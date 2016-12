37 de goluri în patru meciuri, în Seria Sud a Campionatului Judeţean de Fotbal!

Campionatul Judeţean de Fotbal a programat duminică etapa a 20-a în Seriile Est şi Nord, respectiv a 19-a în Seria Sud. O etapă foarte productivă în Seria Sud, în care media de goluri a fost de nouă goluri pe meci! Multe reuşite au fost şi în celelalte serii, dar media pe partidă a fost de “numai” cinci-şase goluri. Iată rezultatele înregistrate - SERIA EST: Avîntul Comana - CSM II Medgidia Valea Dacilor 2-1 (I. Cristea 10, 30 - C. Grigoraş 85); Fulgerul Chirnogeni - AS Bărăganu 4-1 (Fl. Vişan 16, I. Gavrilă 27, Scutelnicu 76, G. Stîngă 85 - Neacşu 34); CFR Constanţa - Viitorul Cerchezu 9-0 (S. Voicu 17, 30, 37, Mahalu 21, Vîlcu 35, Al. Şerban 60, Al. Filip 65, 75, M. Şerban 85); Aurora II 23 August - AS Independenţa 8-1 (M. Şerbănescu 20, 47, 73, A. Stan 22, Sibianu 56, 62, 70, 78 - M. Pană 26); Voinţa Valu lui Traian - Viitorul Mereni 8-1 (Papuc 7, 16, 21, Zimnea 18, C. Ivan 64, 78, Mustafa 82, Fulea 89 - Letu 43); Unirea Topraisar - Sparta II Techirghiol 2-4 (M. Ciobanu 50, Cl. Sandu 82 - Slincu 14, Gh. Hrib 40, Chifoi 73, Dicu 88); Viitorul II Cobadin - Recolta Negru Vodă 0-3 (Stănoiu 65, I. Şchiopu 77, 85); AS Ciocîrlia - Luceafărul Amzacea 0-1 (E. Saban 35). Clasament: 1. Techirghiol II 46p; 2. Valu lui Traian 45p; 3. Comana 42p; 4. Amzacea 39p; 5. CFR 36p; 6. 23 August II 36p; 7. Cobadin II 36p; 8. Negru Vodă 36p; 9. Topraisar 32p; 10. Chirnogeni 30p; 11. Mereni 26p; 12. Independenţa 21p; 13. Ciocîrlia 18p; 14. Valea Dacilor 14p; 15. Bărăganu 4p; 16. Cerchezu 1p. SERIA NORD: Gloria Seimeni - Viitorul Vulturu 7-0 (I. Ilie 15, 65, 80, V. Rusu 30, 45, 85, 87); CSS Medgidia - Dunaris Topalu 5-3 (Eparu 16, 89, Basarab 58, Meu 78, 90 - G. Ion 39, D. Leu 68, Mititelu 73); Pescăruşul Gîrliciu - Viitorul Tîrguşor 5-0 (Furnică 10, I. Dobre 13, I. Drăghici 33, 53, 67); Dunărea Ciobanu - Pescarul Ghindăreşti 5-0 (Acreală 3, Paştea 9, Boboc 19, 24, Gh. Movilă 75); Ulmetum Pantelimon - Steaua Dorobanţu 3-2 (Treznea 5, 70, Chirvăsitu 14 - Lăzărescu 25, Oborogeanu 46); Sportul Tortomanu - Voinţa Siminoc 2-3 (Goreac 14, Mărgean 56 - Pascal 28, 61, 86); Viitorul Fîntînele - Ştef Serv Seimeni 0-0. Meciul Sport Club Horia - Dacia Mircea Vodă a fost amînat. Clasament: 1. Mircea Vodă 52p (19j); 2. Ciobanu 47p; 3. Ştef Serv Seimeni 43p; 4. Siminoc 42p (19j); 5. Gîrliciu 36p; 6. Pantelimon 33p (19j); 7. Tortomanu 33p; 8. Gloria Seimeni 31p (19j); 9. Topalu 29p; 10. Fîntînele 26p; 11. Horia 24p (18j); 12. CSS Medgidia 20p; 13. Ghindăreşti 17p; 14. Tîrguşor 13p; 15. Dorobanţu 6p; 16. Vulturu 5p. SERIA SUD: Inter Ion Corvin - Sport Prim Oltina 1-7 (Cete 56 - G. Plăcintă 4, Pal 15, I. Ghercic 22, M. Ioniţă 32, 70, Culea 72, M. Plăcintă 85); Trophaeum Adamclisi - Sacidava Aliman 4-5 (Ghinţuială 20, 25, S. Lazăr 52, 70 - I. Constantin 12, 42, D. Sivriu 55, I. Rizea 87, C. Coman 90); Peştera Dobrogei Peştera - Progresul Dobromir 8-1 (Piron 5, 35, 41, 45, David 21, Raftu 60, E. Anuţă 73, Spătaru 82 - Iomer 42); Marmura Deleni - Dunărea II Ostrov 3-8 (Dache 40, Duşe 52, Calpacenco 88 - Titirie 2, 55, E. Anghel 14, 16, 25, 75, I. Sîrbu 63, Salim 80). Clasament: 1. Peştera 47p; 2. Ostrov II 42p; 3. Oltina 35p (18j); 4. Adamclisi 23p; 5. Ion Corvin 22p (18j); 6. Aliman 17p; 7. Deleni 15p; 8. Dobromir 11p.

