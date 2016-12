Argint pentru Telegraf & Neptun TV la Cupa Presei la tenis de masă

Cu drag scriam anul trecut despre medalia de aur obţinută de Adrian Lungu şi Ciprian Mihai în proba de dublu masculin. Cu drag, mai ales că aceasta devenise cea mai strălucitoare la doar un an după ce colegii de la cotidianul Telegraf o obţinuseră pe cea de bronz în aceaşi probă. Numai că retragerea lui Ciprian Mihai a fost cu greu suplinită de mult mai tînărul coleg Dragoş Drăghiţă (Neptun TV). Totuşi, experienţa lui Adrian Lungu şi-a spus cuvîntul, proba de dublu masculin aducînd cea de-a treia medalie, una de argint, pentru redacţia noastră la Cupa Presei la tenis de masă, ediţia 2009, după \"dubla de aur\" reuşită, la feminin, de Mădălina Melcea. Pentru cucerirea argintului lupta a fost una crîncenă, departajarea făcîndu-se la setaveraj. Trebuie să apreciem şi aportul indirect al lui Gabriel Turcu, cel care ar merita premiul fair-play după ce şi-a cedat valoroasa paletă colegilor săi, neavînd partener în proba de dublu. Cuplul Lungu / Drăghiţă s-au duelat în sistem turneu pentru un loc pe podium cu Robert Bak / Sorin Mihalache (Cuget Liber), Viorel Chiurtu (Ziarul Mangalia) / Paul Alexe (free-lancer) şi Gabi Afuz / Cătălin Donose (Radio Constanţa). Aurul a revenit la actuala ediţie perechii Bak / Mihalache, în timp ce bronzul a fost cîştigat de Afuz / Donose. Rezultate: Bak / Mihalache - 3-1 cu Lungu / Drăghiţă, 3-1 cu Afuz / Donose şi 3-1 cu Chiurtu / Alexe; Lungu / Drăghiţă - 1-3 cu Afuz / Donose şi 3-0 cu Chiurtu / Alexe; Afuz / Donose - 1-3 cu Chiurtu / Alexe. Clasament: 1. Bak / Mihalache 6p; 2. Lungu / Drăghiţă 2p (setaveraj: 5-6); 3. Afuz / Donose 2p (5-7); 4. Chiurtu / Alexe 2p (4-7). Odată cu desemnarea cîştigătorilor şi în proba de dublu masculin, cea de-a şaptea ediţie a Cupei Presei la tenis de masă s-a încheiat, nu înainte însă ca participanţii să-şi facă promisiuni de revanşă pentru ediţia următoare. Competiţia a fost organizată de Asociaţia Jurnaliştilor de Sport din Constanţa, în parteneriat cu DSJ şi Radio Constanţa, fiind sponsorizată de Aqua Magic şi BRD Agenţia Hagi.

Karatiştii de la CS Salamandra au cucerit 17 medalii la Cupa Internaţională din Cehia

Clubul Sportiv Salamandra Contanţa (preşedinte Marian Enache) a reuşit o revenire în forţă la Cupa Internaţională de Taekwondo de la Ricani (Cehia), după o perioadă de trei ani de absenţă din competiţiile interne şi internaţionale. Datorită faptului că Federaţia Naţională de Taekwondo, prezidată de Marius Olteanu, a exclus din toate competiţiile interne pe CS Salamandra, clubul constănţean s-a văzut nevoit să concureze ca independent la unul dintre cele mai puternice concursuri din Europa organizat de ITF în Cehia. Delegaţia constănţeană a fost formată din Bogdan Mitreangă, Mircea Gherasim, Antonio Gherasim, Viorel Popescu şi Romeo Petre, care au concurat cu succes pentru clubul constănţean şi pentru România, ei fiind singurii reprezentanţi ai ţării noastre la competiţia ce a adunat la start sportivi din nouă ţări. Rezultate: Mircea Gherasim - locul 1 la best of the best, locul 2 la spargeri, locul 2 la luptă - 80 kg, locul 3 la luptă tradiţională şi tull 1 dan; Antonio Gherasim - locul 1 luptă + 80 kg, locul 1 spargeri, locul 2 best of the best; Popescu - locul 3 luptă, locul 3 tull 1 dan, locul 3 best of the best; Petre - locul 2 tehnici speciale şi tull 1 dan, locul 3 luptă - 71 kg şi tull best of the best, locul 3 luptă tradiţională; Mitreangă - locul 3 luptă best of the best, locul 3 spargeri.

