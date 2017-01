DVD cu Nicolae Dobrin

Un DVD cu faze memorabile din cariera fostului fotbalist Nicolae Dobrin va fi lansat, vineri, la Muzeul Sportului Judeţean din Piteşti. La eveniment, vor participa foştii colegi de echipă ai “Gîscanului”, oficialităţi politice şi sportive din judeţul Argeş, precum şi cei mai buni prieteni ai “Prinţului din Trivale”. Vineri seară, înaintea meciului FC Argeş - Steaua, din etapa a 21-a a Ligii I, la Stadionul “Nicolae Dobrin” vor fi împărţite gratis DVD-uri cu meciuri memorabile în care a evoluat Dobrin. “DVD-ul care va fi lansat vineri conţine meciuri în care a jucat Gicu la echipa naţională, în campionat şi în cupele europene, precum cele cu Valencia, AEK Atena, Dinamo Zagreb, Ferencvaros Budapesta şi multe altele”, a declarat soţia fostului fotbalist, doamna Gica Dobrin.

Cupa UEFA, optimi de finală

Returul optimilor de finală ale Cupei UEFA programează primele două partide în această seară. Codaşă în întrecerea internă, St. Etienne speră să-şi continue parcursul european, mai ales că a obţinut un rezultat mulţumitor în tur. Derby-ul optimilot aduce la Amsterdam o echipă - OM - în formă maximă, dovadă şi victoria de duminică, de pe terenul marii rivale, PSG. Ajax are probleme mari de exectiv - suspendări şi accidentări, dar Cupa UEFA este ultima şansă de a obţine un trofeu pentru cel mai titrat club olandez. Programul din această seară - ora 21.30: St. Etienne - Werder Bremen (0-1 în tur); ora 21.45: Ajax Amsterdam - Olympique Marseille (1-2 în tur).

Rădoi a marcat pentru Al Hilal

Mirel Rădoi a marcat un gol în meciul pe care formaţia sa, Al Hilal, l-a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0), în deplasare, în compania formaţiei Pakhtakor Taşkent (Uzbekistan), în etapa a doua din faza grupelor Ligii Campionilor Asiei. Rădoi a marcat în min. 55, din penalty, formaţia saudită, condusă în meciul de ieri de antrenorul Cătălin Necula, fiind egalată două minute mai tîrziu, prin golul înscris de Tadjiev. Fundaşul român se află la a treia reuşită pentru Al Hilal. În celălalt joc al Grupei A, echipele Saba Battery (Iran) şi Al Ahli Dubai (Emiratele Arabe Unite) au terminat la egalitate, scor 0-0. După două etape, în clasamentul Grupei A conduce Pakhtakor Taşkent, cu 4 puncte, urmată de Al Hilal (2p, golaveraj: 2-2), Saba Battery (2p, 1-1) şi Al Ahli Dubai (un punct).

Tigana, noul antrenor al formaţiei Al Hilal

Fostul internaţional francez Jean Tigana a fost numit în funcţia de antrenor principal al echipei Al Hilal Riad, unde este legitimat şi Mirel Rădoi, urmînd să îi ia locul interimarului Cătălin Necula, informează site-ul oficial al echipei arabe.Tigana (53 de ani) era aşteptat aseară la Riad, pentru a semna un contract pe un an şi jumătate. Al-Hilal a rămas fără antrenor principal după ce Cosmin Olăroiu a renunţat la funcţie în urma scandalului din finala Cupei Prinţului cu Al-Shabab. În ultimele meciuri, interimar la campioana Arabiei Saudite a fost Cătălin Necula, fostul secund al lui Olăroiu.

FIFA a confirmat cele 13 ţări candidate la organizarea CM din 2018 şi 2022

Forul mondial de fotbal a anunţat, ieri, că 13 ţări şi-au depus candidatura la organizarea uneia dintre ediţiile din 2018 şi 2022 ale Campionatului Mondial. Termenul limită de depunere a candidaturilor a fost 16 martie. Australia, Belgia şi Olanda, Anglia, Indonezia, Japonia, Mexic, Rusia, SUA, Spania şi Portugalia candidează pentru găzduirea uneia dintre cele două ediţii, în timp ce Coreea de Sud şi Qatar şi-au exprimat intenţia de a organiza doar ediţia din 2022. “Sîntem foarte mulţumiţi de interesul manifestat. Diversitatea şi calitatea candidaţilor vor face ca procesul de desemnare să fie unul foarte interesant. Se demonstrează, încă o dată, faptul că turneul final al Campionatului Mondial este cu adevărat un eveniment global”, a afirmat preşedintele FIFA, Sepp Blatter. Forul mondial urmează ca luna viitoare să trimită alte documente către ţările candidate, iar acestea trebuie să semneze actele finale pînă pe 11 decembrie.

