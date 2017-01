CS Tomis, amical cu echipa masculină de juniori II de la CSS 1

Ajunsă pe poziţia a cincea în clasamentul Ligii Naţionale, formaţie feminină de handbal CS Tomis Constanţa nu îşi mai permite niciun pas greşit în campionat. După înfrîngerea suferită în faţa Oţelului Galaţi, handbalistele constănţene ştiu că au mare nevoie de victorie, duminică, la Roman, pentru a nu pierde teren în duelul pentru un loc de cupă europeană. Pentru a pregăti cît mai bine partida cu HCM Roman, din etapa a 16-a, elevele lui Mircea Bucă şi Dumitru Muşi au susţinut ieri, la Sala Sporturilor, un amical în compania echipei masculine de juniori II de la Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1. „Aveam nevoie de un partener care să ne opună o rezistenţă mai consistentă. Romanul este o echipă rea şi avînd în vedere că vom juca la ele acasă sînt convins că ne aşteaptă un meci cu contacte foarte aspre şi foarte dure. Am vrut să luăm contact cu realitatea de la Roman un pic mai devreme”, a declarat Dumitru Muşi, directorul tehnic al Tomisului. Scorul întîlnirii nu a fost păstrat, handbaliştii antrenaţi de Mariana Tudora impresionînd plăcut prin evoluţia lor. „Eu zic că aceşti băieţi reprezintă un viitor asigurat pentru Handbal Club Municipal Constanţa. Sînt cel puţin şase-şapte elemente care promit şi mi-aş dori ca ei să continue cu seriozitate în pregătire şi cu dăruirea care au demonstrat-o pînă acum”, a caracterizat antrenoarea Mariana Tudora echipa pe care o pregăteşte şi care luptă în acest sezon pentru titlul naţional în întrecerea rezervată juniorilor II. CSS 1 este deja calificată în turneul semifinal, programat în perioada 9-12 aprilie.

Echipele de juniori de la LPS, la CN de tenis de masă pe echipe

După ce a găzduit partidele din Superliga feminină la tenis de masă, Slatina va găzdui la sfîrşitul săptămînii şi Campionatul Naţional “Romstal” pe echipe, competiţie rezervată juniorilor II. La întrecerea care va debutează astăzi, participă şi cele două echipe de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul, cea masculină fiind formată din Tiberiu Marga, Andrei Dobre şi Sedan Orazli, iar cea feminină din Roxana Iamandi, Cristina Botezatu şi Cătălina Ghiţă. „Sperăm la o medalie cu echipa masculină, pentru că la fete va fi foarte greu. Echipa feminină este formată din minicadete şi e greu să sperăm la podium în aceste condiţii”, a declarat antrenorul Viorel Filimon, cel care îi însoţeşte pe sportivi la Slatina, alături de Stelian Haşoti. La ediţia precedentă, echipa de băieţi a fost medaliată cu bronz, în timp ce fetele s-au clasat pe poziţia a noua.

Memorialul “Constantin Ofiţerescu”, la prima ediţie

Asociaţia Judeţeană de Lupte anunţă că la sfîrşitul acestei săptămîni, sîmbătă, va avea loc prima competiţie a anului 2009 la care vor participa sportivi din judeţ: Memorialul “Cristea” pentru copii şi cadeţi, organizat în Capitală de Asociaţia Municipală Bucureşti şi de clubul Steaua. De asemenea, pe 28 februarie va avea loc prima ediţie Memorialului “Constantin Ofiţerescu”, competiţie organizată de AJ Lupte, cu sprijinul DSJ Constanţa, CS Farul şi al foştilor sportivi crescuţi de regretatul antrenor. Printre invitaţii la turneu se numără foste glorii ale luptelor greco-romane din România, cum ar fi Gheorghe Berceanu, Nicu Gingă, Constantin Alexandru sau Ion Draica.

Finalele Cupei României, feminin şi masculin, vor avea loc pe 1 aprilie

Finalele Cupei României la volei feminin şi masculin vor avea loc pe 1 aprilie, conform deciziei Consiliului Director al Federaţiei Române de Volei. Reamintim că în semifinalele competiţiei se vor duela următoarele echipe - la feminin: CS Volei 2004 Tomis Constanţa - Dinamo Bucureşti şi CSU Metal Galaţi - VC Unic LPS Piatra Neamţ; la masculin: CVM Tomis Constanţa - Dinamo Bucureşti şi VCM LPS Piatra Neamţ sau Unirea Dej - Steaua Bucureşti. Partidele tur sunt programate pe 25 februarie, iar returul pe 4 martie, pe terenul formaţiilor vizitatoare în prima manşă. Tot în cadrul şedinţei Consiliului Director al FR Volei s-a anunţat componenţa colectivelor tehnice ale loturilor naţionale ale României, după cum urmează - la feminin, senioare: Florin Grapă (antrenor principal), Bogdan Paul; junioare: Costinel Stan (principal), Ileana Berdilă; cadete: Mircea Spătăcean (principal), Marius Gheorghiţă; la masculin - seniori: Stelian Moculescu (principal), Dănuţ Ciontoş, Robert Tvardochlib; juniori: Marian Boldişteanu (principal), Dănuţ Ciontoş, Robert Tvardochlib, Virgiliu Rău; cadeţi: Virgiliu Rău (principal), Constantin Burungiu.

