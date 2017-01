RCJ Farul debutează la turneul Asociaţiei Internaţionale de Rugby “Dunăre - Marea Neagră”

După ce a debutat vineri cu meciul RC Cleopatra - Selecţionata Constanţa, încheiat cu scorul 22-10, prima ediţie a turneului Asociaţiei Internaţionale de Rugby “Dunăre - Marea Neagră”, competiţie organizată de CS Cleopatra, în parteneriat cu Federaţia Română de Rugby, Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa, continuă astăzi cu cea de-a doua partidă. De la ora 14.30, RCJ Farul şi Kredo 63 Odessa (Ucraina) se vor întîlni pe terenul Constructorul-Cleopatra din Badea Cîrţan. Organizatorii au stabilit şi programul turneului pentru această săptămînă: miercuri, ora 14.30: RC Cleopatra - Kredo 63 Odessa; joi, ora 14.30: RCJ Farul - Selecţionata Constanţa; vineri: ora 14.00: RC Cleopatra - RCJ Farul; ora 16.0: Kredo 63 Odessa - Selecţionata Constanţa. Ultimele două jocuri, decisive în desemnarea cîştigătoarei competiţiei, se vor disputa pe stadionul “Farul”.

Oltchim Rm. Vâlcea a ratat o şansă importantă de a păşi în semifinalele Ligii Campionilor

Partida care ar fi putut să o trimită pe campioana României, Oltchim Râmnicu Vâlcea, în semifinalele Ligii Campionilor, s-a încheiat cu o înfrîngere la doar un gol pentru elevele lui Radu Voina, scor 35-34 (17-15). Cel de-al patrulea meci din cadrul Grupei principală 2 a scos în faţa o echipă extrem de motivată, Krim Mercator (Slovenia) fiind condamnată să cîştige pentru a păstra încă şanse de calificare. Slovenele au dominat prima repriză, Oltchim menţinîndu-se în joc doar prin sclipirile Valentinei Ardean - Elisei. În cea de-a doua reprinză, elevele lui Radu Voina au reuşit să revină, însă în ultimele minute s-a mers cap la cap, gazdele reuşind să smulgă punctele care menţine încă în viaţă visul de calificare după ratarea din ultimul minut al luzi Gatzel. Pentru Oltchim au marcat: Valentina Ardean Elisei (9), Ramona Maier (6), Oana Manea (4), Steluţa Luca (4), Adina Meiroşu (4), Anastasia Pidpalova (3), Roxana Gatzel (2), Iulia Puşcaşu (2). Acesta este al doilea eşec al Oltchimului în Grupa principală 2 a Ligii Campionilor, după cel cu Buducnost, scor 22-23. Vâlcencele rămîn însă în continuare în cărţi după ce în cel de-al doilea meci al grupei, Gyor a remizat la Buducnost, scor 26-26. Următorul meci al Olchimului este programat pe teren propriu cu Buducnost, pe 15 martie, de la ora 19.00.

Cristina Neagu şi Patricia Vizitiu la Oltchim pînă în 2011

Jucătoarele Cristina Neagu şi Patricia Vizitiu au semnat, sîmbătă, contracte pe o perioadă de doi ani şi jumătate cu clubul Oltchim Râmnicu Vâlcea, după ce pe 24 februarie au devenit jucătoare libere de contract ca urmare a memoriului depus la Federaţia Română de Handbal pentru neplata drepturilor financiare din luna mai 2008.

„Am avut este adevărat mai multe oferte, dar cred că am ales ce este mai bine pentru mine. Vreau să rămîn în ţară pentru a-mi continua studiile şi abia apoi voi vedea ce voi face. Cu siguranţă nu voi avea probleme de acomodare la Oltchim Râmnicu Vâlcea, pentru că le ştiu pe fete de la echipa naţională. Nu mă aştept la nimic altceva decît să fiu tratată aşa cum merit, pentru că şi eu la rîndul meu voi da totul în teren. Am trecut prin multe la Braşov şi vreau doar să îmi fac treaba cît mai bine şi să uit. Îmi pare rău că am plecat de la Rulmentul, dar le voi ţine pumnii strînşi fetelor în Cupa EHF”, a afirmat Cristina Neagu. Cele două nu au însă drept de joc în Liga Campionilor pentru că au evoluat deja în acest sezon în cupele europene pentru Rulmentul Braşov.