Biletele pentru meciul Oltchim - Viborg, vîndute în 30 de minute

Cele aproximativ 800 de bilete puse în vînzare pentru meciul de duminică (ora 18.30), din semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin, dintre Oltchim Rm. Vîlcea şi Viborg HK au fost vîndute, ieri, în doar 30 de minute, suporterii prezentîndu-se la Sala Traian încă de la ora 7.00. Biletele au fost puse în vînzare la ora 10.00, cînd în faţa sălii erau aproximativ 1.000 de suporteri. Preţul unui bilet a fost de 50 de lei, fiind oferit şi un poster cu echipa antrenată de Radu Voina. Vîlcencele au mai jucat cu Viborg în sezonul 2007-2008 al Ligii Campionilor, în faza grupelor, cîştigînd de două ori, 33-30 (în tur) şi 31-29 (în retur). În cealaltă semifinală se vor întîlni formaţia maghiară Gyor şi gruparea austriacă Hypo Viena.

Woo Sun Hee i-a promis lui Muller că va rămîne la Rulmentul

Antrenorul formaţiei Rulmentul Braşov, Herbert Muller, a declarat că a vorbit cu handbalista Woo Sun Hee şi că aceasta va rămîne la echipă pînă la finalul sezonului, chiar dacă vineri va expira termenul pentru plata restanţelor contractuale către sportivă. Woo Sun Hee, căreia clubul braşovean trebuie să îi achite restanţe în valoare de aproape 40.000 de euro, este a treia jucătoare de la Rulmentul Braşov care a depus memoriu pentru a deveni liberă de contract, după Cristina Neagu şi Patricia Vizitiu, care au semnat înţelegeri cu Oltchim Rm. Vîlcea. Pe de altă parte, ieri la prînz, delegaţia braşoveană a plecat spre Spania, unde sîmbătă va juca manşa tur cu Itxako, din sferturile de finală ale Cupei EHF.

Gallovits, eliminată în primul tur la dublu la Ponte Vedra

Perechea Edina Gallovits (România) / Olga Govorţova (Belarus) a fost învinsă, miercuri seară, de cuplul chinez Shaui Peng / Zi Yan, cap de serie nr. 2, scor 6-4, 2-6, 3-10, în cadrul unui meci din turul I al turneului de la Ponte Vedra. Pentru prezenţa în primul tur, Gallovits şi Govorţova şi-au asigurat un cec în valoare de 860 de dolari şi un punct WTA. Românca a jucat şi în proba de simplu, unde a fost învinsă în primul tur de slovaca Dominika Cibulkova.

Crivoi, eliminat în turul secund la Atena

Tenismenul român Victor Crivoi a fost învins, ieri, de cehul Jan Hajek, 1-6, 1-6, într-un meci din turul al doilea al turneului challenger de la Atena, dotat cu premii de 85.000 de euro. Crivoi, locul 114 ATP, era cotat cu şansa a treia la cîştigarea turneului, în timp ce Jan Hajek, jucător venit din calificări, el ocupînd locul 444 în clasamentul ATP. Pentru prezenţa în turul secund, Crivoi şi-a asigurat un cec în valoare de 1.460 de euro şi 8 puncte ATP. Şi perechea Horia Tecău (România) / Frederico Gil (Portugalia) a fost învinsă de cuplul Christopher Kas (Germania) / Rogier Wassen (Olanda), 6-7, 2-6, în turul secund al turneului de la Casablanca. Pentru prezenţa în turul al doilea, Tecău şi Gil au obţinut un cec în valoare de 3.440 de euro şi 45 de puncte ATP. În cadrul turneului de la Casablanca joacă şi Victor Hănescu, calificat deja în sferturi, unde îl va întîlni pe ibericul Juan Carlos Ferrero.