Hagi, ofertat de Gaziantepspor

Conducerea clubului Gaziantepspor i-a făcut o ofertă tehnicianului Gheorghe Hagi, dar a renunţat la ideea de a-l instala pe acesta ca antrenor principal, după ce Hagi a cerut un contract pe trei sezoane, cu un salariu anual de 1,3 milioan de euro, informează cotidianul Fotospor. Gaziantepspor a rămas fără antrenor principal la sfîrşitul săptămînii trecute, cînd Nurullah Saglam şi-a reziliat contractul. Potrivit Fotospor, Hagi a fost primul la care a apelat conducerea clubului turc, după plecarea lui Saglam. Ulterior, oficialii grupării din Gaziantep au discutat cu Umit Davala, însă acesta a spus că deocamdată nu se gndeşte să antreneze nicio echipă. Postul de antrenor la Gaziantepspor a fost refuzat şi de Ridvan Dilmen şi Abdullah Ercan. În cele din urmă, conducerea clubului a decis să îl instaleze ca antrenor principal pe Seckin Goksel, coordonator al centrului de formare al grupării din prima ligă turcă.

Primele rezultate din optimile Cupei UEFA

Aseară, în primele trei meciuri din manşa tur a optimilor de finală din Cupa UEFA s-au înregistrat următoarele rezultate: ŢSKA Moscova - Şahtior Doneţk 1-0 (Vagner Love 50-pen.); Dynamo Kiev - Metalist Harkov 1-0 (Vukojevic 54); Hamburger SV - Galatasaray Istanbul 1-1 (M. Jansen 49 / Ayhan Akman 32). Celelalte cinci partide s-au disputat după închiderea ediţiei. Returul este programat pe 18 şi 19 martie.

Ryan Giggs, la al 110-lea meci în Liga Campionilor

Galezul Ryan Giggs a îmbrăcat pentru a 110-a oară tricoul echipei Manchester United într-un meci din Liga Campionilor, miercuri, în compania formaţiei italiene Internazionale Milano, ocupînd, astfel, poziţia a treia în clasamentul prezenţelor în competiţia respectivă, conform UEFA. Giggs l-a depăşit pe italianul Paolo Maldini (109 meciuri), însă rămîne în urma spaniolului Raul (123) şi a brazilianului Roberto Carlos (120). Alţi doi jucători ai echipei Manchester United se află în Top 10: Paul Scholes (şi el titular în meciul de miercuri, cu Inter, 105 prezenţe) şi Gary Neville (în prezent accidentat). Francezul Thierry Henry a îmbrăcat, tot miercuri, pentru a 102-a oară tricoul într-un meci de Liga Campionilor, în meciul echipei sale, FC Barcelona, contra formaţiei Olympique Lyon. Clasament număr de meciuri ale jucătorilor în Liga Campionilor (exceptînd tururile preliminarii): 1. Raul Gonzalez (Real Madrid) 123; 2. Roberto Carlos (Fenerbahce Istanbul) 120; 3. Ryan Giggs (Manchester United) 110; 4. Paolo Maldini (AC Milan) 109; 5. Paul Scholes (Manchester United) 105; 6-7. David Beckham (AC Milan) şi Oliver Kahn (*) 103; 8-10. Luis Figo (Internazionale Milano), Thierry Henry (FC Barcelona) şi Gary Neville (Manchester United) 102. Clasament număr de meciuri ale jucătorilor în cupele europene: 1. Paolo Maldini (AC Milan) 174; 2-3. Oliver Kahn (*) şi Luis Figo (Internazionale Milano) 142; 4. Clarence Seedorf (AC Milan) 137; 5. Roberto Carlos (Fenerbahce Istanbul) 132; 6. Raul Gonzalez (Real Madrid) 131; 7. Frank de Boer (*) 130; 8. Thierry Henry (FC Barcelona) 129; 9. Karl-Heinz Rummenigge (*) 127; 10. Ryan Giggs (Manchester United) 126. Jucătorii notaţi cu * nu se mai află în activitate.

