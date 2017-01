Răzvan Lucescu a primit premiul fair-play de la Mircea Rednic

Antrenorul echipei FC Braşov, Răzvan Lucescu, a primit Tricoul Fair-play pe luna noiembrie 2008 din partea tehnicianului formaţiei Dinamo, Mircea Rednic, cu care a fost certat mai mult timp, se arată într-un comunicat al iniţiatorilor distincţiei. Rednic, deţinătoul trofeului în luna precedentă, a fost cel care a decis că antrenorul formaţiei braşovene merită Tricoul Fair-play “Timişoreana”, după ce Răzvan Lucescu a făcut primul pas spre împăcare cu tehnicianul dinamovist, în noiembrie 2008. Răzvan Lucescu s-a declarat onorat de distincţia primită. „Sînt onorat de aceasta distincţie şi cred că este o iniţiativă lăudabilă, mai ales ţinînd cont de tensiunile care au existat în ultima vreme în fotbalul nostru. Astfel de gesturi ne aduc zîmbetul pe buze şi demonstrează că este loc pentru respect şi înţelegere între oamenii de fotbal”, a spus Răzvan Lucescu. La premiul fair-play pentru luna noiembrie a fost nominalizat şi fostul antrenor al echipei Steaua, Dorinel Munteanu, pentru că a declarat despre Dan Petrescu (Unirea Urziceni), că este “antrenorul momentului”. Tricoul Fair-Play “Timişoreana” se acordă lunar unei personalităţi din fotbalul românesc, iar cîştigătorul este desemnat prin mecanismul de tip “ştafetă”- cel care deţine premiul fair-play îl va alege pe următorul purtător al tricoului albastru.

Bourceanu, convocat la naţională pentru amicalul cu Croaţia

Mijlocaşul defensiv al echipei Oţelul Galaţi, Alexandru Bourceanu, a fost convocat de selecţionerul Victor Piţurcă pentru partida de verificare împotriva Croaţiei, care se va avea loc miercuri, pe Stadionul „Steaua”. Bourceanu se află în aceste zile în Antalya (Turcia), unde efectuează un stagiu de pregătire alături de Oţelul Galaţi. Bourceanu a mai fost convocat de Piţurcă pentru cele două jocuri-test pe care România A le-a susţinut, la începutul lunii decembrie, în compania echipei naţionale de tineret şi a formaţiei Steaua.

Cristian Balaj va arbitra în Cupa UEFA

Arbitrul român Cristian Balaj va conduce la centru partida tur dintre echipa italiană Sampdoria Genova şi formaţia ucraineană Metalist Harkov, care va avea loc pe 18 februarie, de la ora 21.45, în 16-imile de finală ale Cupei UEFA. Balaj va fi ajutat de asistenţii Zoltan Szekely şi Sebastian Gheorghe, arbitru de rezervă fiind desemnat Augustus Constantin. Observator de arbitri va fi englezul Kenneth Ridden. Din păcate, centralul Alexandru Tudor nu va mai arbitra meciul dintre AC Milan şi Werder Bremen din Cupa UEFA, care se va disputa pe 26 februarie, pentru că nu a trecut, în Spania, testele fizice impuse de forul european, după cum a declarat preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Gheorghe Constantin. Asistenţii Cristian Nica şi constănţeanul Aurel Oniţă, precum şi arbitrul de rezervă Sorin Corpodean, desemnaţi, iniţial, de UEFA, ar putea fi şi ei înlocuiţi. Directorul Departamentului Relaţii Internaţionale din cadrul Federaţiei Române de Fotbal, Florin Prunea, va fi delegat UEFA la partida dintre echipa rusă ŢSKA Moscova şi formaţia engleză Aston Villa, din manşa secundă a 16-imilor de finală ale Cupei UEFA, care va avea loc pe 26 februarie, de la ora 19.00.

