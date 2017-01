Valeriu Răchită, antrenor al reprezentativei B a României

Valeriu Răchită a fost numit în funcţia de antrenor principal al selecţionatei B a României, urmînd să debuteze pe 1 aprilie în partida cu echipa similară a Portugaliei, a anunţat ofiţerul de presă al FRF, Paul Zaharia. “Răchită este antrenorul selecţionatei B, nu selecţioner. Selecţioner este Victor Piţurcă. Toate detaliile numirii lui Răchită şi programul vor fi prezentate în cursul zilei de miercuri”, a spus Zaharia. Răchită a confirmat informaţia şi afirmă că obiectivul său este să promoveze cît mai mulţi jucători în prima reprezentativă. Valeriu Răchită a fost demis de la FC Ploieşti la începutul acestui an, iar în prezent este liber de contract. Răchită a reuşit să promoveze formaţia prahoveană în Liga a II-a în urmă cu jumătate de an şi a terminat turul pe locul 3. În acest moment, el ocupă funcţia de consilier pe probleme sportive al primarului din Ploieşti.

România a coborît trei poziţii în clasamentul Cupei Davis

Echipa României a coborît de pe locul 14 pe 17 în clasamentul Cupei Davis după ce a pierdut, la sfîrşitul săptămînii trecute, scor 1-4, partida cu Rusia, disputată la Sibiu, în cadrul turului întîi al Grupei Mondiale. În urma acestei înfrîngeri, România va juca, în perioada 18-20 septembrie, în barajul pentru rămînerea în Grupa Mondială, iar această ierarhie este importantă în stabilirea capilor de serie la tragerea la sorţi. În acest moment se cunosc 11 echipe participante la baraj, iar România este a şaptea dintre ele şi nu mai poate urca în acest clasament deoarece nu mai are niciun meci pînă în luna septembrie. În luna mai sînt programate alte întîlniri pentru stabilirea celorlalte cinci formaţii participante la baraj. Astfel, există posbilitatea ca România să mai coboare în clasamentul Cupei Davis şi dacă nu va rămîne în primele opt formaţii care participă la baraj va pierde statutul de cap de serie. Printre cele 11 echipe din baraj cunoscute deja, se numără echipe foarte puternice, precum Suedia, Franţa, Serbia sau Elveţia. Primele trei de poziţii ale clasamentului Cupei Davis sînt ocupate de următoarele echipe: 1. Rusia 27.897,50 puncte; 2. Spania 27.243,75p; 3. SUA 26.705,00p.

Raluca Olaru, învinsă în primul tur al calificărilor la Indian Wells

Românca Raluca Olaru a fost învinsă de germanca Andrea Petkovic, scor 1-6, 0-6, în primul tur al calificărilor la turneul de la Indian Wells, dotat cu premii în valoare de 4.500.000 de dolari. Pentru prezenţa în primul tur al calificărilor, Olaru a primit un cec în valoare de 1.050 de dolari şi un punct WTA. Pe tabloul principal al turneului de la Indian Wells sînt prezente trei românce, Sorana Cîrstea, cap de serie nr. 32, care în primul tur nu va avea adversar, Monica Niculescu, aceasta debutînd cu germanca Anna-Lena Groenefeld, şi Edina Gallovits, care va juca în manşa inaugurală cu rusoaica Maria Kirilenko.

Victor Crivoi, în turul secund la Rabat

Jucătorul Victor Crivoi, component al echipei României de Cupa Davis, s-a calificat, ieri, în turul al doilea al turneului challenger de la Rabat (Maroc), dotat cu premii în valoare totală de 42.500 de euro. Crivoi, favoritul nr. 4, l-a învins în primul tur pe italianul Giancarlo Petrazzuolo, cu 6-3, 7-5. Românul va juca în turul următor cu spaniolul Inigo Cervantes-Huegun, jucător venit din calificări. Crivoi va primi 730 de euro şi 6 puncte ATP pentru calificarea în optimile competiţiei. În schimb, Adrian Cruciat a ratat calificarea în turul al doilea al turneului de la Rabat, fiind învins, în runda inaugurală, cu 6-1, 6-2, de francezul Laurent Recourdec. Perechea Laura-Ioana Andrei / Patrycja Sanduska (România / Polonia) a ratat calificarea în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Dijon (Franţa), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Andrei şi Sanduska au fost întrecute, în primul tur, cu 6-4, 6-3, de cuplul Amanda Elliott / Violette Huck (Marea Britanie / Franţa), cap de serie nr. 1. Tot la Dijon, perechea Alexandra Damaschin / Leonie Mekel (România / Olanda) a fost învinsă, în runda inaugurală, cu 7-5, 6-4, de cuplul Iveta Gerlova / Monika Kochanova (Cehia / Slovacia), cap de serie nr. 3.