UEFA va discuta cu marile cluburi despre înfiinţarea unei Super Ligi Europene

Forul european de fotbal este dispus să susţină organizarea unei noi competiţii, Super Liga Europeană, care să înlocuiască cele două competiţii inter-cluburi existente, Liga Campionilor şi Cupa UEFA. Asociaţia Cluburilor Europene, care reprezintă cele mai puternice 137 de cluburi de fotbal din Europa, a discutat în cadrul unei întîlniri la Nyon despre posibilitatea înfiinţării unei “Super Ligi”, potrivit publicaţiei franceze France Football, în timp ce cotidianul Gazzetta dello Sport scrie că UEFA este dispusă să susţină proiectul. Super Liga ar putea să fie formată din trei divizii, fiecare cu 20 sau 22 de cluburi, cu echipe care promovează şi altele care retrogradează. “Toată lumea ştie care este filosofia mea legată de competiţiile europene, dar lumea se schimbă şi trebuie să fim atenţi în acest caz. Dacă ar fi după mine, aş vrea să se revină la modul în care erau organizate competiţiile în trecut, doar cu sistem eliminatoriu. Trebuie să analizăm foarte bine fiecare sugestie. Vom asculta opinia cluburilor şi apoi vom lua o decizie”, a explicat preşedintele UEFA, Michel Platini.

Roberto Carlos şi-ar dori să revină la Real Madrid

Fundaşul brazilian Roberto Carlos, care evoluează la Fenerbahce Istanbul, a recunoscut că îşi doreşte să revină la formaţia Real Madrid în cazul în care Florentino Perez va cîştiga alegerile pentru funcţia de preşedinte, informează cotidianul Marca. “Mi-am prelungit contractul cu Fenerbahce, mai trebuie să joc un an aici, dar se pot întîmpla multe. Lumea ştie că eu îl respect şi îl admir mult pe Florentino. Cei de la Fenerbahce mi-au spus că eu pot rămîne 10 sau 15 ani aici, dar la Real Madrid am jucat 11 ani şi este echipa vieţii mele. Dacă aş spune că nu vreau să mă întorc acolo, aş minţi”, a spus jucătorul brazilian. La cei 35 de ani ai săi, Roberto Carlos spune că ar mai putea juca la nivel înalt încă trei ani. “Cînd te antrenezi bine şi eşti motivat, totul este mai uşor. Vreau să continui să joc şi apoi mă voi gîndi la cariera de antrenor”, a spus Roberto Carlos. Fostul preşedinte al grupării Real Madrid, Florentino Perez, se va prezenta la alegerile pentru cea mai importantă funcţie de conducere a clubului madrilen, ce vor avea loc în luna iunie a acestui an, cu promisiunea de a transfera şase jucători “galactici”.

Klose va fi operat şi va absenta circa două luni

Bayern Munchen a anunţat că atacantul său Miroslav Klose va fi supus unei intervenţii chirurgicale la glezna dreaptă şi va absenta între şase şi opt săptămîni. Internaţionalul german va fi operat în Elveţia şi nu va purta ghips, astfel că va putea începe imediat recuperarea, însă va rata cel puţin sfertul de finală al Ligii Campionilor şi o mare parte din meciurile în care Bayern va lupta pentru păstrarea titlului de campioană a Germaniei, Bundesliga urmînd să se încheie pe 23 mai. Klose nu va putea juca nici în partidele pe care echipa naţională a Germaniei le va disputa în preliminariile CM, cu Liechtenstein (28 martie) şi Ţării Galilor (1 aprilie). Klose îngroaşă astfel lista indisponibililor din lotul bavarezilor: Luca Toni este accidentat la tendonul lui Ahile, iar Franck Ribery are probleme la tibie. Klose, vicecampion european în 2008, este internaţionalul german cel mai prolific dintre cei aflaţi în activitate, cu 44 de goluri în 88 de meciuri jucate pentru echipa naţională.

