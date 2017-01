Turneul celor 6 Naţiuni la rugby

După etapa a treia a Six Natiions a mai rămas o singură echipă neînvinsă, Irlanda. “Verzii” au profitat de programul avantajos şi au învins Franţa şi Anglia pe teren propriu. Galezii au pierdut la Paris după un meci crîmcen. Scoţia a trecut lejer de Italia, care pare condamnată, iarăşi, la ultima poziţie. Rezultatele etapei a treia: Franţa – Wales 21-16; Scoţia – Italia 26-6; Irlanda – Anglia 14-13

Ribery a ajuns la un acord cu FC Barcelona pentru un contract pe patru ani

Fotbalistul francez al echipei Bayern Munchen, Franck Ribery, a ajuns la un acord cu gruparea FC Barcelona pentru un contract pe patru sezoane, informează publicaţia Bild an Sonntag. În ultimele luni au apărut numeroase speculaţii privind o eventuală plecare a lui Ribery de la Bayern, iar fotbalistul a recunoscut că a primit oferte de la Real Madrid, FC Barcelona, Chelsea şi Banchester City. El a subliniat, însă, că intenţionează să-şi ducă pînă la final contractul cu Bayern Munchen, valabil pînă în 2011. “Dacă Ribery va pleca, va fi doar la o echipă mare precum FC Barcelona, unde toţi jucătorii sînt vedete. Ar fi extraordinar pentru el să joace la FC Barcelona”, a declarat agentul fotbalistului, Alain Migliaccio.

Cinci mii de oameni pe străzile din Tokyo, pentru susţinerea candidaturii la JO 2016

Cinci mii de oameni au participat la un marş pe străzile oraşului Tokyo, pentru susţinerea candidaturii japoneze la organizarea Jocurilor Olimpice de vară din anul 2016. În fruntea cortegiului lung de 7 kilometri (din cauza căruia circulaţia a fost întreruptă, temporar, în anumite zone ale capitalei) s-au aflat mai mulţi sportivi japonezi, care şi-au manifestat dorinţa ca oraşul Tokyo să fie, pentru a doua oară (după 1964), gazda marii competiţii din 2016. Pe lîngă Tokyo, alte oraşe, cum sînt Chicago, Rio de Janeiro şi Madrid, şi-au depus candidatura pentru obţinerea dreptului de a găzdui JO din 2016. Decizia în această privinţă se va lua la 2 octombrie, la Copenhaga. Capitala japoneză doreşte să organizeze Jocurile “cele mai compacte din istorie”, cu 95 la sută dintre cele 34 de construcţii necesare situate la mai puţin de opt kilometri de stadionul principal care va avea o capacitate de 80.000 de locuri. Aproximativ 70 la sută dintre construcţii, mai exact 23, există deja şi sînt situate într-un perimetru de 10 minute în jurul satului olimpic.

Miami Heat retrage maioul cu numărul 33, purtat de Alonzo Mourning

Clubul american de baschet profesionist Miami Heat va retrage maioul cu numărul 33, purtat de fostul pivot al echipei, Alonzo Mourning, care şi-a anunţat retragerea din activitate în luna ianuarie. Va fi prima dată cînd Miami Heat retrage maioul unui baschetbalist. Ceremonia va avea loc la 30 martie, în pauza meciului cu Orlando Magic. Alonzo Harding Mourning Jr., poreclit “Zo”, a jucat 10 sezoane şi jumătate (din cariera sa profesionistă de 15 ani) la Miami Heat, grupare pe care a ajutat-o să cîştige unicul său titlu de campioană în NBA, în anul 2006. Mourning, 39 de ani, este cel mai bun marcator din istoria clubului, cu 9.459 de puncte (şi 4.807 recuperări), în 593 de meciuri.

Veszprem s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor la handbal

Formaţia maghiară de handbal masculin, MKB Veszprem, la care a evoluat pînă pe 8 februarie şi pivotul Marian Cozma, s-a calificat, sâmbătă seară, în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Veszprem a învins în deplasare, formaţia iberică Ademar Leon cu 32-30 (17-12), în cadrul unui meci din Grupa principală 3. La finalul întîlnirii, handbaliştii echipei Veszprem au dedicat calificarea fostului lor coleg, Marian Cozma, care a fost ucis pe 8 februarie într-un local. MKB Veszprem ocupă primul loc în clasamentul grupei şi, deşi mai are de disputat încă o partidă cu Montpellier pe teren propriu în data de 7 martie, nu mai poate pierde calificarea indifferent de rezultat.

