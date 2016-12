Două medalii de aur pentru “Telegraf” la Cupa Presei la tenis de masă

Reprezentanţii mass-media constănţene au început, ieri, la Complexul “Cleopatra” din Mamaia, lupta pentru medaliile ediţiei a şaptea a Cupei Presei la tenis de masă. Echipa cotidianului “Telegraf” a fost şi de această dată una numeroasă, trofeele întrecerii fiind “atacate” de medaliatul cu aur în ediţia trecută în proba de dublu, Adrian Lungu, dar şi de deţinătoarea bronzului în proba feminină, Mădălina Melcea. Alături de ei a participat şi Sorin Teodoreanu, dar şi colegii de la Neptun TV: Sorin Cealera, Cristian Cealera, Alexandru Papuc şi Dragoş Drăghiţă. Deşi la masculin nici de această dată nu a ieşit medalia în proba de simplu, sferturile fiind atinse doar de Dragoş Drăghiţă şi Cristian Cealera, onoarea trustului a fost salvată de Mădălina Melcea, care s-a impus atît la simplu, cît şi la dublu, transformînd astfel medalia de bronz a ediţiei trecute în două de aur. La simplu, Melcea a trecut în finală, cu 3-0, de Gabriela Costin (Cuget Liber), în timp ce medalia de bronz a fost cucerită de Dana Lebed (Radio Constanţa), care a învins-o în finala mică, cu 3-1, pe Camelia Mitric (Cuget Liber). La dublu, Melcea a făcut pereche cu Lebed, învingînd cu 3-0 cuplul format din Camelia Mitric şi Gabriela Costin. Întrecerea de la simplu masculin a fost cîştigată anul acesta de Viorel Chiurtu (Ziarul Mangalia), care şi-a luat revanşa în faţa cîştigătorului ediţiei trecute Robert Bak (Cuget Liber), învingîndu-l cu 3-1. Medalia de bronz i-a revenit lui Gabi Afuz (Radio Vacanţa), care l-a învins pe colegul său Cătălin Donose, cu 3-1. În semifinale s-au înregistrat următoarele rezultate: Bak - Afuz 3-0 şi Donose - Chiurtu 0-3. Competiţia se va încheia astăzi odată cu desemnarea cîştigătorilor din proba de dublu masculin, premierea urmînd să fie făcută săptămîna viitoare în cadrul unei competiţii ce se va desfăşura la Sala Sporturilor din Constanţa. Cea de-a şaptea ediţie a Cupei Presei la tenis de masă este organizată de Asociaţia Jurnaliştilor de Sport din Constanţa în parteneriat cu DSJ şi Radio Constanţa, fiind sponsorizată de Aqua Magic şi BRD Agenţia Hagi.

Cristina Hîrîci şi Anamaria Sebe debutează la Open-ul Egiptului

După ce a jucat pentru echipa naţională în Ungaria, în cadrul Joola National League, Cristina Hîrîci va concura începînd de azi la Openul Egiptului, întrecere ce se desfăşoară la Cairo pînă pe 12 aprilie. Alături de Hîrîci va concura şi Anamaria Sebe, cele două sportive de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul Constanţa fiind însoţite de antrenoarea Liliana Sebe. Cîştigătoare în două probe la Open-ul Tunisiei, argint la echipe şi bronz la dublu, constănţencele speră într-o nouă evoluţie bună, mai ales că pentru Cristina Hîrîci este ultimul test important înainte de plecarea la Campionatul Mondial de senioare din Japonia.

Hănescu şi Tecău, în sferturi la Casablanca

Jucătorii români Victor Hănescu şi Horia Tecău s-au calificat, ieri, în sferturile de finală ale turneului marocan de la Casablanca, primul în proba de simplu, în timp ce al doilea în concursul de dublu, alături de portughezul Frederico Gil. Favorit nr. 4 la cîştigarea turneului dotat cu premii totale în valoare de 450.000 de euro, Hănescu l-a învins categoric în turul secund pe spaniolul Ivan Navarro, 6-1, 6-0. Hănescu şi-a asigurat prin calificarea între primii opt jucători de la Casablanca un cec în valoare de 10.850 de euro şi 45 de puncte ATP, urmînd a se duela pentru un loc în sferturi cu învingătorul disputei dintre Potito Starace (Italia) şi Juan Carlos Ferrero (Spania). La dublu, Horia Tecău şi Frederico Gil au trecut în runda inaugurală de perechea franceză formată din Marc Gicquel şi Florent Serra, 5-7, 6-4, 11-9, urmînd a evolua în sferturi contra echipei formate din Rogier Wassen (Olanda) şi Christian Kas (Germania).

Crivoi, în turul secund la Atena

Tenismenul român Victor Crivoi s-a impus, ieri, în faţa olandezului Jesse Huta Galung, cu 6-3, 6-7, 6-2, într-un meci din manşa inaugurală a turneului de la Atena (Grecia) dotat cu premii în valoare de 85.000 de euro. Pentru această victorie, Crivoi, cap de serie nr. 3, şi-a asigurat un cec în valoare de 1.460 de euro şi 8 puncte ATP. În următorul meci, Crivoi îl va întîlni pe învingătorul partidei dintre Iuri Schukin (Kazahstan) şi Jan Hajek (Cehia).

