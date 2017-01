Vassaras revine la Constanţa

FIFA a decis ca o brigadă de arbitri din Grecia, cu Kyros Vassaras la centru, să oficieze meciul naţionalei României cu selecţionata Serbiei, din cadrul Grupei a 7-a a preliminariilor Cupei Mondiale din 2010, informează site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal. Brigada de arbitri care va oficia partida România - Serbia, care se va disputa pe 28 martie, de la ora 20.15 pe Stadionul “Farul” din Constanţa, este alcătuită din Kyros Vassaras (arbitru central), Dimitrios Saraidaris, Christos Gennaios (arbitri asistenţi) şi Anastasios Kakos (arbitru de rezervă). Observator de arbitri a fost desemnat maltezul Victor Mintoff, rolul de Comisar FIFA fiind atribuit englezului Adrian Titicombe. Vassaras a mai arbitrat naţionala României în partida cu Olanda, din preliminariile Campionatului European din 2008, disputată tot la Constanţa şi cîştigată de echipa antrenată de Victor Piţurcă cu 1-0, precum şi meciul amical cu naţionala Georgiei, din toamna anului trecut, de pe Stadionul “Dinamo”, scor 2-1. De asemenea, în 2006, Vassaras a oficiat partida Rapid - SV Hamburger, din prima manşă a optimilor de finală ale Cupei UEFA, cîştigată de echipa giuleşteană cu 2-0. Meciul Austria - România, care se va disputa pe Stadionul “Worthersee” din Klagenfurt, pe 1 aprilie, de la ora 21.30, va fi arbitrat de o brigadă din Scoţia, alcătuită din Craig Alexander Thompson (arbitru central), Tom Hugh Murphy, Martin Cryans (arbitri asistenţi) şi William Collum (arbitru de rezervă). Comisar FIFA va fi englezul George Courtney, iar observator de arbitri va fi danezul Jorn West Larsen.

Mutu visează la o calificare la CM din 2010

Atacantul formaţiei AC Fiorentina, Adrian Mutu, a declarat, ieri, că îşi doreşte să ajungă cu echipa naţională a României la turneul final al Cupei Mondiale din 2010, din Africa de Sud. „Am obiective îndrăzneţe pentru 2009. În primul rînd, vreau să mă întorc la naţională şi să ajut la calificarea la turneul final al Cupei Mondiale din Africa de Sud. Trebuie să învingem Serbia şi Austria, iar apoi Lituania”, a spus Mutu. Internaţionalul român a afirmat că vrea ca la finalul sezonului din Italia, Fiorentina să ocupe o poziţie care să îi permită să joace în Liga Campionilor. “Cu Fiorentina vreau să continuăm drumul bun şi să încheiem sezonul pe un loc de Liga Campionilor. Nu am o reţetă a succesului, la Bologna am fost inspirat şi am înscris două goluri. Păcat că nu l-am reuşit şi pe al treilea. La finalul partidei toţi m-au felicitat, în special antrenorul Cesare Prandelli. După meci a fost o atmosferă extraordinară”, a precizat Mutu. “Briliantul” a menţionat că se simte bine după accidentarea suferită la cot: “În acest moment mă simt bine, cotul nu mi-a creat probleme în meciul cu Bologna. Sînt extrem de fericit şi sper că seria neagră a accidentărilor mele se va încheia aici”.

Grupă uşoară pentru “tricolorii mici” în preliminariile CE de tineret

Echipa naţională de tineret a României a fost repartizată în Grupa 1 a preliminariilor CE de tineret, ediţia 2009-2011, alături de Rusia, Republica Moldova, Letonia, Insulele Feroe şi Andorra, conform tragerii la sorţi care a avut loc, ieri, la Aarhus (Danemarca). Faza preliminară a competiţiei include zece grupe (două cu cîte şase echipe şi opt cu cîte cinci echipe), cîştigătoarele acestora şi cele mai bune patru echipe care se vor clasa pe locul 2 urmînd să dispute meciuri de baraj, tur-retur. Cele şapte cîştigătoare se vor califica la turneul final, programat în iunie 2011, alături de reprezentativa ţării gazdă, Danemarca, calificată direct. Antrenorul naţionalei de tineret a României, Emil Săndoi, aflat la Aarhus împreună cu directorul departamentului Relaţii Internaţionale al FRF, Florin Prunea, a declarat: “Multă lume ar spune că este o grupă uşoară, dar nu este nici pe departe aşa. Este adevărat, nu am picat cu mari forţe, precum Italia, Franţa, Anglia sau Germania. Dar, pe de altă parte, Rusia nu este şi ea o forţă? Rusia rămîne Rusia la orice nivel. Să nu uităm că ne aflăm într-o grupă de şase echipe, ceea ce înseamnă multe meciuri, multe întîlniri duble, cu mai toate datele oficiale ocupate, ceea ce iarăşi nu este un aspect de omis”.

