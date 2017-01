Constănţeanul Oniţă, delegat la amicalul România - Croaţia

Meciul amical de fotbal dintre Turcia şi Coasta de Fildeş, ce se va disputa pe 11 februarie, în oraşul Izmir, a fost încredinţat unei brigăzi din România La centru va fi Sorin Corpodean, care va fi ajutat la cele două linii de asistenţii Miklos Nagy şi Octavian Şovre. Pe de altă parte, asistenţii de la meciul amical dintre România şi Croaţia vor fi schimbaţi, pentru că Adrian Vidan şi Eduard Dumitrescu au fost delegaţi la partida din preliminariile CM din 2010 dintre Malta şi Albania, care va avea loc tot pe 11 februarie. În locul lor, centralul Cristian Balaj va fi ajutat de Cristian Nica şi constănţeanul Aurel Oniţă, iar arbitru de rezervă va fi Aurelian Bogaciu. Ora de start a partidei România - Croaţia va fi anunţată săptămîna viitoare.

Meciul Austria - România, din preliminariile CM 2010, începe la ora 21.30

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a anunţat, vineri, că meciul Austria - România, din preliminariile Cupei Mondiale din 2010, care se va disputa la Klagenfurt, va începe la ora 21.30, informează site-ul frf.ro. “Federaţia austriacă ne-a anunţat, pe 22 ianuarie, ora de start a jocului Austria - România, din cadrul preliminariilor Cupei Mondiale FIFA 2010, zona Europa, Grupa a 7-a. Meciul, programat pe Stadionul “Worthersee” din Klagenfurt la data de 1 aprilie, va începe la ora 20.30 (21.30 - ora României)”, se arată pe site-ul frf.ro. De asemenea, meciul România - Serbia, programat pe 28 martie, tot în preliminariile CM, pe Stadionul “Farul” din Constanţa, va începe la ora 20.15.

Mirel Rădoi a debutat cu gol la Al-Hilal

Fostul căpitan stelist Mirel Rădoi a debutat, vineri, la noua sa echipă, Al-Hilal, în derby-ul jucat cu Al-Nasr, şi a fost autorul celui de-al doilea gol pentru formaţia antrenată de Cosmin Olăroiu. Al-Hilal a deschis scorul în min. 71, printr-un gol reuşit de Al-Qattani, după o acţiune la care a contribuit şi internaţionalul român. Rădoi a marcat în min. 79, după o pătrundere în forţă în careul advers şi un şut din unghi închis la colţul lung. Rădoi, care a jucat în acest meci ca mijlocaş, a avut pe parcursul meciului şi alte faze de poartă. După un prim şut executat dezamăgitor în prima repriză, în min. 60, Rădoi a fost foarte aproape să marcheze, în urma unui şut puternic, de la mare distanţă, care a trecut foarte puţin pe lîngă poarta adversă. Un alt fost stelist a evoluat şi la Al-Nasr, brazilianul Elton, care este coordonatorul de joc al acestei formaţii. Tehnicianul Cosmin Olăroiu se află la cea de-a treia victorie în faţa rivalei Al-Nasr, de cînd a fost instalat pe banca tehnică a lui Al-Hilal.

Steaua, pe locul 93 într-un clasament al cluburilor din ultimii 17 ani

Echipa antrenată de Marius Lăcătuş, Steaua Bucureşti, ocupă locul 93 într-un clasament al celor mai bune cluburi din lume, din ultimii 17 ani, într-o iererahie dată, vineri, publicităţii de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică (IFFHS). Steaua are 56 de puncte, iar următoarea echipa românească din acest top este Rapid, care se află pe poziţia 96, cu 51 de puncte. Dinamo se află pe locul 170, cu doar 10 puncte, această fiind ultima formaţia românească din acest clasament. Pe primul loc se află spaniolii de la FC Barcelona, urmaţi de englezii de la Manchester United şi de italienii de la Juventus Torino. În primele 10 echipe din lume se află cîte trei grupări din Italia şi Anglia, două din Spania şi cîte una din Germania şi Argentina. Topul celor mai bune 10 echipe din lume din ultimii 17 ani: 1. FC Barcelona (Spania) 757p; 2. Manchester United (Anglia) 678p; 3. Juventus (Italia) 621p; 4. AC Milan (Italia) 611p; 5. Real Madrid (Spania) 605p; 6. Inter Milano (Italia) 567p; 7. Bayern Munchen (Germania) 563p; 8. Arsenal (Anglia) 550p; 9. River Plate (Argentina) 503p; 10. Chelsea (Anglia) 442p.