Sorana Cîrstea, în sferturile de finală ale turneului de la Marbella

Tenismena română Sorana Cârstea s-a impus, ieri, în faţa lui Andreja Klepac (Slovenia), scor 4-6, 6-1, 6-1, în cadrul unui meci din turul 2 al turneului de la Marbella (Spania), dotat cu premii în valoare de 500.000 de dolari, informează site-ul oficial al competiţiei. Pentru această victorie, Cîrstea a încasat un cec în valoare de 8.380 de dolari şi 70 de puncte WTA. În următorul meci, românca o va întîlni pe învingătoarea partidei dintre Kaia Kanepi (Estonia) şi Arantxa Rus (Olanda). Sorana Cîrstea este prezentă şi în competiţia de dublu unde face pereche cu Raluca Olaru. În turul secund, cele două românce vor întîlni cuplul învingător în partida Ekaterina Ivanova (Rusia) / Masa Peskiric (Slovenia) - Polona Hercog (Slovenia) / Vladimira Uhlirova (Cehia).

Voina vrea să le surprindă pe danezele de la Viborg

Oltchim Rm. Vîlcea a intrat în febra pregătirilor celei mai importante partide din acest sezon, partida tur cu Viborg, din semifinalele Ligii Campionilor. Antrenorul Radu Voina a găsit deja soluţia pentru a le învinge pe daneze, tehnicianul specificînd că echipa sa trebuie să joace rapid şi pe atac, deoarece adversarelor nu le convine acest stil de joc. Voina este conştient că în timpul meciului cu danezele nu va avea timp să facă schimbări în defensivă din cauza rapidităţii cu care Viborg repune mingea de la centru şi mizează pe un şapte de bază care să joace şi în atac, dar şi în apărare: Prima manşă a semifinalei Ligii Campionilor, Oltchim - Viborg, este programată duminică, 12 aprilie, de la ora 18.30, în Sala “Traian” din Rm. Vîlcea. Tot în cupelor europene, dar sîmbătă, va evolua şi Rulmentul Braşov, care va întîlni în Spania pe SD Itxako, în manşa tur a semifinalelor Cupei EHF.

Argint european pentru halterofilul Ninel Miculescu

Halterofilul român Ninel Miculescu a obţinut medalia de argint la stilul smuls, categoria 69 kg, în cadrul Campionatelor Europene care se dispută la Bucureşti. Românul a reuşit o performanţă de 150 kg, în timp ce armeanul Arakel Mirzoian, care a cucerit aurul, a ridicat 151 kg. Podiumul a fost completat de francezul Venceslas Dabaya. La general, Miculescu (24 de ani) s-a clasat doar pe locul 5, în timp ce aurul i-a revenit tot armeanului Arakel Mirzoian. Aceasta este a doua medalie obţinută de România la Campionatele Europene de la Bucureşti, după cea de bronz cucerită de Roxana Cocoş, la 58 kg.

8.000 de participanţi sînt aşteptaţi în acest an la Bucharest City Marathon

Preşedintele clubului Bucharest Running Club, Valeria Răcilă-Van Groningen, a declarat că se aşteaptă ca la ediţia din acest an a maratonului de la Bucureşti (Bucharest City Marathon) să se înscrie aproximativ 8.000 de alergători. „În 2008, la prima ediţie, am avut 3.500 de participanţi şi sperăm ca pe viitor să avem cît mai mulţi maratonişti. Să organizăm acest eveniment la standarde internaţionale şi să încurajăm un stil de viaţă sănătos. Sperăm ca şi maratonul nostru să ajungă la un număr de aproximativ 10-15.000 de alergători, iar pentru acest an aşteptăm aproximativ 8.000 de participanţi”, a spus fosta campioană olimpică la canotaj, precizînd că îşi doreşte ca deţinătoarea titlului olimpic de la Beijing în proba de maraton, Constantina Diţă, să alerge la competiţia din capitala României. Cursa va avea loc pe 18 octombrie şi va include aceleaşi secţiuni ca şi anul trecut: maratonul clasic de 42,195 km, semi-maratonul de 21 km, cursa corporate - maratonul ştafetă (echipă de 4 persoane) pe distanţa de 42 km, fiecare alergînd cîte 10,5 km, cursa scaunelor cu rotile, de 42,195 km, cursa populară (Run for Fun) de 4 km şi cursa copiilor (Run for Fun - junior).

Înfrîngere în faţa Franţei în semifinalele CE Under 18

Naţionala de rugby Under 18 a României, a fost învinsă, ieri, de selecţionata Franţei, într-un meci din semifinalele Campionatului European de rugby rezervat jucătorilor sub 18 ani. România a pierdut cu 3-78 (3-31), un meci în care nu s-a putut opune niciun moment rugbyştilor francezi. Echipa noastră, pregătită de Mihai Bucos şi Laurenţiu Cosntantin, va juca pentru locurile 3-4, pe 11 aprilie, împotriva învinsei din meciul Irlanda - Anglia.

Alpinista Crina Popescu a primit titlul de Maestru al Sportului

Crina “Coco” Popescu, o alpinistă în vîrstă de 14 ani, a primit din partea Ministerului Tineretului şi Sportului titlul de Maestru al Sportului, pentru recordurile pe care le-a doborît anul trecut. Ministrul Monica Iacob Ridzi a afirmat că ministerul va oferi suma de 16.000 de euro pentru a acoperi o parte din suma necesară unei noi expediţii, în care Crina Popescu şi tatăl său, Ovidiu, doresc să doboare alte două recorduri. Ovidiu Popescu a menţionat că ajutorul venit din partea FR de Alpinism şi Escaladă face ca expediţia pe vîrful Cho Oyu (8.201 m) să se desfăşoare în condiţii mult mai bune. Legitimată la clubul montan Altitudine din Braşov, Crina Popescu a reuşit să cucerească singură, pe 28 decembrie 2008, cel mai înalt vîrf vulcanic din lume, Ojos del Salado (6.893 m), din America de Sud. Alpinista este prima româncă ajunsă pe acest vîrf şi cea mai tînără din lume care a cucerit piscul sud-american. De asemenea, Crina deţine şi recordul de cea mai tînără persoană care urcat pe vîrful Aconcagua (6.962 m).