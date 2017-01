Calendarul Formulei 1 pentru 2009

Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) a anunţat, ieri, calendarul pentru sezonul 2009 al Formulei 1, care va începe pe 29 martie, în Australia, şi se va încheia pe 1 noiembrie, la Abu Dhabi. Calendarul complet al sezonului 2009 al Formulei 1 este următorul - 29 martie: Australia, Melbourne (ora 8.00); 5 aprilie: Malaysia, Sepang (ora 11.00); 19 aprilie: China, Shanghai (ora 9.00); 26 aprilie: Bahrain, Sakhir (ora 14.00); 10 mai: Spania, Barcelona (ora 15.00); 24 mai: Monte Carlo, Monaco (ora 15.00); 7 iunie: Turcia, Istanbul (ora 15.00); 21 iunie: Marea Britanie, Silverstone (ora 15.00); 12 iulie: Germania, Nurburgring (ora 15.00); 26 iulie: Ungaria, Budapesta (ora 15.00); 23 august: Europa, Valencia (ora 15.00); 30 august: Belgia, Spa (ora 15.00); 13 septembrie: Italia, Monza (ora 15.00); 27 septembrie: Singapore, Singapore (ora 14.00); 4 octombrie: Japonia, Suzuka (ora 7.00); 18 octombrie: Brazilia, Interlagos (ore 18.00); 1 noiembrie: Emiratele Arabe Unite, Abu Dhabi (ore 13.00).

Anglia candidează la organizarea Cupei Mondiale din 2018

Federaţia Engleză de Fotbal (FA) a trimis o scrisoare oficială Federaţiei Internaţionale (FIFA) prin care şi-a anunţat depunerea candidaturii pentru obţinerea dreptului de organizare a Cupei Mondiale din anul 2018. “Intenţia noastră este cunoscută de mai mult timp, dar e cu adevărat entuziasmant să ai depusă în mod oficial candidatura”, a afirmat Andy Anson, responsabil al comitetului de candidatură. Anglia, care nu a mai găzduit un turneu de Cupă Mondială din anul 1966, cînd a şi cîştigat unicul trofeul de acest gen, concurează cu Japonia, Qatar, Belgia-Olanda şi Spania-Portugalia. FIFA a amînat pînă pe 2 februarie termenul pentru depunerea candidaturilor la organizarea CM din 2018 şi CM din 2022.

Încă un scandal pentru Robinho?

Atacantul lui Manchester City, Robinho, a fost arestat ieri în legătură cu un presupus scandal sexual care a avut loc pe 14 ianuarie într-un club de noapte din Leeds. „Robinho neagă cu vehemenţă faptul că ar fi avut vreo legătură cu incidentul respectiv şi este bucuros să coopereze pe viitor cu autorităţile pentru rezolvarea cazului”, a declarat purtătorul de cuvînt al internaţionalului brazilian, Chris Nathaniel. Fotbalistul sud-american a fost reţinut, interogat, iar mai apoi eliberat pe cauţiune de poliţia din West Yorkshire. Robinho, care a fost adus la începutul sezonului de la Real Madrid, pentru 35 milioane de euro, a fost amendat recent de conducerea lui Manchester City cu 200.000 de lire sterline sterline, după ce a plecat din cantonamentul echipei în Brazilia, pentru a-şi serba ziua de naştere.

Antrenorul lui Eindhoven a demisionat

Tehnicianul formaţiei olandeze PSV Eindhoven, Huub Stevens, a demisionat din funcţia de antrenor, motivînd că nu are o relaţie prea bună cu jucătorii echipei. Conducerea clubului a anunţat că regretă demisia antrenorului, dar că o acceptă. PSV, campioana Olandei în ultimii patru ani, ocupă în prezent locul 5, cu 15 puncte mai puţin decît liderul AZ Alkmaar, fiind şi eliminată din Liga Campionilor. Stevens a preluat echipa la începutul acestui sezon, pentru a fi alături de soţia sa, care era bolnavă. El antrense înainte în Germania, la Schalke, FC Koln şi Hamburg.

Bayern vrea mai mulţi bani din drepturile TV

Preşedintele formaţiei germane Bayern Munchen, Karl-Heinz Rummenigge, a afirmat că cele mai importante echipe din Bundesliga trebuie să primească mai mulţi bani din drepturile de televizare ale partidelor, pentru că astfel prima ligă poate deveni mai puternică. Cluburile îşi vor negocia banii pe care trebuie să-i primească pentru televizarea partidelor, iar Rummenigge a cerut ca Bayern să primească cea mai mare sumă. El a explicat că, prin oferirea unor sume mai mari, Germania ar putea să depăşească Italia în clasamentul coeficienţilor, iar astfel va putea să primească un loc în plus în Liga Campionilor şi Cupa UEFA. Bayern încasează în prezent 29 de milioane de euro din drepturile de televizare ale partidelor, iar Rummenigge susţine că echipa are nevoie de aproximativ 60 de milioane de euro pentru a fi competitivă pe plan internaţional. „Aşa ar fi ideal, dar chiar şi încă 5 milioane ne-ar ajuta să fim mai aproape de titlu. Suma poate acoperi salariul unui fotbalist foarte bun. AC Milan primeşte 125 de milioane, iar Real Madrid 165”, a adăugat Rummenigge.

Pogrebniak ar putea ajunge la Blackburn Rovers

Atacantul rus al echipei Zenit Sankt Petersburg, Pavel Pogrebniak, ar putea ajunge la formaţia engleză Blackburn Rovers, a anunţat, ieri, cotidianul L’Equipe. Clubul rus a anunţat că a primit o ofertă “satisfăcătoare” pentru Pogrebniak de la Blackburn Rovers şi transferul s-ar putea încheia rapid. Atacantul rus în vârstă de 25 de ani se află şi în atenţia cluburilor Bolton şi Everton.