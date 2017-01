Atletele Grasu şi Ursu, aur la CN de aruncări lungi de iarnă

Dacă Anca Heltne şi Ioan Vieru au adus de la Torino două medalii pentru România, ambele de bronz, Nicoleta Grasu şi Sergiu Ursu şi-au făcut la sfîrşitul săptămînii trecute ultimele verificări înainte de participarea la Cupa Europeană. Sala de Atletism a Complexului Sportiv Naţional “Lia Manoliu” din Bucureşti a găzduit, sîmbătă şi duminică, Campionatul Naţional de aruncări lungi pentru toate categoriile de vîrstă. Capul de afiş al întrecerii l-au ţinut cei doi sportivi care au reprezentat Clubul Sportiv Farul, ambii impunîndu-se în proba de aruncare a discului. Nicoleta Grasu (Dinamo - CS Farul, antrenor - Costel Grasu) a cîştigat proba feminină, cu o performanţă de 63,28 m, în timp ce Sergiu Ursu (Dinamo - CS Farul, antrenor - Constantin Muşat) a obţinut medalia de aur la masculin după o aruncare de 60,89 m. Tot în proba de aruncare a discului, dar la juniori, Alexandru Damian (CSS 1 - CS Farul, antrenor - Ion Olteanu) a ocupat poziţia a treia, cu o performanţă de 40,39 m.

Adriana Turnea, cîştigătoare la Campionatul Internaţional de marş

Duminică, la Lugano (Elveţia), s-a desfăşurat Campionatul Internaţional de marş, Constanţa fiind reprezentată de cele două campioane balcanice, Adriana Turnea şi Ana-Maria Greceanu. În cadrul întrecerii rezervate junioarelor, Turnea s-a impus în proba de 10 km marş, în timp ce Greceanu s-a clasat pe poziţia a zecea la senioare, în cadrul probei de 20 km marş. Ambele sportive sînt antrenate de Stana Mihăilescu.

14 medalii pentru karatiştii constănţeni la CN

Salbă de medalii pentru sportivii secţiei de karate modern de la CS Farul care au participat la sfîrşitul săptămînii trecute la Campionatul Naţional individual şi echipe de karate modern pentru minicadeţi, cadeţi, juniori şi seniori, desfăşurat la Craiova. Nu mai puţin de 14 medali au fost cucerite de constănţeni, rezultate înregistrate fiind următoarele - seniori, locul I - echipa kata (Mariana Oană, Laura Constandache şi Andreea Cotoban), Ionela Hainagiu - individual kata; locul II - Laura Constandache - individual kumite (+65 kg); locul III - Mariana Oană - individiual kata, echipa kata (Alexandru Vîju, Andrei Filimon şi Andrei Beleniuc); juniori - locul III - echipa kata (Cristian Ştefănescu, Alexandru Vîju, Alin Neamţu), Alin Munteanu (-70 kg) şi Alexandru Vîju (-55 kg) - individual kumite; cadeţi - locul I: echipa Kata (Livia Cotoban, Andreea Cotoban, Bianca Gorun); locul II - Livia Cotoban - individual kata, Bianca Gorun - individual kumite (-60 kg); locul III: Livia Cotoban - individual kumite (+60 kg), Andreea Cotoban - individual kumite (+60 kg); minicadeţi - locul III: Cristian Ştefănescu - individual kumite (+55 kg). Sportivii constănţeni sînt antrenaţi de Valerian Muşat.

Patru constănţeni la CN de haltere

Astăzi, la Botoşani, se dă startul Campionatului Naţional de haltere pentru juniori şi tineret faza tur - calificări şi Cupa României. În cadrul competiţiei ce se va încheia pe 15 martie, vor concura patru sportivi de la CS Farul, Ionuţ Enciu, Elin Mansur, Selcin Mansur şi Cornel Cabuz numărîndu-se printre principalii favoriţi la medalii. Sportivii constănţeni sînt antrenaţi de Ion Filip.

Meciuri reprogramate în LN de handbal feminin

Trei partide din etapa a 18-a a Ligii Naţionale de handbal feminin au fost reprogramate, deoarece la finalul săptămînii vor avea loc noi întîlniri în cupele europene. Liga Naţională feminină se va relua pe 15 martie, cu etapa a 18-a, după trei săptămîni de întrerupere pentru acţiunile echipei naţionale. Duminică se vor disputa întîlnirile Ştiinţa Baia Mare - CSM Cetate Deva, HCM Roman - CSM Ploieşi, Rapid Bucureşti - U. Jolidon Cluj şi KZN Slatina - HC Zalău. Alte trei meciuri sînt reprogramate astfel: Oţelul Galaţi - HCM Buzău (miercuri, 11 martie, ora 17.00), Oltchim Rm. Vîlcea - CS Tomis Constanţa (joi, 12 martie, ora 17.00) şi Rulmentul Braşov - Dunărea Brăila (miercuri, 18 martie, ora 17.00). Echipele care au programate meciuri în cupele europene la finalul săptămînii vor juca astfel - sîmbătă, 14 martie, ora 18.00, manşa tur a sferturilor de finală din Cupa EHF: Byasen (Norvegia) - Rulmentul Braşov; duminică, 15 martie, ora 19.00, manşa tur a sferturilor de finală din Cupa Cupelor: Larvik (Norvegia) - Oţelul Galaţi; duminică, 15 martie, ora 19.00, Liga Campionilor: Oltchim Rm. Vîlcea - Buducnost T-Mobile (Muntenegru).

