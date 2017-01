Preşedintele FRF, Mircea Sandu, a trimis “săgeţi” către selecţionerul Victor Piţurcă

Înaintea dublei cu Serbia şi Austria din preliminariile Campionatului Mondial de Fotbal din 2010, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Mircea Sandu, a declarat că selecţionerul Victor Piţurcă poate părăsi naţionala României, chiar dacă va reuşi calificarea la turneul final. “Piţurcă poate să plece de la naţională chiar dacă va califica echipa la CM din 2010. Poate veni la noi să ne spună că nu mai vrea să continue. Responsabilitatea rezultatelor echipei naţionale o au antrenorul şi jucătoriii. Dacă vrea să continue, Piţurcă va avea întîietate”, a spus Sandu. Şeful de la FRF a mai afirmat că în duelul cu Serbia se bazează foarte mult pe avantajul terenului propriu şi pe dorinţa mare de a învinge a jucătorilor români: “Dacă reuşeam să învingem Franţa, nu mai era o aşa mare presiune pe noi. Serbia este o echipă foarte bună, dar avem avantajul că jucăm pe teren propriu şi ambiţia foarte mare a jucătorilor noştri de a cîştiga”.

Tudor, Oniţă şi Nica vor arbitra meciul St. Etienne - Werder Bremen, din Cupa UEFA

Arbitrul român Alexandru Tudor va conduce partida dintre St. Etienne şi Werder Bremen, care se va disputa miercuri, 18 martie, de la ora 21.30, în manşa secundă a optimilor Cupei UEFA. Tudor va fi ajutat de asistenţii Cristian Nica şi Aurel Oniţă (Constanţa), iar rezervă va fi Sorin Corpodean. În meciul tur de la Bremen, Werder s-a impus cu 1-0.

România începe calificările pentru Campionatul European de Futsal

În perioada 19-22 martie, la Sala Sporturilor din Tg. Mureş va avea loc Turneul de calificare la Campionatul European de Futsal din 2010, care va avea loc în Ungaria (Budapesta şi Debrecen). România face parte din Grupa I de calificare, alături de naţionalele Ucrainei, Olandei şi Andorrei. Partidele vor avea loc după următorul program - joi, 19 martie: Ucraina - Andorra (ora 16.00) şi România - Olanda (18.00, în direct pe GspTv); vineri, 20 martie: Olanda - Ucraina (16.00) şi România - Andorra (18.00, în direct pe GspTv); duminică 22 martie: Andorra - Olanda (17.00) şi Ucraina - România (19.00, în direct pe GspTv). Pentru turneul final din 2010 se vor califica primele clasate din cele şapte grupe, plus cele mai bune patru echipe din cele clasate pe locurile secunde în fiecare grupă. A 12-a echipă va fi selecţionata ţării gazdă, Ungaria.

Boloni este lider în Belgia

Standard Liege, echipă pregătită de Ladislau Boloni, este noul lider al campionatului belgian după victoria cu Racing Genk, de pe teren propriu, scor 2-0 (Witsel 45, Camargo 86), în etapa a 26-a. Standard a profitat de pasul greşit făcut de fostul lider, Anderlecht Bruxelles, care a pierdut în deplasare, 1-2 cu FC Malines. În urma acestor rezultate, Standard Liege a acumulat 59 puncte, urmată de Anderlecht (57p) şi FC Bruges (47p). “Superioritatea noastră în partida cu Racing Genk şi-a arătat roadele tîrziu. Am tremurat cînd am văzut lipsa de realism a jucătorilor mei. Ar fi trebuit să ne impunem mai clar. Naşterea a fost grea, dar pînă la urmă bebeluşul s-a născut şi e unul frumos. Faptul că suntem pe primul loc nu ne oferă decît mai multă responsabilitate“, a declarat Ladislau Boloni după victoria echipei sale.