Doi afacerişti din Kuwait oferă 530 de milioane de euro pentru a cumpăra Liverpool

Oamenii de afaceri Nasser şi Jassem Al-Kharafi din Kuwait sînt interesaţi să cumpere clubul Liverpool şi au făcut actualilor proprietari o ofertă de aproximativ 530 de milioane de euro, a anunţat, vineri, cotidianul britanic The Times. Actualii proprietari ai clubului Liverpool, americanii Tom Hicks şi George Gillett, au cumpărat Liverpool la începutul anului 2007, pentru o sumă de peste 250 de milioane de euro. Clubul a fost lovit în ultimul timp de criza economică mondială, fapt ce a dus şi la stoparea proiectului pentru construirea unui nou stadion. De asemenea, în curînd, clubul Liverpool va fi nevoit să îşi renegocieze datoriile pe care le are faţă de bănci, cele mai importante fiind cele de la RBS şi Wachovia. Familia Al-Kharafi, din care fac parte şi fraţii Nasser şi Jassem, conduce un fond de investiţii care are implicaţii în numeroase domenii, printre care financiar, inginerie sau telecomunicaţii. În campionatul englez, Manchester City este condusă de familia regală din Abu Dhabi, în timp ce Chelsea Londra ar putea fi cumpărată, conform ultimelor informaţii, de un grup de afaceri din Emiratele Arabe Unite, deşi londonezii au negat acest lucru.

Manchester United are zece jucători indisponibili

Liderul la zi din Premier League, Manchester United, nu se va putea baza pe aportul a zece fotbalişti, printre care Rio Ferdinand, Patrice Evra, Nani şi Wayne Rooney, în întîlnirea de sîmbătă, cu Tottenham Hotspur, din 16-imile de finală ale Cupei Angliei. “Nu sîntem într-o situaţie tocmai fericită. Ianuarie este întotdeauna o lună grea din cauza programului foarte încărcat. Din fericire, îi avem însă apţi pe Berbatov, Tevez şi Ronaldo, iar pentru a completa lotul voi fi nevoit să apelez la serviciile unora dintre puştii de la echipa a doua”, a declarat managerul Sir Alex Ferguson. Mijlocaşul brazilian Anderson, fundaşul irlandez Johnny Evans, dar şi portughezul Nani sînt ultimii trei jucători trecuţi pe lista celor indisponibili, după ce s-au accidentat în meciul de marţi, cu Derby County, din Cupa Ligii. Pe lîngă cei trei, Manchester nu se va putea baza în următoarea perioadă nici pe Rafael da Silva, Wayne Rooney, Patrice Evra, Rio Ferdinand, Wes Brown, Park Ji-Sung şi Owen Hargreaves, care nu a mai evoluat din luna septembrie a anului trecut. Manchester United şi Tottenham Hotspur se vor reîntîlni şi în finala Cupei Ligii.

Gerrard a pledat nevinovat

Mijlocaşul englez al echipei Liverpool, Steven Gerrard, a pledat nevinovat în faţa unui tribunal în procesul care i s-a intentat după ce a fost inculpat de agresiune asupra unui bărbat din localitatea Southport. Gerrard, la fel ca şi alţi doi bărbaţi care l-au însoţit în momentul agresiunii, a pledat nevinovat la acuzaţiile care i se aduc, iar procesul său a fost amînat pentru data de 20 martie. Pînă atunci, jucătorul a fost lăsat liber după ce a plătit o cauţiune. Incidentul s-a petrecut într-un bar din Southport, iar şase persoane, printre care şi jucătorul lui Liverpool, au fost arestate de poliţie şi eliberate ulterior. Ceilalţi cinci bărbaţi au vîrste cuprinse între 18 şi 33 de ani. Un bărbat în vîrstă de 34 de ani din Southport, care era DJ-ul barului în care s-a petrecut scandalul, a fost transportat la spital cu mai multe răni pe faţă, dar este în afara oricărui pericol. El a avut nevoie de patru copci pentru rănile pe care le-a avut. Un martor prezent în bar a povestit că bărbatul agresat a făcut un comentariu la adresa lui Gerrard, iar lucrurile au degenerat şi a izbucnit scandalul care a dus la arestarea fotbalistului.

Lazio, în semifinalele Cupei

Lazio Roma a trecut, joi seară, pe teren propriu, în sferturile de finală ale Cupei Italiei, de Torino, scor 3-1 (Pandev 48, Mauri 54, Rocchi 90 / Natali 29), şi s-a calificat în penultimul act al competiţiei, unde va întîlni învingătoarea meciului Napoli - Juventus. În urma acestui rezultat, Lazio, la care fundaşul român Ştefan Radu nu a fost inclus în lot din cauza unor probleme medicale, s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei, unde va întîlni învingătoarea partidei dintre Napoli şi Juventus Torino, care va avea loc pe 4 februarie.. În cealaltă semifinală a competiţiei vor juca Internazionale Milano şi Sampdoria.

