Alţi trei jucători dinamovişti suspendaţi după incidentele de la meciul de rugby Dinamo - RCJ Farul

Reunită ieri, la Bucureşti, Comisia de Apel a Federaţiei Române de Rugby (FRR) a decis suspendarea pentru cinci etape şi amendarea cu 5.000 de lei a jucătorilor dinamovişti Cătălin Beca, Adrian Bărbuliceanu şi Ştefan Ciuntu, după incidentele de la meciul cu RCJ Farul. Comisia de Apel a FRR s-a întrunit pentru a analiza memoriile depuse de cele două cluburi, păstrînd sancţiunile dictate iniţial de Comisia de Disciplină şi, în plus, a decis penalizarea celor trei jucători ai echipei Dinamo, care nu fuseseră sancţionaţi în primă instanţă. Tot în şedinţa de miercuri, Comisia de Apel a decis şi aplicarea unui avertisment dinamoviştilor Gheorghiţă Bigiu, Adrian Ion, Mihai Adăscăliţei şi Marius Mamoc, dar şi constănţenilor Constantin Gheară, Iuri Natriashvili, Lasha Tavarkiladze şi George Chiriac.

Memorialul “Nicolae Gheorghe“ la lupte greco-romane

La Medgidia, în noua sală de sport “Dan Spătaru”, a avut loc sîmbătă ediţia a cincea a Memorialului “Nicolae Gheorghe“ la lupte greco-romane, competiţie organizată de CSS Medgidia, Asociaţia Judeţeană de Lupte, DSJ Constanţa, Primăria Medgidia şi Comitetul de părinţi al secţiei de lupte din cadrul CSS Medgidia. „Nicolae Gheorghe a fost un mare antrenor de lupte greco-romane din Medgidia, fost sportiv de valoare şi pedagog desăvîrşit”, a declarat antrenorul Daniel Toader, de la CSS Medgidia, cel care a fost principalul organizator al competiţiei. Au participat 80 de copii şi cadeţi, de la şapte cluburi: CSS Medgidia (antrenor Daniel Toader), LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa (antrenori Ioan Giuglea şi Valentin Dobrin), CS Farul Constanţa (antrenor Vasile Duşu), CSS 3 Steaua Bucureşti, CSS 7 Bucureşti, CSS Integral Buzău şi CSS Danubiu Tulcea. Micuţii luptători constănţeni au dominat competiţia, clubul local avînd cei mai mulţi sportivi pe podium - lupte greco-romane, copii: categoria 24 kg - 1. Emre Amet; 2. Rareş Domnică; 3. Andrei Ion (toţi de la Medgidia); 28 kg: 1. Vlad Tucă; 2. Alexandru Ciucă (ambii de la Medgidia); 3. Mihai Panciu (LPS); 32 kg: 2. Cosmin Logăscu (Medgidia); 35 kg: 1. Iulian Grăjdan (LPS - Farul); 42 kg: 1. Ionuţ Ion (LPS - Farul); 47 kg: 1. Flavius Moise (Medgidia); 2. Stelian Motoloi (LPS); 59 kg: 3. Florin Stanciu (LPS); 73 kg: 3. Laurenţiu Gîţu (Farul); cadeţi: 50 kg: 2. Valentin Ştefan (LPS - Farul), 3. Duan Memet (LPS); 58 kg: 2. Alexandru Dumitrache (Medgidia); 69 kg: 2. Alexandru Martin (Medgidia); 76 kg: 1. Bogdan Cornea (Medgidia); feminin, lupte libere: 52 kg: 1. Rariana Moise; 2. Andreea Buzoianu; 3. Miruna Domnică (toate de la Medgidia). Sportivii de pe podium au primit echipament sportiv din partea AJ Lupte, în timp ce Primăria din Medgidia a pus la dispoziţie sala şi a asigurat medaliile, precum şi dulciuri şi răcoritoare pentru toţi participanţii.

Cupa “Florilor” la lupte libere

Duminică, la Mangalia, a avut loc Cupa “Florilor” la lupte libere, competiţie la care au participat sportivi şi sportive de la CS Mangalia şi din Bucureşti. De fapt, competiţia s-a rezumat la un meci între gazde şi Selecţionata Bucureştiului, cîştigat de Mangalia cu 8-2. De la gazde s-au remarcat Liviu Cojoc, Liviu Costache, Vlad Grumeş, Andrei Scorici, Răzvan Roman, Ştefan Marin, Nicoleta Popa şi Denisa Macovei, sportivii fiind antrenaţi de Ionel Luca şi Marian Oancea.

Cristian şi Adrian Martin au debutat în CN de karting

Micuţii piloţi constănţeni Cristian şi Adrian Martin au participat la sfîrşitul săptămînii trecute la prima etapă din Campionatul National de karting, desfăşurată pe circuitul de la Bacău. Cristian Martin (8 ani) şi-a confirmat valoarea demonstrată anul acesta pe circuitele din Italia şi s-a impus fără probleme la clasa Baby. El a cîştigat ambele manşe, chiar dacă în prima a fost nevoit să plece de pe ultima poziţie a grilei de start. Adrian Martin (9 ani), în schimb, a continuat procesul de acomodare la clasa Mini, unde se află în primul an de participare. El a abandonat în prima manşă, după ce a fost implicat într-un accident, iar în manşa a doua, plecat de pe ultima poziţie a grilei de start, a intrat în primii 14. Următoarea lor competiţie este programată în Italia, pe 18 şi 19 aprilie, pe circuitul de karting de la Castelletto di Branduzzo, cursa făcînd parte din Campionatul Regional al Italiei.

