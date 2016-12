Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” va fi lansată luni

Fostul căpitan al echipei naţionale, Gheorghe Hagi, va lansa, luni, de la ora 13.00, proiectul Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”, pe care îl va prezenta în cadrul unei conferinţe de presă pe care o va susţine la Sala “Gamma” a Hotelului Iaki. Academia de fotbal “Gheorghe Hagi” este situată la marginea oraşului Constanţa, pe drumul spre Ovidiu, şi se întinde pe circa 10 hectare, iar investiţia totală se va ridica la aproximativ zece milioane de euro. Proiectul Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi” prevede formarea unor grupe de iniţiere, din care vor face parte copii cu vîrste între 7 şi 12 ani. Cei mai talentaţi dintre aceştia vor fi repartizaţi în trei grupe de elită, fiecare cu cîte 22 de jucători, cu vîrste cuprinse între 13 şi 18 ani. Dintre aceste trei grupe de elită va fi alcătuit lotul de seniori al echipei “Viitorul”, care se va înscrie în Liga a III-a.

Duminică, etapa a 20-a în Campionatul Judeţean de Fotbal

În Campionatul Judeţean de Fotbal, duminică vor avea loc partidele etapei a 20-a în Seriile Est şi Nord, respectiv a 19-a în Seria Sud. Iată programul meciurilor, care vor începe la ora 12.00, cu excepţia celor de la Chirnogeni şi Pietreni - SERIA EST: Avîntul Comana - CSM II Medgidia Valea Dacilor; Fulgerul Chirnogeni - AS Bărăganu (ora 14.00); CFR Constanţa - Viitorul Cerchezu; Aurora II 23 August - AS Independenţa; Voinţa Valu lui Traian - Viitorul Mereni; Unirea Topraisar - Sparta II Techirghiol; Viitorul II Cobadin - Recolta Negru Vodă; AS Ciocîrlia - Luceafărul Amzacea. SERIA NORD: Gloria Seimeni - Viitorul Vulturu (se joacă la Dunărea); CSS Medgidia - Dunaris Topalu (Stadion Cimentul); Pescăruşul Gîrliciu - Viitorul Tîrguşor; Dunărea Ciobanu - Pescarul Ghindăreşti; Ulmetum Pantelimon - Steaua Dorobanţu; Sportul Tortomanu - Voinţa Siminoc; Viitorul Fîntînele - Ştef Serv Seimeni. Meciul Sport Club Horia - Dacia Mircea Vodă a fost amînat. SERIA SUD: Inter Ion Corvin - Sport Prim Oltina; Trophaeum Adamclisi - Sacidava Aliman (se joacă la Zorile); Peştera Dobrogei Peştera - Progresul Dobromir; Marmura Deleni - Dunărea II Ostrov (se joacă la Pietreni, de la ora 15.00).

AJF a dictat sancţiuni dure pentru huligani

Comisia de Disciplină din cadrul Asociaţiei Judeţene de Fotbal a analizat joi cazurile de agresiune asupra arbitrilor petrecute la sfîrşitul săptămînii trecute în Liga a IV-a şi în Campionatul Judeţean. Astfel, Ercan Amet şi Alexandru Zelca, juniorii de la Sparta Techirghiol care l-au bătut pe arbitrul Ionuţ Păuna, au primit cîte 24 de etape de suspendare şi penalităţi sportive de 1.500 lei fiecare. În plus, antrenorul Spartei, Vergil Murărescu, a fost suspendat pentru 16 etape şi va trebui să plătească o penalitate sportivă de 750 lei. Au mai fost sancţionaţi şi cei doi jucători de la Viitorul II Cobadin care l-au ameninţat şi l-au lovit pe arbitrul Adrian Stîngă: 16 etape suspendare şi 1.300 lei penalitate sportivă pentru Laurenţiu Ogoreanu, 6 etape şi 430 lei penalitate sportivă pentru Marian Gîscă. A fost schimbat şi rezultatul partidei Viitorul Tîrguşor - Dunărea Ciobanu, din etapa a 19-a a Campionatului Judeţean, Seria Nord, pe teren 4-1. În urma contestaţiei depuse de formaţia din Ciobanu, oaspeţii au cîştigat cu 3-0, la masa verde.