Ilie Năstase va primi Legiunea de Onoare

Serviciul de presă al Ambasadei Franţei în România a anunţat că Ilie Năstase, fostul jucător de tenis, va primi Legiunea de Onoare, în cadrul unei ceremonii care va avea loc miercuri, la ora 17.45, la reşedinţa ambasadorului Franţei.

Sorana Cîrstea a coborît pe locul 38 în clasamentul WTA

Jucătoarea română de tenis Sorana Cârstea a coborît o poziţie şi se află pe locul 38, cu 1.477 puncte, în clasamentul WTA, dat publicităţii luni. Monica Niculescu a coborît două locuri şi se află pe poziţia 52, cu 1.184p. O altă sportivă din România aflată între primele 100 de jucătoare din lume este Edina Gallovits - locul 66, cu 886p. Primele zece poziţii ale clasamentului WTA sînt ocupate de următoarele jucătoare: 1.Serena Williams (SUA) 9.432p; 2. Dinara Safina (Rusia) 9.021p; 3. Jelena Jankovici (Serbia) 8.400p; 4. Elena Dementieva (Rusia) 7.886p; 5. Venus Williams (SUA) 6.842p; 6. Vera Zvonareva (Rusia) 6.320p; 7. Ana Ivanovici (Serbia) 5.414p; 8. Svetlana Kuzneţova (Rusia) 4.953p; 9. Nadia Petrova (Rusia) 3.882p; 10. Agnieszka Radwanska (Polonia) 3.448p.

Mihai Bucos a demisionat de la Ştiinţa Petroşani

Fostul component al echipei naţionale de rugby a României, Mihai Bucos, a demisionat, luni, din funcţia de director tehnic al echipei Ştiinţa Petroşani. Acesta s-a declarat nemulţumit de condiţiile de pregătire, precum şi de slaba calitate a jucătorilor formaţiei petroşenene. “Nu mai vreau ca numele meu să fie asociat cu cel al Ştiinţei. Nu vreau ca lumea să mă arate cu degetul pe stradă că nu am făcut nimic la această echipă. Nu are rost să mai stau din moment ce nu sînt consultat, iar eu am participat la o singură şedinţă. Este o jale totală la această echipă de care îmi pare foarte rău. Îi lipsesc jucători de calitate, îi lipsesc multe. Sincer, în aceste condiţii, actualul antrenor chiar nu are nicio vină. S-au luat multe decizii abuzive cu care eu nu am fost de acord“, a spus Mihai Bucos, care a afirmat că îşi va îndrepta atenţia către juniori. “Şcoala de rugby şi echipa naţională de juniori vor fi priorităţile pentru mine. Îmi pare rău de echipa Ştiinţa pentru că am făcut tot ce mi-a stat în putere să ajut, dar nu am fost băgat în seamă”.

Poloiştii români s-au clasat pe locul al treilea la un turneu din Ungaria

Echipa naţională de polo a României a ocupat locul al treilea la Cupa Volvo, încheiată duminică în Ungaria, după ce a obţinut o singură victorie, în faţa SUA, şi a fost învinsă de Serbia şi de reprezentativa ţării gazdă. Rezultatele tricolorilor au fost: Serbia - România 12-3 (4-0, 3-0, 4-3, 1-0), SUA - România 7-8 (2-1, 1-1, 2-2, 2-4) şi Ungaria - România 9-4 (3-1, 2-1, 2-0, 2-2). În clasamentul final, Serbia şi Ungaria au acumulat cîte 7p, România 3p, iar SUA niciun punct. La cea de-a treia ediţie a Cupei Volvo, găzduită de oraşul Eger, echipa României nu a beneficiat de aportul jucătorilor legitimaţi la cluburile din străinătate.

Juniorul Răzvan Marcu, locul 4 la CM de tir cu arcul

Juniorul român Răzvan Marcu a ocupat locul 4 la Campionatul Mondial de tir cu arcul din Polonia, după ce a fost învins de norvegianul Risinggaard Vetie în lupta pentru medalia de bronz, a anunţat antrenorul federal Adriana Hoppe. “Răzvan Marcu nu e o surpriză, el este o speranţă a tirului românesc. El a cîştigat în 2006 locul întîi la etapa de Cupă Mondială din Cehia”, a afirmat Adriana Hoppe. Răzvan Marcu are 18 ani şi este legitimat la Clubul Sportiv Minerul Aninoasa.