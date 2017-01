Irinel Orăscu boxează pentru cîştigarea Cupei României

Sîmbătă, la Mangalia, se încheie Cupa României la box pentru tineret, gala finală fiind programată de la ora 11.00. Boxul constănţean va avea un singur finalist, pe Irinel Orăscu (BC Adan Constanţa), care în semifinala de vineri a cîştigat prin abandon în repriza a treia meciul cu Sebastian Duman (CS Năvodari). În finala categoriei 64 kg, Orăscu îl va avea ca adversar pe Ionuţ Stanca (CSO Ianca), campionul naţional de anul trecut, care în semifinală s-a impus la puncte în faţa lui Ion Boboc (CSM Buzău).

Adunarea Generală Ordinară a Federaţiei Române de Oină

Sîmbătă, de la ora 10.00, la Hotelul “Flora” din Mamaia, va avea loc Adunarea Generală Ordinară a Federaţiei Române de Oină. Principalele puncte de pe ordinea de zi sînt prezentarea şi aprobarea raportului de activitate pe 2008, prezentarea şi aprobarea proiectului de buget pentru 2009, discutarea şi aprobarea calendarului competiţional pe 2009, aprobarea modificării Regulamentului de joc în 11, aprobarea Regulamentului de joc în 8 (pe plajă) şi 6 (în sală), stabilirea activităţilor legate de sărbătorirea a 110 ani de la primul compionat naţional de oină şi alegerea noilor membri ai Biroului Federal pentru funcţiile devenite vacante. La Adunarea Generală Ordinară participă cu drept de vot cîte un reprezentant al fiecarei structuri sportive afiliate (cluburi sportive, asociaţii judeţene şi asociaţia municipiului Bucureşti), pe principiul un membru afiliat - un vot. Lucrările sînt deschise publicului, în sală avînd acces orice persoană care este interesată de viitorul oinei româneşti.

Meci decisiv pentru Oltchim Rm. Vîlcea în Liga Campionilor

Campioana României la handbal feminin, Oltchim Rm. Vîlcea, are şansa de a ajunge, în premieră, în semifinalele Ligii Campionilor. Formaţia pregătită de Radu Voina va susţine duminică, de la ora 19.00, un meci decisiv, întîlnind, pe teren propriu, pe Buducnost T-Mobile (Muntenegru), în etapa 5-a a grupelor. Gazdele au nevoie de un succes, care, coroborat cu o înfrîngere a principalei contracandidate, RK Krim Ljubljana, în fieful liderului grupei, Raba Eto Gyor, le-ar asigura calificarea în semifinale. Tot la sfîrşitul acestei săptămîni are loc un dublu duel româno-norvegian în cupele europene. În sferturile Cupei EHF, Rulmentul Braşov are o misiune extrem de dificilă pe terenul celor de la Byasen HE, în partida-tur, programată sîmbătă, de la ora 18.00. Braşovencele au şanse mici să obţină un rezultat favorabil, mai ales că au pierdut cea mai valoroasă jucătoare, Cristina Neagu, din cauza problemelor financiare. Nici Oţelul Galaţi nu-şi face mari speranţe în disputa din deplasare cu Larvik HK, din manşa tur a sferturilor de finală ale Cupei Cupelor, programată duminică, de la ora 19.00. Pentru norvegience este a doua întîlnire cu o echipă românească, după Rulmentul Braşov, de care au trecut în turul preliminar al Ligii Campionilor.

Şase nume noi în echipa de rugby României pentru partida cu Georgia din CEN

În cea de-a patra partidă pe care naţionala de rugby a României o dispută în această ediţie a Cupei Europeane a Naţiunilor (CEN), tehnicienii primei noastre reprezentative, Ellis Meachen şi Cristi Hîldan, au decis să facă numerose schimbări în echipa care va începe partida cu Georgia, din deplasare, de la Tbillisi. Astfel, faţă de meciul cu Rusia, în prima formaţie vor apărea Cătălin Nicolae, Ionuţ Botezatu, Răzvan Stanca, Costică Merşoiu, Alex Tudori şi Cosmin Raţiu. În plus, mijlocaş la grămadă va reveni Vali Calafeteanu. În clasament, Rusia este lider, cu 9p, urmată de Georgia 8p, România 7p, Portugalia 6p, Spania 6p şi Germania 3p. Partida dintre Georgia şi România va avea loc sîmbătă, de la ora 14.15.

Edina Gallovits, în turul 2 la Indian Wells

Jucătoarea română de tenis Edina Gallovits s-a calificat în turul secund al turneului de la Indian Wells (SUA), competiţie dotată cu premii în valoare de 4,5 milioane de dolari, după ce a dispus de rusoaica Maria Kirilenko, nr. 30 mondial. Gallovits s-a impus cu 3-6, 7-5, 7-5, şi va juca în turul secund cu unguroaica Agnes Szavay, favorita nr. 22. Pentru această calificare, românca va primi 11.150 de dolari şi 50 de puncte WTA. Monica Niculescu a fost eliminată în primul tur de Anna-Lena Groenfeld, scor 6-3, 6-0. O altă jucătoare română aflată în turneu, Sorana Cîrstea, s-a calificat din oficiu în turul al doilea al competiţiei, după ce nu a avut adversar în runda inaugurală, şi o va întîlni pe Anna Chakvetadze, favorita nr. 19. Şi Liana-Gabriela Ungur, cap de serie nr. 1, s-a calificat, în sferturile de finală ale turneului challenger de la Roma, dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Ungur a învins-o, în turul secund, cu 6-3, 6-2, pe Stefania Chieppa (Italia). Românca o va întîlni în sferturi pe sportiva cehă Simona Dobra. Tot în turul al doilea de la Roma, Simona-Iulia Matei a fost învinsă de jucătoarea italiană Anastasia Grymalska, scor 6-3, 7-6 (7/3). Laura-Ioana Andrei s-a calificat în sferturile de finală ale turneului challenger de la Dijon (Franţa), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Andrei a învins-o, în turul secund, cu 6-2, 6-1, pe sportiva franceză Florence Haring. În faza următoare a competiţiei, jucătoarea română o va întîlni pe Iveta Gerlova, din Cehia.

Crivoi a ratat calificarea în finala turneului challenger de la Rabat

Tenismanul Victor Crivoi, cap de serie nr. 4, a ratat, vineri, calificarea în finala turneului challenger de la Rabat, dotat cu premii în valoare de 42.500 de euro, după ce a fost învins de spaniolul Santiago Ventura, cap de serie nr. 6, cu 4-6, 6-4, 6-1. În urma acestui rezultat, Crivoi va primi 2.130 de euro şi 29 de puncte ATP.