Adidas a prezentat mingea oficială de joc pentru finala Ligii Campionilor

Ieri, la Roma, Adidas a dezvăluit mingea oficială pentru finala UEFA Champions League care va avea loc pe 27 mai. Capitala Italiei găzduieşte pentru a doua oară finala Ligii Campionilor, după cea din 1996. Culorile noii mingi sînt inspirate din culorile tradiţional romane, cu detalii aurii în jurul stelelor. Imagini cu aspect de mozaic reprezentînd figuri sportive legendare şi valori romane precum viteza, lucrul în echipă, justiţia şi puterea sînt prezente în fiecare stea, onorînd cel mai important meci de club din Europa. Noua structură a balonului permite jucătorilor control şi direcţionare perfecte în orice condiţii climatice. Mingea Adidas “Finale Rome” este construită din 14 panouri care folosesc tehnologia revoluţionară Thermal Bonding.

UEFA e de acord ca Liverpool să nu joace în ziua comemorării tragediei de la Hillsborough

Forul european de fotbal a anunţat că va ajuta clubul FC Liverpool să nu joace partida din sferturile Ligii Campionilor pe 15 aprilie, cînd se comemorează 20 de ani de la dezastrul de pe Hillsborough, unde au murit 96 de suporteri. „Ştim foarte bine ce înseamnă data de 15 aprilie pentru FC Liverpool şi pentru fanii echipei, iar din acest motiv vom face tot posibilul ca echipa să nu joace meciul retur din sferturile Ligii Campionilor în acea zi”, a spus preşedintele UEFA, Michel Platini. Acum 20 de ani, 96 de fani ai lui Liverpool şi-au pierdut viaţa pe stadionul Hillsborough din Sheffield, la un meci din semifinalele Cupei Angliei, contra lui Nottingham Forest. Sferturile de finală ale Ligii Campionilor se dispută pe 7/8 aprilie (turul) şi 14/15 aprilie (returul).

Sezon încheiat pentru Abbiati

Portarul echipei AC Milan, Christian Abbiati, accidentat la genunchiul drept în meciul cu Siena de duminică, va fi supus unei intervenţii chirurgicale, urmînd să fie indisponibil pînă la finalul sezonului, a anunţat clubul milanez. Abbiati, titular de la începutul sezonului, s-a accidentat în primele minute ale jocului, după o ciocnire cu Giuseppe Favalli, coechipierul său. Brazilianul Dida îi va lua locul în poartă lui Abbiatti pînă la finalul sezonului. AC Milan a precizat că accidentarea este „complexă”, astfel că jucătorul va fi obligat să urmeze un program de convalescenţă de două sau trei săptămîni, înainte de a fi operat.

Cinci persoane arestate pentru violenţele de la finala Cupei UEFA de anul trecut

Poliţia britanică a arestat cinci bărbaţi care sînt bănuiţi că au luat parte la violenţele care au avut loc după finala Cupei UEFA din sezonul trecut, partidă care a avut loc la Manchester. Bărbaţii au vîrste cuprinse între 21 şi 36 de ani, iar aceştia au fost arestaţi luni, după ce poliţia a efectuat mai multe percheziţii. Mai mulţi suporteri ai lui Glasgow Rangers s-au bătut cu poliţia din Manchester după ce echipa a pierdut finala jucată împotriva grupării Zenit St. Petersburg. Un fan rus a fost înjunghiat după meci, 15 poliţişti au fost răniţi, iar peste 40 de persoane au fost arestate, mulţi dintre suporteri fiind nervoşi din cauza faptului că ecranul pe care urmăreau meciul în centrul oraşului s-a stricat. Poliţia a estimat că aproximativ 150.000 de fani ai lui Rangers au fost în Anglia pentru a susţine echipa, iar 49 de suspecţi au fost identificaţi în luna ianuarie. “Responsabilii trebuie să fie prezentaţi justiţiei. Incidentele au fost unele majore şi nu se poate ca vinovaţii să nu fie pedepsiţi”, a afirmat unul dintre reprezentanţii poliţiei. Autorităţile au precizat că seria arestărilor poate continua.

Preşedintele, antrenorul şi trei jucători de la Sporting Lisabona, ameninţaţi cu moartea

Preşedintele clubului Sporting Lisabona, Filipe Soares Franco, antrenorul Paulo Bento şi trei jucători au primit ameninţări cu moartea după înfrîngerile ruşinoase din Liga Campionilor, 0-5 şi 1-7 cu Bayern Munchen. Jucătorii ameninţaţi sînt Pedro Barbosa, Rui Patricio şi Miguel Veloso. Poliţia portugheză a anunţat că la meciul de sîmbătă cu Rio Ave au fost identificaţi mai mulţi fani care au afişat pancarte cu ameninţări, pe Stadionul “Jose Alvalade”. Un oficial al poliţiei a menţionat că aceste bannere au fost retrase pentru evitarea producerii unor incidente grave şi a subliniat că există “unele piste“ privind persoanele care ar fi în spatele scrisorii de ameninţare la adresa jucătorilor şi oficialilor.

