“Campionii de astăzi, în căutarea campionilor de mîine”

Conducerea campioanei României la volei masculin, Club Volei Municipal Tomis Constanţa, a decis să formeze o grupă de minivolei şi speranţe (copii născuţi în 1994 şi mai mici), pentru a depista cît mai mulţi jucători talentaţi care ar putea îmbrăca peste cîţiva ani ani tricoul echipei de seniori. Pentru a oferi mai multe amănunte legate de acest nou proiect, intitulat sugestiv “Campionii de astăzi, în căutarea campionilor de mîine”, joi, de la ora 13.00, la Restaurantul “Sport”, va fi organizată o conferinţă de presă.

Paula Teodorescu, noul portar al Tomisului

Cu toate că Doina Lupu-Avram a fost “îngerul păzitor” al Tomisului în ultimele etape, formaţia constănţeană nu a renunţat la ideea achiziţionării unui nou portar, unul din posturile considerate în continuare deficitare. După ce nu au ajuns la un acord cu sîrboaica Adrijana Miskovic, din cauza pretenţiilor financiare, oficialii clubului constănţean au găsit o înlocuitoare chiar pe piaţa internă. Este vorba de Paula Vasilica Teodorescu, sosită de la Oţelul Galaţi, club afectat de criza financiară şi nevoit să renunţe la unele jucătoare din lot, printre care şi la portarul achiziţionat în vară de la HCM Buzău. În vîrstă de 23 de ani, Teodorescu se numără printre speranţele viitoarei generaţii de portari, fiind medaliată cu bronz în vara anului trecut, împreună cu naţionala de tineret a României la Campionatul Mondial Universitar din Italia. Noua achiziţie a Tomisului a semnat un contract pe o perioadă de un an şi jumătate.

Oltchim Rm. Vîlcea, o nouă victorie în LN de handbal feminin

Formaţia Oltchim Rm. Vîlcea s-a impus, ieri, pe teren propriu, în faţa echipei Rapid, scor 39-28 (19-10), în cadrul unui meci restanţă din etapa a 12-a a Ligii Naţionale de handbal feminin. Cele mai bune marcatoare ale Oltchimului au fost Lecuşanu 8g, Szucs 6 şi Elisei-Ardean 6g, în timp ce, pentru Rapid, Greta Dinu a punctat de nouă ori. Oltchim Rm. Vîlcea este liderul Ligii Naţionale feminine, cu 24 de puncte, în timp ce pe locul secund se află Rulmentul, cu 21p. Pe locul 3 este Rapid, cu 16p, Dunărea Brăila este pe 5, cu 14p, iar CS Tomis Constanţa ocupă poziţia a cincea, cu 13p. Ultima etapă a turului, a 13-a, din Liga Naţională feminină de handbal, este programată pe 25 ianuarie.

