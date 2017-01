Nouă titluri mondiale la Londra

Primele partide amicale inter-ţări sînt programate în această săptămînă, mîine fiind o zi plină, cu majoritatea naţionalelor europene angrenate în dispute amicale. Dar pînă mîine, astăzi sînt programate trei jocuri amicale, unul fiind foarte interesant pentru noi, pentru că Serbia va întîlni Cipru. Dar cel mai interesant meci al săptămînii este programat în această seară, pe stadionul londonez “Emirates”, între cele mai titrate naţionale din lume - Brazilia şi Italia. Un meci care ar fi trebuit să însemne retragerea oficială a lui Maldini, refuzată, însă, de Marcello Lippi, care nu l-a convocat pe fundaşul milanez! O altă absenţă de marcă este cea a lui Kaka, brazilianul accidentîndu-se sîmbătă în campionat, el urmînd să rateze şi derby-ul Milan - Inter, dar şi meciul din Cupa UEFA, cu Werder Bremen. La capitolul absenţe, mai trecem şi neconvocarea lui Del Piero, o altă decizie curioasă a selecţionerului italian. În schimb, Brazilia va avea în teren doi jucători, rezerve de lux la echipele de club - Adriano şi Ronaldinho. Programul partidelor de azi: Cipru - Serbia; Slovacia - Ucraina; Brazilia - Italia.

Chelsea l-a demis pe Scolari!

Brazilianul Luiz Felipe Scolari a fost demis, ieri, din funcţia de antrenor al formaţiei Chelsea, a anunţat gruparea londoneză pe site-ul oficial. „Conducerea îi mulţumeşte lui Scolari pentru activitatea depusă la clubul nostru. Felipe a adus multe lucruri pozitive şi toţi sîntem trişti că relaţia noastră se termină atît de curînd. Căutarea unui nou manager a început deja. Pînă la găsirea unui nou tehnician, antrenorul secund Ray Wikins se va ocupa de pregătirea echipei”, se arată în comunicatul clubului Chelsea. Scolari ocupa funcţia de antrenor la Chelsea din iulie 2008. El a mai antrenat echipe precum Palmeiras sau naţionalele Portugaliei şi Braziliei.

... Iar Portsmouth pe Tony Adams

Clubul englez Portsmouth a confirmat, printr-un comunicat postat pe site-ul oficial, că managerul Tony Adams şi antrenorul John Metgod au fost demişi de pe banca tehnică din cauza rezultatelor modeste ale echipei din ultima perioadă. „A fost o decizie dificil de luat şi Tony a muncit din greu să rezolve această lipsă de formă. Proprietarii şi conducerea consideră că au fost cît se poate de înţelegători în această perioadă slabă. Echipa a jucat bine dar au fost pierdute prea multe puncte, după ce ne aflam în avantaj pe tabelă. Prioritatea clubului este de a rămîne în primul eşalon şi de aceea considerăm că numirea unui nou tehnician ne va oferi posibilitatea să facem acest lucru”, se precizează în comunicat. Portsmouth nu a izbutit să cîştige decît două dintre cele 16 meciuri disputate în acest sezon de la venirea lui Adams, pe 28 octombrie 2008. Directorul sportiv al echipei de juniori, Paul Hart, va prelua funcţia de antrenor interimar pînă la găsirea unui nou manager.

Adebayor va rata meciul cu AS Roma, din Liga Campionilor

Atacantul lui Arsenal Londra, Emmanuel Adebayor, va fi indisponibil pentru prima manşă din optimile de finală ale Ligii Campionilor, cu AS Roma, din cauza unei leziuni pe care a suferit-o la muşchii aductori în partida pe care echipa sa a susţinut-o duminică, împotriva lui Tottenham. Managerul formaţiei londoneze, Arsene Wenger, a precizat că internaţionalul togolez a suferit o întindere la aductori şi va lipsi de pe gazon în jur de trei săptămîni. Atacantul în vîrstă de 25 de ani a fost schimbat în min. 35 al derby-ului cu Tottenham, încheiat cu o remiză “albă”. Adebayor, autorul a 12 goluri în actuala stagiune, va putea fi înlocuit de noua achiziţie, Andrei Arşavin, sau de croato-brazilianul Eduardo da Silva, care este complet refăcut în urma accidentării pe care a suferit-o în februarie 2008.

Tricoul cu numărul 69, interzis

Liga Germană de Fotbal nu a fost de acord ca fundaşul croat al lui Karlsruhe, Dino Drpic, să poarte tricoul cu numărul 69, sub pretext că este dificil de citit. “Am cerut să înlăturăm eventualele dubii care pot exista pe teren, şi de aceea credem că un număr mai mic este mult mai potrivit”, a declarat directorul general al DFL, Holger Hieronymus. Impresarul internaţionalului croat, Milan Lopac, a comentat la rîndul său situaţia: “Oficialii lui Karlsruhe au fost de acord cu propunerea noastră pe care au considerat-o ca fiind o foarte bună idee de marketing. Liga s-a împotrivit însă cererii noastre”. Drpic, în vîrstă 27 de ani, a fost achiziţionat recent de gruparea germană de la Dinamo Zagreb, echipă care l-a pus pe lista de transferuri după ce soţia sa a dezvăluit într-o emisiune televizată că a întreţinut relaţii sexuale cu acesta pe terenul grupării croate. Transferul lui Drpic la Karlsruhe a fost intens mediatizat de tabloidele din Germania datorită relaţiei pe care o are cu Nives Celzijus, cunoscut top-model în Anglia. Aceasta este comparată de presa de scandal cu Sylvie van der Vaart, soţia fostului jucător al lui Hamburg, Rafael van der Vaart. Sursa citată susţine că adevăratul motiv pentru care DFL i-a interzis lui Drpic să poarte tricoul cu numărul 69 este acela că cifra are o “puternică conotaţie sexuală”.

