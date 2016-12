Etapa a 21-a în Campionatul Judeţean de Fotbal

În Campionatul Judeţean de Fotbal, sîmbătă şi duminică vor avea loc partidele etapei a 21-a în Seriile Est şi Nord, respectiv a 20-a în Seria Sud. Iată programul meciurilor, care vor începe la ora 12.00, cu excepţia celor de la Cerchezu, Carvăn şi Pietreni - SERIA EST: Viitorul Cerchezu - Fulgerul Chirnogeni (se joacă sîmbătă, de la ora 14.00); AS Bărăganu - Avîntul Comana (se joacă la Lanurile); AS Independenţa - CFR Constanţa; Viitorul Mereni - Aurora II 23 August (se joacă la Osmancea); Sparta II Techirghiol - Voinţa Valu lui Traian; Recolta Negru Vodă - Unirea Topraisar (se joacă la Chirnogeni); Luceafărul Amzacea - Viitorul II Cobadin; CSM II Medgidia Valea Dacilor - AS Ciocîrlia (Stadion “Municipal”). SERIA NORD: Dunaris Topalu - Gloria Seimeni; Viitorul Tîrguşor - CSS Medgidia; Pescarul Ghindăreşti - Pescăruşul Gîrliciu; Steaua Dorobanţu - Dunărea Ciobanu; Dacia Mircea Vodă - Ulmetum Pantelimon; Voinţa Siminoc - Sport Club Horia; Ştef Serv Seimeni - Sportul Tortomanu; Viitorul Vulturu - Viitorul Fîntînele. SERIA SUD: Sacidava Aliman - Inter Ion Corvin (se joacă la Dunăreni); Progresul Dobromir - Trophaeum Adamclisi (se joacă la Băneasa); Marmura Deleni - Sport Prim Oltina (se joacă la Pietreni, de la ora 13.00); Dunărea II Ostrov - Peştera Dobrogei Peştera (se joacă la Carvăn, de la ora 15.00).

Regal Barcelona ajunge în Final Four-ul Euroligii masculine de baschet

Ultima echipă calificată în Final Four-ul Euroligii masculine de baschet este Regal FC Barcelona. Catalanii s-au impus, joi seară, în partida decisivă, disputată la Barcelona, 78-62 cu Tau Ceramica. Cu scorul general de 3-2 Regal FC Barcelona a obţinut calificarea în Final Four-ul de la Berlin, de la începutul lunii mai. Partidele de la Berlin se vor desfăşura după următorul program: ŢSKA Moscova - Regal Barcelona şi Panathinaikos Atena - Olympiacos Pireu.

Adriano vrea să se odihnească

Atacantul brazilian al formaţiei Internazionale Milano, Adriano, care se află în prezent în Brazilia, a declarat că va lua o pauză şi nu plănuieşete o revenire imediată în Italia. “Nu ştiu dacă nu voi mai juca pentru una, două sau trei luni. Mă voi gîndi la cum va evolua cariera mea de fotbalist. Nu eram deloc fericit în Italia, în schimb mă simt bine în Brazilia alături de prietenii şi familia mea. Voi reveni în fotbal atunci cînd voi simţi din nou bucurie”, a declarat internaţionalul “cariocas” în vîrstă de 27 de ani, într-o conferinţă de presă susţinută la Rio de Janeiro. Impresarul lui Adriano, Gilmar Rinaldi, care a fost prezent şi el la conferinţa susţinută de atacantul brazilian, va merge luni, la Milano, pentru a-l reprezenta pe jucător într-o reuniune cu reprezentanţii clubului Inter. Adriano, care se află sub contract cu clubul milanez pînă în vara anului 2010, a declarat chiar că va renunţa la salariul său, deoarece nu banii sînt importanţi pentru el. Atacantul nu a dat niciun semn de viaţă după ce a făcut parte din lotul Braziliei pentru ultimele două jocuri din preliminariile CM 2010, cu Ecuador (1-1) şi Peru (3-0). Tăcerea jucătorului a suscitat destule semne de întrebare, mergîndu-se pînă la ipoteze legate de probleme cu droguri sau chiar răpirea şi uciderea sa.

