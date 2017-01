CSM Medgidia, aproape de o mare surpriză

În ciuda problemelor financiare, CSM Medgidia a arătat sîmbătă că este o echipă de caracter. Elevii lui Ion Crăciun au făcut un joc excelent, sîmbătă, în fieful uneia dintre candidatele la titlu, UCM Reşiţa, într-o partidă contînd pentru etapa a 18-a a Ligii Naţionale masculine de handbal. Oaspeţii au pornit în trombă, chiar dacă golgeterul Mocanu s-a accidentat în primul minut şi nu a mai putut juca, şi, după şase minute conduceau cu 6-2. După un time-out cerut de antrenorul Aihan Omer, reşiţenii au părut să-şi revină, apropiindu-se la două goluri, 7-5, dar CSM Medgidia a apăsat din nou pe acceleraţie şi în min. 19 a pus pe tabelă o diferenţă neaşteptată: 12-6. Ultimele zece minute din prima repriză au aparţinut însă în totalitate gazdelor, iar cele două combatante au intrat la pauză la egalitate, 14-14. La reluare, UCM Reşiţa a preluat pentru prima oară conducerea, însă echilibrul s-a menţinut încă zece minute. Puşi sub presiune, elevii lui Crăciun au cedat fizic şi gazdele s-au distanţat decisiv pe final, impunîndu-se cu 30-23. “Din păcate, nu poţi să cîştigi cînd arbitrii nu te lasă. Acest cuplu de arbitri (n.r. - Adrian Barbu şi Sorin Nica, ambii din Piteşti) l-am recuzat în scris la federaţie, dar nu a contat. În plus, l-am pierdut şi pe Mocanu, care se pare că s-a accidentat grav la genunchiul drept şi ar putea lipsi o perioadă mai lungă de timp”, a spus Crăciun. Golurile echipei din Medgidia au fost marcate Săulescu 6, Musteaţă 4, Taşcă 3, Cazan 3, Dinescu 2, Puşcaşu 2, Ursuleac 2 şi Zaharia 1.

Săgeata Stejaru a învins Portul

Sîmbătă, în ultimul meci al etapei a 19-a din Liga a III-a la fotbal, Seria a II-a, formaţia Săgeata Stejaru a dispus de Portul Constanţa, cu 4-0, prin golurile înscrise de Mihălcescu, Tigoianu, M. Luca şi Şamata. În urma acestui rezultat, Săgeata a urcat pe locul 3 în clasament, cu 35p, după Steaua II (42p) şi Rapid II (38p). Portul a rămas pe locul 12, cu 17p.

Progresul şi UTA continuă în Liga a II-a la fotbal

Etapa a 19-a din Liga a II-a la fotbal a consemnat şi debutul în retur pentru Progresul Bucureşti şi UTA, echipe care nu au fost programate în etapa trecută, dar au găsit soluţii pentru a se redresa financiar şi a rămîne în competiţie. Evident, speranţele de promovare ale Progresului par spulberate, chiar dacă pe banca tehnică şi-a făcut debutul noul antrenor, Gheorghe Mulţescu. UTA, în schimb, cu Ionuţ Popa “consilier tehnic”, nu se gîndeşte decît să evite retrogradarea. Dacă nemţenii defilează în acest sezon, lupta pentru celelalte trei locuri promovante rămîne deschisă! Iată rezultatele etapei a doua din retur - SERIA I: Ştiinţa Bacău - Delta Tulcea 1-2; FC Snagov - Progresul Bucureşti 2-2; Cetate Suceava - Sportul Studenţesc 3-0; Dunărea Giurgiu - FCM Bacău 1-2; Dinamo II Bucureşti - Concordia Chiajna 1-0; Dunărea Galaţi - Ceahlăul Piatra Neamţ 0-1; FC Ploieşti - Petrolul Ploieşti 2-2. FC Botoşani şi CS Buftea au stat. Clasament: 1. Ceahlăul 41p; 2. Delta 35p; 3. Progresul 34p. SERIA A II-A: Dacia Mioveni - FC Tîrgovişte 1-0; FCM Tg. Mureş - Minerul Lupeni 1-0; Internaţional Piteşti - Drobeta Tr. Severin 0-0; ACU Arad - Mureşul Deva 3-0; Liberty Salonta - Mechel Cîmpia Turzii 2-0; Apulum Alba Iulia - Jiul Petroşani 0-0; CSM Rm. Vîlcea - FC Bihor 2-1; CFR Timişoara - Arieşul Turda 1-1; U. Cluj - UTA 4-0. Clasament: 1. Tg. Mureş 35p (golaveraj: +19); 2. Alba Iulia 35p (+14); 3. Vîlcea 34p.

