Sîrbii vor victorie în meciul cu România

Selecţionerul echipei naţionale a Serbiei, Radomir Antic, a afirmat, ieri, că speră să obţină un rezultat cît mai bun contra României, mai ales că echipa condusă de Piţurcă are nevoie de victorie pentru a se menţine în lupta pentru calificare. “Vrem nu numai să obţinem un rezultat bun, ci să ne pregătim şi pentru viitor. Cel mai mare handicap pentru România va fi lipsa lui Chivu, dar asta nu înseamnă că echipa va fi mai slabă. Am pregătit mulţi jucători români şi sînt foarte talentaţi, dar acum sînt sub presiune, deoarece meciul pentru ei este unul de a fi sau a nu fi. S-a ajuns la jumătatea calificărilor şi totul depinde numai de noi”, a afirmat Radomir Antic. Mijlocaşul lui Genoa, Bosko Jankovic, a afirmat că echipa Serbiei are încredere în şansele sale şi îşi doreşte o victorie în meciul de sîmbătă contra României. “Înainte de preliminarii, România şi Franţa erau favorite la calificare, dar ne-am demonstrat valoarea”, a spus Jankovic, care consideră că Paul Codrea este un fotbalist foarte important pentru România. Colegul lui Maximilian Nicu de la Hertha Berlin, Gojko Kacar, a declarat că îl cunoaşte foarte bine pe fotbalistul care a primit recent cetăţenia română, dar că principalul pericol îl reprezintă întreaga echipă, nu un anume jucător. “Jocul de sîmbătă poate rezolva multe lucruri, probabil este cel mai important din aceste preliminarii, iar noi ne-am pregătit foarte bine pentru acest moment”, a afirmat atacantul lui PSV Eindhoven, Danko Lazovic. Fundaşul Borussiei Dortmund, debutantul Neven Subotic, a afirmat că este fericit pentru că a fost convocat şi îşi doreşte mult să evolueze în meciul de sîmbătă. “Toată lumea ştie că Mutu este cel mai bun jucător al lor şi principalul pericol pentru noi, dar îl cunosc şi pe Marius Niculae, alături de care am evoluat la Mainz. Oricare jucător român, chiar dacă nu-i cunoaştem foarte bine, merită tot respectul, dar sper să obţinem un rezultat cît mai bun la Constanţa”, a afirmat Subotic.

Fabio Capello l-a convocat la naţionala Angliei pe David Beckham

Selecţionerul italian al echipei naţionale a Angliei, Fabio Capello, l-a convocat pe mijlocaşul formaţiei AC Milan, David Beckham, pentru partida amicală cu selecţionata Slovaciei şi meciul cu Ucraina din preliminariile Cupei Mondiale din 2010. Cei 24 de jucători convocaţi de Fabio Capello sînt următorii: Portari: Ben Foster (Manchester United), David James (Portsmouth), Robert Green (West Ham Unites); Fundaşi: Leighton Baines, Phil Jagielka, Joleon Lescott (toţi Everton), Ashley Cole, John Terry (ambii Chelsea Londra), Rio Ferdinand (Manchester United), Glen Johnson (Portsmouth), Ledley King (Tottenham Hotspur), Matthew Upson (West Ham United); Mijlocaşi: Gareth Barry (Aston Villa), David Beckham (AC Milan), Michael Carrick (Manchester United), Stewart Downing (Middlesbrough), Steven Gerrard (Liverpool), Frank Lampard (Chelsea Londra), Aaron Lennon (Tottenham Hotspur), Shaun Wright-Phillips (Manchester City); Atacanţi: Carlton Cole (West Ham United), Peter Crouch (Portsmouth), Emile Heskey (Aston Villa), Wayne Rooney (Manchester United). Anglia va întîlni Slovacia, la 28 martie, într-un meci amical, iar la 1 aprilie va juca împotriva reprezentativei Ucrainei, în preliminariile Cupei Mondiale din 2010. Ambele meciuri vor avea loc pe stadionul Wembley din Londra.

Olympiakos Pireu şi-a asigurat titlul de campioană a Greciei cu trei etape înainte de final

Echipa Olympiakos Pireu şi-a asigurat deja titlul de campioană a Greciei, după victoria cu scorul de 3-2 în faţa formaţiei Panionios Atena, duminică, în etapa a XXVII-a a campionatului elen. Cu trei etape înainte de final, Olympiakos are 11 puncte avans şi nu mai poate fi ajunsă de ocupanta locului secund, Panathinaikos Atena. Olympiakos, care cîştigat 12 din ultimele 13 campionate, obţine astfel al 36-lea titlu de campioană a Greciei. Doar Panathinaikos a reuşit să întrerupă dominarea echipei Olympiakos, cînd a cîştigat campionatul în sezonul 2003-2004.

