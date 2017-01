Cristocea a refuzat oferta de la vicecampioana Ungariei

Mijlocaşul Stelei, Vasilică Cristocea, a refuzat oferta pe care vicecampioana Ungariei, DVSC Debrecen, i-a înaintat-o în această săptămînă, din cauza salariului prea mic pe care urma să îl primească, a anunţat impresarul Adrian Pigulea. “Debrecen i-a făcut o ofertă lui Cristocea, dar, din cauza diferenţelor financiare dintre cele două părţi, fotbalistul a refuzat. Noi am mai încercat să ridicăm oferta echipei maghiare, dar nu cred că va juca acolo”, a spus Pigulea. Fostul jucător al Farului s-a aflat la finalul săptămînii trecute în Ungaria, acolo unde a efectuat cîteva antrenamente alături de lotul lui Debrecen şi a fost chiar folosit într-un meci amical disputat sîmbătă, împotriva lui Liberty Salonta. Mijlocaşul în vîrstă de 29 de ani se poate transfera la orice formaţie fără nicio pretenţie financiară din partea Stelei, conform unei înţelegeri dintre el şi conducerea clubului din Ghencea.

Finala Europa League din 2012, aproape de Bucureşti

Directorul general al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Ionuţ Lupescu, a anunţat, ieri, că a ajuns la un acord, atît cu reprezentanţii oraşului Dublin, cît şi cu UEFA, ca România să fie desemnată de Comitetul Executiv al forului continental organizatoarea finalei Europa League din 2012. “Din cîte ştiu eu se va decide tot acum şi cine organizează în 2012. Noi am ajuns la un acord să organizăm finala în 2012, ar fi foarte bine. Ne-am înţeles şi cu cei din Dublin şi cu cei de la UEFA, pentru că 2012 poate să fie un an în care Campionatul European să fie în Ucraina şi Polonia, iar finala de Europa League la Bucureşti. Sînt mai multe şanse pentru organizarea finalei în 2012. Noi am depus deja dosarul, preşedintele a depus toate actele la UEFA. Acum sper ca decizia Comitetului Executiv să fie una favorabilă”, a spus Lupescu. Dacă acordul dintre cele trei părţi s-ar respecta, în şedinţa Comitetului Executiv al UEFA de mîine s-ar acorda organizarea finalei Europa League din 2011 Irlandei. Şi preşedintele FRF, Mircea Sandu, a declarat, ieri, înainte de plecarea spre Geneva, unde va participa la şedinţa Comitetului Executiv al UEFA, că va discuta cu colegii săi, pentru ca aceştia să susţină organizarea, la Bucureşti, a finalei din 2012 a Europa League. “Sperăm să obţinem organizarea finalei. Nimic nu e sigur pînă nu se decide în Comitetul Executiv, pentru că sînt stadioane din Anglia, din Germania. Vizita făcută de preşedintele UEFA ne dă încredere însă, de fapt discuţiile pe care le-am avut după ce a efectuat vizita. O să merg să mai discut şi cu colegii din Comitetul Executiv care să susţină acest proiect”, a spus Sandu.

Mutu, locul 28 în topul celor mai populari fotbalişti în 2008

Atacantul echipei AC Fiorentina, Adrian Mutu, se află pe locul 28 într-un clasament al celor mai populari fotbalişti în anul 2008 dat publicităţii, ieri, de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS) pe site-ul oficial. Internaţionalul român a primit 3.931 de voturi. Primle zece poziţii în clasamentul celor mai populari fotbalişti în 2008 sînt ocupate de următorii jucători: 1. Mohamed Aboutreika (Egipt / Al-Ahly Cairo) 301.837 voturi; 2. Oscar David Suazo (Honduras / Sporting Lisabona şi Benfica Lisabona) 283.829; 3. Marcos (Brazilia / Palmeiras) 155.282; 4. Faisal Agab Sido (Sudan / Al-Merreikh) 104.521; 5. Rogerio Ceni (Brazilia / Sao Paulo) 94.622; 6. Arda Turan (Turcia / Galatasaray Istanbul) 88.321; 7. Alireza Nikbakht Vahedi (Iran / Pirouzi Teheran) 82.597; 8. Semih Şenturk (Turcia / Fenerbahce Istanbul) 42.024; 9. Yasser Al-Qahtani (Arabia Saudită / Al-Hilal) 38.698; 10. Dario Srna (Croaţia / Şahtior Doneţk) 20.443.

Lotul Croaţiei pentru amicalul cu România

Selecţionerul Croaţiei, Slaven Bilici, a anunţat, ieri, numele celor 22 de jucători convocaţi în vederea meciului amical cu România, de pe 11 februarie, de la Bucureşti. Cei 22 de jucători sînt următorii - portari: Pletikosa (Spartak Moscova / Rusia), Subasic (Hajduk Split); fundaşi: Corluka (Tottenham / Anglia), Simunici (Hertha Berlin / Germania), R. Kovac (Borussia Dortmund / Germania), Cale (Trabzonspor / Turcia), Vejic (Hajduk Split), Krizanac (Zenit Sankt-Petersburg / Rusia); mijlocaşi: Pranjic (Heerenveen / Olanda), Pokrivac (AS Monaco / Franţa), Modric (Tottenham / Anglia), Kranjcar (Portsmouth / Anglia), Juric (Genoa / Italia), Vukojevic (Dinamo Kiev / Ucraina), Ilicevic (VfL Bochum / Germania), Srna (Şahtior Doneţk / Ucraina), Rakitic (Schalke 04 / Germania); atacanţi: Eduardo da Silva (Arsenal Londra / Anglia), Petric (SV Hamburg / Germania), Olic (SV Hamburg / Germania), Kalinic (Hajduk Split), Mario Mandzukic (Dinamo Zagreb).

Dică, propus la FC Bruges

Jucătorul român al formaţiei Catania, Nicolae Dică, care nu a prins prea multe jocuri în acest sezon din Serie A, a fost propus echipei belgiene FC Bruges, care este în căutarea unui atacant în această perioadă de mercato. Atacantul a fost propus la FC Bruges pentru un împrumut de şase luni, plus opţiune de cumpărare definitivă la finalul sezonului. Nicolae Dică a fost transferat la Catania de la Steaua, în vara anului 2008, dar mijlocaşul ex-stelist nu s-a acomodat la formaţia antrenată de Walter Zenga.

Oltchim vrea să o păstreze pe Pidpalova

Preşedintele clubului Oltchim Rm. Vîlcea, Ioan Gavrilescu, a declarat că ucraineanca Anastasiya Pidpalova a impresionat la antrenamente şi deja se negociază pentru transferul său cu Motor Zaporoje. Pidpalova (27 de ani, 1,90 m şi 79 kg) este medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Atena. În palmaresul interului se regăseşte şi Cupa Cupelor, cîştigată cu Motor Zaporoje în sezonul 2000/2001. Cu Pidpalova în echipă, Ucraina a încheiat Campionatul European din Macedonia pe locul 10. Selecţionata Ucrainei a jucat împotriva România la turneul final din 2008, în Grupa principală I, cînd tricolorele s-au impus, scor 40-32, iar în această partidă Pidpalova a reuşit 11 goluri în poarta echipei noastre.