Olăroiu şi-a reziliat contractul cu Al Hilal

Antrenorul Cosmin Olăroiu şi-a reziliat, sîmbătă seară, contractul cu gruparea saudită Al Hilal, la care era angajat din 2007. „Am renunţat, deşi cei de la Al Hilal mă sunau de zece ori pe zi ca să mă împace. Am considerat că e bine să plec, pentru că nu puteam ajuta echipa fiind în stare de suspendare. La Al Hilal am cîştigat mai mult decît trofee, am cîştigat nişte prietenii cu oamenii de aici”, a declarat Olăroiu, precizînd că, deşi are oferte de a antrena, pentru moment preferă să nu le dea curs pentru că doreşte să se liniştească după perioada agitată pe care a trăit-o în ultima vreme.

AC Milan confirmă împrumutul lui Beckham pînă pe 30 iunie

Clubul AC Milan a confirmat, duminică, într-un comunicat, că împrumutul mijlocaşului englez de la Los Angeles Galaxy, David Beckham, a fost prelungit pînă pe 30 iunie. Clubul milanez nu a făcut nicio precizare în privinţa împrumutului. Beckham, citat de Gazzetta dello Sport, a afirmat că este “recunoscător celor două cluburi care i-au permis să-şi transforme visul în realitate”. Iniţial, Beckham fusese împrumutat doar pînă la 9 martie. Şi oficialii echipei americane Los Angeles Galaxy au anunţat că Beckham va evolua la AC Milan pînă la finalul actualei stagiuni din Serie A, iar apoi se va întoarce la gruparea din Major League Soccer (MLS). Potrivit publicaţiilor sportive, reprezentanţii echipei italiene intenţionează să-l transfere definitiv pe Beckham în luna noiembrie, atunci cînd se termină sezonul în MLS. Fostul jucător al lui Manchester şi Real Madrid a fost împrumutat la începutul acestui an de la La Galaxy la AC Milan şi trebuia să revină la formaţia americană pe 9 martie.

Manchester United şi Chelsea, în semifinalele Cupei Angliei

Manchester United, echipa pregătită de Sir Alex Ferguson, a învins pe Fulham, cu 4-0, în deplasare, şi s-a calificat în semifinalele Cupei Angliei. Golurile liderului la zi al campionatului englez au fost marcate de Tevez (min. 20 şi 35), Rooney (min. 50) şi Park (min. 81). O altă echipă calificată în semifinalele competiţiei este Chelsea, care a dispus, cu 2-0 (Drogba 15, Alex 72), de Coventry. Într-un alt meci din sferturi, Everton a eliminat pe Middlesbrough, scor 2-1 (Fellaini 50, L. Saha 56 / Wheater 44). Arsenal Londra s-a calificat, duminică, în sferturile de finală ale Cupei Angliei, după ce a învins, cu 3-0 (Vela 25, Eduardo 51, Eboue 84), formaţia Burnley, din a Liga a II-a. Această partidă trebuia să se joace pe 14 februarie, dar atunci Arsenal a disputat meciul din runda precedentă a competiţiei, cu Cardiff City, care fusese amînat din cauza zăpezii. Pentru un loc în semifinale, acolo unde sînt deja calificate Manchester United şi Chelsea, gruparea londoneză va întîlni, pe 18 martie, echipa Hull City.

ŢSKA Moscova a cîştigat Supercupa Rusiei

ŢSKA Moscova şi-a adjudecat, sîmbătă, după prelungiri, Supercupa Rusiei, după ce s-a impus în faţa echipei campioane, Rubin Kazan. ŢSKA a deschis scorul prin Semberas (min. 43), iar Rubin a egalat prin Şaronov (min. 62). La finalul celor 90 de minute, scorul s-a menţinut egal, 1-1, iar meciul a intrat în prelungiri. Din min. 105, Rubin a evoluat cu un jucător mai puţin, Gokdeniz Karadeniz fiind eliminat. Golul victoriei a fost reuşit de Necid, în min. 113. Meciul a avut loc pe Stadionul “Lujniki” din Moscova, iar Supercupa Rusiei este primul trofeu cîştigat de brazilianul Zico pe banca lui ŢSKA.

Cristiano Ronaldo a donat 100.000 de lire sterline unui spital în care a fost tratată mama sa

Fotbalistul echipei Manchester United, Cristiano Ronaldo, a donat 100.000 de lire sterline pentru construirea unei noi secţii într-un spital din Funchal, unde a fost tratată de cancer mama sa. Potrivit cotidianului The People, Dolores (54 de ani), mama fotbalistului portughez, a fost tratată cu succes în Spitalul “Central”, în urmă cu 18 luni, cînd a fost diagnosticată cu cancer mamar. „Cristiano le va fi veşnic recunoscător medicilor şi asistentelor care au salvat-o pe Dolores. A vrut să arate cît de mult apreciază ce au făcut pentru el”, a declarat un prieten al fotbalistului. Cristiano Ronaldo are un salariu săptămînal de 120.000 de lire sterline la Manchester United.