Iniesta şi Yaya Toure vor fi indisponibili pentru două săptămâni

Jucătorii echipei FC Barcelona, Andres Iniesta şi Yaya Toure, care s-au accidentat în partida pe care formaţia catalană a cîştigat-o, duminică, pe teren propriu, scor 6-0, cu Malaga, în campionatul Spaniei, vor fi indisponibili pentru două săptămîni. “Iniesta şi Toure s-au accidentat şi vor absenta aproximativ 15 zile”, a declarat tehnicianul echipei FC Barcelona, Josep Guardiola. Internaţionalul spaniol Andres Iniesta, a fost înlocuit la meciul de duminică după ce s-a plîns de o leziune la coapsă. În urma acestei accidentări, Iniesta va lipsi la partidele pe care naţionala Spaniei le va disputa cu Turcia (28 martie şi 1 aprilie), din grupa a V-a a preliminariilor Cupei Mondiale din 2010. De cealaltă parte, mijlocaşul ivorian Yaya Toure a suferit o accidentare la coapsa dreaptă. Cei doi mijlocaşi ai echipei catalane şi-a putea face revenirea cu ocazia manşei tur a sferturilor de finală din Liga Campionilor pe care FC Barcelona o va disputa cu Bayern Munchen, la 8 aprilie, pe arena Camp Nou.

Hănescu a coborît pe locul 38 în clasamentul ATP

Tenismanul român Victor Hănescu a coborît o poziţie şi se află pe locul 38, cu 1.516 puncte, în clasamentul ATP, dat publicităţii ieri. În acestă săptămînă, Hănescu va juca în cadrul Mastersului de la Miami, dotat cu premii în valoare de 4,5 milioane de dolari. Următorul român din această ierarhie este Victor Crivoi, ocupantul locului 115, cu 745 de puncte, după o urcare de şase poziţii. Adrian Cruciat se află şi el între primii 200 de jucători din lume. Românul, care are 423 de puncte, a coborît 16 locuri şi se află pe poziţia 184. La dublu, cel mai bine clasat sportiv român este Horia Tecău - locul 74, 1.648 de puncte. Florin Mergea se află pe poziţia 112, cu 1.050 de puncte. Primele trei locuri în clasamentul ATP sînt ocupate de următorii jucători: 1. Rafael Nadal (Spania) 14.990p; 2. Roger Federer (Elveţia) 10.910p; 3. Novak Djokovici (Serbia) 8.420p.

Sorana Cârstea a coborât pe locul 41 în ierarhia WTA

Tenismena română Sorana Cârstea ocupă locul 41 în clasamentul WTA, cu trei poziţii mai jos faţă de săptămîna precedentă, în timp ce lider continuă să fie Serena Williams (Statel Unite). Următoarea româncă în acest clasament este Monica Niculescu, ea ocupînd locul 52, la fel ca şi săptămîna trecută. Edina Gallovits a coborît două locuri, pînă pe 68. În această săptămînă, Sorana Cârstea şi Monica Niculescu vor juca la Mastersul de la Miami, dotat cu premii în valoare de 4,5 milioane de dolari. În calificări la acest turneu este şi Raluca Olaru, care în primul tur o va întîlni pe Julie Boserup, numărul 622 WTA.

Rafael Nadal, învingător la Indian Wells

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, cap de serie numărul unu, a cîştigat, duminică, turneul de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 4,5 milioane de dolari. Nadal l-a învins, în finală, cu scorul de 6-1, 6-2, pe britanicul Andy Murray, al patrulea favorit al competiţiei. Spaniolul, în vîrstă de 22 de ani, a cucerit al 33-lea titlu din carieră şi al doilea în acest sezon, după victoria de la Australian Open. “Să cîştig aici şi la Melbourne înseamnă un început de sezon foarte bun pentru mine. Ador acest turneu şi voi reveni şi anul viitor”, a declarat Nadal. “Nu pot decît să-l felicit pe Nadal. A jucat incredibil de bine în condiţii dificile şi a meritat victoria. Pot spune că am un început de sezon bun şi sper să continui în acest mod”, a spus Murray. Pentru succesul de la Indian Wells, Nadal va primi 1.000 de puncte ATP şi un cec în valoare totală de 605.500 de dolari, în timp ce Murray va încasa 295.500 de dolari şi 600 de puncte ATP. Proba de dublu a fost cîştigată de perechea americană Mardy Fish/Andy Roddick, care a învins, în finală, cu scorul de 3-6, 6-1, 14-12, cuplul Max Mirnîi/Andy Ram (Belarus/Israel).

Monica Iagăr, mamă pentru a doua oară

Fosta atletă Monica Iagăr a născut, duminică, la spitalul Cantacuzino din Bucureşti, o fetiţă pe nume Maya Mihaela, aceasta fiind cea de-a doua fiică a sa şi a jurnalistului Cosmin Cernat, după Ayana, în vîrstă de cinci ani.

Bebeluşul, născut duminică, la ora 10.30, a fost notat cu 10 de către medici şi a cîntărit 4,5 kilograme şi 54 de centimetri. Numele „Maya” a fost ales de Ayana, cu cîteva luni în urmă, cînd a aflat că Monica Iagăr e însărcinată şi că va avea o surioară.