Abbiati şi-a prelungit contractul cu AC Milan

Portarul lui AC Milan, Christian Abbiati, a semnat, vineri, un nou angajament cu gruparea “rossoneră”, care va expira în iunie 2011. Goalkeeperul în vîrstă de 31 de ani s-a reîntors în acest sezon la formaţia milaneză, după ce în ultimii ani a fost împrumutat la Juventus Torino, AC Torino şi Atletico Madrid. Mai mult, în actuala stagiune, antrenorul Carlo Ancelotti l-a titularizat pe Abbiati în dauna brazilianului Dida şi a australianului Zeljko Kalac. Fostul internaţional italian, care evoluează pentru AC Milan din 1998, şi-a trecut în palmares două titluri în Serie A, dar şi Liga Campionilor în 2003.

Hoffenheim îşi inaugurează noul stadion cu 30.000 de locuri

Echipa TSG 1899 Hoffenheim, promovată în Bundesliga vara trecută şi lider la jumătatea campionatului, îşi va inaugura sîmbătă noul stadion, avînd o capacitate de 30.000 de locuri şi care a costat 60 de milioane de euro. „Rhein-Neckar-Arena” este construită după viziunea preşedintelui clubului (totodată principalul investitor al acestuia), Dietmar Hopp, care a inaugurat şantierul în urmă cu trei ani, cînd echipa sa evolua în liga a treia germană. Stadionul are 41 de loje, toate închiriate deja pînă în anul 2011, 1364 de locuri la categoria „business” (cu bar şi cu restaurant) şi poate găzdui întîlniri internaţionale, obiectivul lui Hopp fiind ca formaţia să joace în Liga Campionilor. Hoffenheim şi-a disputat meciurile din turul acestui campionat la Mannheim, oraş aflat la aproximativ 50 de kilometri de satul cu 3000 de locuitori. Echipa lui Hopp a fost neînvinsă pe „Carl-Benz-Stadion”, unde a reuşit şapte victorii şi două remize.

Florentino Perez vrea să-l aducă la Real Madrid pe Wenger

Unul dintre candidaţii la preşedinţia clubului Real Madrid, Florentino Perez, susţine că Arsene Wenger este gata să-şi încheie conturile cu Arsenal Londra pentru a veni din vară la gruparea din capitala Spaniei. Wenger va fi şi antrenor, şi director general la Real Madrid, iar lotul va fi întărit cu Fabregas (Arsenal) şi Kaka (AC Milan). Plecat în 2006 de la cîrma echipei Real Madrid, club pe care l-a condus timp de şase ani, Perez este favorit să se reîntoarcă în acest post după ce Ramon Calderon a demisionat săptămîna trecută, în urma scandalului voturilor trucate. Cei 70.000 de “socios” ai Realului vor alege prin vot noul preşedinte în iulie 2009, iar Perez este principalul favorit al acestor alegeri, după ce preşedintele interimar Vicente Boluda a anunţat că nu va candida pentru acest post.

Exclus din lot pentru că a făcut sex cu soţia pe stadion!

Fotbalistul Dino Drpici a fost pus pe lista de transferuri a clubului Dinamo Zagreb, după ce soţia sa a mărturisit într-o emisiune televizată că a făcut sex cu el chiar pe terenul pe care naţionala Croaţiei a învins Anglia cu 2-0! Soţia lui Drpici, Nives Celsius, a precizat că soţul ei a aranjat ca luminile de pe Stadionul “Maksimir” din Zagreb să fie aprinse pentru ei. „Dino a vorbit ca luminile să fie aprinse pentru noi şi şi-a împlinit în cele din urmă visul de a face sex în centrul unui teren de fotbal”, a explicat soţia fotbalistului, care a promovat la televiziune o carte scrisă de ea, „Adevărul gol-goluţ”. Conducerea clubului Dinamo Zagreb, care l-a trecut pe Drpici pe lista de transferuri, a refuzat să comenteze declaraţiile soţiei jucătorului.

Phelps, sportivul anului 2008 pentru Comitetul Olimpic American

Înotătorul Michael Phelps, care a cîştigat opt medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Beijing, a fost ales sportivul anului 2008 de către Comitetul Olimpic American (USOC). Phelps, în vîrstă de 23 de ani, are în palmaresul său peste 16 medalii olimpice (opt opţinute la JO-2008 de la Beijing), dintre care 14 de aur. Înotătoarea Natalie Coughlin, care a devenit în 2008 prima americană din istoria care a obţinut şase medalii în timpul unei ediţii a Jocurilor Olimpice, şi gimnasta Nastia Liukin, care a cucerit cinci medalii la Beijing, au fost de asemenea desemnate de forul american sportivele anului 2008. Titlul de echipa anului acordat de USOC a fost obţinut de reprezentativa masculină de volei a SUA, care a devenit campioană olimpică în competiţia din capitala Chinei.