Zidane ar fi tentat de un post de consilier la Real Madrid

Fostul internaţional francez Zinedine Zidane a declarat că ar vrea să revină în fotbal, dar nu ca antrenor, ci în calitate de consilier, şi a recunoscut că este tentat de un astfel de post la Real Madrid, informează France Football. “Fotbalul îmi lipseşte. Îmi doresc să revin, însă nu ca selecţioner al Franţei. Dacă ai fost un mare fotbalist nu înseamnă că vei ajunge automat un mare antrenor sau un mare conducător. Trebuie să înveţi. Pentru început mi-ar plăcea să fiu consilier. Am păstrat o legătură foarte strînsă cu fostul preşedinte Florentino Perez, care m-a adus la Real cînd eram jucător. Există posibilitatea ca el să revină la conducerea clubului. Vom vedea. Oricum, mi-ar plăcea să fiu consilier”, a spus Zidane, care s-a retras din activitatea de jucător în 2006, după cinci ani petrecuţi la Real Madrid.

AC Milan pregăteşte o ofertă de 22 de milioane de euro pentru Nemanja Vidic

Reprezentanţii echipei italiene AC Milan doresc să-l transfere în vară pe internaţionalul sîrb al lui Manchester United, Nemanja Vidic, pentru serviciile căruia sînt dispuşi să ofere în jur de 22 de milioane de euro, a anunţat ediţia de duminică a Daily Mail. Potrivit publicaţiilor britanice, apărătorul în vîrstă de 27 de ani s-a întîlnit în secret la Milano cu căpitanul grupării rossonere, Paolo Maldini. Întîlnirea ar fi avut loc chiar înaintea partidei pe care Manchester a susţinut-o în urmă cu zece zile împotriva lui Inter, în optimile Ligii Campionilor. Sursa citată notează că AC Milan mai este interesată şi de internaţionalul irlandez în vîrstă de 21 de ani, Jonny Evans, care în acest sezon s-a făcut remarcat după ce l-a înlocuit în centrul apărării pe Rio Ferdinand, în perioada în care acesta din urmă a fost indisponibil. Vidic a fost cumpărat de Manchester United în ianuarie 2006 de la Spartak Moscova pentru aproximativ 10 milioane de euro. Internaţionalul sîrb este considerat de presa din Anglia ca fiind cel mai reuşit transfer din istoria Premier League în mercato din iarnă.

După 15 ani, Marit Breivik a renunţat la naţionala Norvegiei

Marit Breivik a renunţat la funcţia de antrenor principal al multiplei campioane feminine europene, mondiale şi olimpice Norvegia, pe care a condus-o în ultimii 15 ani. Breivik şi-a încheiat cariera la reprezentativa feminină de handbal a Norvegiei cu meciul amical de sîmbătă, cîştigat de formaţia sa, în faţa Franţei, 22-17, la finalul căruia a avut loc şi o ceremonie de mulţumire pentru antrenoarea nordică. În cei 15 ani în care s-a aflat pe banca tehnică a Norvegiei, Breivik a cîştigat 13 medalii, din care şase de aur, la Campionatele Mondiale, Campionatele Europene şi Jocurile Olimpice. În vîrstă de 53 de ani, Breivik a avut cele mai bune performanţe în 1999, cînd Norvegia a cîştigat titlul mondial, în 2008, cînd a cîştigat trofeul similar european şi Jocurile Olimpice, acestora adăugîndu-li-se încă trei medalii de aur continentale (1998, 2004 şi 2006).

Şarapova va reveni pe teren

Tenismena Maria Şarapova, care n-a mai jucat din luna august a anului trecut din cauza unei accidentări la umărul drept, va reveni pe teren în această săptămînă în proba de dublu a turneului de la Indian Wells. Din luna august, Şarapova a ratat turneele de Mare Şlem US Open şi Australian Open, Jocurile Olimpice de la Beijing şi a căzut în clasamentul mondial pînă pe locul 23. Problema sa la umăr este mai veche, iar în 2008 nu a disputat decît nouă turnee. Revenirea sa trebuia să se producă mai repede, fie la turneul de la Dubai, fie la cel de la Paris, dar fostul lider al ierarhiei mondiale şi-a amînat-o de fiecare dată. “Procesul de vindecare al accidentării necesită timp şi nu ai voie să forţezi foarte mult. Am luat lucrurile pas cu pas şi mă bucur că acum pot reveni pe teren”, a declarat rusoaica în vîrstă de 21 de ani, pe site-ul său oficial, precizînd că perechea sa la turneul de la Indian Wells va fi compatrioata Elena Vesnina, care va juca primul turneu de dublu după o pauză de patru ani.