Cupa Presei la tenis de masă, în faţa ediţiei a şaptea

Asociaţia Jurnaliştilor de Sport din Constanţa şi Radio Constanţa organizează în perioada 7-9 aprilie cea de-a şaptea ediţie a Cupei Presei la tenis de masă. Startul întrecerii se va da marţi, la ora 10.30, la Complexul “Cleopatra” din Mamaia, participanţii urmînd să concureze pe parcursul celor trei zile atît în probele individuale, cît şi în cele de dublu. Reprezentanţii mass-media se vor prezenta cu legitimaţiile de serviciu şi trebuie să fie angajaţi în compartimentul redacţional sau tehnic ale respectivei instituţii media. Fiecare cotidian, post radio sau televiziune poate înscrie în competiţie maximum şase jucători, dintre aceştia formîndu-se şi trei perechi de dublu. Participanţii vor evolua cu propriile palete, iar în funcţie de numărul concurenţilor se va stabili sistemul de joc la şedinţa tehnică. La simplu şi dublu masculin, semifinaliştii din ediţia trecută vor fi capi de serie şi nu se vor putea întîlni între ei în primul tur. Înscrierile se fac la numărul de telefon 0745.754.502 sau prin fax, la numărul 831.216.

Micuţii înotători constănţeni “plonjează” la CN de la Baia Mare

Opt sportivi constănţeni vor concura în bazinul de la Baia Mare pentru o medalie în cadrul Campionatului Naţional pentru juniori II în bazin acoperit. Întrecerea va debuta mîine, sportivii de la Palatul Copiilor - CS Farul sperînd ca “recolta”de medalii să fie la fel de mare ca şi cea de la ediţia precedentă, cînd au fost cucerite nu mai puţin de 16 medalii. „Sperăm să avem ocazia să arătăm pentru ce ne-am antrenat. Avem o delegaţie numeroasă din care face parte şi Răzvan Grădinaru, care a avut o evoluţie bună la Campionatele Naţionale pentru seniori, unde s-a numărat printre cei mai mici participanţi”, a declarat Anca Buzbuchi, una dintre antrenoarele care îi însoţeşte pe micuţii sportivi la Baia Mare. Delegaţia constănţeană este formată din Răzvan Grădinaru, Mihai Spălăţelu, Andra Singuran (antrenor Anca Buzbuchi), Mircea Gheorghe, Antoanela Manac, Adila Adibula (antrenor Nicolae Coteţ), Elena Smeu şi Răzvan Bidică (antrenor Veronica Macovei). Întrecerea se va încheia duminică.

Cupa României la handbal masculin se va disputa la Sibiu

Meciurile din Cupa României la handbal masculin, în care vor fi angrenate echipele clasate pe locurile 1-8 la finalul sezonului 2008-2009 din Liga Naţională, se vor disputa la Sala “Transilvania” din Sibiu, în perioada 14-17 mai, a anunţat Federaţia Română de Handbal. În faza sferturilor se va juca în conformitate cu Tabela Berger (locul 1 cu locul 8, locul 2 cu locul 7, locul 3 cu locul 6 şi locul 4 cu locul 5), meciurile fiind programate pe 14 mai. O zi mai tîrziu vor avea loc semifinalele (de la orele 16.00 şi 18.00), iar după o zi liberă, pe 17 mai, de la ora 11.00, se va juca finala Cupei României. Competiţia similară la feminin nu se va disputa în sezonul 2008-2009, după ce membrii Comisiei Tehnice din cadrul FR Handbal au votat ca în Cupa Cupelor, unde normal ar fi urmat să joace cîştigătoarea cupei, să participe în ediţia viitoare, formaţia clasată pe locul secund în Liga Naţională.

Restanţă în LN de handbal masculin

Într-o partidă restantă din etapa a 22-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, Universitatea Bucovina Suceava întîlneşte astăzi, pe teren propriu, de la ora 17.00, campioana en titre, Steaua Bucureşti. În ultimele două două partide rămase de jucat din această rundă, Dinamo va întîlni pe HCM Constanţa, pe 15 aprilie, de la ora 17.30 iar Ştiinţa Bacău va avea ca adversară pe Universistatea Cluj, tot pe 15 aprilie, dar de la ora 17.00.

Partida România - Muntenegru va fi anchetată de Federaţia Europeană de Handbal

Meciul din preliminariile Campionatului Mondial din 2009, dintre România şi Muntenegru, disputat în vara anului trecut, va fi investigat de Curtea de Arbitraj a EHF alături de alte cinci partide care sînt suspectate de acte de corupţie. Fostul vicepreşedinte al Federaţiei Române de Handbal (FRH), Petre Paleu, a declarat că aşteaptă rezultatul investigaţiei pe care Federaţia Europeană de Handbal o întreprinde în cazul presupului caz de corupţie. “Aştept rezultatul acestei anchete. Eu îmi menţin declaraţia şi spun că sîntem nevinovaţi“, a spus Paleu. Preşedintele FRH, Cristian Gaţu, a vorbit şi el despre comunicatul EHF: “Ştiu şi eu ceea ce scrie pe site, dar pînă acum nu a venit nicio înştiinţare oficială de la EHF. Nu pot comenta ceva pînă nu am ceva oficial de la EHF“. La jumătatea lunii martie, presa daneză a publicat declaraţiile arbitrilor arbitrilor Martin Gjeding şi Mads Hansen, aceştia fiind cei care au oficiat la întîlnirea România - Muntenegru. Cei doi arbitri susţin că le-a fost oferită suma de 30.000 de euro de fiecare din partea unui oficial român pentru a ajuta formaţia tricoloră să se califice la CM din Croaţia. România a învins Muntenegru, în play-off-ul de calificare la CM 2009, cu scorul general de 56-55, impunîndu-se în retur cu 29-24, şi s-a calificat la un Campionat Mondial după o absenţă de 14 ani. Celelalte cinci partide care vor fi investigate de EHF sînt: Lada Togliatti (Rusia) - Slagelse (Danemarca) - ianuarie 2006, grupele Ligii Campionilor; Chehovski Medvedi (Rusia) - CBM Valladolid (Spania) - aprilie 2006, returul finalei Cupei Cupelor; Lada Togliatti (Rusia) - Viborg (Danemarca) - martie 2007, returul sferturilor Ligii Campionilor; Zvezda Zvenigorod (Rusia) - Hypo Viena (Austria) - mai 2008, turul finalei Ligii Campionilor; Metalurg Skopje (Macedonia) - FC Barcelona (Spania) - noiembrie 2008, grupele Ligii Campionilor.

