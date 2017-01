Cupa UEFA, 16-imi de finală

Rezultate înregistrate joi seară în Cupa UEFA, pînă la închiderea ediţiei: ŢSKA MOSCOVA - Aston Villa 2-0 (1-1 în tur); METALIST HARKOV - Sampdoria 2-0 (1-0 în tur); HAMBURGER SV - NEC Nijmegen 1-0 (3-0 în tur).

Eto\'o şi-a cumpărat o maşină în valoare de aproape 230.000 de euro

Fotbalistul echipei FC Barcelona, Samuel Eto\'o, şi-a cumpărat o maşină Ferrari 430 Scuderia, în valoare de 228.595 de euro, cu care s-a deplasat în ultimele zile la baza de pregătire a formaţiei spaniole. Eto\'o este pasionat de automobile şi, în urmă cu aproximativ un an, i-a mărturisit unui jurnalist spaniol că are 17 maşini. „Sînt pasionat de maşini. Îmi place să le văd, să le fac modificări şi să le conduc. Cînd sunt puţin deprimat, mă urc în una din maşinile mele şi acest lucru îmi ridică moralul. Îmi place să am atît de multe maşini pentru că îmi permit să le cumpăr şi ştiu că nu fac rău nimănui”, a declarat fotbalistul camerunez. Potrivit Sport, Eto\'o mai are o pasiune în afară de maşini: el are o colecţie de peste 400 de telefoane mobile.

Investiţie de 40 de milioane de lire sterline pentru o echipă de ciclism

British Sky Broadcasting (BSkyB), cel mai mare furnizor de televiziune contra cost din Marea Britanie, va investi 40 de milioane de lire sterline pentru crearea unei echipe de ciclism profesionist, Team Sky, care are ca obiectiv cîştigarea Turului Franţei în următorii cinci ani. BSkyB va sprijini astfel Federaţia de Ciclism din Marea Britanie în crearea unei echipe şi a unui rutier care să cîştige cea mai importantă competiţie de ciclism din lume, Turul Franţei. Au trecut 25 de ani de cînd un ciclist britanic a ameninţat podiumul competiţiei din Franţa, scoţianul Robert Millar încheiind competiţia pe locul patru. De atunci, o singură echipă britanică, ANC-Halfords, a mai participat la Turul Franţei, în 1987, dar niciun ciclist din această ţară nu s-a clasat în primii zece de-a lungul anilor. „Acesta a fost visul nostru de ceva timp, iar acum Sky a făcut să se întîmple. Nu am fi reuşit fără ei. Vrem să creăm eroi, vrem sp convingem o generaţie să poarte culorile echipei Team Sky şi să-i convingem pe oameni să facă sport”, a declarat Dave Brailsford, director în cadrul Federaţiei de Ciclism din Marea Britanie, care va fi managerul noii echipe. Echipa iniţială de aproximativ 25 de rutieri va fi recrutată pînă la sfîrşitul anului 2009. Cartierul general al echipei va fi la Manchester. Prima participare la o competiţie ar putea avea loc în 2010.

Nedved şi-a anunţat retragerea, la finalul sezonului

Fotbalistul ceh Pavel Nedved a declarat ieri că la finalul acestui sezon se va retrage din activitate, deoarece consideră că a sosit timpul să le lase locul jucătorilor tineri, informează Gazzetta dello Sport. „La finalul sezonului mă voi retrage, m-am hotărît. Nu cred că mă voi răzgîndi. Nu este nevoie să mă mai gîndesc la această decizie, este momentul potrivit. Cred că din punct de vedere fizic şi psihic a sosit momentul să las locul tinerilor. Ei merită să joace. Mi-ar plăcea să mă retrag cu un succes în Liga Campionilor”, a spus mijlocaşul lui Juventus Torino, care a fost integralist miercuri, în meciul pierdut cu 0-1 în faţa echipei Chelsea, în optimile de finală ale Ligii Campionilor.

Benitez spune că va rămîne antrenorul lui Liverpool

Antrenorul spaniol Rafael Benitez a afirmat după victoria de miercuri seară cu Real Madrid că nu intenţionează să plece de la Liverpool, deoarece mai are de muncit la gruparea engleză. „Trebuie să muncim în continuare şi Liverpool să cîştige meciuri, apoi o să vină şi momentul în care voi discuta cu patronii detalii referitoare la viitorul meu. Avocaţii mei vor negocia cu proprietarii clubului. Eu vreau să mă bucur de victoria cu Real Madrid, fără să-mi fac griji în privinţa negocierilor”, a declarat Benitez. Liverpool a învins miercuri în deplasare pe Real Madrid, scor 1-0, în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor.

Balbo a fost antrenor la Treviso numai o zi!

Fostul atacant al echipei AS Roma, Abel Balbo, a demisionat miercuridin funcţia de antrenor al echipei de Serie B Treviso, la mai puţin de o zi de cînd a fost numit oficial. „Am fost antrenorul echipei pentru numai zece minute şi îmi era ruşine. Îmi riscam degeaba reputaţia pe care mi-am construit-o într-o carieră onorabilă”, a afirmat fostul fotbalist argentinian, care trebuia să-l înlocuiască pe tehnicianul Luca Gotti pe banca formaţiei clasate pe ultimul loc în Serie B. El a fost numit în funcţie în cursul zilei de marţi, fiind adus la club la insistenţele directorului sportiv Giuseppe Canella. „Conducerea lui Treviso mi-a spus să găsesc un antrenor pentru echipă. Balbo era un profesionist care putea să facă mult pentru Treviso”, a spus Canella, care a demisionat şi el. Căpitanul formaţiei, Riccardo Gissi, a afirmat că jucătorii nu aveau nicio problemă cu Abel Balbo şi aşteptau primul antrenament sub conducerea acestuia, deşi marţi niciunul nu s-a prezentat la stadion!

Profit de 24,5 milioane lire pentru Arsenal

Deşi nu traversează o perioadă prea bună în întrecerea internă, fiind doar pe locul 5 şi în pericol de a rata calificarea pentru sezonul următor în Liga Campionilor, Arsenal Londra stă foarte bine din punct de vedere financiar. Clubul englez a anunţat că în cele 6 luni dinainte de 30 noiembrie 2008 a înregistrat un profit de 24,5 milioane de lire sterline. Acest profit este cu patru milioane de lire sterline în plus faţă de anul precedent, suma totală referindu-se la toate activităţile comerciale ale clubului. Profitul lui Arsenal a crescut şi datorită veniturilor provenite după jucarea meciurilor din Cupa Ligii, a turneului de pe Emirates, dar şi a majorării cu 2,8% a preţurilor biletelor. Arsenal Lonsdra dezvoltă şi un proiect imobiliar la fostul stadion Highbury, iar până la finalul lunii noiembrie vânduse 186 de apartamente contra sumei de 76,7 milioane de lire sterline. „Suntem mulţumiţi de raportul financiar pozitiv. Profiturile au crescut atât la echipa de fotbal, cât şi la afacerea imobiliară. Este o performanţă că avem profit, având în vedere că situaţia economică mondială este una foarte dificilă. Ne aşteaptă provocări importante şi suntem pregătiţi să le întâmpinăm cu o situaţie economică excepţională“, a declarat preşedintele clubului, Peter Hill-Wood.