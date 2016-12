Mutu va efectua luni o artroscopie la genunchi

Internaţionalul român Adrian Mutu, care în cursul zilei de vineri a fost supus, la Roma, unui control medical, va trebui să efectueze luni o artroscopie la genunchiul stîng pentru a se stabili un diagnostic exact al accidentării sale, informează site-ul oficial al clubului viola. Decarul echipei antrenate de Cesare Prandlli a fost, vineri, la clinica Villa Stuart, din capitala Italiei, unde a fost consultat de profesorul Mariani, acelaşi medic care l-a operat şi pe căpitanul lui AS Roma, Francesco Totti. Potrivit publicaţiilor din Peninsulă, fostul atacant al lui Parma şi Chelsea va fi indisponibil aproximativ o lună. Adrian Mutu a ratat meciul României cu Austria, din cauza unor probleme la genunchiul stîng, iar FRF a anunţat că jucătorul trebuie să fie supus unei intervenţii chirurgicale.

Săndoi, mulţumit de noul val la “tineret”

Antrenorul echipei naţionale de tineret a României, Emil Săndoi, a declarat că este mulţumit de rezultatele obţinute de jucătorii săi în partidele cu Andorra şi Serbia. “Dacă ţinem cont că aceşti copii sînt împreună de doar cîteva luni, cred că sînt două rezultate bune. Am avut meci greu chiar şi cu Andora, deoarece nu ştiam absolut nimic de ei. Despre partida cu Serbia, pot spune că a fost una foarte grea, deoarece ei aveau jucători născuţi în 86-87, iar noi au introdus chiar şi jucători născuţi după 90. În momentul în care am antamat acest meci, ştiam că va fi unul foarte greu, mai ales că această echipă a Serbiei avea varianta de a juca cu prima reprezentativă a Suediei. Au jucători extraordinari şi cred că s-a văzut forţa acestor jucători. Revenind la echipa noastră, am fost mulţumit de ei, chiar dacă au avut un început ezitant. Sper totuşi ca aceşti copii să cîştige experinţă şi să facă pasul spre prima reprezentativă”, a spus Săndoi. Tehnicianul a subliniat importanţa investiţiilor făcute încă de la nivel de juniori. “Este mare păcat că nu luăm exemplul Serbiei, să creştem copii noştri, în locul multor jucători străini aduşi şi care nu au valoare peste ai noştri. Trebuie făcut ceva rapid, pentru a nu avea surprize şi mai mari. Cred că Tătăruşanu, Ropotan, Keşeru, Deac, Găman,Torje, Gîngioveanu ar putea face parte din lot la viitoarele meciuri ale reprezentativei. Trebuie avut mare grijă de ei”, a afirmat Săndoi.

Revine Ferrari

La numai o săptămînă distanţă de cursa din Australia avem a doua cursă a sezonului din F1 - Grand Prix-ul Malaysiei. O cursă ce se anunţă cel puţin la fel de disputată precum cea de la Melbourne. Lucru ilustrat încă din prima zi de antremament - vineri, cei mai rapizi fiind piloţii de la... Ferrari. O mică surpriză dacă ne gîndim la debutul dezastruos de sezon. La Sepang, Raikkonen a fost cel mai rapid de pe circuit în 1.35:707, fiind urmat de Massa, la 0:125 şi Vettel, la 0:247, aceştia fiind singurii care au coborît sub 1.36! Foarte aproape găsim piloţii de la Brawn GP şi Williams, în timp ce campionul mondial continuă să fie în partea a doua a clasamentului. Antrenamentul oficial este programat sîmbătă, la ora 12.00, ora României, aceeaşi fiind şi ora de start a cursei de duminică.

Liga Campionilor la volei masculin

Sîmbătă şi duminică, la Praga (Cehia), este programat turneul Final Four al Ligii Campionilor la volei masculin. Programul partidelor se prezintă astfel - sîmbătă, semifinale, ora 17.00: Iskra Odinţovo (Rusia) - Iraklis Salonic (Grecia), ora 20.00: Trentino Volley (Italia) - Lube Banca Marche Macerata (Italia); duminică - ora 15.30: finala mică, ora 18.30: finala mare.

