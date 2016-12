Cumpăna - Ostrov, duel pentru podium în Liga a IV-a la fotbal

Cu trei victorii în cele şase meciuri ale etapei trecute, fostele echipe din Seria Est par capabile să-şi impună superioritatea în faţa celor din Vest. Etapa a treia din play-off programează şi primul derby, Cumpăna - Ostrov, în care gazdele pot urca pe podium în cazul unei victorii. Interesantă se anunţă şi partida Tuzla - Cernavodă, în condiţiile în care Perla Murfatlar va juca marţi la Techirghiol. Iată programul partidelor de sîmbătă - PLAY-OFF: Elpis Constanţa - Carsium Hîrşova (ora 11.00 juniorii, ora 13.00 seniorii); Oil Terminal Constanţa - Aripile Mihail Kogălniceanu (10.00, 12.00); Farul Tuzla - Axiopolis Cernavodă (12.00, 14.00; se joacă la 23 August); Victoria Cumpăna - Dunărea Ostrov (12.00, 14.00); Gloria Albeşti - Gloria Băneasa (12.00, 14.00). Meciurile Sparta Techirghiol - Perla Murfatlar vor avea loc marţi, de la orele 15.00 şi 17.00. Clasament: 1. Oil Terminal 30p; 2. Murfatlar 26p; 3. Ostrov 24p; 4. Cumpăna 22p; 5. Tuzla 20p; 6. Axiopolis 19p; 7. Albeşti 17p; 8. Hîrşova 12p; 9. Băneasa 11p; 10. Elpis 10p; 11. Kogălniceanu 9p; 12. Techirghiol 7p. Meciul Aripile Mihail Kogălniceanu - Farul Tuzla din etapa trecută, pe teren 1-1, a fost omologat cu scorul de 0-3 (substituire de jucător). PLAY-OUT: Viitorul Nisipari - Portul II Constanţa (11.00, 13.00); Ştiinţa Poarta Albă - CSO II Ovidiu (12.00, 14.00); Înfrăţirea Cogealac - Cariocas Constanţa (12.00, 14.00); Voinţa Săcele - Aurora 23 August 0-3 (gazdele s-au retras din campionat); Viitorul Cobadin - Viitorul Pecineaga 0-3 (gazdele s-au retras din campionat). GSIB Mangalia stă. Clasament: 1. Portul II 23p (12j); 2. 23 August 23p (11j); 3. CSO II Ovidiu 22p (12j); 4. Poarta Albă 21p (10j); . 5. GSIB 20p (12j); 6. Nisipari 18p (10j); 7. Cogealac 15p (10j); 8. Săcele 12p (10j); 9. Cariocas 12p (12j); 10. Pecineaga 4p (11j); 11. Cobadin 3p (10j).

Programul sezonului 2009-2010 la fotbal

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a anunţat, ieri, programul pentru sezonul 2009-2010 al Ligii I la fotbal. Turul va începe pe 1 august în Liga I şi se va încheia pe 12 decembrie. Nu se vor desfăşura etape intermediare, dar vor fi intercalate meciurile echipei naţionale din preliminariile Cupei Mondiale, jocurile amicale, precum şi meciurile din Cupa României. Noutatea este că prima etapă din retur se va disputa pe 13 februarie şi se va încheia pe 29 mai. Preşedintele FRF, Mircea Sandu, a precizat că a argumentat în cadrul Comitetului Executiv începerea returului Ligii I mai devreme pentru că lunile februarie din ultimii ani au permis disputarea de meciuri. În retur va avea loc o etapă intermediară, pe 5 mai. Ligs a II-a va începe pe 14 august, iart ultima etapă a turului, fără vreo rundă intermediară, se va disputa pe 5 decembrie. Returul, care va cuprinde o singură etapă intermediară, va începe pe 27 februarie, iar ultima etapă este programată pe 12 iunie. Prima etapă din Liga a III-a se va disputa pe 14 august, iar ultima etapă a turului, fără nicio etapă intermediară, pe 4 decembrie. Returul Ligii a III-a este programat să înceapă pe 26 februarie, conţine două etape intermediare, şi se va încheia cu un play-off de promovare în Liga a II-a, pe 8, 11 şi 15 iunie. Programul Cupei României “Timişoreana” pentru ediţia 2009-2010 este următorul - 16-imile de finală: 23 septembrie 2009; optimile de finală: 28 octombrie 2009; sferturile de finală: 18 noiembrie 2009; semifinalele: 14 aprilie 2010; finala: 5 iunie 2010.

Mutu lipseşte 40 de zile

Accidentat înaintea meciului cu Austria, Adrian Mutu a fost supus unei operaţii şi va lipsi de pe teren cel puţin o lună. “Briliantul” a vorbit presei din Italia despre absenţa sa şi a spus că recuperarea va fi una de lungă durată. “Sper să îmi revin în 40 de zile, dar nu vreau să mă grăbesc”, a spus internaţionalul român. “Genunchiul mă doare îngrozitor, iar pastilele nu-mi sînt de nici un ajutor. Tot ce pot face acum este să fiu atent cu recuperarea. Ştiu că echipa se va descurca şi fără mine!”, a continuat “decarul” Fiorentinei.