Thierry Henry a marcat al 50-lea gol în Liga Campionilor

Atacantul Thierry Henry, care a înscris primele două goluri ale echipei FC Barcelona în meciul cu Olympique Lyon, scor 5-2, din manşa secundă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, a înregistrat cea de-a 50-a reuşită în această competiţie, clasîndu-se pe locul patru în topul marcatorilor. De asemenea, francezul a înscris al 700-lea gol al Barcelonei în cupele europene. Cei mai buni marcatori din istoria C1 (din 1956, inclusiv în preliminarii): 1. Raul (Real Madrid) 64 de goluri; 2. Ruud Van Nistelrooy (Real Madrid) 60g; 3. Andrei Şevcenko (AC Milan) 56g; 4. Thierry Henry (FC Barcelona) 50g; 5. Alfredo Di Stefano 49g; 6. Eusebio 47g; 7. Filippo Inzaghi (AC Milan) 46g; 8. Alessandro Del Piero (Juventus Torino) 44g. Cei mai buni marcatori din istoria competiţiilor europene: 1. Raul (Real Madrid) 66 goluri; 2. Filippo Inzaghi (AC Milan) 65g; 3. Gerd Muller 62g; 4. Andrei Şevcenko (AC Milan) 61g; 5. Ruud Van Nistelrooy (Real Madrid) 60g; 6. Thierry Henry (FC Barcelona) 58g; 7-8. Eusebio şi Henrik Larsson (Helsingborg) 56g; 9. Alessandro Del Piero (Juventus Torino) 51g; 10. Alfredo Di Stefano (Real Madrid) 50g.

Suporter englez, rănit de un fan italian la Roma

Un suporter al echipei Arsenal Londra a fost rănit de un fan al formaţiei AS Roma, miercuri seară, în apropierea “Stadio Olimpico”, cu aproximativ o oră înaintea partidei din manşa secundă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor. Englezul se afla împreună cu alţi suporteri într-un autocar privat, care sosea la stadionul din Roma. Vehiculul a fost atacat de fani ai formaţiei AS Roma, care au spart un geam. Un suporter a reuşit să pătrundă în autocar şi a provocat o altercaţie, în timpul căreia l-a rănit pe un fan englez. „Încă nu putem să precizăm natura rănii”, a precizat ambasada Marii Britanii la Roma, după ce presa engleză a scris că suporterul ar fi fost înjunghiat. Fanul englez a primit îngrijiri la faţa locului şi a putut asista apoi la meci.

Incidente între suporteri înainte de meciul FC Porto - Atletico Madrid

O persoană a fost rănită în incidentele care au avut loc, miercuri seară, în împrejurimile Stadionului “Dragao” din Porto, între suporterii formaţiilor FC Porto şi Atletico Madrid, a anunţat poliţia, care a menţionat că a efectuat două arestări. incidentele, care au durat circa 15 minute, au izbucnit cu puţin timp înainte de partida retur din optimile Ligii Campionilor. Potrivit unor surse din cadrul poliţiei, suporterii s-au insultat reciproc, iar apoi s-au încăierat, însă poliţia a calificat aceste ciocniri drept “mici incidente”. Cel puţin o persoană, a cărei naţionalitate nu a fost dezvăluită, a fost rănită şi transportată la spital cu ambulanţa. Două persoane au fost reţinute.

Măsuri sporite de securitate pentru finala Ligii Campionilor

Reprezenzanţii UEFA au anunţat că poliţia italiană trebuie să sporească măsurile de securitate de la finala Ligii Campionilor, care va avea loc pe “Stadio Olimpico”, după ce un fan al lui Arsenal a fost înjunghiat înainte de meciul de miercuri cu AS Roma. Purtătorul de cuvînt al UEFA, William Gaillard, a afirmat că forul european nu se poate gîndi la schimbarea locului de disputare, deoarece acest lucru ar fi foarte dificil. “Echipele italiene au ieşit din competiţie, şi aşa o să fie mai uşor. O să analizăm situaţia, dar sîntem încrezători că toţi suporterii vor fi în siguranţă la finală”, a adăugat Gaillard. Finala Ligii Campionilor va avea loc pe 27 mai, pe “Stadio Olimpico” din Roma.

Ronaldo a înscris, din nou, pentru Corinthians

Atacantul brazilian Ronaldo a înscris, din nou, într-un meci pe care echipa sa, Corinthians, l-a cîştigat, pe teren propriu, cu 2-1, în faţa formaţiei Sao Caetano, în campionatul Braziliei. Ronaldo, care a început meciul ca titular, a înscris golul victoriei echipei sale în min. 50. Cu un sfert de oră înainte de finală, Ronaldo a fost înlocuit, iar cei aproximativ 30.000 de spectatori l-au ovaţionat îndelung. Fostul internaţional brazilian reuşise primul gol pentru Corinthians duminică, în partida cu Palemiras, scor 1-1. Ronaldo, în vîrstă de 32 de ani, s-a accidentat grav la genunchiul stîng, pe 13 februarie 2008, într-un meci AC Milan - Livorno. Ronaldo este legitimat la Corinthians Sao Paulo din decembrie 2008.

