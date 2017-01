Cinci atleţi de la CS Farul, la CE de atletism în sală de la Torino

Astăzi, delegaţia României va pleca spre Torino, acolo unde la sfîrşitul săptămînii (6-8 martie) vor avea loc Campionatele Europene de atletism în sală. Federaţia Română de Atletism a trimis 15 sportivi (4 la feminin şi 11 la masculin) pentru această competiţiei, printre ei numărîndu-se şi cinci atleţi legitimaţi la CS Farul. Cristina Bujin (CS Farul - Dinamo Bucureşti, antrenor Lenuţa Dragomir) şi Cristina Toma (CS Farul - Dinamo Bucureşti, antrenor Lenuţa Dragomir) vor concura în proba de triplusalt, Alina Militaru (CSM Piatra Neamţ - CS Farul) şi Adrian Vasile (CS Farul - Dinamo Bucureşti) în proba de lungime, iar Anca Heltne (CS Farul - CSM Bucureşti) în proba de aruncare a greutăţii. „Ne dorim să prindem finala pentru că va fi o competiţie grea. Sperăm să avem o comportare cît mai onorabilă şi să ne întoarcem cu un rezultat bun”, a declarat antrenoarea Lenuţa Dragomir. „Plec cu gînduri la o clasificare cît mai bună. Anul acesta mi-am propus o medalia la Campionatele Europene din vară şi o participare la Campionatele Mondiale de la Berlin. Sper să reuşesc o săritură cît mai bună”, a declarat şi Cristina Bujin, cea care a cîştigat medalia de aur în proba de triplusalt la Campionatele Balcanice desfăşurate în urmă cu două săptămîni. Ceilalţi reprezentanţi ai României la Torino sînt - la feminin: Angela Moroşanu (60 m plat şi 60 m garduri), Cornelia Deiac, Viorica Ţigău şi Alina Militaru (la săritura în lungime), Mirela Lavric şi Mihaela Neacşu (la 800 m), Ancuţa Bobocel (la 1.500 m), Estera Petre (săritura în înălţime); la masculin - Ioan Vieru (la 400 m), Cătălin Câmpeanu (400 m şi 60 m plat), Alin Anghel (triplusalt).

Fostele glorii ale handbalului şi voleiului feminin se vor reuni în... “Luna Mărţişorului”

După ce au lăsat terenul de handbal şi de volei pentru a se dedica activităţii sportive din spatele acesteia sau altor domenii, fostele glorii ale handbalului şi voleiului feminin constănţean se vor reuni în “Luna Mărţişorului”. Cele mai bune sportive ale judeţului, care au reprezentat România la competiţiile internaţionale şi în cadrul cărora au obţinut rezultate excepţionale îşi dau întîlnire vineri, 13 septembrie, în Sala Sporturilor, pentru a rememora amintirile din anii de glorie, dar şi pentru o reîntîlnire cu mingea şi fileul. Primele care vor intra pe teren sînt voleibalistele, partida pentru old-girls fiind programată de la ora 18.00, o oră mai tîrziu putînd fi văzute la lucru handbalistele old-girls. Dacă anul trecut Elena Frîncu a îmbrăcat tricoul de jucătoare, directorul Direcţiei Judeţene pentru Sport a anunţat că în acest an va îmbrăca echipamentul arbitrului. Întîlnirea fostelor glorii se va încheia la Restaurantul “Sport”, acolo unde, de la ora 20.00, va avea loc un banchet organizat cu acest prilej.

“Luna primăverii 2009”, sărbătorită şi prin sport

Primăria Municipiului Constanţa şi Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa organizează, în perioada 1-30 martie, o serie de activităţi sportive, incluse în proiectul “Luna Primăverii 2009”. Prima competiţie inclusă în cadrul proiectului este “Cupa Mărţişorului” la handbal feminin, întrecere ce s-a desfăşurat duminică, la Hîrşova şi Nisipari, SAM Gîrliciu, Şc. Ghindăreşti şi Şc. Hîrşova fiind cîştigătoarele competiţiei. De asemenea, sîmbătă, la Palatul Copiilor, s-a desfăşurat “Cupa de Gheaţă” la nataţie, în cadrul căreia au participat peste 130 de sportivi, nivelul întrecerii fiind unul ridicat. Seria evenimentelor va continua cu proiectul “Dansez pentru tine mamă”, în cadrul căruia copiii de la Clubul de Dans Sportiv “Miraj” îşi vor încînta mămicile cu prestaţii ce le-au adus numeroase medalii naţionale pînă acum, dar şi cu activităţi sportive dedicate persoanelor cu dizabilităţi, întrecerile fiind programate la Complexul Sportiv „Tomis”.