Echipele României de tenis de masă vizează primele victorii în Joola European Nations League

Joola European Nations League programează astăzi cea de-a doua etapă, echipele României sperînd să obţină primele victorii în cadrul întrecerii după ce au cedat în prima rundă. De la ora 17.00 (în direct la GSP TV), băieţii vor înfrunta Austria, în Sala Sporturilor “Romeo Iamandi” din Buzău, fetele urmînd a se duela cu Ungaria, de la ora 18.00, la Eger. Dacă elevii lui Mircea Dinu sînt cotaţi cu prima şansă la cîştigarea celei de-a doua întîlniri din Joola European Nations League, misiunea Elizabetei Samara, Danielei Dodean, Cristinei Hîrîci şi Bernadettei Szocs se anunţă mult mai dificilă la Eger. Deşi vor evolua fără Krisztina Toth, nr. 1 în Ungaria şi nr. 4 în Europa, unguroaicele promit o partidă în care să-şi facă fericiţi proprii suporteri, în timp ce Georgina Pota (campioană europeană cu echipa în 2007, vicecampioană europeană la dublu şi medaliată cu bronz la dublu mixt) speră la o revanşă în faţa Elizei Samara, după ce constănţeanca a învins-o, cu 4-3 (12-10 în setul decisiv), în turneul european de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Beijing, desfăşurat la Nantes.

Ion Timofte şi Laurenţiu Reghecampf au primit licenţa de agenţi de jucători

Foştii fotbalişti Ioan Timofte şi Laurenţiu Reghecampf au obţinut licenţa de agenţi de jucători în urma unui examen pe care l-au susţinut, luni, la sediul FRF. Examenul a constat dintr-un set de 20 de întrebări, dintre care 15 transmise de FIFA şi cinci ale forului român. Testarea a durat o oră, fiecare răspuns corect fiind notat cu un punct, cei admişi trebuind să aibă un minim de 14 răspunsuri corecte. La examen au participat 11 candidaţi, iar dintre aceştia doar şase au fost admişi: Marius Gheară, Daniel Pepy Nicolae, Lucian Mincu, Laurenţiu Reghecampf, Valentin Doru Sbîrcea şi Ion Timofte.

Lucian Bute, “pompier de onoare” al oraşului Galaţi

Campionul mondial IBF la categoria supermijlocie, Lucian Bute, a primit din partea Institutului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Galaţi titlul de “pompier de onoare” al oraşului. În cadrul ceremoniei, Bute a primit o diplomă, o caricatură semnată de Viorel Baciu, pe care scria “Bute bate de stinge”, dar şi o maşină de pompieri de epocă, în miniatură. După ce şi-a apărat titlul mondial pentru a treia oară şi a venit în ţară, Bute a mai fost numit membru al Asociaţiei Internaţionale a Poliţiei (IPA), regiunea Galaţi, cu ocazia sărbătoririi zilei Poliţiei Române, i-a fost acordată o distincţie din partea Ministerului Tineretului şi Sportului, pentru toate rezultatele obţinute, şi a primit din partea Primăriei Galaţi un apartament.

Meciul dintre Diaconu şi Branco a fost anulat

Meciul de box dintre Adrian Diaconu şi Silvio Branco, în care românul îşi apăra titlul mondial WBC la categoria semigrea, nu va mai avea loc, deoarece promotorul italianului, Salvatore Cherchi, nu şi-a respectat obligaţiile de organizare. „Acest meci nu va mai avea loc pentru că promotorul meciului nu şi-a respectat obligaţiile, nu s-au plătit garanţiile, nu s-au încheiat contracte, iar noi am depus plîngere la WBC. Pentru Adrian Diaconu nu este bine, el pe 19 aprilie face un an de cînd nu a mai boxat. WBC va hotărî ce se va întîmpla. Ar putea fi tot Branco adversarul, dar la fel de bine ar putea fi eliminat din cauza celor întîmplate. El nu are nicio vină, ci promotorul. Se poate stabili un meci pentru un nou challenger, pentru moment nu se ştie”, a declarat preşedintele FR Box, Rudel Obreja. Diaconu trebuia să boxeze pe 10 aprilie cu Branco, într-un meci programat în Italia, în care românul îşi punea în joc titlul mondial WBC. După ce acest meci a fost anulat, Diaconu va boxa pe 4 aprilie, la “Centre Bell” din Montreal, cu pugilistul canadian David Whittom, într-o luptă de opt runde în care nu îşi va pune centura în joc.