Papa Benedict al XVI-lea a primit un tricou al naţionalei de volei masculin a Italiei

Organizatorii Campionatului Mondial de volei masculin din 2010, care va avea loc în Italia, i-au făcut cadou Papei Benedict al XVI-lea un tricou al naţionalei peninsulare şi o minge oficială a competiţiei care va avea loc între 24 septembrie şi 10 octombrie 2010. Papa a primit delegaţia organizatorilor CM masculin, căreia i s-a alăturat un grup de 300 de copii. În premieră, în faţa Bazilicii Sfîntul Petru de la Vatican, cei 300 de copii au jucat volei timp de o oră, pe 16 terenuri amenajate în celebra piaţă, spectacolul fiind urmărit de Papa Benedict al XVI-lea şi de alţi înalţi prelaţi. Reprezentanţii Comitetului de Organizare al CM i-au mai oferit Papei un tricou al naţionalei Italiei, inscripţionat „S. S. Benedetto 16”, dar şi o minge oficială de joc.

Euroliga masculină de baschet

Echipele greceşti Panathinaikos şi Olympiacos au obţinut şi ele calificarea în Final Four-ul Euroligii masculine de baschet, după ce s-au impus în meciul al patrulea. Ambele echipe au cîştigat în deplasare, joi seară: Real Madrid - Olympiacos Pireu 75-78 (1-3 scor final); Montepaschi Siena - Panathinaikos Atena 84-91 (1-3 scor final). Astfel, Olympiacos Pireu şi Panathinaikos Atena se alătură campioanei en titre, ŢSKA Moscova, în Final Four-ul de la Berlin. Ultimul loc disponibil şi-l dispută Regal Barcelona şi Tau Ceramica, aflate la egalitate 2-2. Joi seară, Barcelona a obţinut o victorie clară pe terenul adversarei sale, care este şi campioana en titre a Spaniei: Tau Ceramica - Regal Barcelona 63-84. Meciul decisiv este programat joi, la Barcelona.

Franţa, Argentina, Rusia şi Germania şi-au asigurat participarea la CM pe echipe la tenis

Franţa, Argentina, Rusia şi Germania şi-au asigurat participarea la cea de-a 32-a ediţie a Cupei Mondiale de tenis pe echipe, competiţie ce va avea loc în perioada 17-23 mai, la Dusseldorf. Franţa, cîştigătoarea Cupei Mondiale pe echipe în 1986, va fi reprezentată, între alţii, de Gilles Simon, nr. 8 mondial, şi Jo-Wilfries Tsonga, nr. 11 mondial. Ultimele patru participante la competiţie vor fi stabilite săptămîna viitoare, la finalul turneului de la Miami. Pentru prima dată de la înfiinţare, Cupa Mondială pe echipe va permite obţinerea de puncte ATP.

Nadal, eliminat în sferturile turneului de la Miami

Liderul mondial Rafael Nadal a fost învins de argentinianul Juan Martin Del Potro, scor 6-4, 3-6, 7-6 (3), în sferturile de finală ale turneului Masters de la Miami, dotat cu premii în valoare de 4.500.000 de dolari. Pentru prezenţa în sferturi, Nadal a primit un cec în valoare de 75.500 de dolari şi 180 de puncte WTA, în timp ce Del Potro, nr. 7 ATP, a cîştigat pînă acum 148.100 de dolari şi 360 de puncte WTA. „În faţa lui Nadal am reuşit cea mai tare victorie din carieră. Sînt foarte obosit, dar voi avea cîteva ore să mă odihnesc pentru că voi juca seara”, a declarat Del Potro, care vineri seară a jucat în semifinale cu britanicul Andy Murray. În prima semifinală se întîlnesc Roger Federer şi Novak Djokovici. În 2008, turneul Masters de la Miami a fost cîştigat de Nikolai Davidenko, care în finală a trecut de Rafael Nadal, cu 6-4, 6-2.

