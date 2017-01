Simona Halep, învinsă în turul al doilea la Sutton

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep, venită din calificări, a ratat calificarea în sferturile de finală ale turneului challenger de la Sutton (Marea Britanie), dotat cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari. Halep a fost învinsă, în turul secund, cu 6-4, 6-0, de sportiva cehă Renata Voracova, cap de serie nr. 2. La turneul de la Vale Do Lobo (Portugalia), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari, Simona Matei a învins-o în primul tur, cu 6-4, 4-6, 6-4, pe jucătoarea poloneză Karolina Kosinska, a cincea favorită. Adversara din turul secind al sportivei din România este Darina Sedenkova (Cehia).

Adrian Cruciat a ratat calificarea în sferturi la Wroclaw

Tenismanul Adrian Cruciat a ratat calificarea în sferturile de finală ale turneului challenger de la Wroclaw (Polonia), dotat cu premii în valoare totală de 106.500 de euro. Cruciat a fost învins, în turul al doilea, cu 6-1, 6-4, de sportivul german Michael Berrer, cap de serie nr. 3. Pentru cele două runde jucate, tenismanul român a obţinut nouă puncte ATP şi un cec de 1.830 de euro.

Succes fără importanţă pentru România în Cupa Fed

Echipa României de Cupa Fed a învins Bosnia-Herţegovina, cu 3-0, într-un meci din Grupa B a zonei Euro/Africane 1, dar chiar şi aşa nu mai are nicio sansa de a cîştiga grupa şi de a forţa intrarea în Grupa Mondială, după ce Polonia s-a impus, fără probleme, în disputa cu Suedia, scor 3-0. La fel ca şi în ziua precedentă, primul punct a fost adus de Monica Niculescu, învingătoare în faţa Sandrei Martinovic, 6-2, 6-2. Apoi, Sorana Cîrstea a obţinut prima victorie din 2009, după ce a trecut în două seturi, 6-3, 7-6(3), de Mervana Jugic-Salkic, cea mai bine clasată jucătoare din Bosnia, numărul 170 WTA. În ultima partidă a zilei, cea de dublu, perechea Sorana Cîrstea / Raluca Olaru a dispus, cu 6-1, 6-2, de cuplul Jugic-Salkic / Martinovic.

Bute, desemnat de FightNews Canada pugilistul anului 2008

Românul Lucian Bute, care şi-a păstrat titlul mondial la categoria supermijlocie, versiunea IBF, învingîndu-l pe Librado Andrade la 25 octombrie, a fost desemnat de Fight News Canada pugilistul anului 2008. “Lucian Bute. Singurul care a terminat anul la fel cum l-a început: campion”, notează fightnews.ca, site specializat în box. Sursa citată a desemnat, de asemenea, meciul dintre Bute şi Librado Andrade drept înfruntarea anului: “La ce te poţi aştepta mai mult de la un meci? Putere, atmosferă, abilitat, dramă, controversă, acest meci a avut de toate şi chiar mai mult”. Runda anului a fost aleasă de site-ul canadian a 12-a repriză a meciului dintre Bute şi Andrade, în care românul a fost trimis la podea şi a fost numărat de arbitru, însă a fost salvat de gongul final şi şi-a păstrat titlul mondial. FightNews Canada l-a desemnat şi pe Stephane Larouche, care îl pregăteşte pe Lucian Bute, antrenorul anului 2008. Bute şi-a păstrat titlul mondial la categoria supermijlocie, versiunea IBF, după ce l-a învins, pe 25 octombrie 2008, pe mexicanul Librado Andrade, într-un meci disputat la Montreal. Bute s-a impus la puncte, după un meci de 12 reprize, însă în ultimele secunde ale meciului românul a căzut la podea şi a fost numărat de arbitru, fiind “salvat” de gongul final. În meciul cu Andrade (27 victorii, o remiză, nicio înfrîngere), Bute (22-0-0, 18 KO) şi-a pus pentru a doua oară în joc centura mondială cucerită în 20 octombrie 2007, la Montreal, după ce l-a învins prin KO în repriza a 11-a, pe columbianul Alejandro Berrio. Bute şi-a apărat pentru prima oară cu succes centura mondială pe 1 martie 2008, după ce l-a învins, prin KO tehnic în repriza a zecea, pe americanul William Joppy. Pugilistul român îl va întîlni, pe 13 martie, la “Belle Center” din Montreal, pe columbianul Fulgencio Zuniga, într-o întîlnire în care îşi va apăra pentru a treia oară centura mondială la categoria supermijlocie.