Steaua, U. Cluj şi Dinamo, în semifinalele Cupei României la rugby

Ieri au avut loc trei partide din sferturile de finală ale Cupei României la rugby, meciuri în urma cărora formaţiile Steaua Bucureşti, U. Cluj şi Dinamo Bucureşti s-au calificat în semifinale. Rezultate: Steaua - Ştiinţa Petroşani 116-7; U. Cluj - RC Griviţa Bucureşti 41-12; Dinamo - CSM Baia Mare 30-14. Cel de-al patrulea sfert de finală, RCJ Farul - RCM Timişoara, a fost amînat la solicitarea formaţiei constănţene. Semifinalele Cupei României vor avea loc pe 1 august, iar finala pe 26 septembrie.

Sorana Cîrstea, în semifinale la dublu, la Barcelona

Perechea Sorana Cîrstea / Andreja Klepac (România / Slovenia) s-a calificat, ieri, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Barcelona, dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Cîrstea şi Klepac au învins în sferturi, cu 6-4, 6-3, perechea Maret Ani / Renata Voracova (Estonia / Cehia).

România, prima victorie în Liga Mondială de polo

Naţionala de polo a României a obţinut ieri, la Oradea, prima victorie din Liga Mondială, după ce a dispus de reprezentativa similară a Italiei, cu 12-10 (3-2, 4-3, 4-2, 1-3), în cea de-a treia partidă din Grupa B a Ligii Mondiale. Marcatorii echipei României, antrenată de Kovacs Istvan, au fost Iosep 4 goluri, Buşilă 2g, R. Georgescu 2g, C. Radu, Dunca, Dina şi Kadar - cîte un gol. În primele două meciuri, jucate în deplasare, România a cedat în faţa Italiei (2-10) şi a campioanei europene en titre Muntenegru (7-13). În ultimul meci din Grupa B, tricolorii vor întîlni, pe teren propriu, Muntenegru, pe 5 mai, un rezultat pozitiv, adică minim egal, aducîndu-i calificarea la turneul final al Ligii Mondiale. Campioana europeană Muntenegru este deja calificată, în calitate de ţară organizatoare, astfel că lupta pentru turneul final se dă între România şi Italia. Faţă de ediţiile precedente, Liga Mondială are un alt sistem de calificare la turneul final. Astfel, au fost constituite trei grupe în Europa, din care se vor califica la turneul final trei echipe, plus naţionala ţării organizatoare a ultimului act, Muntenegru (16-21 iunie 2009). Partidele se joacă tur-retur, în intervalul 21 ianuarie - 12 mai, componenţa grupelor europene fiind următoarea - Grupa A: Serbia, Grecia, Ungaria, Franţa; Grupa B: Muntenegru, Italia, România; Grupa C: Spania, Croaţia, Rusia, Germania. La turneul final din Muntenegru vor participa opt echipe, după cum urmează: cîte una din grupele de calificarea ale Americii şi Africii, două din grupa Asia-Oceania şi patru din Europa. Premiile totale ale competiţiei sînt de 500.000 de dolari, cîştigătoarea Ligii Mondiale urmînd să primească 100.000 de dolari. Naţionala României s-a clasat în 2007 pe locul şase la turneul final World League din Berlin, anul trecut a ratat calificarea la Jocurile Olimpice, iar în 2009 va participa la Campionatul Mondial de la Roma.

Antrenorul lui Viborg se aşteaptă ca Oltchim să îl surprindă în retur

Tehnicianul grupării Viborg, Jakob Vestergaard, a declarat că returul cu Oltchim va fi ca o partidă de şah în care el trebuie să îşi da seama care este următoarea mutare, menţionînd că banca de rezerve a echipei vîlcene oferă soluţii surprinzătoare. Vestergaard a vorbit şi despre ceea ce s-a întîmplat în meciul tur, de la Vîlcea: „În primul rînd am început cu o apărare foarte bună. Nu mă aşteptam să cîştigăm la o diferenţă atît de mare. Vîlcea este un loc foarte bun în care poţi juca, iar Oltchim este o echipă foarte bună. Apărarea noastră şi-a făcut bine treaba şi doar extremele româncelor au putut marca”. Oltchim a pierdut, duminică, pe teren propriu, în faţa grupării daneze Viborg, scor 28-34 (11-16), în manşa tur din semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin. Returul este programat sîmbătă, 18 aprilie, în Danemarca.

Tolnai va fi al doilea portar al Oltchimului în returul cu Viborg

Tehnicianul echipei Oltchim Rm. Vîlcea, Radu Voina, a pregătit deja unele modificări în cadrul lotului de 14 jucătoare care va merge la Viborg, printre care introducerea Talidei Tolnai în locul Mihaelei Smedescu. „Cu siguranţă vor fi schimbări, deja m-am gîndit să o iau pe Tolnai în Danemarca şi nu pe Smedescu. Voi fi nevoit să o schimb şi pe Gabi Szucs, care s-a accidentat, a suferit o entorsă la antrenamente, a căzut pe piciorul unei colege şi trebuie să stea minimum o săptămînă. Lotul de 14 jucătoare pentru Danemarca îl voi stabili abia joi după-amiază”, a afirmat Voina.