Gerrard şi-a prelungit contractul cu Liverpool pînă în 2013

Căpitanul formaţiei Liverpool, Steven Gerrard, şi-a prelungit cu doi ani înţelegerea cu formaţia britanică, pînă în 2013, a anunţat site-ul oficial al grupării din Premier League. Antrenorul Rafael Benitez, care şi-a prelungit şi el de curând contractul, a afirmat că este mulţumit de decizia lui Steven Gerrard, în vîrstă de 28 de ani. “Este o veste fantastică. Steven şi-a arătat încă o dată ataşamentul faţă de club şi discuţiile în privinţa contractului au mers foarte bine. Imediat după ce i l-am prezentat, a acceptat. El vrea să rămînă pe viaţă la Liverpool, iar semnarea acestui contract este un mesaj pe care vrem să-l transmitem în legătură cu obiectivele noastre din viitor”, a spus Benitez. Tehnicianul a adăugat că jucătorii săi vor fi şi mai motivaţi în acest moment, deoarece Gerrard este un model pentru restul fotbaliştilor din lotul echipei. Liverpool ocupă locul secund în Premier League, la un punct în spatele lui Manchester United, care are un meci mai puţin disputat.

Eriksson, demis naţionala Mexicului din cauza rezultatelor slabe

Suedezul Sven-Goran Eriksson a fost demis din funcţia de selecţioner al echipei naţionale a Mexicului, după ce prima reprezentativă a pierdut, cu 1-3, meciul cu Honduras din preliminariile CM 2010. “Am avut o discuţie cu domnul Eriksson şi am decis să reziliem contractul. Echipa a avut nişte rezultate la care nu ne aşteptam”, a afirmat preşedintele Federaţiei Mexicane de Fotbal, Justino Compean. Antrenorul preluase funcţia în luna iunie, de la Hugo Sanchez, care a fost demis după 16 luni. Eriksson a afirmat după înfrîngerea de miercuri că el este singurul responsabil pentru rezultatele echipei. Presa din Mexic scrie că fostul antrenor al lui Atletico Madrid, Javier Aguirre, este favorit la funcţia de selecţioner. Următorul meci al echipei va avea loc pe 6 iunie, în El Salvador. Mexic ocupă locul 3 în grupa preliminară pentru CM 2010, cu trei puncte după trei partide.

Diouf se retrage din naţionala Senegalului

Atacantul echipei Blackburn Rovers, El Hadji Diouf, şi-a anunţat din nou retragerea din naţionala Senegalului, la vîrsta de 28 de ani. Diouf a explicat, într-o scrisoare adresată Comitetului Senegalez pentru Fotbal, că nu mai este disponibil pentru competiţiile internaţionale, precizînd că va evolua în continuare doar pentru Blackburn. În octombrie 2007, El Hadji Diouf, în acea perioadă căpitanul reprezentativei Senegalului, şi-a anunţat retragerea din naţională, criticînd conducerea acesteia, dar ulterior a revenit asupra deciziei.

Podolski va plăti 5.000 de euro după ce l-a pălmuit pe Ballack

Atacantul Lukas Podolski va plăti 5.000 de euro pentru că l-a pălmuit pe căpitanul Michael Ballack, a anunţat, vineri, Federaţia Germană de Fotbal (DFB), care a apreciat că FIFA nu va lua nicio sancţiune. “Pînă în prezent, FIFA nu s-a manifestat. Plecăm de la principiul că arbitrul meciului a văzut ce s-a petrecut şi a decis să nu-l sancţioneze pe Podolski”, a explicat purtătorul de cuvînt al DFB. Podolski ar fi putut fi eliminat pentru gestul său la adresa lui Ballack, ale cărui indicaţii tehnice le contesta, la meciul de miercuri, cîştigat de Germania, scor 2-0, cu Ţara Galilor. Staff-ul tehnic al naţionalei Germaniei a decis să nu-l sancţioneze pe Podolski, care a recunoscut că a exagerat. “A fost un gest negîndit şi mi-am cerut scuze”, a declarat Podolski. “Prinţul Poldi” face obiectul criticilor din presa germană de vineri. Cotidianul Bild vorbeşte de “scandal” şi de o “palmă dată selecţionerului Joachim Low şi fotbalului german”. Pentru a încerca să aplaneze acest incident, DFB a anunţat, vineri, că Podolski va oferi suma de 5.000 de euro în cadrul unei operaţiuni de fair-play organizată de federaţie. “Este o decizie justă după un comportament inacceptabil”, a subliniat preşedintele DFB, Theo Zwanziger. Însă Podolski a primit sprijinul antrenorului său de la Bayern Munchen, Jurgen Klinsmann: “Pentru noi nu e nicio problemă, ceea ce s-a întîmplat face parte din fotbal”.