Derby-ul Cupei României la fotbal, Dinamo - Rapid, se joacă la Piteşti

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, ieri, programul şi orele de disputare ale partidelor din sferturile de finală ale Cupei României - marţi, 14 aprilie: CFR Cluj - Pandurii Tg. Jiu (ora 15.00, Stadionul “Dinamo” din Bucureşti); Unirea Urziceni - FC Vaslui (ora 20.45, Stadionul “Gloria” din Buzău); miercuri, 15 aprilie: FC Timişoara - Gloria Bistriţa (ora 15.00, Stadionul “Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj); Dinamo - Rapid (ora 20.45, Stadionul “Nicolae Dobrin” din Piteşti). Jocurile din sferturi se vor disputa într-o singură manşă eliminatorie. Dacă după cele 90 de minute regulamentare scorul va fi egal, se vor juca două reprize de prelungire a cîte 15 minute, apoi, în cazul în care egalitatea persistă, se va trece la executarea loviturilor de departajare. Semifinalele Cupei României se vor disputa pe 29 aprilie. Ultimul act al competiţiei va avea loc pe 13 iunie, iar locul de disputare va fi stabilit în funcţie de echipele care se vor califica în finală.

Ilie Iordache a devenit jucător liber de contract

Mijlocaşul echipei Pandurii Tg. Jiu, Ilie Iordache, a devenit, ieri, jucător liber de contract, după ce Curtea de Arbitraj pentru Fotbal a decis să admită recursul fotbalistului împotriva hotărîrii Camerei Naţionale pentru Soluţionarea Litigiilor, gruparea gorjeană urmînd să-i achite acestuia drepturile financiare restante. Ilie Iordache a declarat că nu s-a mai prezentat în ultimele trei zile la antrenamente din cauza unor probleme familiale şi că este dispus să plece în cazul în care conducerea clubului nu-l mai primeşte la pregătiri. Pe 17 februarie, Ilie Iordache nu a fost declarat liber de contract de către Comisia pentru Statutul Jucătorului din cadrul FRF, după ce fotbalistul a depus un memoriu împotriva clubului gorjean.

Progresul Bucureşti se retrage din campionat

Patronul clubului Progresul, Marian Dodu, a declarat că activitatea grupării bucureştene va fi oprită ca urmare a evacuării din Cotroceni, echipa urmînd să fie retrogradată în Liga a III-a la fotbal. El a menţionat că toţi jucătorii grupării bancare vor deveni liberi de contract. Clubul bucureştean a fost evacuat, ieri, din Complexul Sportiv “Cotroceni” de către proprietarul bazei, Banca Naţională a României, deoarece chiria lunară de 40.000 de euro nu a mai fost achitată de aproximativ un an. Formaţia bucureşteană nu va fi programată pentru a doua oară în acest sezon ca urmare a datoriilor pe care le are la portarul bulgar Radostin Stanev, din cauza cărora a şi primit o penalizare de trei puncte. Conform regulamentelor în vigoare, gruparea bucureşteană va fi retrogradată, iar din Seria I a Ligii a II-a va mai ajunge în eşalonul al treilea o singură formaţie, pentru că Forex Braşov şi Prefab Modelu s-au retras din campionat în turul acestui sezon.