Victorie pentru CS Tomis în prima partidă a turneului de la Brăila

Formaţia feminină de handbal CS Tomis Constanţa a debutat cu o victorie în turneul de pregătire de la Brăilă, la care participă formaţia gazdă Dunărea, Oţelul Galaţi şi naţionala de tineret a României. Elevele lui Mircea Bucă şi Dumitru Muşi s-au impus în primul meci, cu 30-28, în faţa celor de la Oţelul Galaţi. Deşi sosite de pe drum, handbalistele constănţene au intrat hotărîte pe teren, vrînd parcă să răzbune înfrîngerea de pe teren propriu suferită în acest retur de campionat (21-25) în faţa echipei antrenată de Gabriela Artene. „Ne-am atins obiectivele stabilite pentru acest meci. După o zi de mers, fetele s-au mobilizat foarte bine”, a spus antrenorul Tomisului, Mircea Bucă. Cele mai bune marcatoare ale partidei au fost Gabriela Szabo (7g), Alexandra Iovănescu (5g) şi Marina Tankaskaya (5g). În acest meci a debutat la Tomis junioara Dana Arhir, luată împreună cu lotul la Brăila pentru a fi testată, în timp ce Mihaela Pîrîianu, veterana echipei, a rămas acasă. În cea de-a doua partidă a turneului de la Brăila, Dunărea Brăila s-a impus, cu 32-20, în faţa naţionalei de tineret. Competiţia va continua şi în acest weekend, programul partidelor fiind următorul - sîmbătă: Dunărea - Oţelul (ora 17.00), Tomis - Naţionala de tineret (ora 18.45); duminică: Dunărea - Tomis (ora 10.00), Naţionala de tineret - Oţelul (ora 11.45).

Aerobicii constănţeni vor concura la Cupa Cetăţii Deva

Sîmbătă şi duminică, oraşul gimnasticii româneşti, Deva, va găzdui ediţia actuală a Cupei Cetăţii Deva la gimnastică aerobică, competiţie considerată drept un minicampionat naţional datorită gradului ridicat de competitivitate dat de participarea loturilor naţionale. Cel mai bun club din ţară la această disciplină, CS Farul Constanţa, va fi reprezentat de următorii sportivi: Cristina Antonescu, Cristina Nedelcu, Mircea Brînzea, Valentin Mavrodineanu, Mircea Zamfir, Petru Porime Tolan, Ferdinand Răileanu (la seniori), Anca-Claudia Surdu, Claudia-Loredana Eremia, Andreea-Maria Dincă şi Oana-Corina Constantin (toate de la CSS 1 - CS Farul) - la junioare. Sportivii constănţeni sînt antrenaţi Cristiana Spînu (la junioare) şi Marcela Fumea (la seniori).

Trei constănţeni la Top 12 juniori la tenis de masă

Sîmbătă şi duminică, la Buzău, se vor reuni cei mai buni 12 juniori şi junioare la categoria a II-a la tenis de masă. La competiţiei participă şi trei sportivi de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul, Andrei Dobre, Tiberiu Marga şi Roxana Iamandi încercînd să obţină o clasare printre primii şase din ţară. „Sperăm să ne clasăm în primii şase. Este un concurs greu, în care cele mai mari şanse la podium le are Iamandi şi Marga, dar şi Dobre poate furniza surpriza. Se poate întîmpla orice”, a spus antrenorul Stelian Haşoti, cel care îi însoţeşte pe sportivi la Buzău.

Anamaria Tămîrjan luptă pentru trei medalii la CE de la Milano

După ce primele două zile au fost dedicate calificărilor, sîmbătă şi duminică, la Milano, sînt programate finalele Campionatului European de gimnastică individual. La feminin, România va fi reprezentată în trei finale. Singura gimnastă care va bifa în toate cele trei şi care are mari şanse la o medalie este Anamaria Tămîrjan, care va fi prezentă atît la individual compus, cît şi la bîrnă şi sol. Şanse la o medalie le are însă şi aurul olimpic în proba de sol de la Beijing, Sandra Izbaşa, care, după ce a ratat finala de la bîrnă, va fi prezentă doar în finala de la sol. Celelalte prezenţe tricolore din finala feminină sînt Diana Chelaru la individual compus (sîmbătă) şi Gabriela Drăgoi la bîrnă (finalele pe aparate sînt programate duminică). La masculin, România va fi reprezentată doar de Flavius Koczi, care s-a califiat în finala de la individual compus şi de la sărituri. În ultima probă, gimnastul român are cele mai mari şanse la medalie după ce s-a calificat de pe poziţia a doua, cu un punctaj de 16,275.