Berbatov nu va evolua în “dubla” cu FC Porto din Liga Campionilor

Atacantul formaţiei Manchester United, Dimităr Berbatov, nu va evolua în următoarele două meciuri din campionatul Angliei şi nici în “dubla” cu FC Porto din sferturile de finală ale Ligii Campionilor, a anunţat, vineri, antrenorul său, Alex Ferguson. “Va mai fi indisponibil încă două săptămîni”, a declarat Ferguson, întrebat despre durata convalescenţei jucătorului său, accidentat la o gleznă. Această absenţă este o lovitură dură pentru echipa Manchester United, care va fi privată, duminică, la meciul cu Aston Villa şi de atacantul, Wayne Rooney, suspendat. Al treilea atacant, argentinianul Carlos Tevez, a revenit, vineri, din America de Sud, după înfrîngerea Argentinei în faţa Boliviei, scor 6-1, în preliminariile CM din 2010. “Cred că revine de pe planeta Marte”, a glumit Ferguson.

Preşedintele FC Porto, declarat nevinovat în procesul “Fluierul aurit”

Preşedintele clubului FC Porto, Jorge Pinto da Costa, urmărit penal în cadrul procesului “Fluierul aurit” pentru corupţie activă cu ocazia unui meci disputat în aprilie 2004, a fost declarat nevinovat. Judecătorul Catarina Ribeiro, însărcinată cu acest dosar, a apreciat că faptele ce îi sînt reproşate lui da Costa nu au fost probate. Jorge Pinto da Costa, care este preşedintele clubului portughez din 1982, a fost acuzat că i-a dat arbitrului de la meciul Beira Mar - FC Porto, din 18 aprilie 2004, un plic cu 2.500 de euro. Meciul s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Cu două zile înainte de disputarea meciului, Pinto da Costa l-a primit la domiciliul său pe arbitrul Augusto Duarte, aflat în compania omului de afaceri Antonio Araujo. Potrivit acuzării, arbitrul ar fi primit cu acea ocazie un plic ce conţinea 2.500 de euro. Cei trei bărbaţi au confirmat faptul că s-au întîlnit, dar au menţionat că era vorba despre o discuţie “între prieteni”, negînd orice alte informaţii. Araujo şi Duarte, de asemenea acuzaţi de corupţie activă şi pasivă, au fost declaraţi şi ei nevinovaţi vineri. Cazul “plicul” nu este decît unul dintre capitolele scandalului de corupţie “Fluierul aurit”. Scandalul “Fluierul aurit” a izbucnit în aprilie 2004, după aproape doi ani de anchetă. Atunci au fost puse sub acuzare 24 de persoane, majoritatea arbitri, suspectate că au fost implicate, în sezonul 2003-2004, într-un sistem menit să favorizeze clubul din Gondomar pentru a promova în a doua divizie portugheză. La 12 februarie 2009, justiţia portugheză a confirmat în apel neînceperea urmăririi penale în privinţa lui Da Costa, în dosarul “Fruct şi Ciocolată”, poreclele a două prostituate pe care le-ar fi plătit pentru a fi la dispoziţia unui arbitru al unei alte partide, tot în 2004, an în care FC Porto a cîştigat campionatul Portugaliei şi Liga Campionilor.