Brown GP a costat o liră sterlină!

Revelaţia actualului sezon din Formula 1, Brawn GP este - de fapt - o echipă destul de veche în Marele Circ - Honda GP. Afectaţi de criză, japonezii au hotărît să reducă... cheltuielile renunţînd la echipa de Formula 1! Pentru a nu o desfiinţa, japonezii au acceptat orice sumă, mai exact... o liră sterlină! Atît a plătit Ross Brawn, pentru marea favorită a sezonului la titlul producătorilor! Cel puţin aşa susţine cotidianul japonez Yomiuri Shimbun.

FRF nu a ajuns la o înţelegere cu Piţurcă

Directorul general al FRF, Ioan Angelo Lupescu, a declarat că nu s-a ajuns la nicio înţelegere cu selecţionerul Victor Piţurcă privind oferta de 250.000 de euro care i-a fost făcută pentru întreruperea contractului, subliniind că acesta va fi reziliat unilateral. “Nu am ajuns la nicio înţelegere, avem puncte de vedere diferite. Dînsul consideră că mai sînt şanse matematice de calificare. Mi-a spus: îmi daţi toţi banii şi reziliăm contractul, însă nu am putut ajunge la un punct comun. Următorul pas nu ştiu care va fi, el probabil se va adresa unei comisii internaţionale, probabil la FIFA, pentru a face o plîngere. Contractul FRF cu Piţurcă se va rezilia unilateral, pentru neîndeplinirea obiectivului, anume calificarea la Cupa Mondială. Din punct de vedere juridic, săptămîna asta, vom face toate demersurile”, a declarat Lupescu.

Keşeru, fotbalistul lunii martie în Liga a doua franceză

Lui Claudiu Keşeru, atacantul echipei FC Tours, i-a fost decernat Trofeul UNFP, cuvenit celui mai bun fotbalist al lunii martie din Liga a doua franceză. Jucătorul român a primit 60% din voturi, devansîndu-i pe Alberto Costa (Montpellier, 35%) şi pe Cheick Diabate (Ajaccio, 5%). O recompensă logică pentru un jucător care a înscris patru goluri în trei meciuri jucate. Este pentru a doua oară cînd internaţionalul român de tineret primeşte acest trofeu, după aprilie 2008, cînd juca pentru Libourne Saint-Seurin.

Un arbitru bulgar i-a salvat viaţa unui jucător

Internaţionalul bulgar Georgi Iliev, care la partida dintre Cerno More Varna şi Lokomotiv Plovdiv a leşinat pe teren după ce a suferit o gravă accidentare în zona feţei, a fost salavat de la moarte de arbitrul asistent, Plamen Georgiev, cel care i-a acordat primul ajutor. “Am lăsat fanionul jos şi am alergat către locul incidentului. Trebuie să fii foarte atent în astfel de situaţii. Eu am experienţa unor cazuri similare şi nu am ezitat să acţionez. Mi-am dat seama imediat că jucătorul şi-a înghiţit limba şi nu putea să respire”, a spus Georgiev. Iliev, 11 selecţii şi un gol în prima reprezentativă a Bulgariei, şi-a pierdut cunonştinţa pe teren din cauza unei ciocniri cu un adversar în timpul meciului pe care echipa sa, Cerno More Varna, l-a cîştigat, duminică, în faţa lui Lokomotiv Plovdiv cu 2-1. Ulterior, conducerea gazdelor a anunţat că mijlocaşul în vîrstă de 27 de ani a suferit o fractură de maxilar.

Portarul Rogerio Ceni va fi indisponibil şase luni

Portarul echipei Sao Paulo, Rogerio Ceni, va fi indisponibil şase luni, după ce s-a accidentat la gleznă la un antrenament, informează cotidianul L’Equipe, citînd site-ul oficial al clubului brazilian. Ceni, un specialist al loviturilor libere şi loviturilor de la 11m, s-a accidentat după ce a căzut în timpul unui joc şcoală la antrenamentul de luni. Rogerio Ceni, în vîrstă de 36 de ani, a evoluat doar la Sao Paulo de la debutul său, în 1990, la 17 ani. El a marcat pentru formaţia braziliană 83 de goluri.