Dinamo Bucureşti, eliminată din GM Capital Challenge Cup la volei feminin

Aseară, în Italia, echipa feminină de volei Dinamo Bucureşti a pierdut, scor 0-3 (21-25, 12-25, 19-25), manşa retur a confruntării din optimile de finală, cu Vini Monteschiavo Jesi (Italia). Învinsă şi în tur, tot cu 3-0, Dinamo a ratat calificarea în sferturile de finală ale competiţiei. Celelalte rezultate din Cupele Europene la volei - Liga Campionilor, feminin, Grupa A: VK Prostejov (Cehia) - CAV Murcia 2005 (Spania) 3-0 (25-23, 25-12, 25-16), Dinamo Moscova (Rusia) - Rijeka Kvig (Croaţia) 3-0 (25-21, 25-11, 25-15). Clasament: 1. MOSCOVA 12p, 2. RIJEKA 9p (setaveraj: 11:10), 3. Prostejov 9p (11:13), 4. Murcia 6p; Grupa B: Postar 064 Belgrad (Serbia) - RC Cannes (Franţa) 1-3 (16-25, 25-19, 23-25, 22-25), Tubillete.Com Tenerife (Spania) - Turk Telekom Ankara (Turcia) 0-3 (14-25, 20-25, 16-25). Clasament: 1. CANNES 11p, 2. ANKARA 10p, 3. BELGRAD 9p (12:11), 4. Tenerife 6p; Grupa C: CSU Metal Galaţi (România) - Fakro Muszynianka Muszyna (Polonia) 1-3 (25-20, 20-25, 17-25, 21-25), Volley Bergamo (Italia) - VakifBank Istanbul (Turcia) 3-2 (26-24, 21-25, 25-19, 26-28, 15-10). Clasament: 1. BERGAMO 11p, 2. ISTANBUL 9p (13:13), 3. MUSZZNA 9p (11:11), 4. Galaţi 7p; Grupa D: Farmutil Pila (Polonia) - Colussi Sirio Perugia (Italia) 3-2 (25-19, 21-25, 20-25, 25-22, 15-11), Dela Martinus Amstelveen (Olanda) - Zarechie Odinţovo (Rusia) 2-3 (24-26, 25-23, 21-25, 25-17, 8-15). Clasament: 1. PERUGIA 10p, 2. PILA 9p (13:12), 3. Odinţovo 9p (11:12), 4. Amstelveen 8p; Grupa E: Eczacibasi Zentiva Istanbul (Turcia) - Scavolini Pesaro (Italia) 1-3 (20-25, 25-22, 17-25, 21-25), ASPTT Mulhouse (Franţa) - SVS Post Schwechat (Austria) 3-0 (25-19, 25-21, 25-16). Clasament: 1. PESARO 12p, 2. ISTANBUL 10p, 3. Mulhouse 8p, 4. Schwechat 6p. Echipele scrise cu majuscule s-au calificat pentru play-off, tragerea la sorţi fiind programată astăzi, de la ora 18.00, la Vaduz (Liechtenstein). Liga Campionilor, masculin, Grupa A: ŢSKA Sofia (Bulgaria) - Iraklis Salonic (Grecia) 0-3 (24-26, 18-25, 27-29), Domex Tytan AZS Czestochowa (Polonia) - Fenerbahce Istanbul (Turcia) 3-0 (25-21, 25-23, 25-19). Clasament: 1. SALONIC 12p, 2. DOMEX 9p (12:10), 3. ISTANBUL 9p (10:12), 4. Sofia 6p; Grupa B: Noliko Maaseik (Belgia) - Jihostroj Ceske Budejovice (Cehia) 3-0 (25-22, 25-15, 25-17), Vitoria SC (Portugalia) - Dinamo Moscova (Rusia) 1-3 (22-25, 19-25, 25-20, 20-25). Clasament: 1. MOSCOVA 12p, 2. MAASEIK 9p (11:10), 3. VITORIA 9p (11:11), 4. Ceske 6p; Grupa C: Lube Banca Marche Macerata (Italia) - Steaua Roşie Belgrad (Serbia) 3-1 (18-25, 25-18, 25-17, 25-22), Portol Palma Mallorca (Spania) - Knack Randstad Roeselare (Belgia) 3-0 (25-21, 25-19, 25-19). Clasament: 1. MACERATA 11p, 2. ROESELARE 10p, 3. MALLORCA 9p (9:10), 4. Belgrad 6p; Grupa D: Zenit Kazan (Rusia) - Piet Zoomers/D Apeldoorn (Olanda) 3-1 (25-13, 25-19, 24-26, 25-20), Copra Nord Meccanica Piacenza (Italia) - Paris Volley (Franţa) 3-1 (26-28, 25-19, 25-19, 31-29). Clasament: 1. PIACENZA 11p, 2. KAZAN 10p, 3. Paris 8p, 4. Piet 7p; Grupa E: ACH Volley Bled (Slovenia) - Trentino Volley (Italia) 1-3 (17-25, 25-23, 20-25, 23-25), Beauvais Oise (Franţa) - aon hotVolleys Viena (Austria) 3-1 (28-26, 23-25, 26-24, 26-24). Clasament: 1. TRENTINO 12p, 2. BLED 9p, 3. Beauvais 8p (8:15), 4. Viena 7p; Grupa F: Panathinaikos Atena (Grecia) - Iskra Odinţovo (Rusia) 2-3 (25-17, 28-30, 25-17, 20-25, 13-15), VfB Friedrichshafen (Germania) - PGE Skra Belchatow (Polonia) 3-0 (25-22, 25-20, 25-18). Clasament: 1. ODINŢOVO 10p, 2. FRIEDRICHSHAFEN 9p (13:10), 3. BELCHATOW 9p (9:10), 4. Panathinaikos 8p. Echipele scrise cu majuscule s-au calificat în optimile de finală ale competiţiei. CEV Cup, sferturi de finală, manşa retur, feminin: Rote Raben VILSBIBURG (Germania) - Kanti Schaffhausen (Elveţia) 3-0 (25-17, 25-16, 25-21) - în tur: 2-3, FenerbahceAcibadem ISTANBUL (Turcia) - Spartak OMSK (Rusia) 3-0 (25-23, 25-13, 25-6) - 1-3, Steaua Roşie Belgrad (Serbia) - Asystel NOVARA (Italia) 0-3 (23-25, 18-25, 22-25) - 1-3, Uralochka NTMK EKATERINBURG (Rusia) - Aluprof Bielsko-Biala (Polonia) 3-0 (27-25, 25-23, 25-15) - 3-0. CEV Cup, sferturi de finală, manşa retur, masculin: Budvanska Rivijera Budva (Muntenegru) - Bre Banca Lannutti CUNEO (Italia) 2-3 (25-22, 27-29, 19-25, 25-20, 12-15) - 0-3, Lokomotiv-Belogorie BELGOROD (Rusia) - GC Lamia (Grecia) 3-0 (25-21, 25-12, 25-22) - 3-1, Lokomotiv Novosibirsk (Rusia) - Unicaja ALMERIA (Spania) 3-1 (25-21, 25-18, 21-25, 25-22) - 0-3: Stade Poitevin Poitiers (Franţa) - Olympiacos PIREU (Grecia) 3-1 (25-20, 19-25, 25-22, 25-21) - 0-3. GM Capital Challenge Cup, optimi de finală, manşa retur, feminin: CV ALBACETE (Spania) - Betonut-NRK-Nyiregyhaza (Ungaria) 3-1 (26-28, 25-20, 25-18, 25-18) - în tur: 3-2, Rocheville LE CANNET (Franţa) - Istres Ouest Provence (Franţa) 3-0 (25-22, 25-23, 25-18) - 2-3, Universidad Burgos (Spania) - A.O. MARKOPOULO (Grecia) 3-1 (25-15, 15-25, 25-15, 25-) - 0-3. USSP ALBI (Franţa) - Severodonchanka Severodonec (Ucraina) 3-0 şi 3-0 (decizie CEV); GM Capital Challenge Cup, optimi de finală, manşa retur, masculin: Salonit Anhovo Kanal (Slovenia) - TOURCOING LM (Franţa) 2-3 (13-25, 25-21, 17-25, 25-22, 9-15) - în tur: 2-3, Lokomotiv Kiev (Ucraina) - Jastrzebski WEGIEL SA (Polonia) 1-3 (20-25, 25-19, 20-25, 20-25) - 0-3, Kometa Kaposvar (Ungaria) - EA PATRAS (Grecia) 2-3 (21-25, 25-22, 25-21, 23-25, 6-15) - 0-3, Cai Teruel (Spania) - Galatasaray ISTANBUL (Turcia) 2-3 (25-13, 25-17, 22-25, 24-26, 10-15) - 1-3, Sisley TREVISO (Italia) - Lokomotiv Harkov (Ucraina) 3-0 (25-22, 25-23, 27-25) - 3-0. Programul partidelor de azi - GM Capital Challenge Cup, optimi de finală, manşa retur, feminin - ora 17.30: Panathinaikos Atena (Grecia) - Fabasoft Linz-Steg (Austria) - 3-0, ora 18.00: Rabita Baku (Azerbaidjan) - SC Dresda (Germania) - 1-3. GM Capital Challenge Cup, optimi de finală, manşa retur, masculin - ora 19.00: Arkas Izmir (Turcia) - Generali Haching (Germania) - 3-2.