Mourinho neagă că ar fi lovit un suporter al lui Manchester United

Reprezentanţii clubului Internazionale Milano neagă informaţiile potrivit cărora antrenorul Jose Mourinho a lovit un suporter englez după meciul cu Manchester United, pierdut miercuri cu 0-2. Mai multe publicaţii din Anglia au scris ieri că fostul antrenor al lui Chelsea a fost implicat într-un incident cu un suporter al lui United, în timp ce echipa se urca în autocar pentru a pleca de la stadionul Old Trafford. „La scurt timp după miezul nopţii, un bărbat a reclamat faptul că a fost lovit în faţă, iar noi am pornit o investigaţie”, a afirmat unul dintre purtătorii de cuvînt ai poliţiei din Manchester. Poliţia engleză anchetează cazul şi a solicitat înregistrările de pe camerele de luat vederi cu circuit închis amplasate în zona respectivă.

Bayern nici nu se gîndeşte să-l vîndă pe Ribery

Preşedintele clubului Bayern Munchen, Karl-Heinz Rummenigge, a declarat că gruparea germană nu are nicio intenţie să-l vîndă pe mijlocaşul francez Franck Ribery. „Nu vom lăsa să plece un jucător ca Ribery, al cărui contract expiră peste doi ani şi jumătate. Cînd ai în lot un astfel de jucător, vrei să-l păstrezi. Este iubit de mulţime, este unul dintre acei jucători pe care suporterii îl iubesc, deoarece practică un fotbal spectaculos, eficace, sinonim cu succesul. Un astfel de jucător nu se vinde, se păstrează”, a precizat Rummenigge. Oficialul clubului german a mai spus şi în trecut că nu-l va ceda pe internaţionalul francez nici pentru tot aurul din lume.

Cifră de afaceri record în ediţia 2007-2008 din Bundesliga

Primele două ligi ale Germaniei au înregistrat o cifră de afaceri record în ediţia de campionat 2007-2008, cu 1,93 miliarde de euro şi 17 milioane de telespectatori, a anunţat, joi, Liga profesionistă (DFL). Pentru al patrulea sezon consecutiv, cifra de afaceri globală a celor 36 de cluburi profesioniste a fost în urcare: 1,5 miliarde de euro în 2004-2005, 1,7 miliarde de euro în 2006-2007, 1,93 de miliarde în 2007-2008. În schimb, beneficiul realizat după plata impozitelor a scăzut, de la 106,9 milioane de euro în sezonul 2006-2007 la 24,7 milioane de euro în sezonul 2007-2008. Cluburile din prima ligă adună 81 la sută din totalul cifrei de afaceri, a precizat DFL, în raportul financiar publicat pentru ediţia 2007-08. La capitolul spectatori, Germania şi-a confirmat statutul de campioană a Europei, cu un număr de 17.432.953 de spectatori în 612 meciuri din primele două ligi (medie 28.845, creştere cu 2.000 faţă de anul precedent), ceea ce reprezintă al şaselea record consecutiv în materie. Cel mai slab sezon din acest punct de vedere, în Germania, a fost 1985-1986, cînd s-au înregistrat doar şapte millioane de spectatori. Conducătorii DFL şi-au manifestat optimismul, în ciuda contextului economic deteriorat care ar putea afecta drepturile de transmisie TV şi veniturile obţinute de cluburi din publicitate. “Dacă vom continua să îi entuziasmăm pe suporteri, vom stăpîni această criză. Bundesliga rămîne atracţia sportivă principală în Germania, la mare distanţă de rivalele sale”, a declarat Christian Seifert, preşedintele DFL, precizînd că banii plătiţi de spectatori pentru a intra pe stadioane reprezintă 21 la sută din cifra globală de afaceri, publicitatea şi parteneriatele însumează 25 de procente, iar drepturile TV 30 la sută.

