Piţurcă nu va negocia cu FRF rezilierea contractului

Selecţionerul României, Victor Piţurcă, nu va accepta cei 250.000 de euro propuşi de Federaţia Română de Fotbal (FRF) pentru rezilierea contractului său, şi este decis să facă toate demersurile pentru ca datele contractuale să fie respectate întocmai, au declarat. “Nu se pune problema că aş accepta sau că voi accepta vreo negociere, vreodată, vreau să mi se respecte contractul. Ce sîntem, bandiţi, hoţi? Ne aflăm în junglă? Nu există cale de întoarcere, voi merge pînă la capăt”, le-a spus Piţurcă unor oficiali din cadrul federaţiei. “Hai să fim serioşi, nu mai avem nicio şansă la calificare. Vorbim de zero şi ceva la sută, astea sînt interpretări ale lui Piţurcă şi ale avocaţilor lui. Am spus că este corect să îi dăm o despăgubire, pentru că mai are contract cu noi. Dacă nu vrea să accepte nu e nicio problemă, ne vom judeca. Staţi liniştiţi, putem numi un alt antrenor în timp ce ne judecăm cu Victor Piţurcă”, a declarat preşedintele FRF, Mircea Sandu.

Rădoi a marcat un gol, dar Al Hilal a ratat titlul de campioană

Mijlocaşul Mirel Rădoi a marcat un gol în partida pe care echipa sa, Al Hilal, a pierdut-o, duminică seară, pe teren propriu, cu 1-2 (0-1), în faţa formaţiei Al Ittihad, în urma căreia a ratat cîştigarea titlului de campioană a Arabiei Saudite. Rădoi, care a fost integralist în ultima etapă a campionatului saudit, a marcat din penalty, în min. 51, primind un cartonaş galben în min. 72. Golurile învingătorilor au fost marcate de Hazazi (min. 18) şi Aboucharouane (min. 70). Tot în ultima etapă, echipa antrenată de Ioan Andone, Al Ittifaq, a terminat la egalitate, acasă, scor 1-1, întîlnirea cu formaţia Al Raed. Titlul de campioană a fost cîştigat de Al Ittihad, care a acumulat 55 de puncte, fiind urmată de Al Hilal, cu 50p, şi Al Ahli, cu 40p. Echipa Al Ittifaq a terminat pe locul 6, cu 29p.

Marica, dorit de Beşiktaş

Atacantul echipei VfB Stuttgart, Ciprian Marica, se află în atenţia clubului Beşiktaş Istanbul, care ar dori să îl achiziţioneze în această vară, folosindu-l ca intermediar pe antrenorul Mircea Lucescu. Conducerea clubului va negocia cu VfB Stuttgart şi îi va cere, pe de altă parte, lui Lucescu să îl convingă pe Marica să accepte un transfer în Turcia. Mircea Lucescu s-a aflat la conducerea tehnică a echipei Beşiktaş în perioada 2002-2004 şi l-a antrenat pe Marica, la Şahtior Doneţk, între 2004 şi 2007.

Olăroiu va antrena în Qatar

Cosmin Olăroiu a anunţat că a discutat toate aspectele contractului său cu oficialii grupării Al-Sadd (Qatar) şi că tot ce mai rămîne este ca părţile să semneze înţelegerea. „Toată lumea prezentă la discuţii a agreat datele contractului meu, iar acum putem spune că în proporţie de 99,9 la sută sînt noul antrenor al lui Al-Sadd. Contractul trebuie să mai fie redactat, după care voi semna”, a spus Olăroiu, care regretă faptul că fosta sa formaţie, Al-Hilal, a pierdut titlul în ultima etapă a campionatului saudit. Al-Sadd ocupă locul al doilea în campionatul statului arab, la o distanţă de şase puncte faţă de liderul Al-Gharafah. La Al-Sadd a mai antrenat şi managerul general al Universităţii Craiova, Ilie Balaci.

