Mare şlem de la Roland Garros, după ce în octombrie 2008 s-a operat la umăr, a anuţat căpitanul echipei de FED Cup a Rusiei, Şamil Tarpişchev. „Am vorbit cu tatăl Mariei Şarapova de curînd şi el mi-a spus că ea se antrenează şi vrea să revină la Roland Garros. Din cîte mi-a spus el, Maria ar vrea să mai joace una din competiţiile pregătitoare pe zgură de dinaintea turneului de Grand Slam, dar încă nu e hotărîtă ce va face exact”, a afirmat Tarpişchev. Şarapova ocupă în acest moment locul 53 în clasamentul WTA, ea absentînd de pe terenul de tenis încă din august 2008. Rusoaica în vîrstă de 22 de ani a jucat ultimul său turneu la Montreal în august 2008. Ea a absentat de la Jocurile Olimpice de la Beijing şi de la US Open, iar la începutul acestui an a declarat forfait şi pentru turneul demonstrativ de la Hong Kong, dar şi pentru Australian Open. Turneul de Mare Şlem de la Roland Garros este programat în perioada 24 mai - 7 iunie, la Paris.

Cursa Campionilor s-a mutat de pe “Wembley” pe Stadionul “Cuib de Pasăre” din Beijing

Cursa Campionilor care este programată pe 3 şi 4 noiembrie va avea loc pe Stadionul “Cuib de Pasăre” din Beijing, şi nu pe “Wembley”, cum era stabilit iniţial, au anunţat, ieri, organizatorii. “Am primit mai multe oferte atrăgătoare, mai exact de la cinci arene, dar după Olimpiada din 2008 nu am putut ignora candidatura Beijingului. Stadionul Cuib de Pasăre este nemaipomenit şi suntem încîntaţi că putem duce această competiţie acolo”, a afirmat organizatorul Fredrik Johnsson. În fiecare an foşti şi actuali campioni mondiali ai sportului cu motor concurează în Cursa Campionilor. Printre numele care au luat startul la această cursă de-a lungul timpului apar Michael Schumacher, David Coulthard, Sebastian Vettel sau Sebastien Loeb.

Federer, eliminat în optimile turneului de la Monte Carlo

Tenismenul elveţian Roger Federer a părăsit, ieri, turneul de la Monte Carlo, turneu dotat cu premii în valoare totală de 2,75 milioane de euro, după ce a fost eliminat în optimile de finală de compatriotul său Stanislas Wawrinka. Cap de serie nr. 13, Wawrinka s-a impus în faţa lui Federer, nr. 2 mondial, cu 6-4, 7-5 şi s-a calificat astfel în sferturile de finală ale competiţiei. În sferturi, Wawrinka îl va întîlni pe germanul Andreas Beck, care a trecut în optimi de argentinianul Juan Monaco, scor 3-6, 6-2, 7-5.