Bute îşi va apăra titlul mondial sîmbătă, în faţa lui Zuniga

Pugilistul Lucian Bute va boxa sîmbătă, de la ora 5.10, ora României, pentru a treia oară cu titlul mondial pe masă. Campionul categoriei supermijlocie, versiunea IBF, îl va avea ca adversar pe columbianul Fulgencio Zuniga, iar în aceeaşi gală va boxa şi Jo Jo Dan, care îl va întîlni pe mexicanul Cesar Soriano. Anterior, Bute şi-a apărat titlul în meciurile cu americanul William Joppy şi cu mexicanul Librado Andrade. Palmaresul românului cuprinde 22 de victorii în tot atîtea meciuri, dintre care 18 prin KO, inclusiv cea obţinută pe 20 octombrie 2007, la Montreal, în care a cucerit centura mondială după ce l-a învins prin KO în repriza a 11-a pe columbianul Alejandro Berrio. Lucian Bute, în vîrstă de 29 de ani, este al treilea pugilist român campion mondial la box profesionist, după Mihai Leu şi Leonard Doroftei.

Returul meciurilor din Liga Campionilor la volei

Miercuri şi joi vor avea loc partidele retur din Liga Campionilor la volei, după următorul program - la feminin, turneul play-off de şase formaţii - miercuri, ora 16.30: Eczacibasi Zentiva Istanbul (Turcia) - Fakro Muszynianka Muszyna (Polonia) - în tur: 3-1, joi, ora 19.00: Dinamo Moscova (Rusia) - Turk Telekom Ankara (Turcia) - 3-2, ora 21.30: Volley Bergamo (Italia) - Scavolini Pesaro (Italia) - 3-1; la masculin, sferturi de finală - miercuri, ora 19.00: Zenit Kazan (Rusia) - Lube Banca Marche Macerata (Italia) - 0-3, ora 19.15: Iraklis Salonic (Grecia) - VfB Friedrichshafen (Germania) - 3-0, ora 21.30: Trentino Volley (Italia) - Domex Tytan AZS Czestochowa (Polonia) - 3-1, joi, ora 19.00: Iskra Odinţovo (Rusia) - PGE Skra Belchatow (Polonia) - 2-3.

Beckham a suferit o entorsă la glezna dreaptă

Mijlocaşul englez al formaţiei AC Milan, David Beckham, s-a accidentat, ieri, în timpul unui antrenament şi suferă o uşoară entorsă la glezna dreaptă, a anunţat clubul într-un comunicat. Durata de indisponibilitate a jucătorului va fi evaluată “în următoarea perioadă”. În mod sigur, David Beckham nu va putea evolua în meciul cu Siena, programat duminică, în etapa a 18-a a campionatului Italiei. AC Milan nu poate conta nici pe serviciile fundaşilor Bonera, Nesta, Senderos, Kaladze, mijlocaşilor Gattuso, Emerson şi Kaka, precum şi a atacanţilor Ronaldinho şi Borriello.

UEFA a anunţat cele patru candidate la organizarea EURO 2016

Forul fotbalistic european a anunţat că Italia, Turcia, Franţa dar şi Norvegia împreună cu Suedia şi-au depus candidadurile oficiale pentru a găzdui turneul final din 2016. UEFA a precizat că va verifica eligibilitatea celor patru candidate în conformitate cu procedurile standard impuse de organizarea unui astfel de eveniment, iar apoi va confirma lista oficială a potenţialilor amfitrioni. Pe 3 aprilie ţările candidate vor putea începe să-şi completeze dosarele pe care vor trebui să le prezinte forului condus de Michel Platini pînă pe 15 februarie 2010. Apoi, în luna martie a anului viitor, un grup de experţi acreditaţi de UEFA vor examina dosarele organizatoarelor şi vor întocmi rapoarte pe baza acestora către Comitetul de Organizare al EURO 2016. Ziua de 9 martie a reprezentat data scadentă pînă la care se puteau depune candidaturile pentru găzduirea EURO 2016.

UEFA vrea să interzică transferul internaţional pentru jucătorii sub 18 ani

UEFA va prezenta la FIFA şi apoi Uniunii Europene o rezoluţie care stipulează că jucătorii cu vîrstă mai mică de 18 ani nu ar trebui să fie obiectul unui transfer internaţional. „Noi acum trebuie să discutăm şi să definim termenii cu FIFA şi apoi cu UE, pentru a fi în acord cu regulile şi să putem preveni ca centrele de formare să fie prădate de cluburile bogate”, a declarat William Gaillard, director de comunicare al UEFA şi consilier al preşedintelui UEFA, Michel Platini. Această rezoluţie a fost adoptată în timpul reuniunii consiliului strategic al UEFA, care este formată din reprezentatele tuturor categoriilor fotbalistice (federaţii, cluburi, ligi şi jucători).