Kaka nu pleacă de la AC Milan

Atacantul brazilian Kaka a declarat pentru Gazzetta dello Sport că va rămîne la AC Milan pînă la finalul carierei, dezminţind orice contact privind un eventual transfer la Real Madrid. „Cred că în ultimele zile au vorbit prea mulţi despre mine, acum voi vorbi eu. Nu am avut niciun contact cu Real Madrid, nimeni nu m-a căutat şi cred că am declarat deja că îmi face plăcere şi că vreau să rămîn la AC Milan”, a spus Kaka. Întrebat dacă va rămîne pe viaţă la Milan, brazilianul a spus: „O spun pentru a cincea oară cred. Pot spune că am deja mai multe vieţi decît o pisică”. Marca anunţase luni că Florentino Perez, favorit la alegerile pentru postul de preşedinte al clubului Real Madrid, deşi încă nu şi-a anunţat candidatura, a ajuns la un acord cu AC Milan pentru un eventual transfer în Spania al brazilianului Kaka, pentru 60 de milioane de euro.

Ancelotti preia Chelsea din vară, susţine presa britanică

Tehnicianul echipei AC Milan, Carlo Ancelotti, i-a promis patronului clubului Chelsea, Roman Abramovici, că va prelua în vară funcţia de antrenor principal al formaţiei londoneze. Potrivit cotidianului The Sun, Ancelotti a fost prima opţiune a lui Abramovici pentru postul de antrenor, după demiterea lui Luiz Felipe Scolari, în luna februarie. Italianul nu a dorit, însă, să plece de la AC Milan la jumătatea sezonului. The Sun menţionează că Ancelotti va semna în luna iunie un acord pe trei ani, el urmînd să aibă un salariu anual de aproximativ 5,8 milioane de lire sterline. Carlo Ancelotti mai are un an de contract cu AC Milan, dar susţine că are o înţelegere verbală cu preşedintele clubului AC Milan, Silvio Berlusconi, şi că poate pleca de la gruparea milaneză în vară.

Bora Milutinovici a fost numit selecţioner al Irakului

Antrenorul sîrb Bora Milutinovici va prelua funcţia de selecţioner al Irakului, urmînd să conducă echipa pînă la Cupa Confederaţiilor din iunie, din Africa de Sud. Milutinovici, care îşi va prela postul pe 16 aprilie, îi succede brazilianului Jorvan Vieira, demis în februarie, după rezultatele slabe la Cupa Golfului, în ciuda unei victorii în Cupa Asiei 2007. Contractul antrenorului sîrb ar putea fi prelungit şi după luna iunie, în funcţie de rezultatele echipei Irakului la Doha. Bora Milutinovici are 64 de ani şi a mai îndeplinit funcţia de selecţioner la echipele naţionale din Mexic (două mandate), Costa Rica, SUA, Nigeria, China, Honduras şi Jamaica.

Gallas, indisponibil pînă la finalul sezonului

Fundaşul central francez William Gallas, accidentat la un ligament al genunchiului drept, va fi indisponibil pînă la finalul sezonului, a declarat, ieri, antrenorul echipei Arsenal Londra, Arsene Wenger. Gallas s-a accidentat marţi seară, în meciul cu Villarreal, din Liga Campionilor. El va lipsi şi din echipa naţională a Franţei, care va disputa două jocuri amicale, pe 2 iunie contra Nigeriei (la Saint-Etienne) şi pe 5 iunie cu Turcia (la Lyon). Arsenal nu se va putea baza, timp de trei săptămîni, nici pe portarul Manuel Almunia, care a suferit o nouă entorsă, tot la partida cu Villarreal, cînd s-a accidentat după numai 28 de minute. De asemenea, un alt jucător al echipei Arsenal, Gael Clichy, nu poate juca în următoarele două săptămîni.

Dinara Safina va deveni lider mondial al WTA la 20 aprilie

Rusoaica Dinara Safina va ocupa locul 1 în clasamentul WTA din data de 20 aprilie, ea lu]ndu-i locul americancei Serena Williams care a ocupat această poziţie timp de 11 săptămîni. Această schimbare se va produce din cauza eşecului Serenei Williams în faţa tenismenei din Cehia, Klara Zakopalova, scor 4-6, 6-3, 1-6, în cadrul unui meci din turul întîi al turneului de la Marbella. „Este o mare onoare că voi ocupa locul 1 în clasamentul mondial şi e un vis împlinit al oricărei tenismene care joacă în circuitul profesionist. Este şi mai special pentru că şi fratele meu Marat a fost lider mondial şi voi împărţi cu el acest succes”, a spus Dinara Safina. Safina este cea de-a doua tenismenă din Rusia care va deveni lider, după Maria Şarapova, şi a patra sportivă care ajunge pe primul loc fără să cîştige un turneu de Mare şlem, după Kim Clijsters, Amelie Mauresmo şi Jelena Jankovic. În 2008, Dinara Safina a cîştigat patru titluri WTA, la Montreal, Los Angeles, Berlin şi Tokyo, şi a mai jucat cinci finale, dintre care la Australian Open şi Roland Garros. La Jocurile Olimpice de la Beijing, rusoaica a cucerit medalia de argint. Safina va fi cea 19 tenismenă din lume care ocupă fotoliul de lider al WTA după Chris Evert, Evonne Goolagong-Cawley, Martina Navratilova, Tracy Austin, Serena Williams, Venus Williams, Justine Henin, Kim Clijsters, Jennifer Capriati, Arantxa Sanchez-Vicario, Amelie Mauresmo, Monica Seleş, Steffi Graf, Martina Hingis, Lindsay Davenport, Maria Şarapova, Ana Ivanovic şi Jelena Jankovic.