“Stejarii“ Under 18 au plecat la CE din Franţa

Naţionala de rugby Under 18 a României, a plecat vineri, în Franţa, acolo unde, începînd de duminică, va participa la Campionatul European rezervat acestei categorii de vîrstă. România va întîlni în primul meci, duminică, de la ora 16.30, la Draguignan, selecţionata Italiei. Un succes al echipei pregătite de Mihai Bucos şi Laurenţiu Constantin ar creşte considerabil şansele ca România să joace în semifinalele pentru locurile 1-4, împotriva Franţei sau Irlandei. O înfrîngere ar trimite România să joace pentru poziţiile 5-8, împotriva Spaniei sau Rusiei. Semifinalele CE vor avea loc pe 8 aprilie, iar finala pe 11 aprilie.

Mircea Paraschiv şi-a retras candidatura de la preşedenţia FR Rugby

Fostul selecţioner al echipei reprezentative de rugby a României, Mircea Paraschiv, a anunţat că îşi retrage candidatura la preşedinţia Federaţiei Române de Rugby (FRR). Paraschiv îşi menţine însă candidaturile pentru funcţiile de vicepreşedinte şi membru al Biroului Federal. În cursa pentru postul de preşedinte au mai rămas trei candidaţi: Alin Petrache, Gheroghe Vărzaru şi Eugeniu Ştefan. Adunarea Generală de Alegeri a FRR va avea loc pe 8 aprilie.

Argint şi bronz pentru românce la CE de lupte

Sportiva Estera Dobre a cîştigat, vineri, medalia de argint, în limitele categoriei 48 kg la Campionatele Europene de lupte de la Vilnius, acesta fiind al doilea succes al zilei, după bronzul obţinut de Ana Maria Pavăl (55 kg). În primul tur al categoriei 48 kg, Dobre a trecut de finlandeza Savionne Sarola, după care în sferturi a depăşit-o pe italianca Silvia Felice, iar în semifinale a învins-o pe Tatsiana Hurnovich (Belarus). În ultimul act, Estera Dobre a întîlnit-o pe azera Silvia Stadnyk, dar nu i-a făcut faţă, adversara impunîndu-se categoric, cu 13-0. La categoria 55 kg, Ana Maria Pavăl a ajuns pînă în semifinale, unde a fost eliminată de Natalia Synyshin (Ucraina), după care a intrat în recalificări, luptînd pentru medalia de bronz, cu poloneza Silvia Bilenska, pe care a depăşit-o clar, cu 3-0. Tot vineri, la categoria 63 kg, Roxana Năstruşnicu a fost eliminată în turul secund de Laura Skujina (Letonia), iar Elena Diana Mudrag (72 kg) în prima luptă, de Stanka Hristova (Bulgaria). În recalificări, Mudrag a cedat în primul meci, în faţa suedezei Emma Weberg. CE de la Vilnius continuă cu competiţia de lupte greco-romane, urmînd a se încheia duminică.

Victor Crivoi, în semifinalele turneului de la Napoli

Tenismenul român Victor Crivoi s-a impus în faţa Andrey Golubev (Kazahstan), cu 6-1, 3-6, 6-2, în sferturile de finală ale turneului challenger de la Napoli, dotat cu premii în valoare de 85.000 de euro. Pentru calificarea în semifinale, românul a primit un cec în valoare de 4.260 de euro şi 35 de puncte ATP. În penultimul act al competiţiei, Crivoi îl va întîlni pe învingătorul partidei dintre Fabbio Foginini (Italia) şi Marcos Daniel (Brazilia).