Phelps, suspendat trei luni

Federaţia Americană de Nataţie l-a suspendat pentru trei luni pe înotătorul Michael Phelps, multiplu medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de la Beijing, despre care presa britanică a scris că a fumat canabis la o petrecere. USA Swimming a precizat, într-un comunicat, că nu este vorba de sancţionarea “unei conduite de dopaj”, ci de “un mesaj ferm” către vedeta americană, considerată un model pentru tineri. “Nu este vorba de o situaţie legată de încălcarea regulamentelor antidoping, ci noi am decis să îi adresăm un mesaj ferm lui Michael, deoarece el a dezamăgit numeroase persoane, în special sutele de mii de copii membri ai USA Swimming, care îl respectă şi îl consideră un model”, se arată într-un comunicat al forului american. Phelps, de opt ori medaliat cu aur la Beijing, a declarat, pentru cotidianul Baltimore Sun, că nu este mîndru de comportamentul său, pe care l-a calificat drept stupid, la cîteva zile după ce News of th World a publicat o fotografie cu el fumînd canabis în timpul unei petreceri din noiembrie 2008. Înotătorul a precizat că nu este un consumator regulat de canabis.

Ray Allen îl va înlocui pe Nelson în selecţionata Estului pentru All Star Game

Jucătorul echipei Boston Celtics, Ray Allen, a fost chemat de urgenţă în formaţia Conferinţei de Est pentru a 58-a ediţie a All Star Game-ul NBA, în locul accidentatului Jameer Nelson (Orlando Magic), a anunţat forul american. Allen, care are o medie de 18,1 puncte pe meci, îi va lua locul lui Nelson pe banca de rezerve pentru cel de al nouălea său All Star Game din carieră, partidă ce se va desfăşura pe 15 februarie, în oraşul Phoenix. Lotul selecţionatei Estului - titulari: Allen Iverson (Detroit), LeBron James (Cleveland), Dwayne Wade (Miami), Kevin Garnett (Boston), Dwight Howard (Orlando); rezerve: Chris Bosh (Toronto), Danny Granger (Indiana), Devin Harris (New Jersey), Joe Johnson (Atlanta), Rashard Lewis (Orlando), Ray Allen (Boston), Paul Pierce (Boston). Lotul selecţionatei Vestului - titulari: Chris Paul (New Orleans), Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), Amare Stoudemire (Phoenix), Tim Duncan (San Antonio), Yao Ming (Houston); rezerve: Chauncey Billups (Denver), Pau Gasol (Los Angeles Lakers), Dirk Nowitzki (Dallas), Shaquille O\'Neal (Phoenix), Tony Parker (San Antonio), Brandon Roy (Portland), David West (New Orleans).

