Cupa UEFA, optimi de finală

Cele două partide de miercuri - din optimile Cupei UEFA - s-au încheiat cu acelaşi scor 2-2. În Franţa, la St.Etienne, Werder a luat avantaj rapid de două goluri, rezolvînd ecuaţia calificării. Revenirea gazdelor din finalul partidei a fost doar pentru un egal de orgoliu. În schimb, la Amsterdam s-a luptat pentru calificare, Ajax reuşind să ducă meciul în prelungiri, în ciuda multiplelor absenţe. Francezii au înscris golul izbăvitor înainte de terminarea prelungirilor, evitînd loteria penalty-utilor. Rezultate de miercuri: St.Etienne - Werder Bremen 2-2 (Benalouane 64, Grax 90 / Prödl 6, Pizarro 27) - (0-1 în tur); Ajax Amsterdam - Olympique Marseille 2-2 dp (Eyong Enoh 33, Sulejmani 74 / Niang 35, Mears 109) - (1-2 în tur).

Poliţia olandeză a făcut 29 de arestări cu ocazia partidei Ajax-Olympique Marseille

Poliţia olandeză a anunţat că a arestat 29 de suporteri ai formaţiilor Ajax Amsterdam şi Olympique Marseille, înainte şi după meciul din Cupa UEFA disputat miercuri seara, în special sub acuzaţia de deţinere de arme. “Am arestat în total 29 de persoane”, a declarat Chermain van Damme, purtător de cuvînt al poliţiei din Amsterdam, fără a preciza naţionalitatea suporterilor arestaţi. Unii dintre ei au fost reţinuţi după o percheziţie într-un autocar cu fani ai formaţiei franceze, la sosirea la Amsterdam, în cursul căreia “o mare cantitate de arme” a fost găsită, a spus Van Damme, referindu-se la cuţite, bombe lacrimogene şi răngi. Alte arestări au avut loc în centru oraşului şi la gară, unde au avut loc ciocniri între fanii celor două echipe.

Benitez şi-a prelungit contractul cu FC Liverpool

Antrenorul spaniol Rafael Benitez şi-a prelungit pînă în 2014 contractul cu FC Liverpool, a anunţat clubul englez. După ce a refuzat mai multe propuneri, tehnicianul spaniol s-a declarat bucuros că a semnat un nou contract. Precedentul acord expira în mai 2010. Potrivit cotidianului The Sun, Benitez va primi 20 de milioane de lire sterline în cei patru ani de contract, respectiv 85.000 de lire sterline pe săptămînă. Sosit la Liverpool la începutul sezonului 2004-2005, Benitez a cîştigat Liga Campionilor încă din primul său an la gruparea engleză. Iubit de suporteri, Benitez are însă relaţii tensionate cu proprietarii americani ai clubului, George Gillett şi Tom Hicks. Sub comanda sa, Liverpool nu a cîştigat titlul în Anglia, trofeu ce nu a mai fost obţinut de „cormorani” din 1990.

Kahn este dorit de Schalke 04

Fostul portar Oliver Kahn este dorit de către clubul Schalke 04, pentru a prelua conducerea tehnică, după demisia managerului Andreas Muller. Kahn, în vîrstă de 39 de ani, s-a întîlnit cu preşedintele clubului Schalke 04, Clemens Tonnies, însă acesta nu a oferit mai multe detalii. Această nominalizare reprezintă o mare surpriză, deoarece Kahn este unul dintre jucătorii cei mai huliţi de către suporterii lui Schalke. Fostul internaţional german şi-a manifestat interesul de a prelua, la finalul anului 2009, postul de manager general al clubului Bayern Munchen, ocupat în prezent de Uli Hoeness.

Mark van Bommel şi-a prelungit cu un an contractul cu Bayern Munchen

Căpitanul formaţiei Bayern Munchen, olandezul Mark van Bommel, şi-a prelungit cu un an contractul care îl leagă de gruparea germană, a anunţat managerul general Uli Hoeness. Sosit în Germania în 2006, de la FC Barcelona, van Bommel (31 de ani) se afla sub contract cu Bayern pînă la sfîrşitul acestui sezon. Mijlocaşul a solicitat iniţial o prelungire cu doi ani a acordului.