Nadal doreşte ca Prinţul de Asturia să-l recompenseze şi pe Federer

Tenismenul spaniol Rafael Nadal, actualul număr unu mondial, care a primit Premiul “Prinţului de Asturia” pentru Sport în 2008, a cerut ca respectiva onoare să-i revină, într-o ediţie viitoare, principalului său adversar de pe teren, elveţianul Roger Federer. „Federer este un mare candidat şi merită acest premiu. Atît ca jucător de tenis, cît şi ca om, Federer este excepţional”, a declarat Nadal, menţionînd că elveţianul îi este şi un mare prieten. Fundaţia “Prinţul de Asturia”, patronată de Felipe de Bourbon, moştenitorul Tronului Spaniei, decernează, anual, opt premii (Comunicare şi Umanitate, Cercetare ştiinţifică şi tehnică, Ştiinţe sociale, Arte, Litere, Cooperare internaţională, Concordie, Sport), fiecare în valoare de 50.000 de euro. Aceste premii sînt printre cele mai prestigioase din Spania şi se decernează oficial în luna octombrie, la Oviedo. Nadal a cîştigat, duminică, pentru prima dată în carieră Australian Open, învingîndu-l în finală, cu 7-5, 3-6, 7-6 (7/3), 3-6, 6-2, pe Federer.

Echipele din Formula 1 vor folosi în 2010 un sfert din bugetul pe care îl aveau sezonul trecut

Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) a cerut echipelor să reducă şi mai mult costurile, urmînd ca acestea să folosească în 2010 aproximativ un sfert din bugetul pe care îl aveau sezonul trecut. “Ţinta noastră este să reducem costurile pînă la 50 de milioane de euro pentru fiecare echipă”, a afirmat, ieri, unul dintre purtătorii de cuvînt ai FIA. Echipele au primit şi în luna decembrie un document referitor la reducerea cheltuielilor, astfel încît criza financiară să nu afecteze competiţia. Honda, echipă care a renunţat la Formula 1, a cheltuit sezonul trecut mai mult de 300 de milioane de euro, iar locul său nu a fost completat pînă acum, fiind doar nouă echipe care vor concura în sezonul viitor. FIA şi Asociaţia Echipelor de Formula 1 (FOTA) au ajuns la un acord referitor la reducerea cheltuielilor în sezonul 2009, iar printre măsuri se află folosirea unor motoare pentru mai mult timp, dar şi limitarea dezvoltării aerodinamicii. FOTA a precizat că echipele independente pot conta din 2010 pe motoare şi cutii de viteze care să coste 5 milioane de euro şi acestea vor fi folosite pentru cel puţin şase curse. Acestea au costat în 2007 peste 20 de milioane de euro.

Slagelse FH, salvată de la faliment

Formaţia daneză de handbal feminin Slagelse FH a fost salvată de la faliment de un om de afaceri, care a preferat să rămînă anonim şi care a oferit bani pentru a acoperi cheltuielile şi datoriile clublui, informează cotidianul Sporten.dk. “Am primit o cerere de la un om de afaceri, care doreşte să rămînă anonim. El vrea să ajute clubul din punct de vedere financiar, aşa că noi vom continua. Pentru moment pot spune că este destul pentru a continua în acest sezon, pentru moment sîntem asiguraţi” a declarat preşedintele clubului Slagelse, Iver Grunnet. Pe 1 februarie, site-ul oficial al lui Slagelse FH anunţa că va fi declarat falimentul clubului în cazul în care nu va apărea niciun investitor care să ajute echipa. Termenul limită declarat iniţial era 2 februarie ora 19.00, dar acesta a fost prelungit. Slagelse FH a cîştigat de trei ori Liga Campionilor în ultimii cinci ani (2004, 2005, 2007) şi o dată Cupa EHF (2003). La formaţia daneză a jucat şi Carmen Amariei, interul avînd tecute în palmares două Ligi ale Campionilor. O figură emblematică a clubului danez este antrenoarea Anja Andersen, care a pregătit echipa între anii 2000-2008, perioadă în care s-au obţinut cele mai bune rezultate.

O echipă americană de badminton feminin nu a primit vize de intrare în Iran

Iranul nu a eliberat vize de intrare pe teritoriul său componentelor unei echipe americane de badminton feminin, care urmau să participe la un turneu internaţional în Teheran, a anunţat, ieri, diplomaţia statului asiatic. „Acordarea vizelor reprezintă un proces care necesită destul timp, iar întîrzierea mare a cererii lor face imposibilă eliberarea acestora. În consecinţă, echipa respectivă nu va putea participa la competiţie”, a explicat purtătorul de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe din Iran, Hassan Ghashghavi, care a răspuns, astfel, americanilor care nu au acordat vize de intrare pe teritoriul SUA unei delegaţiei iraniene ce intenţiona să participe la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, în septembrie 2008, la New York. Delegaţia americană de badminton era compusă din opt jucătoare, antrenori plus manageri şi urma să se afle în Iran în perioada 3-9 februarie 2009, pentru turneul internaţional Fajr, programat în intervalul 5-8 februarie. Deplasarea era cuprinsă în programul schimbului cultural dintre cele două state, o delegaţie a Federaţiei Iraniene de Badminton urmînd a fi primită în SUA, în luna iulie, cu ocazia turneului US Open. Refuzul iranienilor pentru acordarea vizelor vine după ce, în luna ianuarie, autorităţile au anunţat că au demontat o reţea cu legături în SUA, care dorea să răstoarne regimul de la Teheran. Cel puţin doi membri ai reţelei sînt medici care au călătorit în SUA, la invitaţia unor ONG americane, conform afirmaţiilor conducătorilor iranieni. Iranul a acuzat Washingtonul că utilizează schimburile universitare pentru a încerca destabilizarea situaţiei politice de la Teheran. SUA şi Iran nu mai au relaţii diplomatice de aproape 30 de ani.