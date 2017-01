Franţa - Croaţia, în finala CM de handbal masculin

Vineri seară s-au disputat cele două semifinale ale Campionatului Mondial de handbal masculin din Croaţia. În prima confruntare s-au întîlnit Franţa (campioana olimpică) şi Danemarca (campioana Europei), deţinătoarea titlului olimpic impunîndu-se cu 27-22 (la pauză: 16-11). Franţa s-a calificat pentru a patra oară în finala unui campionat mondial. A doua semifinală, Croaţia - Polonia, s-a încheiat cu succesul gazdelor, scor 29-23 (14-13). Duminică sînt programate cele două finale, după următorul program - finala mică, ora 16.00: Danemarca - Polonia; finala mare, ora 18.30: Franţa - Croaţia. România s-a clasat la această competiţie pe locul 15.

Alvaro Pereira, convocat la naţionala Uruguay-ului

Alvaro Pereira, jucătorul lui CFR Cluj, a fost convocat în echipa naţională a statului Uruguay pentru meciul amical cu Libia, care va avea loc pe 11 februarie. Selecţionerul Oscar Tabarez a convocat 22 de fotbalişti pentru amicalul de la Tripoli, pregătitor pentru meciurile cu Paraguay şi Chile din preliminariile CM 2010. Printre jucătorii convocaţi se numără Diego Forlan (Atletico Madrid) şi Luis Suarez (Ajax Amsterdam).

Beckham, interesat să cumpere clubul Leyton Orient

Actualul proprietar al lui Leyton Orient, Barry Hearn, a afirmat că negociază vînzarea echipei către Terry Byrne, care este unul dintre apropiaţii lui David Beckham, despre care presa engleză scrie că poate deveni următorul proprietar al echipei, relatează ediţia online a The Sun. “Este adevărat că discut cu Terry Byrne vînzarea lui Orient. Mereu am spus că sînt un fan al acestui club, dar asta nu înseamnă că trebuie să rămîn patron şi în cazul în care nu mai pot asigura supravieţuirea echipei”, a spus Hearn, care a cumpărat formaţia în 1995. El a adăugat că tranzacţia finală se poate realiza în numai cîteva minute, atît timp cît este protejat interesul echipei. Byrne este principalul consilier al lui Beckham, care s-a născut în Leytonstone. Orient este în prezent pe locul 20 în Liga a III-a engleză. Terry Byrne este prieten cu Beckham de pe vremea CM din 1998, apoi a devenit agentul său după ce fotbalistul a renunţat la serviciile lui Tony Stevens.

Inter Milano, acuzată de “meciuri strategice”

Campioana Italiei, Internazionale Milano, este acuzată că a pierdut intenţionat unele partide de la finalul sezonului trecut pentru a-şi creşte cota la cîştigarea campionatului, potrivit unui raport oficial publicat în ediţia online de vineri a cotidianului italian Il Giornale. Raportul arată că formaţia din Milano, care a cîştigat titlul în ultima etapă a sezonului trecut, a terminat la egalitate şi a pierdut unele partide în mod intenţionat pentru a creşte cota la casele de pariuri pe final, pe măsură ce AS Roma se apropia de gruparea antrenată de Roberto Mancini. Partidele vizate sînt cele de după etapa 24, mai ales că mai multe case de pariuri au blocate mizele că Inter va cîştiga titlul de campioană. Ancheta a fost pornită de poliţie, după ce s-au interceptat mai multe convorbiri telefonice între fostul antrenor de la Inter, Roberto Mancini, şi mafiotul Domenico Brescia, fan al echipei şi acuzat pentru trafic de droguri. De asemenea, raportul arată că în timpul partidelor au avut loc mai multe incidente, iar întoarecerea lui Zlatan Ibrahimovici după o accidentare a fost prelungită, deşi acesta era complet refăcut. De asemenea, Julio Cruz l-a lăsat pe Marco Materazzi să execute penalty-ul din meciul cu Siena, fundaşul a ratat şi partida s-a terminat la egalitate, scor 2-2, iar diferenţa faţă de AS Roma a fost de un punct cu o etaptă înainte de final. Internazionale Milano este în prezent liderul Seriei A, cu 49 de puncte după 21 de etape.