Maria Şarapova a anunţat că va lipsi de la turneul de la Miami

Jucătoarea rusă de tenis Maria Şarapova a anunţat, luni, că va lipsi de la turneul de la Miami, care va începe la jumătatea acestei săptămîni, ea precizînd că încă nu este pregătită să joace şapte meciuri consecutiv. „M-am simţit bine la revenirea pe teren, cînd am jucat la dublu. Însă nu sunt pregătită să joc şapte meciuri consecutiv şi trebuie să lipsesc de la turneul de la Miami, unul din favoritele mele”, a spus Şarapova. Maria Şarapova şi compatrioata sa Elena Vesnina au fost învinse, în urmă cu 11 zile, în runda inaugurală a probei de dublu din cadrul turneului de la Indian Wells, de perechea Ekaterina Makarova/Tatiana Puşek (Rusia/Belarus), scor 6-1, 4-6, 10-7. Acesta a fost primul meci disputat de Şarapova după august 2008. Sportiva în vîrstă de 21 de ani, operată la umărul drept în octombrie 2008, şi-a reluat antrenamentele în urmă cu două luni. Ea a ratat Jocurile Olimpice de la Beijing, US Open şi Australian Open, din cauza accidentării.

Accidentat, Anelka ratează meciurile cu Lituania

Atacantul lui Chelsea Londra, Nicolas Anelka, a devenit indisponibil pentru meciurile pe care naţionala Franţei le va susţine împotriva Lituaniei, în Grupa a 7-a a preliminariilor CM 2010, şi a fost înlocuit cu vîrful lui Paris Saint-Germain, Guillaume Hoarau. Jucătorul formaţiei britanice s-a accidentat la degetul mare al piciorului stîng şi va sta departe de gazon în jur de trei săptămîni. Hoarau este golgeterul lui PSG, cu 15 goluri marcate în actuala stagiune din Ligue 1, are 24 de ani şi poate debuta la naţională. Franţa va întîlni Lituania pe 28 martie şi pe 1 aprilie.

Heitinga va fi indisponibil o săptămînă, după ce a suferit un traumatism la cap

Fundaşul echipei Atletico Madrid, John Heitinga, va lipsi o săptămînă după ce la meciul cu Real Mallorca, de la sfîrşitul săptămînii trecute, a suferit un traumatism cranian şi şi-a pierdut cunoştinţa. Heitinga nu se va putea alătura selecţionatei Olandei pentru meciurile cu Scoţia, din 28 martie, şi Macedonia, din 1 aprilie, din preliminariile CM 2010. Internaţionalul olandez, care a petrecut noaptea de duminică spre luni sub observaţie într-un spital din Mallorca, unde medicii i-au spus că se află „în afara oricărui pericol”, a revenit luni la Madrid. Examenele medicale au dezvăluit că a suferit o fisură a osului frontal după ce a primit „o lovitură în cap” la un contact cu David Navarro, de la Real Mallorca. Meciul a fost cîştigat de Mallorca, scor 2-0.

Giancarlo Abete a fost reales ca preşedinte al Federaţiei Italiene de Fotbal

Giancarlo Abete, în vîrstă de 58 de ani, a fost reales în funcţia de preşedinte al Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC), la încheierea Adunării Generale desfăşurate luni, la Roma. Abete, singurul candidat, a fost reales pentru un mandat de patru ani cu 98,42 la sută din sufragii. Giancarlo Abete ocupă principala funcţie din cadrul FIGC din anul 2007.

Cambiasso şi-a prelungit contractul cu Inter

Mijlocaşul defensiv al echipei Internazionale Milano, Esteban Cambiasso, şi-a prelungit contractul cu gruparea milaneză pînă în iunie 2014, a comunicat campioana Italiei. Cambiasso, în vîrstă de 28 de ani, a venit în 2004 la Inter, după două sezoane petrecute la Real Madrid. În acest sezon, el a participat la 26 de meciuri şi a marcat două goluri în campionat, evoluînd şi în opt partide în Liga Campionilor.

FIA ar putea să amîne introducerea noului sistem de acordare a titlului

Federaţia Internaţională de Automobilism aşteaptă să se consulte cu toate echipele de Formula 1 înainte de a anunţa o eventuală amînare a punerii în aplicare a noului sistem de atribuire a titlului mondial la piloţi. FIA, nesigură de poziţia echipelor în privinţa schimbării de sistem, vrea să afle opinia acestora înainte de a-şi anunţa decizia, la o dată pe care nu a precizat-o. Asociaţia Echipelor de Formula 1 (FOTA) a contestat validitatea noului sistem ce prevede ca titlul mondial să îi revină pilotului care va cîştiga cele mai multe curse într-un sezon. Ca urmare a reacţiei FOTA, FIA s-a arătat gata să amîne pînă în 2010 aplicarea acestui sistem. Campionatul Mondial de Formula 1 va debuta pe 29 martie, cu Marele Premiu al Australiei.