Cuplaj rugbystic pe Stadionul “Constructorul-Cleopatra”

Prima ediţie a turneului Asociaţiei Internaţionale de Rugby “Dunăre - Marea Neagră”, competiţie organizată de CS Cleopatra, în parteneriat cu Federaţia Română de Rugby, Direcţia pentru Sport a Judeţului şi Consiliul Judeţean Constanţa, programează astăzi două meciuri decisive în lupta pentru cîştigarea întrecerii. De la ora 14.30, RC Cleopatra va da piept cu Kredo 63 Odessa (Ucraina), pe Stadionul “Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan”. Cele două formaţii au înregistrat rezultate diferite în primele meciuri din turneu. În timp ce RC Cleopatra a trecut de Selecţionata Constanţa, ucrainenii au fost învinşi la scor de RCJ Farul. În cazul unei victorii, gazdele se vor lupta cu RCJ Farul pentru cîştigarea turneului, pentru că elevii lui Bruce Hodder şi Virgil Năstase nu au cum să se împiedice în meciul cu Selecţionata Constanţa, programat tot azi, de la ora 16.00, tot pe Stadionul “Constructorul-Cleopatra”. Ultimele meciuri ale competiţiei vor avea loc vineri, pe stadionul “Farul”, după următorul program: Constructorul-Cleopatra - RCJ Farul (ora 14.00) şi Kredo 63 - Selecţionata Constanţei (ora 16.00).

Jerebie şi Iovănescu, în lotul Marianei Tîrcă

Antrenoarea reprezentativei B a României, Mariana Tîrcă, a definitivat lotul care va pleca la Belgrad, pentru meciurile cu Serbia, Macedonia şi Croaţia, programate în perioada 6 -8 martie. Tîrcă a convocat 15 jucătoare, de la şase cluburi din ţară, printre acestea numărîndu-se şi două handbaliste de la CS Tomis, extrema Dorina Jerebie-Cărbune şi pivotul Alexandra Iovănescu. Celelalte jucătoare convocate de Tîrcă sînt: Mihaela Smedescu şi Viorica Şuba - portari, Cătălina Cioaric, Ionela Cristea, Nicoleta Dincă, Patricia Vizitiu, Clara Vădineanu, Adriana Ţăcălie, Daniela Băbeanu, Adriana Holhoş, Roxana Joldeş, Diana Druţu şi Daniela Brînzan.

Unic Piatra Neamţ a renunţat la antrenorul Constantin Chiţigoi

Formaţia de volei feminin Unic Piatra Neamţ a renunţat, ieri, la serviciile antrenorului Constantin Chiţigoi pentru că nu mai putea să îi achite salariul, în timp ce finanţatorul Vasile Ouatu a anunţat că vrea să se retragă de la echipă. “Există o limită. Singur nu mai pot să duc echipa. Oraşul nu are putere economică şi atunci trebuie să renunţe la sport. Nu mai puteam să-l plătesc pe domnul Constantin Chiţigoi. Abia am găsit bani pentru cele trei luni cît a stat la echipă. Nici rezultatele n-au fost cele aşteptate. Am avut un retur foarte slab. Săptămîna trecută, la Mioveni, am pierdut cu 1-3 în faţa unei echipe, Dacia, care are trei victorii în tot campionatul”, a declarat Ouatu, care a fost preşedintele grupării moldovene timp de 20 de ani. Constantin Chiţigoi a spus că nu ar fi vrut să plece de la echipă, însă situaţia era una destul de gravă: „Îmi pare rău că nu sînt soluţii de redresare a echipei. Cînd am venit la echipă, în urmă cu trei luni, se vorbea de faptul că o să transferăm cel puţin două jucătoare cu experienţă, pentru a ne întări, dar noi le-am pierdut pe Andreea Niculcea şi Laura Mastahac. Nu stăteam la echipă dacă nu exista un plan de restructurare cu jucătoare tinere, dar, din păcate, domnul Ouatu vrea să renunţe la finanţarea formaţiei, ceea ce mi se pare foarte grav”. Constantin Chiţigoi a fost numit în funcţia de antrenor principal la Unic Piatra Neamţ în urmă cu trei luni, el refuzînd o propunere de la Steaua pentru a pregăti formaţia moldoveană. Unic Piatra Neamţ se află în acest moment pe locul 7 în Divizia A1 la volei feminin, iar pînă la finalul sezonului va fi antrenată de secunzii Aurel Cazacu şi Mihaela Voivod.