Naţionala feminină de handbal pleacă în Danemarca

Reunită în urmă cu o săptămînă la Sighişoara, reprezentativa feminină de handbal a României va pleca astăzi spre Danemarca, acolo unde miercuri şi joi sînt programate două partide amicale în compania reprezentativei ţării gazde dintr-un total de cinci partide programate în perioada 4-8 martie. Antrenorul principal al naţionalei de handbal feminin a României, Radu Voina, a ajuns abia ieri la Sighişoara, odată cu celelalte jucătoare de la Oltchim convocate la echipă. Dacă primele două partide sînt programate în compania nordicelor, elevele lui Radu Voina se vor duela în această perioadă şi cu Muntenegru şi Germania. „Este un bun prilej să verificăm ce potenţial mai e în ţară, de această dată fiind convocate mai multe jucătoare tinere. E bine şi pentru ele să vadă la ce nivel se joacă la echipa naţională”. Programul echipei României în Danemarca este următorul: 4 martie, România-Danemarca (la Horsens, ora 22.55); 5 martie, România-Danemarca (la Odense, 18.00); 6 martie, România-Muntengeru (la Ringsted, 12.00); 7 martie, România-Germania (la Neckarsulm, ora 18.00); 8 martie, România-Germania (la Tubingen, ora 16.30). Următoarea acţiune a reprezentativei României va avea loc în 21 mai, aceasta urmînd să includă şi meciurile tur-retur cu Belarus, din play-off-ul Campionatului Mondial din 2009 (China). Partida tur cu Belarus este programată în 6 sau 7 iunie, în deplasare, iar returul în 13 iunie, la Bucureşti.

În absenţa lui Radu Voina, reprezentativa feminină a fost împărţită în două loturi, unul condus de Vlad Caba, iar altul de Mariana Târcă. Din lotul lărgit face parte şi o jucătoare de la CS Tomis Constanţa, Dorina Jerebie reuşind să obţină o nouă convocare la echipa naţională după evoluţiile din ultimele etape.

S-a reluat şi Liga a II-a la fotbal

Sîmbătă s-au disputat şi partidele primei etape din returul Ligii a II-a la fotbal, a 18-a a campionatului. Returul s-a reluat cu meciuri mai puţine, pentru că Progresul Bucureşti şi UTA nu au fost programate în campionat de către comisiile FRF din cauza unor datorii neplătite. Situaţia financiară grea a Progresului uşurează misiunea nemţenilor, care s-au distanţat la cinci puncte în fruntea clasamentului din seria întîi. Rezultatele etapei: SERIA ÎNTÎI: Sportul Studenţesc - FC Snagov 0-0; Progresul Bucureşti - Dunărea Galaţi 0-3 (gazdele nu au fost programate în campionat, din cauza unor datorii către terţi); Ceahlăul Piatra Neamţ - Ştiinţa Bacău 3-0; FC Botoşani - Dunărea Giurgiu 2-1; FCM Bacău - Cetate Suceava 1-0; Petrolul Ploieşti - CS Buftea 2-2; Delta Tulcea - Dinamo II Bucureşti 4-1; Concordia Chiajna - FC Ploieşti 2-1. Clasament: 1. Ceahlăul 38p, 2. Progresul 33p, 3. Tulcea 32p; SERIA A DOUA: UTA - FCM Tîrgu Mureş 0-3 (gazdele nu au fost programate în campionat, din cauza unor datorii către terţi); FCM Tîrgovişte - CFR Timişoara 0-0; Drobeta Turnu Severin - Universitatea Cluj 1-1; Mureşul Deva - Liberty Salonta 2-1; Mechel Cîmpia Turzii - Internaţional Piteşti 1-2; Jiul Petroşani - ACU Arad 3-1; FC Bihor - Apulum Alba Iulia 1-0; Arieşul Turda - CSM Rm. Vîlcea 0-1; Minerul Lupeni - Dacia Mioveni 3-2. Clasament: 1. Apulum 34p, 2. Tîrgu Mureş 32p, 3. Drobeta 32p.

UEFA a amendat Steaua cu 30.000 de euro, pentru incidentele de la meciul cu Fiorentina

Clubul Steaua a fost amendat cu 30.000 de euro pentru incidentele produse de fani la partida cu Fiorentina din grupele Ligii Campionilor, disputată pe arena din Ghencea, în 10 decembrie. Imediat după începutul partidei cu italienii, suporterii roş-albaştri au aprins torţe în semn de protest, ca urmare a faptului că la meciurile anterioare au fost ameninţaţi de Becali că nu mai au ce căuta pe stadion dacă nu îl respectă. În urma incidentelor produse la acest joc, doi suporteri au primit interdicţie 6 luni pe arenele sportive, din partea autorităţilor, altor 14 le-au fost întocmite dosare penale pentru introducere materialelor pirotehnice în stadion, iar altul a avut şi el dosar penal pentru distrugere.