Capello, mulţumit de forma arătată de Beckham

Selecţionerul Angliei, Fabio Capello, s-a declarat mulţumit de forma arătată de David Beckham în ultimele partide jucate pentru AC Milan, dar a menţionat că nu ştie încă dacă va conta din primul minut pe mijlocaşul englez la amicalul cu naţionala Spaniei, de la 7 februarie. Capello a asistat, miercuri, la partida de pe stadionul “San Siro” dintre AC Milan şi Genoa, scor 1-1, în care fostul căpitan al Angliei a marcat un gol. “Nu am luat încă o decizie, deşi am apreciat modul în care Beckham a jucat ieri. L-am găsit într-o formă mai bună decît în ultimele meciuri. Cred că s-a integrat foarte bine la formaţia din Milano”, a admis Capello. Beckham, în vîrstă de 33 de ani, a marcat două goluri în două partide jucate pînă acum la echipa italiană, la care este împrumutat pînă în luna martie de clubul Los Angeles Galaxy. Mijlocaşul englez a profitat de vancaţa mare de iarnă a campionatului american (MLS) pentru a juca în Europa şi a fi în vizorul antrenorului reprezentativei Angliei, Fabio Capello. Întrebat dacă Beckham va face parte din echipa Angliei la turneul final al CM din 2010, Capello a răspuns că naţionala Angliei trebuie întîi să obţină accesul la acest turneu şi doar în acel moment mă voi gîndi la jucătorii pe care îi voi selecţiona pentru această competiţie.

Munchen aşteaptă venituri de 100 de milioane de euro

Reprezentanţii Federaţiei Germane de Fotbal (DFB) au anunţat că se aşteaptă ca oraşul Munchen şi zonele apropiate să cîştige pînă la 100 de milioane de euro în urma organizării în oraş a finalei Ligii Campionilor din 2012. Ultimul act al Ligii Campionilor din sezonul 2011-2012 va avea loc în Munchen, pe “Allianz Arena”, iar veniturile pot ajunge pînă la 100 de milioane de euro în săptămîna dinaintea finalei, potrivit unor estimări ale UEFA. Autorităţile britanice s-au declarat mulţumite de faptul că finala din 2011 a Ligii Campionilor va avea loc pe stadionul londonez “Wembley”. Anglia a vrut să organizeze iniţial ediţia din 2010, dar a pierdut din cauza faptului că guvernul britanic nu a reuşit să dea asigurări că fotbaliştii nu vor fi taxaţi pentru primele de joc, dar această problemă s-a rezolvat între timp. “Este o veste fantastică pentru Londra, iar Wembley arată că este unul dintre cele mai bune stadioane din lume”, a spus preşedintele Federaţiei Engleze de Fotbal, David Triesman. Directorul executiv al Federaţiei Irlandeze de Fotbal (FAI), John Delaney, a afirmat că organizarea finalei din 2011 a Ligii Europa în Dublin este una dintre cele mai mari realizări ale fotbalului irlandez. Finala din 2012 a UEFA Europa League va avea loc pe viitorul Stadion “Naţional” din Bucureşti. Ultima partidă din actuala ediţie a Ligii Campionilor va avea loc la Roma, pe Stadio Olimpico, iar în 2010, în Madrid, pe “Santiago Bernabeu”. Finala Cupei UEFA din acest an se va disputa la Istanbul, iar anul viitor la Hamburg.

SUA pregăteşte candidatura pentru Cupa Mondială

Federaţia Americană de Fotbal (US Soccer) intenţionează să-şi depună candidatura pentru a organiza Cupa Mondială din 2018 sau 2022, a anunţat forul american. Luni, US Soccer va oferi detalii suplimentare cu privire la proiect, atunci cînd este termenul limită fixat de Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) pentru a-şi exprima public interesul pentru candidatură. Potrivit cerinţelor FIFA, obligaţia unei ţări, în acest moment, pentru a-şi depune candidatura pentru organizarea unei Cupei Mondiale este să demonstreze că este capabilă să organizeze o competiţie de o asemenea anvergură, un turneu pe care SUA l-a găzduit şi în 1994. Japonia, Indonezia, Anglia, Qatar, Mexic, Australia, Rusia, Belgia şi Olanda (împreună), Spania şi Portugalia (împreună) şi-au manifestat deja interesul pentru găzduire CM 2018 sau 2022. Ţările organizatoare pentru aceste două competiţii vor fi desemnate în luna decembrie 2010.