Calzaghe se retrage din boxul profesionist

Pugilistul galez Joseph William Calzaghe, fost campion mondial la categoria supermijlocie şi neînvins de 46 de întîlniri, a decis să se retragă din boxul profesionist la vîrsta de 36 de ani, anunţă presa britanică. “A fost o decizie dificilă, dar am izbutit să obţin tot ce mi-am dorit în box. Boxez de 25 de ani, am fost campionul lumii timp de 11 ani. Nu mai am alte obiective pentru care să lupt. Din acest motiv mă retrag”, a precizat Calzaghe pentru BBC. Pugilistul britanic l-a învins la puncte, în noiembrie 2008, pe americanul Roy Jones Jr. într-o întîlnire pentru categoria semigrea, care nu a contat pentru niciun titlul mondial. Înaintea acestui meci, Calzaghe a precizat că va fi probabil ultima intrare în ring din cariera sa, dar a avut unele ezitări după cea de a 46-a victorie din carieră. “Am avut o lungă perioadă de gîndire alături de familie. Copiii mei au dorit ca eu să renunţ, la fel şi mama mea. Sînt multe lucruri pe care aş dori să le fac. Sînt mîndru că sînt unul dintre puţinii pugilişti care s-au retras neînvinşi”, a precizat boxerul britanic. Campion al centurilor unificate la categoria supermijlocie, Calzaghe a trecut la semigrea şi a obţinut un succes în faţa pugilistului american Bernard Hopkins, în aprilie 2008. Calzaghe se înscrie astfel pe o listă a gloriilor boxului care se retrag din activitate fără a cunoaşte înfrîngerea în cariera profesionistă, pe care se mai află legenda americană a categoriei grea Rocky Marciano (49 victorii) sau mexicanul Ricardo Lopez (51 victorii).

Formula 1, la Muzeul de Ştiinţă din Londra

Pe data de 11 martie, Muzeul de Ştiinţă din Londra va deschide o expoziţie în care vor fi prezentate beneficiile pe care tehnologia din Formula 1 a adus-o societăţii. Expoziţia se va numi „Fast Forward (n.r. - repede înainte): 20 de moduri în care F1 a schimbat lumea noastră“ şi va demonstra cum tehnologiile de ultimă oră din acest sport au fost exploatate în cadrul altor domenii. Monopostul McLaren MP4-21 cu care s-a participat în sezonul 2006, va fi suspendat deasupra unei galerii ce va găzdui 20 de inovaţii realizate pe baza tehnologiilor F1. Printre produsele prezentate vor figura un scaun cu rotile “tot-teren“, inspirat după modul cum este construit monopostul F1, instrumente medicale ultra-uşoare din materiale compozite folosite în F1 şi o masă din carbon compozit creată în colaborare cu John Barnard, designer la McLaren şi Ferrari.

Un suporter al echipei Aston Villa, suspendat cinci ani pe orice stadion

Un suporter al formaţiei Aston Villa a primit interdicţia de a intra pe orice stadion în următorii cinci ani deoarece în luna octombrie a anului trecut a lovit cu o monedă unul dintre arbitrii asistenţi. Purtătorul de cuvînt al echipei din Birmingham a declarat că decizia judecătorilor este una foarte corectă şi că este posibil să se ceară chiar prelungirea acestei pedepse. Inculpatul, pe numele său John Billington, are 43 de ani şi este directorul unei firme de inginerie. Acesta a fost găsit vinovat deoarece, în noiembrie 2008, l-a lovit cu monedă de 50 de pence pe tuşierul Phil Sharp, în timpul partidei pe care formaţia sa favorită a terminat-o la egalitate, 0-0, cu Portsmouth.

Steaua a învins formaţia croată Hajduk Split

Steaua Bucureşti a învins, vineri, formaţia Hajduk Split, ocupanta locului secund în prima ligă a Croaţiei, scor 1-0 (Pedriel 81), într-un joc de pregătire disputat în cantonamentul din Antalya (Turcia). Steaua a început partida în următoarea formulă: Zapata - Golanski, E. Baciu, D. Goian, P. Marin - Ov. Petre - Nicoliţă, Dayro Moreno, Toja, Semedo - Kapetanos. În repriza secundă, antrenorul Marius Lăcătuş i-a mai introdus pe Cernea, Lovin, Szekely, Tiago, Tudose, Rada, Ochiroşii, Pedriel, Liţu şi Filip.