Patru arbitri bulgari au fost suspendaţi

Arbitrii Ahmed Ahmed, Tsvetan Georgiev, Anguel Anguelov şi Nikolay Hristov nu mai au dreptul să conducă meciuri din Bulgaria, pentru că au favorizat trei grupări din primul eşalon, însă durata suspendării lor nu a fost menţionată, se arată într-un comunicat al Federaţiei Bulgare de Fotbal. Responsabili şi suporteri ai mai multor cluburi au insistat pe lîngă Federaţie pentru ca forul să îi suspende pe cei patru arbitri, pentru că aceştia ar fi favorizat echipele ŢSKA Sofia, Lokomotiv Plovidv şi Pirin Blagoevgrad în meciurile pe care acestea le-au disputat săptămîna trecută. Scandalurile legate de arbitraj sînt mai vechi în Bulgaria, mai ales că fostul preşedinte ale Comisiei bulgare de arbitraj, Borislav Alexandrov, a fost acuzat în luna decembrie a anului trecut că a abuzat de puterea pe care o deţine pentru a influenţa rezultatul a şapte meciuri din prima ligă. Alexandrov a fost demis din funcţie pentru că mai mulţi arbitri s-au plîns că a făcut presiuni asupra lor pentru a influenţa rezultatele din ediţia 2007-2008 a campionatului din Bulgaria.

Cristiano Ronaldo dezminte zvonurile privind un transfer la Real Madrid

Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Manchester United, a negat informaţiile apărute săptămîna trecută în presa engleză legate de un posibil transfer la Real Madrid. „Vă spun că sînt foarte fericit la Manchester şi cred că este clubul ideal pentru mine”, a declarat internaţionalul portughez, ca reacţie la un articol apărut în cotidianul The Guardian, care a scris că Ronaldo nu a renunţat la ideea de a pleca la Real Madrid în vară, în ciuda eşecului transferului său din sezonul precedent. Sursa citată a notat că ar fi fost începute negocieri între cele două cluburi, suma de transfer fiind de circa 75 de milioane de lire sterline.

Antrenor nou la Betis Sevilla

Francisco Chaparro a fost demis, ieri, din funcţia de antrenor principal al echipei Betis Sevilla şi înlocuit cu Jose Maria Nogues, a anunţat clubul andaluz pe site-ul oficial. „Nogues, care pînă în prezent a pregătit echipa a doua a clubului, va antrena prima echipă pînă la finalul acestei ediţii de campionat şi, în funcţie de rezultatele obţinute, ar putea rămîne şi în sezonul viitor”, se arată în comunicatul clubului. Chaparro, care se afla la Betis din decembrie 2007, a fost demis din cauza rezultatelor slabe. În acest moment, Betis ocupă locul 16 în campionatul spaniol.

Cinci fani, interzişi pe stadioane după incidentele de la partida St. Etienne - OM

Trei suporteri ai lui Saint-Etienne şi alţi doi susţinători ai lui Olympique Marseille nu vor mai avea acces pe stadioanele din Franţa timp de doi ani, respectiv 12 luni, ca urmare a incidentelor care au avut loc la partida dintre cele două formaţii, din etapa trecută din Ligue 1. Cei cinci a fost găsiţi vinovaţi pentru faptul că au introdus şi au folosit în incinta stadionului fumigene şi materiale pirotehnice. Judecătorii tribunalului din Saint-Etienne care au analizat acest caz i-au condamnat pe cei trei fani ai gazdelor la o lună de închisoare cu suspendare şi i-au sancţionat cu doi ani de interdicţie la meciurile din campionatul Franţei. De asemenea, cei doi suporteri ai lui Marseille au primit amenzi şi interdicţia de a mai intra pe stadioane în următoarele 12 luni.