Cinci cartonaşe roşii într-un meci care promova “pacea” între suporteri

Trei fotbalişti şi cei doi antrenori principali au fost eliminaţi într-un meci disputat duminică, în Brazilia, deşi partida a fost precedată de o campanie care promova înţelegerea între grupurile rivale de suporteri! Problemele au apărut în repriza secundă a partidei Juventude - Caxias, cînd antrenorul gazdelor a intrat pe teren penrtru a protesta faţă de o decizie a arbitrului. Tehnicianul a fost trimis în tribune, la fel ca şi antrenorul oaspeţilor, care s-a certat cu arbitrul de rezervă. El a refuzat să părăsească banca de rezerve şi a fost escortat în afara terenului de poliţie, iar jocul a fost oprit pentru şase minute. Tensiunile au fost prezente pe teren, iar de la gazde au fost eliminaţi doi jucători, iar de la Caxias un fotbalist, care şi-a lovit intenţionat un adversar. Înainte de meci, cluburile au organizat un “picnic al fraternităţii”, la care au participat liderii suporterilor, reprezentanţi ai poliţiei şi preşedinţii echipelor.

Platini face o ultimă vizită în Ucraina şi Polonia

Prşedintele UEFA, Michel Platini, va face de azi şi pînă joi o ultimă vizită în Ucraina şi Polonia, unde va inspecta stadioanele, deoarece forul european va decide stadioanele şi oraşele gazdă de la EURO 2012 cu ocazia Comitetului Executiv al UEFA, care va avea loc pe 12 şi 13 mai, la Bucureşti. Potrivit unor surse, există posibilitatea ca Ucraina să aibă doar două oraşe gazdă, în timp ce Poloniei să-i fie acordate şase. Preşedinte UEFA a spus în cadrul congresului de la Copenhaga, din luna martie, că situaţia celor două ţări nu este uşoară, la fel şi pentru forul european. Polonia are în construcţie şase stadioane, la Varşovia, Poznan, Wroclaw, Cracovia, Gdansk şi Chorzow, în timp ce Ucraina are probleme mai mari şi cu infrastructura. Proiectul iniţial prevedea ca fiecare ţară să aibă cel puţin patru stadioane care să poate găzdui partidele de la EURO 2012. Guvernul ucrainean promite că va investi alte 105 milioane de euro pentru reconstrucţia de aeroporturi şi 147 de milioane de euro pentru construirea şi reparaţia a 5.000 km de şosele. Ucraina a construit un singur stadion nou, la Dnepropetrovsk (31.000 locuri), arena din Doneţk este în construcţie, iar stadioanele din Kiev, Odessa şi Harkov sînt în renovare. Un alt dezavantaj al Ucrainei este legat de locurile din hoteluri, care nu pot acoperi cazarea echipelor, a suporterilor şi a oficialilor.

Macheda va semna un nou contract cu Manchester

Impresarul lui Federico Macheda, Giovanni Bia, a anunţat că atacantul italian în vîrstă de 17 ani va semna o nouă înţelegere cu Manchester United, în urma căreia va fi remunerat cu o jumătate de milion de euro în următoarele cinci sezoane. “Actele noului contract vor fi parafate pe 22 august (n.r. - dată la care Macheda va împlini majoratul), iar angajamentul se va întinde, cel mai probabil, pe o durată de cinci ani. În prezent, Federico este legat de Manchester pînă în 2011 şi cîştigă 1.500 de euro pe lună, plus un bonus de 2.000 de lire sterline la fiecare apariţie în Premier League”, a spus Bia. Federico Macheda a fost transferat de gruparea de pe Old Trafford în 2007 de la Academia de juniori a lui Lazio Roma. Acesta a debutat în tricoul lui United cu un gol decisiv înscris în poarta celor de la Aston Villa, iar în partida cu Sunderland, din etapa trecută, a marcat din nou reuşita ce a asigurat succesul lui Manchester.