Suporteri ai echipei Toulouse, condamnaţi la închisoare

Doi suporteri ai formaţiei franceze de fotbal Toulouse au fost condamnaţi la jumătate de an de închisoare din cauza comportamentului violent pe care l-au avut faţă de forţele de ordine ce au asigurat securitatea la partida de sîmbătă cu Bordeaux, terminată cu 3-0 în favoarea lui Toulouse. Cei doi bărbaţi, în vîrstă de 32 şi 21 de ani, au fost implicaţi în incidentele care au avut loc între susţinătorii celor două formaţii. Aceştia se fac vinovaţi pentru faptul că au aruncat cu sticle înspre forţele de ordine care încercau să aplaneze conflictul. Instanţele judecătoreşti au decis să-i sancţioneze pe cei doi suporteri ai gazdelor cu 6 luni de închisoare. Întrucît bărbatul mai în vîrstă este recidivist, acesta va petrece în spatele gratiilor cel puţin trei luni, iar celălalt a primit pedeapsa cu suspendare.

Antrenor nou la Hansa Rostock

Noul tehnician al echipei Hansa Rostock, din Liga a II-a germană, este Andreas Zachhuber, acesta înlocuindu-l în funcţie pe Dieter Eilts, demis din cauza rezultatelor slabe. Noul antrenor al Hansei a pregătit ultima dată pe Greifswalder Sportverein, echipă ce activează în al cincilea eşalon fotbalistic german. Zachhuber (46 de ani), care a mai avut în trecut două mandate pe banca grupării din nord-estul Germaniei, îl va avea ca secund pe Thomas Finck. Hansa Rostock, penultimul loc în 2.Bundesliga, a pierdut etapa trecută pe terenul lui St. Pauli, scor 2-3, eşec care a culminat cu demisia antrenorului Dieter Eilts.

Ronaldo doreşte să revină la echipa naţională

Atacantul lui Corinthians, Ronaldo, a declarat că visează să îmbrace din nou tricoul reprezentativei Braziliei, pentru care a marcat 62 de goluri în 97 de selecţii, însă admite că acest lucru va fi posibil doar dacă va reveni la forma de odinioară. „Întotdeauna am sperat să joc pentru echipa naţională, unde m-am simţit cel mai bine. Nu va fi uşor, însă dacă voi marca, iar evoluţiile mele vor fi constant bune, atunci cred că aş avea şanse să fiu convocat”, a afirmat fostul jucător al lui Real Madrid şi FC Barcelona, care nu a mai bifat niciun meci în tricoul Braziliei sub mandatul selecţionerului Carlos Dunga. Ronaldo, acum în vîrstă de 32 de ani, a marcat, duminică, împotriva lui Palmeiras, primul său gol pentru Corinthians, formaţie pentru care a debutat săptămîna trecută, la mai bine de un an după grava accidentare pe care a suferit-o la genunchiul stîng atunci cînd era legitimat la AC Milan.

Ahonen revine în activitate pentru JO de la Vancouver

Săritorul finlandez Janne Ahonen, retras în 2008 din activitate, a anunţat că intenţionează să participe la Jocurile Olimpice de iarnă, programate în 2010, la Vancouver (Canada). Ahonen, deţinător al recordului de victorii în Turneul celor 4 Trambuline, a declarat că a resimţit nevoia de a concura şi că a luat decizia respectivă în urmă cu două săptămîni. „În această iarnă, în timp ce urmăream competiţiile de sărituri cu schiurile, mă întrebam ce loc aş fi putut obţine în clasamente”, a spus Ahonen pentru televiziunea finlandeză MTV3. Ahonen, considerat în Finlanda un star de acelaşi nivel cu piloţii de Formula 1, cu piloţii de raliuri şi cu hocheiştii, a cîştigat de cinci ori prestigiosul Turneu al celor 4 Trambuline, în perioada 1998-2008, şi a adunat 36 de victorii în Cupa Mondială. Multiplu campion mondial, Ahonen nu a obţinut pînă acum aur la JO, clasîndu-se doar al doilea la Salt Lake City (2002) şi la Torino (2006). „Mă voi antrena sută la sută, pentru a mă putea impune la Vancouver”, a declarat Ahonen, precizînd că pînă atunci nu va participa decît la cele mai importante etape de Cupă Mondială.

Lewis Hamilton, decorat cu Ordinul Imperiului Britanic

Pilotul britanic Lewis Hamilton (24 de ani), care a devenit sezonul trecut cel mai tânăr campion mondial de Formula 1, a fost decorat, IERI, de Regina Elisabeta a II-a, primind distincţia de membru al Ordinului Imperiului Britanic. “Eram foarte emoţionat la ideea întîlnirii. A fost una dintre experienţele cele mai incredibile din viaţa mea. Nu-mi găsesc cuvintele. Cred că nu realizezi cît este de special un astfel de moment decît atunci cînd te afli în faţa reginei”, a declarat Hamilton, care a cîştigat titlul mondial în 2008, cînd avea 23 de ani, la finalul ultimei curse a sezonului, Marele Premiu al Braziliei. “Regina mi-a spus că a privit cu atenţie ultimele tururi ale cursei de la Interlagos. De asemenea, mi-a pus întrebări despre monopost”, a mai spus pilotul britanic. În prezent, Hamilton se pregăteşte pentru Marele Premiu al Australiei, prima cursă a sezonului 2009, care va avea loc pe 29 martie. “Presiunea este mare. Regina va urmări prima cursă a sezonului”, a precizat Hamilton după ceremonia de marţi.