Friedrich ar putea rata restul sezonului

Căpitanul formaţiei Hertha Berlin, Arne Friedrich, va fi supus, azi, unei intervenţii chirurgicale la genunchi şi va fi indisponibil între patru şi şase săptămîni. “Este o veste extrem de amară pentru mine, deoarece mi-am dorit foarte mult să ajut echipa în acest final crucial de campionat. Sper totuşi să mai apuc să joc în această stagiune”, a spus internaţionalul german al Herthei. Fundaşul în vîrstă de de 29 de ani s-a accidentat în partida pe care formaţia sa a pierdut-o în faţa lui Borussia Dortmund, scor 1-3, în runda precedentă din Bundesliga, cea cu numărul 26. Friedrich a fost unul dintre cei mai constanţi jucători ai echipei berlineze în actualul sezon din Bundesliga, unde Hertha ocupă locul 3, la două puncte de liderul VfL Wolfsburg. Formaţia la care evoluează şi internaţionalul român Maximilan Nicu nu a mai cîştigat competiţia internă de 78 de ani.

Michael Jordan, inclus în Panteonul Gloriei

Fostul jucător din NBA, Michael Jordan, a fost inclus în Panteonul Gloriei baschetului, împreună cu alţi doi componenţii ai Dream Team-ului SUA participant la Jocurile Olimpice de la Barcelona, David Robinson şi John Stockton. Michael Jordan, David Robinson şi John Stockton au primit cel puţin 18 din cele 24 de voturi necesare în timpul scrutinului Comitetului de onoare al Panteonului Gloriei de luni, din Detroit (Michigan), pentru a intra în “Hall of Fame-ul” baschetului. Antrenorul echipei Utah Jazz, Jerry Sloan şi Vivian Stringer, antrenoare de legendă a unor echipe universitare de baschet, au primit de asemenea această distincţie. Jordan, care este dublu campion olimpic cu naţionala SUA, în 1984 (la Los Angeles) şi în 1992 (la Barcelona), deţine mai multe recorduri în NBA cum ar fi cel al mediei de puncte marcate în cariera, 30,1 puncte. Cîştigătorul a şase titluri de campion NBA cu echipa Chicago Bulls a fost desemnat de cinci ori cel mai bun jucător al sezonului (MVP) şi a fost selecţionat de 14 ori în All Star Game. David Robinson a fost cel mai bun jucător NBA în 1995 şi a cucerit două titluri de campion cu San Antonio Spurs (1999, 2003). În timp ce John Stockton este cel mai bun pasator din istoria ligii şi a evoluat pentru formaţia Utah Jazz.

Meciul de box dintre Vladimir Kliciko şi David Haye, pe stadionul din Gelsenkirchen

Ucraineanul Vladimir Kliciko, campion mondial IBF, WBO şi IBO la categoria grea, va boxa pe 20 iunie cu britanicul David Haye, iar lupta dintre cei doi va avea loc pe stadionul echipei de fotbal Schalke ’04. “Veltins-Arena” este situat în oraşul Gelsenkirchen, avînd o capacitate de 61.670 de spectatori. Arena a fost construită în 2001, dispune de acoperiş retractabil, iar de la deschidere a găzduit numeroase partide de fotbal, dar şi concerte de muzică sau meciuri de hochei pe gheaţă. Iniţial, promotorii partidei dintre Kliciko şi Haye au vrut ca meciul dintre cei doi să se dispute pe “Stamford Bridge”, stadionul formaţiei Chelsea Londra. Vladimir Kliciko are 32 de ani şi este fratele mai mic al lui Vitali Kliciko, campion mondial în versiunea WBC, iar pînă acum a disputat 55 de meciuri în care a înregistrat 52 de victorii. De partea cealaltă, David Haye (28 de ani) are în palmares 22 de victorii din tot atîtea posibile, dintre care 21 prin KO.