Claudio Pizarro, anchetat pentru spălare de bani

Procurorul General din Peru a deschis o anchetă preliminară împotriva jucătorului echipei Werder Bremen, Claudio Pizarro, şi a agentului acestuia, Carlos Delgado, sub acuzaţia de spălare de bani. Cei doi sînt bănuiţi că nu au declarat fiscului sume importante de bani, prin intermediul unei societăţi, Image, în cadrul transferurilor de jucători din Peru în străinătate. Potrivit lui Delgado, agent FIFA cu numeroşi jucători sud-americani în Europa, Pizarro este unul dintre asociaţii săi la firma Image, întimp ce fotbalistul a declarat pînă în prezent că Delgado este doar agentul său. Concluziile acestei anchete preliminare vor fi cunoscute în următoarele două luni.

Mourinho, amendat cu 10.000 de euro

Antrenorul echipei Internazionale Milano, Jose Mourinho, a fost amendat cu 10.000 de euro, dar nu a fost suspendat de Judecătorul Sportiv, deşi a fost trimis în tribună de Arbitrul Daniele Orsato, din cauza protestelor, la finalul partidei cu AC Fiorentina, scor 2-0, din etapa a 28-a a campionatului Italiei, informează cotidianul Gazzetta dello Sport. Judecătorul Sportiv Gianpaolo Tosel a decis amendarea clubului AC Fiorentina cu 12.000 de euro şi a grupărilor Lazio Roma şi Reggina cu cîte 10.000 de euro, din cauza suporterilor care au proferat scandări rasiste.

Titlul mondial în Formula 1 va fi acordat pilotului care a cîştigat cele mai multe curse

Consiliul Mondial al Federaţiei Internaţionale de Automobilism (FIA) a decis ieri ca titlul de campion mondial în Formula 1 să fie atribuit, începînd de anul acesta, pilotului care a cîştigat cele mai multe curse într-un sezon! „Dacă doi piloţi sau mai mulţi termină cu acelaşi număr de victorii, titlul va fi atribuit celui care a cîştigat cele mai multe puncte, după actualul barem 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1”, se arată într-un comunicat al FIA. Restul clasamentului, de la locul doi la ultima poziţie, va fi calculat în raport cu numărul de puncte, aşa cum s-a făcut şi pînă acum. A fost respinsă propunerea Asociaţiei Echipelor din Formula 1 (FOTA) de modificare a baremurilor de puncte şi trecerea la sistemul 12 puncte (locul 1) - 9 puncte (2) - 7 puncte (3) - 5 puncte (4) - 4 puncte (5) - 3 puncte (6) - 2 puncte (7) - 1 puncte (8).

Britanica Joanne Jackson, nou record mondial la 400 m liber

Înotătoarea britanică Joanne Jackson a stabilit, la Sheffield, un nou record mondial în proba de 400 m liber, cu timpul de 4 minute şi 66 de sutimi, îmbunătăţind cu aproape o secundă vechiul record, al italiencei Federica Pellegrini (4:01.53). În cursa care a contat pentru Campionatele Marii Britanii, Jackson (22 de ani), medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Beijing, a devansat-o pe compatrioata sa Rebecca Adlington, dublă campioană olimpică în 2008. Addlington a reuşit, de asemenea, un timp mai bun decît vechiul record mondial, 4:00.89. “Ştiam că am înotat bine şi repede la antrenamente, dar nu ştiam niciodată cum voi înota în competiţie. Sînt foarte încîntată că am doborît recordul mondial şi că Becky a obţinut, la rîndul său, un timp mai bun decît fostul record”, a declarat Jackson. Rebecca Adlington a spus că resimte o presiune după succesele obţinute la ultimele Jocuri Olimpice, unde a triumfat în probele de 400 şi 800 m liber: „La 20 de ani, nu îmi este deloc uşor să gestionez această enormă presiune şi să onorez pretenţiile pe care le are lumea de la mine. Nu mă poate pregăti nimeni în acest sens, nici măcar părinţii mei, aşa că a trebuit să mă descurc singură, însă cursa pe care am făcut-o demonstrează că, în mare parte, am reuşit”.