Barcelona şi FC Sevilla, în semifinalele Cupei Spaniei

Formaţiile FC Barcelona şi FC Sevilla au obţinut, joi seară, calificarea în semifinalele Cupei Spaniei după ce au depăşit în sferturi pe Espanyol Barcelona, respectiv Valencia. Rezultate: FC Sevilla - CF Valencia 2-1 (Kanoute 36, Squillaci 89 / Marchena 8) - în tur: 2-3; FC Barcelona - Espanyol Barcelona 3-2 (Krkic 35, 48, Pique 56 / Coro 59, Callejon 69) - în tur: 0-0 . Programul semifinalelor: FC Sevilla - Athletic Bilbao şi FC Barcelona - Mallorca. Manşa tur va avea loc pe 4 februarie, iar returul pe 4 martie. Finala este programată pe 13 mai.

Marchisio şi-a prelungit contractul cu Juventus

Mijlocaşul Claudio Marchisio şi-a prelungit contractul cu Juventus Torino pînă în 2014, a anunţat clubul italian. Marchisio, în vîrstă de 23 de ani, revenit după un împrumut la Empoli, a fost titularizat în acest sezon de 12 ori în 21 de etape din campionatul Italiei, unde Juventus ocupă locul al doilea. El a marcat golul victoriei torineze în meciul cu Fiorentina de sîmbăta trecută, încheiat cu scorul de 1-0.

Cel mai bun marcator din Europa rămîne la Red Bull Salzburg

Atacantul austriac Marc Janko, în prezent golgeterul Europei, cu 30 de goluri înscrise de la începutul sezonului, şi-a prelungit pînă în 2013 contractul cu Salzburg, liderul campionatului Austriei. „Am decis să-mi prelungesc pentru doi ani contractul cu Red Bull Salzburg în ciuda ofertelor promiţătoare din străinătate”, a declarat Janko, dorit de mai multe cluburi engleze. „Mă aflu într-un moment decisiv al carierei mele şi am nevoie de continuitate şi de un mediu impecabil, unde să mă simt bine şi care să îmi permită să dau măsura talentului meu”, a subliniat fotbalistul în vîrstă de 25 de ani, al cărui contract expira în 2011.

Ferguson a exclus varianta de a prelua o echipă a Marii Britanii în vederea JO

Managerul clubului Manchester United, Alex Ferguson, a exclus, vineri, varianta de a prelua conducerea tehnică a unei echipe a Marii Britanii, în vederea Jocurilor Olimpice din 2012, de la Londra. “Nu. Nu mă voi orienta către o selecţionată. Cînd îmi voi încheia colaborarea cu Manchester United, cred că voi merita să mă odihnesc. După ce voi termina aici, voi termina cu antrenoratul”, a afirmat Ferguson. Premierul britanic Gordon Brown, care este scoţian la fel ca Ferguson, şi Sebastian Coe, preşedintele Comitetului de Organizare a JO de la Londra, au pledat pentru numirea tehnicianului echipei Manchester United la conducerea unei reprezentative britanice. Deşi a amintit că fiecare ţară are propria identitate şi şi-a exprimat îndoielile în privinţa unei echipe a Marii Britanii, Ferguson s-a pronunţat în favoarea înfiinţării unei selecţionate cu jucători din Ţara Galilor, Irlanda de Nord, Anglia şi Scoţia.

UEFA se gîndeşte la echipele “mici”

Secretarul general al UEFA, David Taylor, a afirmat, vineri, că forul european îşi propune ca în 2009 să micşoreze diferenţa care există în prezent între marile cluburi europene şi majoritatea echipelor mai mici, după ce unii dintre investitorii arabi au oferit sume uriaşe pe transferuri. “Să facem progrese în privinţă fair play-ului financiar este una dintre primele trei priorităţi ale UEFA în acest an, alături de protecţia minorilor şi pregătirea Campionatului European din 2012”, a afirmat Taylor după şedinţa de la Nyon a Comitetului Executiv al UEFA. Forul european s-a declarat nemulţumit de numărul foarte mare de investitori arabi care au cumpărat cluburi în Europa şi de suma de peste 100 de milioane de euro pe care Manchester City a fost dispus să o plătească în schimbul lui Kaka. Taylor a adăugat că UEFA a înfiinţat o comisie financiară de control care se va ocupa şi cu sistemul de licenţiere şi va analiza posibilitatea introducerii unor noi restricţii. Taylor a precizat că mai multe probleme vor fi discutate în cadrul unui consiliu UEFA, programat pe 9 martie. Mai mulţi reprezentanţi ai cluburilor, printre care şi preşedintele Asociaţiei Cluburilor Europene, Karl-Heinz Rummenigge, au cerut reducerea salariilor fotbaliştilor, dar Taylor a refuzat să spună dacă UEFA a ajuns la o decizie în acest caz.