Keţbaia a demisionat din postul de antrenor al echipei Anorthosis Famagusta

Tehnicianul georgian Temuri Keţbaia, cel care a calificat, în acest sezon, formaţia Anorthosis Famagusta pentru prima dată în grupele Ligii Campionilor, şi-a prezentat demisia din funcţia de antrenor principal al echipei cipriote. Keţbaia a luat această decizie “în interesul echipei Anorthosis”, dar fără acordul Consiliului Administrativ, anunţă oficialii grupării cipriote, care îşi exprimă regretele că formaţia este părăsită de tehnicianul care a scris “cea mai briliantă pagină” din istoria de 98 de ani a sa. În 2008, Anorthosis a devenit primul club din Cipru care a acces pînă în faza grupelor Ligii Campionilor, acolo unde nu a pierdut nicio partidă pe teren propiu, cîştigînd meciul cu Panathinaikos Atena şi remizînd cu formaţiile Internazionale Milano şi Werder Bremen. Pe plan intern, formaţia lui Keţbaia nu are deloc un sezon reuşit, fiind eliminată prematur din Cupa Ciprului, iar în campionat nu a reuşit să ţină pasul cu formaţiile Omonia Nicosia şi Apoel Nicosia, aceasta din urmă avînd nevoie doar de un punct din trei meciuri pentru a deveni campioană. De asemenea, clubul Anorthosis a fost marcat în acest sezon de arestarea, la finele lunii noiembrie 2008, a lui Andreas Panteli, fost preşedinte al clubului şi un apropiat a lui Keţbaia, acuzat de gestiune defectuoasă a fondurilor. Keţbaia, în vîrstă de 40 de ani, a evoluat pentru Anorthosis între 1992-1994, înainte de se trasfera la AEK Atena şi Newcastle United. Fostul internaţional georgian a revenit la Anorthosis ca jucător-antrenor, în 2002, apoi doar ca tehnician, din 2007.

Mihajlovic, demis de la Bologna

Conducerea clubului italian Bologna, din Serie A, a decis să-l demită din funcţie pe antrenorul Sinişa Mihajlovic, din cauza rezultatelor slabe, iar acesta va fi înlocuit cu Giuseppe Papadopulo. Bologna a pierdut în ultima etapă, cu 1-4, meciul cu Siena, iar oficialii de la Bologna au considerat că echipa are şanse mai mici de salvare de la retrogradare dacă Mihajlovic va rămîne antrenor. Noul antrenor, Giuseppe Papadopulo, s-a înţeles cu preşedintele clubului şi a fost prezentat oficial ieri. Sîrbul a antrenat echipa din luna noiembrie a anului trecut, iar Bologna se află pe locul 18 în Serie A, cu 26 de puncte după 31 de etape. Papadopulo a antrenat echipe precum Siena, Lazio, Palermo sau Lecce.

Van Nistelrooy revine la antrenamente într-o lună

Atacantul formaţiei Real Madrid, Ruud van Nistelrooy, a declarat că speră să revină la antrenamente peste aproximativ o lună, după ce în noiembrie 2008 a fost supus unei intervenţii chirugicale la genunchi. „Sînt optimist, deoarece vindecarea mea decurge foarte bine. Etapa următoare va consta în a atinge balonul şi a juca într-un meci”, a declarat atacantul olandez pentru cotidianul Marca. „Nu duc lipsă de entuziasm şi motivaţie, aşa că aştept cu nerăbdare sezonul viitor”, a mai afirmat Van Nistelrooy, în vîrstă de 32 de ani.