Juventus vrea să-l transfere pe Cassano

Eliminată de către Chelsea în optimile Ligii Campionilor, Juventus Torino şi-a făcut deja planul de a-şi întări lotul pentru sezonul următor. Conform Gazzetta dello Sport, primul pe lista lui Ranieri este Antonio Cassano, atacantul Sampdoriei Genova fiind anunţat ca prioritate pentru „Bătrîna Doamnă”. Alţi jucători aflaţi în vizorul torinezilor sînt mijlocaşii David Silva (FC Valencia), Diego (Werder Bremen) şi Marek Hamsik (Napoli).

Liga Campionilor la volei, manşa retur

Ieri s-au disputat ultimele jocuri din Liga Campionilor la volei înaintea turneelor Final Four. Rezultatele înregistrate - la feminin, turneul play-off de şase formaţii, manşa retur: Dinamo Moscova (Rusia) - Turk Telekom Ankara (Turcia) 3-0 (25-14, 25-18, 25-21) - în tur: 3-2. Partida Volley Bergamo (Italia) - Scavolini Pesaro (Italia) - 3-1 s-a jucat după închiderea ediţiei; la masculin, sferturi de finală, manşa retur: Iskra Odinţovo (Rusia) - PGE Skra Belchatow (Polonia) 3-0 (25-20, 25-18, 25-16) - 2-3. Turneele Final Four se vor desfăşura la Perugia (Italia), pe 28 şi 29 martie - la feminin şi la Praga (Cehia), pe 4 şi 5 aprilie - la masculin.

Lindsey Vonn şi Aksel Svindal sînt laureaţii SuperG-ului

În staţiunea norvegiană Are au continuat, ieri, finalele Cupei Mondiale la schi alpin, cu probele de slalom super-uriaş. Americanca Lindsey Vonn este deja marea vedetă a sezonului, ea cîştigînd al treilea glob de cristal, după cele cucerite miercuri la coborîre şi la general. Vonn s-a clasat prima în cursa de la Are, urmată de italianca Nadia Fanchini şi de germanca Maria Riesch. În clasamentul final al superG-ului, ea le-a depăşit pe canadianca Fabienne Suter şi pe Fanchini. Proba similară masculină i-a revenit italianului Werner Heel, urmat de norvegianul Aksel Lund Svindal, care cu punctele acumulate şi-a asigurat globul de cristal al specialităţii. Svindal s-a distanţat şi în clasamentul general, avînd acum 102 puncte în plus faţă de următorul clasat, austriacul Benjamin Raich.

La 38 de ani, Takanobu Okabe a cîştigat un concurs de sărituri de la trambulină!

Etapa de la Kuopio a Cupei Mondiale de sărituri cu schiurile i-a prilejuit japonezului Takanobu Okabe a cincea victorie din carieră. O ştire banală numai în aparenţă, pentru că Okabe are 38 de ani şi ultima sa victorie data tocmai din 1 martie 1998! Niponul a devenit cel mai vîrstnic cîştigător al unui concurs de Cupă Mondială, avînd 38 de ani şi 135 de zile. În clasamentul probei, Okabe a fost urmat de Simon Ammann şi Adam Malysz. Ammann a mai redus ceva din diferenţa faţă de liderul clasamentului general al Cupei Mondiale, Gregor Schlierenzauer, aflîndu-se acum la fix 200 de puncte în spatele austriacului.

Carlos Moya îşi întrerupe cariera “pentru o perioadă nedefinită”

Tenismanul spaniol Carlos Moya, ocupantul locului 45 în clasamentul ATP, a anunţat, joi, că îşi întrerupe cariera “pentru o perioadă nedefinită”, din cauza unei leziuni la osul iliac. “Este o lovitură foarte dură. Nu mă aşteptam şi această problemă îmi stopează toate proiectele. Am avut dureri în aceste ultime luni, dar speram că nu este ceva grav şi că mă voi putea reface treptat”, a explicat sportivul în vîrstă de 32 de ani, într-un comunicat. Moya are leziuni la un tendon şi la osul iliac şi aşteaptă să fie supus unor analize complete pentru a afla gravitatea accidentării. “Este prematur să ştim cînd voi putea reveni în competiţii. Vreau să revin, dar cînd voi fi la capacitate maximă, atît din punct de vedere fizic cît şi psihic”, a precizat Moya. Cîştigător al turneului de la Roland Garros în 1998, Moya a fost nr. 1 mondial în martie 1999.