Shaquille O’Neal, la 15-lea All Star Game NBA din carieră

Pivotul Shaquille O’Neal (Phoenix Suns) a fost selecţionat pentru al 15-lea său All Star Game NBA din carieră, făcînd parte dintre rezervele echipei Vestului. Alături de O’Neal, printre rezervele selecţionatei Vestului se află şi trei baschetbalişti europeni: francezul Tony Parker, spaniolul Pau Gasol şi germanul Dirk Nowitzki. O’Neal este al doilea cel mai selecţionat jucător din istoria All Star Game-ului baschetului american, după fostul jucător al echipei Los Angeles Lakers, Kareem Abdul Jabbar, care a fost de 19 ori invitat la meciul vedetelor din NBA. Componenţa selecţionatei Vestului pentru cea de a 58-a ediţie a galei vedetelor NBA este următoarea - titulari: Chris Paul (New Orleans), Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), Amare Stoudemire (Phoenix), Tim Duncan (San Antonio), Yao Ming (Houston), rezerve: Chauncey Billups (Denver), Pau Gasol (Los Angeles Lakers), Dirk Nowitzki (Dallas), Shaquille O’Neal (Phoenix), Tony Parker (San Antonio), Brandon Roy (Portland), David West (New Orleans). Lotul selecţionatei Estului este următorul - titulari: Allen Iverson (Detroit), LeBron James (Cleveland), Dwayne Wade (Miami), Kevin Garnett (Boston), Dwight Howard (Orlando), rezerve: Chris Bosh (Toronto), Danny Granger (Indiana), Devin Harris (New Jersey), Joe Johnson (Atlanta), Rashard Lewis (Orlando), Jameer Nelson (Orlando), Paul Pierce (Boston). All Star Game-ul din acest an al NBA va avea loc, pe 15 februarie, în arena grupării Phoenix Suns.

Superbowl XLIII - finala Ligii Profesioniste de Fotbal American - în cifre

Finala Ligii Profesioniste de Fotbal American (NFL), Superbowl, care va avea loc, duminică, la Tampa Bay (Florida), între formaţiile Arizona Cardinals şi Pittsburgh Steelers, în cifre: 0. Numărul de finale Superbowl cîştigate de Cardinals. Franciza din Arizona, are în palmares un titlu în NFL, în 1947, dar înainte ca “superfinala” să fie înfiinţată; 1. Durata în secunde a unui spot publicitar pe care un brand de bere plănuieşte să-l difuzeze pe parcursul transmisiei. Miller va difuza 30 de spoturi de o secundă în timpul meciului; 2. Reprezintă numărul de antrenori de culoare care ar putea cuceri faimosul tofeu Vince-Lombardi, dacă formaţia din Pittsburgh şi tehnicianul acestei Mike Tomlin s-ar impune în meciul de duminică. Un singur antrenor afro-american a cucerit pînă în prezent acest trofeu, Tony Dungy cu Indianapolis Colts, în 2007; 11. Numărul de ani în care a evoluat în fotbalul australian jucătorul echipei Cardinals, Ben Graham. După o carieră de succes în Australia la formaţia Geelong Cats, Graham a devenit executant de lovituri cu piciorul în NFL; 17. Numărul de etaje ale unei clădiri de pe faleza din Tampa, acoperită de un imens poster care elogiază găzduirea Superbowl în Florida; 35. Potrivit cifrelor furnizate de NFL, imaginile televizate de la SuperBowl vor fi difuzate în sute de ţări, în 35 de limbi; 43. Numărul ediţiei din acest an a finalei NFL. Primul Superbowl s-a disputat la 15 ianuarie 1967, la Los Angeles, şi s-a terminat cu victoria echipei Green Bay Packers în faţa formaţiei Kansas City Chiefs (35-10); 61. Au trecut 61 de ani de cînd Cardinals nu a mai cucerit un titlul naţional, ceea ce o face, în tot sportul nord-american, gruparea care aşteaptă de cel mai lung timp un nou titlu, după Chicago Cubs, clubul care nu a mai cîştigat World Series (finala din Liga nord-americană de baseball) de 100 de ani.