Beckham vrea să rămînă la AC Milan

Mijlocaşul englez David Beckham, împrumutat de echipa americană Los Angeles Galaxy la formaţia AC Milan pînă în luna martie, şi-a exprimat dorinţa de a rămîne definitiv la gruparea italiană. „Avocaţii mei nu au vorbit cu oficialii de la Galaxy pentru moment, dar mi-aş dori să rămîn la AC Milan. Acest lucru depinde de cele două cluburi dacă se vor înţelege”, a declarat Beckham, la finalul partidei amicale pe care AC Milan a terminat-o la egalitate, miercuri seară, în deplasare, scor 2-2 (Beasley 64, Papac 82 / Pato 69, Kaka 77), cu echipa Glasgow Rangers. Administratorul delegat al milanezilor, Adriano Galliani, a afirmat, miercuri, că “avocaţii lui Beckham se află în discuţii cu oficialii clubului din Los Angeles pentru ca englezul să rămînă definitiv la Milan”. În vârstă de 33 de ani, Beckham a avut evoluţii apreciate la AC Milan, de pe 11 ianuarie 2009, data de la care a fost împrumutat la echipa milaneză, prestaţii care au ajutat clubul lombard să revină pe locul secund în Serie A, la şase puncte de liderul Internazionale Milano.

Fabbiani s-a înţeles cu River

Atacantul lui CFR Cluj, Christian Fabbiani, împrumutat în ultima parte a campionatului Clausura la formaţia argentiniană Newell’s Old Boys, s-a transferat la echipa River Plate, după cum informează presa argentiniană. Potrivit publicaţiei El Argentino, oficialii grupărilor Newell’s şi River Plate au ajuns la un acord pentru realizarea acestei tranzacţii, suma de transfert fiind de 500.000 de dolari. De asemenea, River îl va împrumuta fostei echipe a lui Fabbiani pe tînărul atacant Andres Rios (19 ani). Debutul lui Fabbiani la noua echipă s-ar putea produce duminică cînd River va întîlni în prima etapă a noului sezon pe Colon.

Liverpool, eliminată din Cupa Angliei

FC Liverpool a fost eliminată din Cupa Angliei, după ce a fost învinsă, miercuri seară, în deplasare, cu 1-0 (Gosling 118), după prelungiri, de formaţia Everton, într-un meci rejucat din turul patru. Alte partide rejucate, miercuri, în turul patru al Cupei Angliei, s-au încheiat cu următoarele rezultate: Aston Villa - Doncaster Rovers (D2) 3-1 (Sidwell 15, Carew 19, Delfouneso 61 / Price 45); Blackburn Rovers - Sunderland 2-1 (Mokoena 37, McCarthy 119 / Healy 6) - după prelungiri; Nottingham Forest (D2) - Derby County (D2) 2-3 (Cohen 2, Tyson 14-pen. / Hulse 27, Green 60, Commons 74). Partida Arsenal Londra - Cardiff City (D2) a fost amînată din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. Programul partidelor din optimile de finală ale Cupei Angliei, care se vor disputa pe 14 şi 15 februarie, este următorul: Sheffield United (D2) - Hull City; Watford (D2) - Chelsea Londra; West Ham United - Middlesbrough; Blackburn Rovers - Coventry City (D2); Derby County (D2) - Manchester United; Swansea (D2) - Fulham; Everton - Aston Villa; Cardiff City (D2) sau Arsenal Londra - Burnley (D2).

Juventus Torino, în semifinalele Cupei Italiei

Juventus Torino s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei, după ce a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu 4-3, după prelungiri şi executarea loviturilor de departajare, formaţia SSC Napoli, în ultimul meci al sferturilor de finală. La finalul celor 120 de minute de joc scorul a fost egal, 0-0. Pentru învingători au înscris de la punctul cu var Del Piero, Trezeguet, Marchionni şi Legrottaglie, iar Nedved şi Sissoko au ratat. Pentru Napoli au marcat Hamsik, Bogliciano şi Denis, iar Lavezzi, Contini şi Gargano au ratat. Programul partidelor din semifinale, care se vor disputa pe 4 martie (turul) şi 22 aprilie (returul), este următorul: Lazio Roma - Juventus Torino şi Sampdoria Genova - Internazionale Milano.

