CSO Ovidiu, victorioasă din nou

Formaţia CSO Ovidiu a obţinut o nouă victorie în partidele de verificare pe care le dispută pînă la începerea returului. Echipa pregătită de Cătălin Anghel a învins, ieri, pe FC Farul II, cu 2-1, într-un meci ce a avut loc pe terenul “Triunghi“ din Constanţa. Pentru echipa din Ovidiu au marcat Florea şi Măciucă, în timp ce pentru Farul II a înscris Sandu Ştefan. Într-o altă partidă disputată ieri, la Albena (Bulgaria), CS Eforie a terminat la egalitate, scor 0-0, cu FC Silistra (Liga a III-a bulgară).

“Sferturi” dificile pentru Oţelul Galaţi şi Rulmentul Braşov

Ieri, la Viena, sorţii au decis ca cele două echipe româneşti calificate în sferturile de finală ale cupelor europene la handbal feminin, Rulmentul Braşov şi Oţelul Galaţi, să dea piept în turul următor cu două echipe din Norvegia. Astfel, Rulmentul va întîlni în sferturile Cupei EHF gruparea Byasen HE, ardelencele urmînd să joace în primul meci în deplasare, pe 14 sau 15 martie, în timp ce returul se va disputa la Braşov o săptămînă mai tîrziu. Cea de-a doua formaţie feminină prezentă ieri în urna de la Viena, Oţelul Galaţi, va disputa sferturile Cupei Cupelor în compania grupării norvegiene Larvik HC, fosta adversară a Oltchimului din Liga Campionilor. Oţelul Galaţi va disputa primul meci în deplasare pe 14 sau 15 martie, în timp ce returul va avea loc la o săptămînă, în România. Dacă Byasen HE a trecut în optimi de SPR ASSECO BS Lublin, cu scorul general de 52-48, Larvik HC s-a impus în faţa echipei VS KIF Vejen, scor general 51-43. “Este cea mai rea tragere posibilă. Mi-aş fi dorit echipa din Spania, am fost ghinioniste. Nu plecăm învinse din start, ne vom juca şansa, dar va fi greu. La Galaţi vor avea mult de furcă în meciul cu noi”, a spus antrenoarea Gabriela Artene. “Este un adversar foarte greu, nu asta ne-am dorit. Cine cunoaşte handbalul norvegian, mentalitatea de acolo, spiritul lor de luptă, îşi dă seama că avem parte de un adevrsar foarte puternic. Totuşi, noi vrem să ne măsurăm forţele cu echipele tari şi asta este şansa noastră”, este de părere şi antrenorul braşovencelor, Herbert Muller.

Rulmentul are termen pînă pe 23 februarie să le plătească pe Neagu şi Vizitiu

Gruparea feminină de handbal Rulmentul Urban Braşov are termen pînă pe 23 februarie să le plătească salariile restante jucătoarelor Cristina Neagu şi Patricia Vizitiu, în caz contrar cele două vor deveni libere de contract, a stabilit, marţi, Comisia de soluţionare a memoriilor din cadrul FRH. Cele două jucătoare nu şi-au primit drepturile salariile pe ultimele şapte luni, şi la sfîrşitul lunii ianuarie au depus memorii la Federaţia Română de Handbal. Surse apropiate conducerii echipei braşovene au declarat că niciuna dintre handbaliste nu va pleca de la formaţie şi că se vor lua măsuri ca ele să îşi primească banii. Pînă în acest moment, Neagu şi Vizitiu nu au primit niciun ban din restanţele financiare, iar dacă acestea nu îşi vor primi sumele restante, ele vor deveni libere de contract.

La Dubai, Monica Niculescu continuă la dublu

Românca Monica Niculescu a fost învinsă, marţi, de Jelena Jankovic (Serbia), cap de serie nr. 3, scor 6-3, 6-2, în cadrul unui meci din turul al doilea al turneului de la Dubai, dotat cu premii în valoare de 2.000.000 de dolari. Pentru prezenţa în turul secund, Monica Niculescu va primi un cec în valoare de 10.275 de dolari şi 60 de puncte WTA. Românca a debutat ieri şi la dublu, unde face pereche cu rusoaica Elena Vesnina, calificîndu-se în cel de-a doilea tur după ce au trecut de cuplul slovac Zuzana Kucova / Lenka Tvaroskova, scor 6-1, 6-2. Pentru victoria lor, Niculescu şi Vesnina şi-au asigurat un cec în valoare de 6.250 de dolari şi 110 puncte WTA. În turul doi, cele două vor întîlni perechea învingătoare în meciul Camille Pin (Franţa) / Selima Sfar (Tunisia) - Alisa Kleybanova (Rusia) / Ekaterina Makarova (Rusia). Cea de-a doua româncă participantă în turneul de la Dubai, Sorana Cîrstea a fost eliminată şi la dublu în primul tur. Cîrstea a făcut pereche cu Arina Rodionova (Rusia), cele două cedînd în faţa cuplului Maria Kirilenko / Agiescka Radwanska (Polonia), scor 7-5, 6-4.

Edina Gallovits, în turul secund la Bogota

Românca Edina Gallovits s-a impus, luni seară, în faţa tenismenei cehe Barbora Zahlavova Strycova, scor 6-2, 6-2, în cadrul unui meci din primul tur al turneului de la Bogota. În turul secund, Gallovits o va întîlni pe Klara Zakopalova din Cehia, cap de serie nr. 5. Pe tabloul principal la Bogota mai este şi Raluca Olaru, care a întîlnit-o, ieri, pe iberica Lourdes Dominguez Lino.

“Stejarii“ au urcat în clasamentul IRB

Ultimele succese obţinute de naţionala de rugby a României în primele două etape din noul sezon al Cupei Europene a Naţiunilor (CEN), plus egalul Georgiei cu Portugalia, au urcat prima noastră reprezentativă pe locul 16 în clasamentul International Rugby Board cu 68,17p. “Stejarii“ au depăşit în clasament Japonia, în timp ce adversara noastră din CEN, Georgia, a căzut o poziţie, fiind acum pe locul 15 cu 68,48p. Între România şi Georgia sînt acum doar 31 de sutimi de punct distanţă, ceea ce înseamnă că după jocul direct, programat pe 14 martie, “stejarii“ mai pot urca în clasament. Cea mai importantă schimbare faţă de luna precedentă este cea a Irlandei, care a urcat pe locul 6, devansînd Anglia. În rest, primele cinci poziţii sînt neschimbate, pe primul loc fiind în continuare Noua Zeelandă, urmată de Africa de Sud, Australia, Ţara Galilor şi Argentina.