Văsuică va antrena echipa de volei fete şi băieţi a clubului U. Craiova

Tehnicianul Berthold Văsuică a fost numit, luni seară, antrenor principal al echipei feminine de volei SCM U. Craiova, el avînd aceeaşi funcţie şi la formaţia masculină de la clubul din Bănie.Văsuică are ca obiectiv salvarea de la retrogradare cu echipa feminină şi promovarea celei masculine: „Vreau să ajut cu tot ceea ce ştiu. Am timp puţin la dispoziţie, dar în play-out vreau să nu tremurăm pentru evitarea retrogradării şi să accedem în prima ligă cu formaţia masculină. Îmi doresc să îndeplinesc obiectivele cu ambele echipe”. Oficialii clubului nu au precizat ce se va întîmpla în cazul în care meciurile celor două echipe se vor suprapune. Echipa feminină SCM U. Craiova este pe locul 9 în Divizia A1.

Biletele pentru CE de handbal masculin din 2010 au fost puse în vînzare

Organizatorii Campionatului European de handbal masculin din 2010, care va avea loc în Austria, au pus în vînzare începînd de marţi bilete pentru meciurile de la turneul final, programat în perioada 19-31 ianuarie. “Biletele s-au pus în vînzare cu 322 de zile înainte de startul competiţiei”, a declarat Martin Hausleitner, secretarul general al forului naţional de specialitate din Austria. Tichetele se vor vinde în trei faze, prima derulîndu-se între 3 martie şi 3 iulie 2009, în care sînt disponibile 30% din totalul biletelor, plus pachete specifice. În a doua fază se vor pune în vînzare încă 30% din bilete, începînd cu 3 iulie, cînd va avea loc tragerea la sorţi a grupelor, iar în ultima fază, din 1 octombrie, se vor vinde ultimele bilete rămase. Preţurile biletelor la meciurile de la turneul final al CE din 2010 se situează între 20 şi 60 de euro, pentru meciurile din grupele preliminare, între 24 şi 90 de euro, pentru meciurile din grupele principale, şi între 50 şi 160 de euro la finalele competiţiei, conform anunţului de marţi al EHF. Programul turneului final al CE din 2010 este următorul - 19-23 ianuarie, la Graz, Linz, Innsbruck, Viena şi Neustadt - meciurile din grupele preliminare; 24-28 ianuarie, la Innsbruck şi Viena - meciurile din grupele principale; 30 ianuarie, la Viena - semifinale; 31 ianuarie, la Viena - finale. Naţionala masculină de handbal a României evoluează în prima grupă de calificare, ocupînd locul secund, după Suedia, cu patru puncte din patru partide disputate. Următoarele meciuri pentru reprezentativa antrenată de Aihan Omer sînt programate pe 10-11 iunie, în deplasare, cu Suedia, pe 13-14 iunie, acasă, cu Muntenegru, pe 17-18 iunie, acasă, cu Turcia şi pe 20-21 iunie, în deplasare, cu Polonia.

Un loc opt şi un loc nouă pentru biatlonistele din România la CE Under-26

Biatlonistele române Luminiţa Piscoran şi Reka Ferencz au ocupat, ieri, poziţiile opt, respectiv nouă în cadrul probei individuale, 12,5 km, de la Campionatele Europene Under-26 ce se desfăşoară în localitatea rusă Ufa, informează biathlonworld.com. Piscoran, în vîrstă de 20 de ani, s-a clasat a opta, avînd patru minute întîrziere cauzate de cele patru focuri ratate la prima tragere din picioare. În cazul în care rata doar de două ori, Piscoran ar fi obţinut medalia de argint. Reka Ferencz, în vîrstă de 19 ani, care s-a situat pe poziţia a noua, a ratat tot de patru ori, cîte un foc la tragerile culcat şi de două ori la prima intrare în poligon în poziţia picioare. O altă sportivă din România, Diana Mihalache, în vîrstă de 18 ani, s-a clasat pe locul 23, totalizînd şapte minute de penalizare. Cursa a fost cîştigată de rusoaica Olga Viluhina, aceasta fiind urmată de norvegianca Synnoeve Solemdal şi de ucraineanca Iulia Dzyma. Ultima clasată în proba individuală, bulgăroaica Dafinka Koeva a reuşit “performanţa” de a rata 14 dintre cele 20 de ţinte, totalizînd 14 minute de penalizare. În proba individuală de 15 km rezervată juniorilor, Roland Gerbacea, s-a clasat pe locul şase, în timp ce Ştefan Gavrilă a ocupat poziţia a 18-a, iar Adrian Cojenelu şi Remus Faur s-au situat pe locurile 35, respectiv 38.