Huntelaar şi-ar dori să plece de la Real Madrid

Atacantul olandez Klaas-Jan Huntelaar, transferat în această iarnă la Real Madrid de la Ajax Amsterdam, îşi doreşte să părăsească gruparea spaniolă, fiind nemulţumit de faptul că este utilizat foarte puţin de antrenorul Juande Ramos. Potrivit publicaţiei spaniole AS, Huntelaar s-a confesat unor prieteni că este furios pe faptul că este ţinut pe banca de rezerve şi de faptul că nu a fost înscris pe lista din acest sezon al Ligii Campionilor. „Nu mai suport această situaţie. Junade Ramos nu are încredere în mine. Vreau să plec de la Real”, le-a spus atacantul olandez apropiaţilor. Mijlocaşul francez Lassana Diarra a fost preferat atacantului olandez pentru a fi înscris pe lista pentru Liga Campionilor din acest sezon a echipei Real Madrid. UEFA a respins o solicitare de clubului Real Madrid de a-i înscrie pe ambii jucători achiziţionaţi recent, Diarra şi Huntelaar, pe lista ediţiei 2008-2009 din Liga Campionilor, întrucît au evoluat deja în acest sezon în Cupa UEFA, cu Portsmouth, respectiv Ajax Amsterdam. Totuşi, într-o declaraţie făcută ieri, pentru agenţia olandeză de presă ANP, Huntelaar a negat că ar vrea să plece de la Real Madrid.

Ballack, nemulţumit de o nouă măsură în lupta antidoping

Căpitanul echipei naţionale de fotbal a Germaniei, Michael Ballack, a apreciat, luni, că măsura impusă internaţionalilor de a anunţa în permanenţă unde se află, în cadrul luptei împotriva dopajului, constituie un atentat la viaţa privată. „Scopul vizat este corect, dar această măsură reprezintă o invazie masivă în viaţa noastră privată. Este greu să accepţi că trebuie să spunem unde ne aflăm, chiar şi atunci cînd sîntem în vacanţă”, a declarat Ballack în timpul unei conferinţe de presă organizate cu două zile înainte de meciul amical cu Norvegia. În cursul zilei de luni un inspector din cadrul Agenţiei Germane Antidoping s-a deplasat în cantonamentul jucătorilor echipei naţionale pentru a le explica ce înseamnă această nouă măsură, intrată în vigoare pe 1 ianuarie, prin care internaţionalii germani sînt obligaţi să anunţe Agenţia Germană Antidoping unde se află în permanenţă pe o perioadă de 90 de zile. Federaţia Germană de Fotbal a anunţat, pe de altă parte, că în 2008 au fost realizate în timpul antrenamentelor 498 de controale inopinate asupra jucătorilor din primele două divizii naţionale, rezultatele acestora fiind negative. De asemenea, cele 1.388 de teste antidoping realizate la finalul meciurilor din campionatele Germaniei nu au relevat niciun caz pozitiv.

Rusia, Cehia, Italia şi SUA, în semifinalele Fed Cup

Echipele Rusiei, Cehiei, Italiei şi Statelor Unite ale Americii s-au calificat în semifinalele Fed Cup la tenis, Grupa Mondială, după ce au învins, duminică, reprezentativele Chinei, Spaniei, Franţei şi Argentinei. Rusia a învins China în primul tur al Fed Cup, cu 5-0, şi va juca în semifinale cu Italia, care a trecut, cu 5-0, de Franţa. Cehia a învins Spania, cu 4-1, şi va întîlni în semifinale SUA, care a trecut, cu 3-2, de Argentina. Semifinalele Fed Cup vor avea loc pe 25 şi 26 aprilie.

Fernando Gonzalez a cîştigat turneul de la Vina de Mar

Tenismanul chilian Fernando Gonzalez, cap de serie nr. 1, a cîştigat, duminică, turneul de la Vina de Mar (Chile), dotat cu premii în valoare totală de 496.750 de dolari. Gonzalez l-a învins, în finală, cu 6-1, 6-3, pe argentinianul Jose Acasuso, al patrulea favorit al competiţiei. Pentru acest succes, Gonzalez va primi 250 de puncte ATP şi un cec în valoare de 81.500 de dolari, în timp ce Acasuso va încasa 43.000 de dolari şi 150 de puncte ATP. Proba de dublu a fost cîştigată de perechea Pablo Cuevas / Brian Dabul (Uruguay / Argentina), cap de serie nr. 3, care a trecut, în finală, cu 6-3, 6-3, de cuplul Frantisek Cermak / Michal Mertinak (Cehia / Slovacia), cap de serie nr. 1.