Mehmet Aurelio are de achitat 5,25 milioane de euro lui Fenerbahce

Mijlocaşul Betis Sevilla, Mehmet Aurelio, a fost somat de Federaţia Turcă de Fotbal să plătească fostei sale echipe Fenerbahce suma de 5,25 milioane de euro, deoarece în vara trecută a semnat cu gruparea spaniolă, deşi se afla sub contract cu echipa din Istanbul. În iulie 2008, jucătorul turc de origine braziliană s-a transferat gratis la Betis, iar oficialii lui Fenerbahce au depus un memoriu către TFF, pentru a acuza procedura ilegală prin care s-a efectuat tranzacţia fotbalistului. Cum verdictul Federaţiei este favorabil grupării din Istanbul, Mehmet Aurelio va trebui să plătească fostei sale echipe suma de 5,25 milioane de euro. Jucătorul şi agentul său au anunţat că vor face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) pentru a anula decizia respectivă.

Chelsea oferă 40 milioane de lire sterline pentru David Villa

Finanţatorul clubului Chelsea Londra, Roman Abramovici, este pregătit să ofere aproape 40 de milioane de lire sterline clubului FC Valencia, pentru a-şi asigura serviciile atacantului David Villa, din această vară. Potrivit cotidianului Daily Mail, magnatul rus e dispus să achite cea mai mare sumă plătită vreodată de un club din Marea Britanie pentru un fotbalist! Internaţionalul iberic, în vîrstă de 27 de ani, este dorit în Anglia şi de Manchester City, dar ar putea alege un transfer la clubul londonez, echipă care participă ani de ani în Liga Campionilor şi se numără mereu printre fruntaşele din Premier League. David Villa mai are contract cu FC Valencia pînă în vara anului 2014, dar, conform presei iberice, gruparea din Primera Division este dispusă să-l cedeze pe unul dintre cei mai buni jucători ai săi la finele acestui sezon, din cauza situaţiei financiare precare a clubului.

Klinsmann părăseşte Bayern Munchen, la finalul sezonului

Antrenorul echipei Bayern Munchen, Jurgen Klinsmann, va părăsi clubul bavarez cel mai tîrziu la finalul acestui sezon, conform cotidianului german Bild. În cazul unei înfrîngeri sîmbătă, cu Eintracht Frankfurt, Bild crede că despărţirea dintre cele două părţi se va produce imediat. Cotidianul nu precizează sursele sale, dar menţionează că şefii clubului gîndesc la fel în privinţa respectivă, după înfrîngerile suferite cu 1-5 la Wolfsburg în campionat şi cu 0-4 la Barcelona în Liga Campionilor. Conducătorii clubului bavarez au constatat că jucătorii nu mai evoluează pentru antrenorul lor, căruia nu îi apreciază metodele de antrenament, mai notează Bild.

Compania austriacă Alpine va construi două stadioane în Polonia

Compania de construcţii austriacă BTP Alpine a fost selectată să construiască, în colaborare cu firma poloneză Hydrobudowa, două stadioane în Polonia, care vor găzdui meciuri din cadrul turneului final al Campionatului European din 2012. Consorţiul nou creat va construi stadionul din Gdansk (44.000 de locuri) şi va moderniza arena din Poznan, care va trebui adusă la o capacitate de 47.000 de locuri. Suma necesară realizării celor două stadioane se ridică la suma de 184,5 milioane de euro. Durata lucrărilor va fi de 20 de luni, pentru stadionul din Gdansk, şi 17 luni, pentru cel din Poznan. Potrivit companiei Alpine, stadionul din Gdansk nu va fi construit departe de centrul oraşului şi va dispune de 6.500 de locuri de parcare. Arhitectura stadionului va fi inspirată din porturile oraşului polonez.

Lazio Roma va sprijini victimele cutremurului din Italia

Clubul Lazio Roma, la care evoluează şi românul Ştefan Radu, s-a alăturat echipelor din campionatul Italiei ce vor veni în sprijinul victimelor cutremurului din provincia L\'Aquila, regiunea Abruzzo. Preşedintele Claudio Lotito îi invită pe suporteri să doneze bani în sprijinul victimelor cutremurului, strîngerea de fonduri urmînd să aibă loc cu ocazia meciului cu AS Roma, programat sîmbătă în Serie A. Clubul va organiza, de asemenea, o licitaţie cu tricourile jucătorilor formaţiei. Miercuri, mai multe cluburi italiene, printre care Napoli, Fiorentina, Catania şi Siena, au decis să doneze încasările de la următorul meci pe care îl vor disputa în campionat victimelor seismului ce s-a soldat cu cel puţin 279 de morţi, 1.000 de răniţi şi 28.000 de persoane rămase fără adăpost. Lotito a explicat că nu vor putea fi donate încasările de la meciul cu AS Roma, deoarece acestea vor ajunge direct la fisc, ca urmare a datoriilor mari cu care se confruntă gruparea la care joacă Ştefan Radu.