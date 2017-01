RCJ Farul şi LPS Constanţa, parteneri pentru viitorul rugbyului constănţean

Candidată la titlul de campioană, formaţia Rugby Club Judeţean Farul se preocupă şi de viitorul rugbyului constănţean. Astfel, după ce a promovat mulţi tineri jucători constănţeni, majoritatea internaţionali de tineret şi juniori, gruparea de pe litoral participă, în colaborare cu Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru”, la un proiect de dezvoltare al sportului cu balonul oval. Astfel, antrenorul secund Virgil Năstase şi mai mulţi jucători de la RCJ Farul, alături de profesorii Emil Dumitrescu şi Dumitru Bucur, de la LPS, vor iniţia în tainele rugbyului, pe perioada vacanţei şcolare, 30 de copii selecţionaţi din judeţul Constanţa. “Este o iniţiativă superbă şi ţin să felicit conducerea şi profesorii de la LPS Constanţa pentru că au arătat preocupare pentru viitorul rugbyului constănţean. Copii au condiţii excelente de cazare la LPS şi au primit şi un mare ajutor din partea RCJ Farul”, a spus Năstase. “Este bine că putem să ajutăm copiii. În străinătate, toţi copiii sînt iniţiaţi în acest sport de la vîrste fragede şi au ore specializate de rugby. Ies o oră pe teren, se antrenează şi se întorc la cursuri. Noi nu prea avem timp, dar sîntem bucuroşi că putem să le dăm o mînă de ajutor”, a adăugat căpitanul constănţenilor, Constantin Gheară.

Perechea Tecău / Allegro, eliminată în primul tur la Johannesburg

Perechea formată din Horia Tecău (România) şi Yves Allegro (Elveţia) a fost învinsă, ieri, de cuplul Rik De Voest (Africa de Sud) / Ashley Fisher (Australia), 2-6, 2-6, în cadrul unui meci din manşa inaugurală a turneului de la Johannesburg (Africa de Sud), dotat cu premii în valoare de 500.000 de dolari. Pentru prezenţa în primul tur, Tecău şi Allegro au primit 2.200 de dolari, în timp ce De Voest şi Fisher vor încasa suma de 3.600 de dolari şi 45 de puncte ATP. La Johannesburg a mai fost prezent şi Victor Crivoi, care a fost învins de germanul Simon Greul, în timp ce Tecău a fost eliminat în ultimul tur al calificărilor.

România întîlneşte Polonia, în primul meci de la Fed Cup

Capitala Estoniei, Tallinn, găzduieşte, începînd de azi, partidele Zonei Euro-Africane din Cupa Federaţiei la tenis. În derby-ul Grupei B, echipa feminină a României va avea ca adversară în prima zi reprezentativa Poloniei. Conduse de pe margine de Ruxandra Dragomir, Sorana Cîrstea (36 WTA), Monica Niculescu (44 WTA), Raluca Olaru (121 WTA) şi Mihaela Buzărnescu (296 WTA) sînt sportivele care vor lupta pentru îndeplinirea obiectivului: accedera în grupa mondială. În celalalt meci al grupei, Suedia va întîlni Bosnia-Herţegovina. Celelalte partide din prima zi - Grupa A: Marea Britanie - Ungaria şi Olanda - Luxemburg; Grupa C: Danemarca - Belarus şi Austria - Slovenia; Grupa D: Estonia - Bulgaria.

Edith Miklos, locul 18 în proba de Super-G la CM

Schioarea română Edith Miklos a ocupat un excelent loc 18 în slalomul super uriaş desfăşurat, ieri, la Val d’Isere, în deschiderea ediţiei cu numărul 30 a Campionatelor Mondiale de Schi Alpin. Cu un loc 30 în acest sezon al Cupei Mondiale, în “super-uriaşul” de la Saint Moritz, Miklos a reuşit o coborîre curată, terminînd cu timpul de 1min24sec.69sutimi, la 3 secunde şi 96 de sutimi în spatele cîştigătoarei, americanca Lindsey Vonn. Prima clasată în ierarhia generală a Cupei Mondiale a fost cronometrată la sosire cu timpul de 1min.20sec.73sutimi, devansînd-o cu 34 de sutimi pe revelaţia concursului, franţuzoaica Marie Marchand-Arvier. În vîrstă de 23 de ani, Marchand-Arvier se află la primul podium din carieră, reuşind să o depăşească pe mult mai experimentata Andrea Fischbacher (Austria). Aceasta a încheiat la patru zecimi în spatele lui Vonn şi la peste opt zecimi în faţa lui Fenninger.

Oltchim Rm. Vîlcea a învins pe HCM Baia Mare

Formaţia feminină de handbal Oltchim Rm. Vîlcea s-a impus, ieri, în faţa grupării HCM Baia Mare, scor 35-28 (20-12), în cadrul unui meci disputat în devansul etapei a 15-a a Ligii Naţionale. Principalele marcatoare ale Oltchimului au fost Valentina Elisei-Ardean 7g, Narcisa Lecuşanu 6g şi Oana Manea 6g, în timp ce pentru HCM Baia Mare cele mai eficiente au fost Gabriela Mihalschi 8g şi Melinda Geiger 4g. Partida a fost urmărită din tribună şi de selecţionerul Radu Voina. După meci, tehnicianul Oltchimului, Ivica Rimanic, a declarat: „Am jucat bine în prima repriză, iar în a doua am schimbat jucătoarele şi am încercat mai multe soluţii tactice. Noile achiziţii, Shymkute şi Pidpalova, vin miercuri la Vîlcea şi le voi include în lotul care va face deplasarea la Podgorica. Ele pot aduce un plus la echipă, însă nu chiar imediat, trebuie timp ca ele să se integreze”. Oltchim este calificată în grupele principale ale Ligii Campionilor şi le-a transferat pe ucrainencele Regina Shymkute şi Anastasiya Pidpalova. Primul meci în Grupa principală 2 este programat duminică, 8 februarie, în deplasare, cu Buducnost, acesta fiind motivul pentru care Oltchim a jucat în devans partida din etapa a 15-a a LN.