650 suporteri arestaţi după un meci în Rusia!

Poliţia din Moscova a arestat, duminică, peste 650 de microbişti în urma violenţelor înregistrate la meciul de deschidere a noului sezon dintre Zenit St. Petersburg şi Spartak Moscova. Posturile de televiziune ruse au arătat imagini cu suporteri smulgînd scaunele, aruncîndu-le în aer şi ţipînd pe Stadionul “Lujniki” din Moscova. Cele două echipe sînt rivale tradiţionale, iar meciurilor lor antrenează adesea violenţe între fani. “Dintre cele 650 de persoane arestate, 513 erau suporteri ai Zenit. Ei au fost eliberaţi după trei ore, după ce le-a fost luate datele personale, dar riscă amenzi pentru acte de huliganism“, a declarat un purtător de cuvînt al poliţiei ruse.

Premiile individuale din Cupa CEV, respectiv GM Capital Challenge Cup la volei feminin

Turneele Final Four din Cupa CEV (la Novara - Italia) şi GM Capital Challenge Cup (la Jesi - Italia) la volei feminin au consfinţit supremaţia formaţiilor italiene Asystel Novara (Cupa CEV) - aflată la al treilea succes european după cele din 2003 - în Cupa CEV (actuala GM Capital Challenge Cup) şi 2006 - în Top Teams Cup (actuala Cupa CEV) şi Vini Monteschiavo Jesi (GM Capital Challenge Cup) - aflată la primul trofeu european. Jucătoarele celor două echipe au dominat şi ierarhiile individuale alcătuite la finalul întrecerilor - Cupa CEV - Most Valuable Player (MVP): Cristina Barcellini (Novara), cele mai multe puncte: Seda Tokatlioglu (FenerbahceAcibadem Istanbul - Turcia), cel mai bun serviciu: Maria Duskryadchenko (Uralocika Ekaterinburg - Rusia), cea mai bună atacantă: Katja Wühler (Rote Raben Vilsbiburg - Germania); cel mai bun blocaj: Paola Paggi (Novara), cea mai bună coordonatoare de joc: Kun Feng (Novara), cea mai bună preluare: Valeriya Korotenko (Istanbul); GM Capital Challenge Cup - cele mai multe puncte: Ana Ibis Fernandez Valle (Leningradka St. Petersburg - Rusia), cea mai bună atacantă: Maria Isabel Fernandez Conde (Panathinaikos Atena - Grecia), cel mai bun blocaj: Heather Bown (Jesi), cel mai bun serviciu: Sanja Tomasevic (Atena), cea mai bună preluare: Erika Carvalho de Sousa (CV Albacete - Spania), cea mai bună coordonatoare de joc: Maja Ognjenovic (Jesi), cel mai bun libero: Maria Kupchinskaya (St. Petersburg), Most Valuable Player (MVP): Simona Rinieri (Jesi).

Kometal Skopje, prima înfrîngere în campionatul intern după 17 ani!

Fostă cîştigătoare a Ligii Campionilor la feminin, Kometal Skopje (Macedonia) a pierdut prima partidă din istoria clubului de 17 ani, în campionatul intern, fiind învinsă de HC Kale Kicevo (27-28). Recordul de invincibilitate a fost remarcat de site-ul forului european (EHF), care notează că echipa cu care Luminiţa Huţupan Dinu cîştiga Liga Campionilor, în 2002, a mai pierdut un singur meci în 17 ani, în deplasare, cu Vardar Srem, dar în Cupa Macedoniei, în 1994. Kometal Skopje are probleme financiare încă de anul trecut, mai multe jucătoare de bază părăsind echipa. Campioana Macedoniei a jucat trei finale de Liga Campionilor, cîştigînd una singură, în 2002.