Programul partidelor din Cupele Europene la volei

În afara meciurilor din GM Capital Challenge Cup la volei masculin, competiţie în care este angrenată şi campioana României, Club Volei Municipal Tomis Constanţa, astăzi şi mîine sînt programate şi partidele din fazele superioare ale celorlalte Cupe Europene. Iată în continuare programul jocurilor: Liga Campionilor, feminin, turneul play-off de 12 formaţii, manşa tur - azi, ora 16.30: VakifBank Gunes Istanbul (Turcia) - Eczacibasi Zentiva Istanbul (Turcia), ora 19.00: Telekom Ankara (Turcia) - Rijeka Kvig (Croaţia), Postar 064 Belgrad (Serbia) - Dinamo Moscova (Rusia); mîine, ora 19.00: Farmutil Pila (Polonia) - Volley Bergamo (Italia), ora 21.30: Scavolini Pesaro (Italia) - Zarechie Odinţovo (Rusia). Aseară, după închiderea ediţiei, s-a disputat partida RC Cannes (Franţa) - Fakro Muszynianka Muszyna (Polonia); Liga Campionilor - masculin, optimi de finală, manşa tur - azi, ora 18.00: Dinamo Moscova (Rusia) - PGE Skra Belchatow (Polonia), ora 21.30: Lube Banca Marche Macerata (Italia) - Fenerbahce Istanbul (Turcia), Knack Randstad Roeselare (Belgia) - VfB Friedrichshafen (Germania); mîine, ora 21.15: ACH Volley Bled (Slovenia) - Zenit Kazan (Rusia), ora 21.30: Copra Nord Meccanica Piacenza (Italia) - Domex Tytan AZS Czestochowa (Polonia), ora 22.30: Vitoria SC (Portugalia) - Iraklis Salonic (Grecia). Aseară, după închiedrea ediţiei, s-au disputat partidele Portol Palma Mallorca (Spania) - Trentino Volley (Italia) şi Noliko Maaseik (Belgia) - Iskra Odinţovo (Rusia); CEV Cup - masculin, Challenge Round, manşa tur - azi, ora 18.00: Panathinaikos Atena (Grecia) - Olympiacos Pireu (Grecia); ora 21.00: Beauvais Oise (Franţa) - Lokomotiv-Belogorie Belgorod (Rusia), Paris Volley (Franţa) - Unicaja Almeria (Spania); ora 21.20: aon hotVolleys Viena (Austria) - Bre Banca Lannutti Cuneo (Italia); GM Capital Challenge Cup - feminin, sferturi de finală, manşa tur - azi, ora 17.00: Rabita Baku (Azerbaidjan) - CV Albacete (Spania), ora 18.00: Leningradka Sankt-Petersburg (Rusia) - Rocheville Le Cannet (Franţa); ora 18.30: A.O. Markopoulo (Grecia) - Panathinaikos Atena (Grecia); mîine, ora 21.30: Vini Monteschiavo Jesi (Italia) - USSP Albi (Franţa).

Chelsea trebuie să-i plătească 17 milioane de euro lui Scolari!

Conducerea clubului Chelsea Londra este nevoită să achite suma de 17 milioane de euro fostului său manager, Luiz Felipe Scolari, pe care l-a concediat în cursul zilei de luni şi care mai avea doi ani şi jumătate de contract cu gruparea de pe Stamford Bridge. Tehnicianul brazilian, aflat în funcţie din iulie 2008, avea un salariu anual de aproximativ 7,2 milioane de euro. În urma rezilierii angajamentelor lui Mourinho, Avram Grant şi acum a lui Scolari, oficialii londonezi sînt nevoiţi să plătească despăgubiri în valoare totală de 45 de milioane de euro! Potrivit presei britanice, principalii favoriţi pentru înlocuirea lui Scolari sînt Roberto Mancini şi Frank Rijkaard, ambii fără angajamente în prezent. În plus, selecţionerul echipei naţionale a Rusiei, Guus Hiddink, a afirmat că negociază cu oficialii lui Chelsea preluarea funcţiei de antrenor, pînă la finalul acestui sezon. „Cînd Rusia va juca în preliminarii voi merge acolo pentru că nu vor fi meciuri de campionat în acea perioadă. Am mai făcut acest lucru cînd am pregătit Australia şi PSV Eindhoven, aşa că ştiu ce presupune. Nu voi renunţa la funcţia de selecţioner al Rusiei, nici nu se pune problema”, a declarat antrenorul olandez.