Edmundo a rămas fără permis pînă în 2011

Fostul fotbalist brazilian Edmundo a rămas fără permisul auto pînă în anul 2011, după ce a primit 47 de amenzi şi penalizări de 219 puncte în ultimii trei ani. Doar în anul 2008, Edmundo a comis 17 infracţiuni, care l-au “costat” 70 de puncte. Cotidianul brazilian O Dia susţine că Edmundo nu va mai putea conduce pînă în 2011, an în care va trebui să facă din nou şcoala de şoferi şi să dea din nou examenul. Potrivit legilor braziliene, unui şofer i se retrage permisul auto după acumularea a 20 de puncte, iar Edmundo a mai rămas fără permis în două rînduri. În prezent, el este judecat într-un proces din cauza unui accident rutier din 1995, în care au murit trei persoane. În primă instanţă, fostul fotbalist a fost condamnat la patru ani şi jumătate de închisoare.

Cinci jucători de la Manchester United sînt nominalizaţi la titlul de cel mai bun fotbalist din Anglia

Căpitanul lui FC Liverpool, Steven Gerrard, şi cinci fotbalişti de la Manchester United au fost nominalizaţi la premiul de cel mai bun fotbalist al anului din Premier League. Alături de Gerrard, ceilalţi nominalizaţi la premiul de cel mai bun jucător, acordat de Asociaţia Fotbaliştilor Profesionişti, sînt Rio Ferdinand, Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo, Edwin van der Sar şi Nemanja Vidici. Potrivit presei engleze, fundaşul Vidici este favorit la adjudecarea trofeului, care se va acorda pe 26 aprilie. Pentru premiul de cel mai bun tînăr fotbalist sînt nominalizaţi: Gabriel Agbonlahor (Aston Villa), Rafael Da Silva (Manchester United), Johnny Evans (Manchester United), Stephen Ireland (Manchester City), Aaron Lennon (Tottenham) şi Ashley Young (Aston Villa).

Ding Hui, primul sportiv de culoare selecţionat într-o echipă naţională chineză

Jucătorul Ding Hui, născut dintr-o mamă de origine chineză şi un tată sud-african, a fost selecţionat în echipa naţională de volei masculin a Chinei, devenind primul sportiv de culoare ce va reprezenta China la cel mai înalt nivel sportiv. Hui, în vîrstă de 19 ani, care a crescut în oraşul Hangzhou (estul Chinei) şi a făcut parte din echipele naţionale de juniori, evoluează la echipa din provincia Zhejiang, şi este unul din jucătorii pe care naţionala de volei masculin a Chinei contează pentru cîştigare medaliei de aur la Jocurile Olimpice din 2012 de la Londra. “Staff-ul naţionalei îl are în vizor de mai mult timp. Este foarte activ pe teren şi va aduce un plus echipei noastre”, a declarat antrenorul naţionalei de volei masculin a Chinei, Zhou Jianan.

Bolt şi-a cerut scuze public faţă de cetăţenii jamaicani

Atletul Usain Bolt, regele sprintului mondial, a ţinut să-şi ceară scuze, luni, după ce, într-un interviu acordat unui cotidian german, a lăsat să se înţeleagă că marijuana este consumată frecvent în Jamaica. „Vreau să-mi cer scuze în faţa poporului jamaican dacă declaraţiile mele au lăsat cumva impresia că toţi tinerii îşi rulează jointuri”, a precizat sprinterul jamaican într-un comunicat făcut public de către agentul său Norman Peart. Triplul campion olimpic de la Beijing (100m, 200m şi cu ştafeta de 4x100m) declarase, într-un interviu publicat duminică, de ziarul german Bild, că marijuana este consumată fercvent în ţara sa natală: „În Jamaica, de cînd eşti tînăr înveţi să rulezi un joint, toate lumea a încercat marijuana, chiar şi eu, pe vremea cînd eram foarte tînăr”. Articolul publicat de Bild a declanşat critici dure în Jamaica. În comunicatul semnat de Bolt, sportivul jamaican a adăugat că nu încurajază în niciun fel aceste practici.