Olăroiu a negociat cu formaţia Al-Sadd pentru postul de antrenor

Clubul Al-Sadd din Qatar a anunţat pe site-ul oficial că a purtat negocieri cu antrenorul Cosmin Olăroiu pentru preluarea funcţia de antrenor principal al echipei, după ce acesta şi-a reziliat contractul cu Al-Hilal. Olăroiu a fost primit în Qatar de mai mulţi oficiali ai formaţiei Al-Sadd, după care a vizitat împreună cu aceştia sediul clubului. El a avut o rundă de discuţii cu reprezentanţii clubului, după care a plecat. Fostul antrenor al Stelei a demisionat de la formaţia arabă Al-Hilal după ce la sfîrşitul finalei cu Al-Shabab a avut un conflict cu oamenii de ordine de la stadion şi a aruncat tricoul pe care era inscripţionat chipul vicepreşedintelui ţării. El a preluat funcţia la echipa la care evoluază şi Mirel Rădoi în iunie 2007, avînd în palmares un titlu de campion, dar şi o Cupă a Coroanei Prinţului. Olăroiu va colabora la viitoarea sa echipă tot cu secundul Cătălin Necula, care a pregătit pentru o scurtă perioadă pe Al-Hilal, pînă la numirea ca antrenor a lui Jean Tigana.

Franţa şi-a chemat vedetele pentru dubla cu Lituania

Antrenorul Franţei, Raymond Domenech, a anunţat numele celor 23 de jucători convocaţi pentru dubla cu Lituania din preliminariile Campionatului Mondial 2010. Din lot fac parte vedetele Henry, Ribery, Gallas, Gourcuff sau Evra, dar şi nume noi precum Adil Rami (Lille) şi Rod Fanni (Rennes). Portari: Carrasso (Toulouse), Lloris (Lyon), Mandanda (Marseille); Fundaşi: Clichy (Arsenal), Evra (Manchester United), Fanni (Rennes), Gallas (Arsenal), Mexes (AS Roma), Rami (Lille), Sagna (Arsenal), Squillaci (Sevilla); Mijlocaşi: Diaby (Arsenal), Diarra (Bordeaux), L.Diarra (Real Madrid), Gourcuff (Bordeaux), Nasri (Arsenal), Toulalan (Lyon); Atacanţi: Anelka (Chelsea), Benzema (Lyon), Briand (Rennes), Gignac (Toulouse), Henry (Barcelona), Ribery (Bayern Munchen).

Alex Ferguson nu se retrage din activitate la finalul acestui sezon

Antrenorul echipei engleze Manchester United, scoţianul Alex Ferguson, în vîrstă de 67 de ani, a anunţat că nu are intenţia de a se retrage la finalul acestui sezon. “Încă nu mă retrag. Am 67 de ani şi sănătatea mea este bună. Am în continuare entuziasm şi energie. Am peste 22 de ani de cînd sînt la Manchester, dar simt în continuare aceeaşi plăcere de a veni la antrenament”, a spus Ferguson. După ce a cîştigat, în acest sezon, Campionatul Mondial al cluburilor şi Cupa Ligii Angliei, Manchester United este lider în Premier League, calificată în semifinalele Cupei Angliei şi în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Dacă Manchester United va cîştiga actuala ediţie de campionat, o va egala pe FC Liverpool, cu 18 titluri.

Maradona, dezamăgit de fanii lui Boca Juniors

Selecţionerul Argentinei, Diego Maradona, a afirmat într-un interviu pentru un post de radio că este afectat de faptul că unii dintre fanii lui Boca Juniors au spus despre el că este un trădător. “Mă doare sufletul pentru că mi-au spus că sînt un trădător, dar nu pot face nimic în acest caz”, a afirmat Maradona. Nemulţumirea fanilor vine după ce mijlocaşul lui Boca, Juan Roman Riquelme, a decis săptămîna trecută să se retragă din echipa naţională, după ce a explicat că nu poate colabora cu selecţionerul. Riquelme s-a supărat că Maradona a comentat stilul său de joc. Fanii grupării argentiniene l-au primit cu aplauze pe Riquelme la meciul de duminica trecută, iar pe unele bannere din tribune scria că Maradona a ajuns un “trădător”. “Nu dau vina pe suporteri, ei au dreptul să susţină pe cine vor. Trebuie să-mi văd de drum în continuare. Am explicat că-l vreau pe Riquelme în echipă, dar fiecare vede situaţia altfel”, a mai spus Maradona, care a precizat că va reveni pe stadionul “La Bombonera”, unde este proprietarul unei loje. “Ultimul lucru pe care vreau să-l fac este să-i supăr pe fanii lui Boca”, a adăugat selecţionerul.