Un fotbalist croat i-a rupt o mînă arbitrului care l-a eliminat!

Un jucător al unei formaţii croate din ligile inferioare l-a bătut în timpul unui meci pe centralul partidei, căruia i-a provocat mai multe răni în zona feţei şi i-a rupt o mînă, fiind nemulţumit că a primit un cartonaş roşu! Agresorul, Juraj Petricevici, în vîrstă de 22 de ani, a fost eliminat de arbitrul Alen Jaksici (21 de ani), iar apoi s-a răzbunat pe acesta din urmă. Potrivit sursei citate, arbitrul a încasat mai mulţi pumni în faţă, dar şi în alte zone ale corpului, iar una dintre lovituri i-a provocat o fractură de braţ. Incidentul a avut loc duminică, în timpul unui meci din ligiile inferioare dintre două echipe din zona insulei Hvar.

Clubul german Munchen 1860 este aproape de faliment

Divizionara secundă Munchen 1860 se confruntă cu mari probleme financiare, după ce Liga Germană de Fotbal (DFL) nu a fost de acord ca o companie imobiliară să investească în jur de 8 milioane de euro în schimbul a 25% din pachetul majoritar de acţiuni al clubului bavarez. Asta pentru că reprezentanţii DFL au avut dubii vizavi de corectitudinea tranzacţiei. Respectiva companie a fost dispusă să injecteze un capital de 7-9 milioane de euro anual, în următoarele trei sezoane, iar în schimb să deţină 25% din pachetul majoritar de acţiuni. Campioană a Germaniei în 1966, Munchen 1860 a retrogradat în liga a II-a în 2004 şi a avut pierderi anuale în valoare de 3 milioane de euro. Mai mult, construirea stadionului Allianz Arena, pe care cele două mari echipe ale oraşului Munchen îşi dispută meciurile de pe teren propriu, a absorbit o mare parte din bugetul divizionarei secunde. Munchen 1860 se află pe locul 11 în 2.Bundesliga, unde a acumulat 23 de puncte în 19 etape.

Minge unică pentru Bundesliga, începînd cu ediţia 2010-2011

Liga Profesionistă de Fotbal din Germania (DFL) a anunţat, ieri, că începînd din sezonul 2010-2011 va exista o marcă unică pentru baloanele ce vor fi folosite în meciurile din campionatul intern, firmele specializate putînd să-şi înainteze ofertele pînă pe 10 martie. DFL a precizat că înţelegerea cu firma cîştigătoare va dura trei ani. Şi alte ligi profesioniste din marile campionate ale Europei au încheiat acorduri de acest gen.

Maradona consideră că Ribery este cel mai bun fotbalist francez

Selecţionerul Argentinei, Diego Maradona, a declarat, ieri, înaintea meciului amical dintre echipa sa şi reprezentativa Franţei, că Franck Ribery este, de departe, cel mai bun fotbalist francez. “Ribery este cel mai bun fotbalist francez. Are două clase peste ceilalţi. Trioul Ribery-Anelka-Henry este fantastic. Aceşti jucători nu trebuie lăsaţi să se desfăşoare, pentru că altfel vom avea probleme”, a spus Maradona, în cadrul unei conferinţe de presă.

Ralf Schumacher, în Campionatul german de turisme

Fostul pilot de Formula 1 Ralf Schumacher va continua colaborarea cu constructorul german Mercedes în sezonul 2009 al Campionatului german de turisme (DTM), a anunţat, ieri, agenţia germană de ştiri SID. După un prim sezon, în 2008, încheiat pe locul 15, cu doar trei puncte acumulate, fratele mai mic al fostului pilot Michael Schumacher nu şi-a dezvăluit oficial intenţiile. Potrivit SID, Schumacher a obţinut acordul responsabililor Mercedes de a pilota versiunea 2009 a modelului din clasa C, după ce anul trecut i-a fost repartizat un model datînd din 2007 pentru debutul său în DTM. Schumacher, în vîrstă de 33 de ani, şi-a încheiat cariera în F1 în 2007, după ce a pilotat, pe rînd, la echipele Jordan, Williams şi Toyota, având un bilanţ de şase victorii şi 27 de poziţii pe podium în 180 de Grand Prix-uri disputate.