„Stejarii“, învinşi de ruşi în Cupa Europeană a Naţiunilor

Echipa naţională de rugby a României, a pierdut sîmbătă cu 19-28 (0-15), partida susţinută pe teren propriu împotriva seleţionatei Rusiei în cel de-al treilea joc din actuala ediţie a Cupei Europene a Naţiunilor. Pentru România au punctat: Ionuţ Dimofte (1 eseu), Florin Vlaicu (2 transformări), Cătălin Dascălu (1 eseu), Mihai Macovei (1 eseu). România a marcat pentru prima oară în minutul 50, scorul devenind în acel moment 7-25...Cu această victorie, Rusia a trecut pe locul 2, devansând naţionala tricoloră. Următorul meci al României este programat pe 14 martie la Tbilisi cu Georgia.

77.777 dolari pentru un singur coş marcat !

Partida din campionatul nord-american de baschet dintre Toronto Raptors şi Phoenix Suns a prilejuit un moment extrem de fericit pentru unul dintre spectatori. Pe numele său, Rhett Brown (43 ani), acesta a reuşit să înscrie un coş de la mijlocul terenului, intrînd astfel în posesia premiului de 77.777 dolari. Fericitul cîştigător avea însă de ales între o lovitură de la linia de fault, în valoare de 777 de dolari, o lovitură de trei puncte în valoare de 7.777 de dolari sau cea de la centrul terenului, în valoare de 77.777 de dolari. Americanul a ales să arunce de la centru şi a câştigat marele premiu. După ce a reuşit aruncarea, Brown s-a aruncat în spatele jucătorului Leandro Barbosa, acesta din urmă declarând: „Nu îmi venea să cred că a reuşit o aruncare de la centrul terenului, mai ales după felul cum a aruncat. După aceea el s-a uitat la mine, a început să fugă şi nu ştiam ce să fac. A fost foarte haios“.

Venus Williams a cîştigat turneul de la Acapulco

Jucătoarea americană de tenis Venus Williams, cap de serie numărul unu, a cîştigat, sîmbătă, turneul WTA de la Acapulco, dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Williams a învins-o în finală, cu scorul de 6-1, 6-2, pe sportiva italiană Flavia Pennetta, a doua favorită. Acesta este al 41-lea titlu din carieră pentru Venus Williams. În cadrul întrecerii masculine s-a impus tenismanul spaniol Nicolas Almagro, cap de serie numărul 4, care a cîştigat pentru a doua oară consecutiv turneul ATP de la Acapulco. Almagro l-a învins în finală, cu scorul de 6-4, 6-4, pe francezul Gael Monfils, al doilea favorit. Acesta este al cincilea titlu în circuitul ATP pentru Nicolas Almagro. Finala de dublu a fost cîştigată de perechea Frantisek Cermak/Michal Mertinak (Cehia/Slovacia), care s-a impus, cu scorul de 4-6, 6-4, 10-7, în faţa cuplului Lukasz Kubot/Oliver Marach (Polonia/Austria).

International Board a respins propunerea privind cartonaşul portocaliu

Organismul care se ocupă de regulile jocului de fotbal, International Board (IFAB), a respins, la Newcastle, propunerea privind introducerea cartonaşului portocaliu, adică a eliminărilor temporare la meciurile de fotbal. Federaţia din Irlanda de Nord a fost cea care venise cu această propunere, argumentînd că în timpul unui meci există faze la care cartonaşul roşu reprezintă o sancţiune prea mare şi situaţii în care cartonaşul galben nu este suficient. Pentru astfel de situaţii, nord-irlandezii au propus introducerea cartonaşului portocaliu, cu care un jucător să fie eliminat câteva minute.