Bordeaux şi Vannes, în finala Cupei Ligii Franţei

Echipele Girondins Bordeaux şi Vannes, din Liga a II-a, s-au calificat, miercuri seară, în finala Cupei Ligii Franţei, care va avea loc pe 25 aprilie, pe “Stade de France” din Saint Denis. Bordeaux a învins, în semifinale, în deplasare, cu 3-0 (Bellion 17, Diawara 87, Wendel 90), formaţia Paris Saint-Germain. Vannes a trecut, în deplasare, cu 4-3, după prelungiri şi executarea loviturilor de departajare, de echipa OGC Nice. La finalul celor 120 de minute de joc scorul a fost egal, 1-1. Vannes a deschis scorul prin Khiter, în min. 60, Nice reuşind egalarea prin Saada, în min. 88.

FC Porto, eliminată în semifinalele Cupei Ligii Portugaliei

FC Porto, cu fundaşul Cristian Săpunaru titular, a fost eliminată în semifinalele Cupei Ligii Portugaliei, fiind învinsă, miercuri seară, în deplasare, cu 4-1 (Romagnoli 36, 48-ambele din pen., Derlei 66, 80 / Sektioui 9), de Sporting Lisabona. Săpunaru a fost înlocuit, în min. 71, cu Diogo Viana. În cealaltă semifinală, Benfica Lisabona a trecut, cu 2-1 (Arnolin 70-autogol, Aimar 88 / Desmarets 90), de Vitoria Guimaraes.

Phelps regretă petrecerea din noiembrie 2008

Înotătorul american Michael Phelps, despre care presa internaţională a scris, la sfîrşitul săptămînii trecute, că a fumat canabis la o petrecere din noiembrie 2008, a declarat că nu este mîndru de comportamentul său, pe care l-a calificat drept “stupid”. “Am dat dovadă de lipsă de discernămînt şi este ceva de care nu sînt mîndru. Mereu am învăţat din greşelile pe care le-am făcut. Intenţionez să fac la fel şi în acest caz. A fost stupid şi această situaţie nu se va repeta”, a spus Phelps, citat de cotidianul Baltimore Sun. Tabloidul britanic News of the World a scris, săptămîna trecută, că Michael Phelps a fumat canabis la o petrecere ce a avut loc pe 6 noiembrie 2008, prezentînd şi o fotografie cu sportivul în timp ce consuma stupefiantul. Phelps a explicat că nu consumă canabis în mod regulat. În urmă cu patru ani, Michael Phelps a fost prins în stare de ebrietate la volan, la cîteva luni după ce cîştigase şase medalii de aur şi două de bronz la Jocurile Olimpice de la Atena.

Ciclist belgian găsit mort în camera de hotel

Ciclistul belgian Frederiek Nolf a fost găsit mort, joi dimineaţă, în camera sa de hotel, a anunţat Eddy Merckx, unul dintre directorii Turului Qatarului. Organizatoarea cursei, societatea franceză Amaury Sport Organisation (ASO), şi directorul său Christian Prudhomme au confirmat decesul, survenit în somn. Frederiek Nolf, care ar fi împlinit 22 de ani pe 10 februarie, a fost găsit de către unul dintre coechipierii săi, în camera de la etajul 14 al Hotelului “Ritz-Carlton” din Doha. În urma acestui fapt, runda a a cincea a Turului Qatarului, programată joi, a fost neutralizată. “Din respect pentru Frederiek Nolf, cicliştii vor parcurge etapa respectivă în convoi. Am vorbit cu directorul sportiv al lui Nolf, Jean-Pierre Heynderrickx, care mi-a spus că nimic nu prevestea decesul belgianului. Miercuri, Nolf se afla într-o formă bună”, a spus Merckx. Federaţia Ciclistă din Qatar şi conducerea turului au prezentat condoleanţe familiei belgianului şi echipei din care făcea parte Nolf. Decesul în somn al unui ciclist nu reprezintă o premieră. În anul 2003, francezul Fabrice Salancon, în vîrstă de 23 de ani, a decedat în aceleaşi circumstanţe, în timpul Turului Germaniei.

Un fost campion mondial la mountain bike s-a sinucis

Fostul campion mondial la mountain bike, francezul Christophe Dupouey, aflat în depresie, s-a sinucis, miercuri, în localitatea franceză Tarbes. Dupouey a fost campion mondial în anul 1998 şi a terminat al patrulea la Jocurile Olimpice din 1996 (Atlanta). În vîrstă de 40 de ani, Christophe Dupouey a fost condamnat, în 2006, la trei luni de închisoare cu suspendare, într-un dosar legat de droguri.