Marian Cozma va fi înmormîntat astăzi

Trupul neînsufleţit al handbalistului Marian Cozma va fi depus astăzi la Sala de Consiliu a Clubului Sportiv Dinamo, acolo unde sportivul a activat înainte de a se transfera la Veszprem. Apoi, fostul internaţional va fi înmormîntat la Cimitirul Pipera din Bucureşti. Prietena acestuia, Claudiu, a povestit presei din Ungaria cum s-a ajuns la tragicul eveniment. „Stăteam la masă, cînd un grup de ţigani s-a legat de noi în mod repetat, însă Marian ne-a spus să nu îi băgăm în seamă. Prima dată l-au lovit la baie şi apoi au fugit la etaj. Am încercat să aplanăm conflictul, însă din senin cineva l-a lovit cu un scaun în cap. Apoi l-au tras spre ieşire cu forţa, în ciuda eforturilor colegilor săi de a evita asta. În tot acest timp îl loveau cu pumnii şi picioarele, apoi l-au înjunghiat în inimă. Am fost în spatele lui şi am văzut totul“, a spus Claudia. Federaţia Sîrbă de Handbal va organiza un turneu în memoria componentului echipei Veszprem, Marian Cozma, care a fost ucis, la sfîrşitul săptămânii trecute, în Ungaria, informează ediţia online a cotidianului Blic. Federaţia sîrbă îşi doreşte ca la acest turneu comemorativ să participe naţionalele României, Ungariei, Croaţiei şi Serbiei. Clubul Veszprem a anunţat, de asemenea, că va organiza un turneu comemorativ, cu participarea cluburilor la care a fost legitimat Marian Cozma. Jucătorii şi oficialii clubului Veszprem vor sosi în Bucureşti, azi, în jurul orei 11.00, cu o cursă charter, pentru a participa la înmormîntare.

Istvan Sztojka i-a scris mamei sale că se va preda

Istvan Sztojka, bărbatul urmărit în cazul uciderii handbalistului român Marian Stoica, i-a trimis mamei sale o scrisoare în care o informează că se va preda şi că este nevinovat, informează agenţia maghiară de presă MTI. Poliţia din Feher a cerut familiei lui Sztojka scrisoarea şi a predat-o colegilor din Veszprem. Potrivit MTI, Sztojka i-a scris mamei sale că s-a aflat la locul nepotrivit într-un moment nepotrivit şi a negat faptul că el l-ar fi ucis pe Cozma. În plus, el a scris că se va preda la Poliţie pentru clarificarea situaţiei. Maşina de teren cu care Sztojka, Raffael Sandor, acuzat de comiterea crimei, şi Nemeth Gyozo au plecat în noaptea de sîmbătă spre duminică de la locul faptei a fost găsită. Autorităţile maghiare au dat în urmărire internaţională trei suspecţi în cazul uciderii handbalistului român Marian Cozma, iar doi dintre ei, Gyozo Nemeth şi Sandor Raffael, au fost reţinuţi, duminică seară, în Austria, şi urmează să fie extrădaţi. Comisarul ataşat al ambasadei României la Budapesta, Ioan Benţe, spune că autorităţile maghiare nu au cunoştinţă despre o presupusă intenţie de a se preda a celui de-al treilea suspect în cazul uciderii handbalistului Marian Cozma.

Irina-Camelia Begu, în turul secund la Midland

Jucătoarea de tenis Irina-Camelia Begu, venită din calificări, a acces în turul al doilea al turneului challenger de la Midland (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 75.000 de dolari. Begu a învins-o, în runda inaugurală, cu 7-6 (8/6), 6-0, pe Shenay Perry (SUA), beneficiară a unui wild-card, şi va juca, în faza următoare a competiţiei, cu Alla Kudriavţeva (Rusia), cap de serie nr. 1, care a trecut, cu 3-6, 6-4, 7-5, de Lauren Albanese (SUA). Perechea Agnes Szatmari / Tetiana Luzanska (România/Ucraina), cap de serie nr. 3, a ratat calificarea în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Cali (Columbia), dotat cu premii în valoare totală de 50.000 de dolari. Szatmari şi Luzanska au fost învinse, în sferturile de finală, cu 6-2, 6-4, de cuplul Martina Muller / Maria-Emilia Salerni (Germania / Argentina).

Monica Niculescu a ratat calificarea în sferturi la Paris

Jucătoarea de tenis Monica Niculescu a ratat, ieri, calificarea în sferturile de finală ale turneului de la Paris, dotat cu premii în valoare totală de 700.000 de dolari. Niculescu a fost învinsă, în turul secund, cu 6-1, 6-2, de Amelie Mauresmo (Franţa), cap de serie nr. 8. Pentru performanţa reuşită la Paris, Niculescu va primi 60 de puncte WTA şi un cec în valoare totală de 8.590 de dolari.

Torţele, permise pe stadioane, dar sub organizarea cluburilor

Directorul General al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, Gavrilă Pop, a declarat, ieri, că nu are nimic împotriva torţelor şi fumigenelor pe stadioane, însă doar în cazul în care cluburile organizatoare îşi asumă răspunderea pentru ele şi totul se face în mod organizat. Generalul susţine însă că oficialii cluburilor nu sînt de acord cu torţele pe stadioane pentru a preîntîmpina incidentele. Oficialul Jandarmeriei a mai povestit că în mai multe rînduri s-a evitat în ultimul moment un dezastru pe stadioane, cu victime omeneşti. Mai multe ligi şi asociaţii ale suporterilor din România au iniţiat o campanie prin care solicită insituţiilor statului acceptarea dreptului de folosire a materialelor pirotehnice pe stadioane, eliminarea abuzurilor şi limitarea puterii personalului cu atribuţii legate de menţinerea ordinii. În altă ordine de idei, Jandarmeria şi Liga Profesionistă au început un curs de instruire a societăţilor de protecţie şi pază în vederea organizării meciurile de fotbal.