Olăroiu va continua la Al-Hilal

Clubul saudit Al-Hilal a anunţat sîmbătă că românul Cosmin Olăroiu va rămîne antrenor principal la echipă şi că nu s-a pus problema demiterii lui niciun moment, în ciuda informaţiilor apărute în cursul aceleiaşi zile. Oficialii formaţiei arabe mai adaugă că îi poartă un respect deosebit prinţului Sultan Bin Abdul Aziz şi că vor face totul pentru ca fanii să fie mulţumiţi de rezultatele echipei. Olăroiu a precizat şi el în comunicat că îşi cere scuze pentru gestul făcut şi nu a intenţionat niciun moment să păteze onoarea prinţului. „Cînd am aruncat tricoul cu imaginea prinţului Sultan Bin Abdul Aziz nu am făcut-o în mod intenţionat sau deliberat, nici nu m-am gîndit vreun moment la asta. Eram foarte supărat pentru că nu mi-au fost lăsaţi jucătorii să urce pe podiumul de premiere. Astfel, ţin să îmi scer scuze celor care au înţeles altceva, pentru că eu îl respect pe prinţ, tocmai de asta am acceptat să antrenez pe Al-Hilal în Arabia Saudită”, a declarat tehnicianul român. Al-Hilal, cu Mirel Rădoi titular, a cîştigat vineri Cupa Coroanei Prinţului, impunîndu-se în finala cu Al-Shabab, scor 1-0, după prelungiri. Unicul gol al meciului a fost marcat în minutul 114 de Fahed Al-Mofarij. Cosmin Olăroiu a ajuns la Al-Hilal în iunie 2007, iar de atunci a reuşit să mai cîştige un titlu de campion şi încă o Cupă a Coroanei Prinţului, ambele în 2008.

Manchester îi propune lui Ronaldo 10 milioane de lire sterline pe an!

Conducerea clubului Manchester United îi va oferi internaţionalului portughez Cristiano Ronaldo un nou contract, ce include un salariu anual de 10,4 milioane de lire sterline. Ronaldo ar avea, în cazul în care ar accepta această nouă înţelegere, un salariu de 200.000 de lire sterline pe săptămînă şi ar deveni cel mai bine plătit fotbalist din Premier League. Lusitanul mai are trei ani de contract cu Manchester United şi în prezent este plătit cu 120.000 de lire sterline pe săptămînă. Conform regulamentelor FIFA, el va avea dreptul să îşi cumpere restul contractului, la finalul sezonului următor. Conducerea grupării engleze a decis să îi ofere portughezului o înţelegere mai bună, de 160.000 de lire sterline pe săptămînă plus 40.000 de lire sterline pentru drepturile de imagine şi din activităţile comerciale, pentru a evita ca Ronaldo să fie tentat să plece la Real Madrid. În prezent, printre jucătorii cu cele mai mari salarii din Premier League se numără Wayne Rooney (Manchester United, 115.000 de lire sterline pe săptămînă), John Terry (Chelsea, 135.000 de lire sterline), Robinho (Manchester City, 160.000 de lire sterline) şi Steven Gerrard (Liverpool , 120.000 de lire sterline).

FIFA va proba sistemul cu 5 arbitri într-un campionat profesionist

FIFA a anunţat că sistemul cu cinci arbitri va fi testat într-un campionat profesionist, precizînd că printre posibilele variante ar fi ligile secunde din Franţa şi Italia. FIFA a precizat că mai rămîne acum de stabilit unde, cînd şi cum va fi implementat acest sistem, dar din cîte se pare anul de start ar putea fi 2010. Sistemul a fost deja testat în cîteva meciuri, la turneele de juniori U-19 din octombrie şi noiembrie 2008. FIFA a analizat rezultatele de la aceste jocuri şi a decis astfel să aprobe acest experiment. Pe de altă parte, forul mondial a mai anunţat că nu va mai lua în discuţie propunerea de a prelungi pauza dintre reprize de la 15 la 20 de minute, însă motivele pentru care s-a renunţat la acest punct nu au fost comunicate.

Un atlet a murit în timpul Maratonului de la Barcelona

Atletul iralndez Colin Dunne (27 de ani) a decedat ieri, în timp ce concura în Maratonul de la Barcelona, în urma unui accident cardiovascular, informează cotidianul Marca. Colin Dunne a suferit infarctul la kilometrul 34,5, iar intervenţia personalului de la Crucea Roşie şi a medicului de pe ambulanţă a fost inutilă, decesul fiind constatat imediat. Maratonul de la Barcelona a fost cîştigat de atletul kenyan Johnstone Chebi, cu timpul de 2h14,01.