Fost jucător în NBA a primit cetăţenia română şi va juca în naţională

Baschetbalistul Dan Grunfeld, fost jucător în NBA, la New York Knicks, a primit cetăţenia română şi va evolua în naţionala României, conform anunţului de ieri al Federaţiei Române de Baschet. Dan Grunfeld (1,98 m, 98 kg, 25 de ani, conducător de joc) a absolvit Stanford University, trecînd apoi pe la formaţia germană EWE Baskets Oldenburg şi cea spaniolă Valencia Gandia. A evoluat timp de o lună şi în NBA, la New York Knicks, în toamna anului trecut, dar a preferat să se întoarcă în Spania. “Naţionala masculină înregimentează un jucător tînăr de real talent. Dan Grunfeld va îmbrăca tricoul României pentru prima dată în aceasta vară, cînd naţionala va finaliza campania de calificare pentru barajul, care asigură promovarea în prima divizie valorică a baschetului european”, se arată în comunicatul FR Baschet. Tatăl jucătorului, Ernie Grunfeld s-a născut la Satu-Mare (1955), iar în 1964 a emigrat în SUA. Grunfeld Sr. a evoluat în NBA, dar şi în naţionala SUA, cu care a cîştigat medalia de bronz la Jocurile Olimpice din 1976. Între 1989 şi 1999 a fost managerul general al echipei New York Knicks, ocupînd aceeaşi funcţie şi la Milwaukee Bucks (1999-2003), iar de şase ani este preşedintele clubului Washington Wizards.

Înfrîngere pentru România în Liga Mondială de polo

Naţionala de polo a României a fost învinsă, aseară, în deplasare, de reprezentativa Italiei, cu 10-2, în meciul de debut din Liga Mondială. Meciul cu Italia a reprezentat şi debutul pe banca tehnică a antrenorului ungur Kovacs Istvan, care a acceptat luna trecută să preia reprezentativa. Faţă de ediţiile precedente, Liga Mondială are un alt sistem de calificare la turneul final. Astfel, au fost constituite trei grupe în Europa, din care se vor califica la turneul final trei echipe, plus naţionala ţării organizatoare a ultimului act, Muntenegru (16-21 iunie 2009). Partidele se vor juca tur-retur, în intervalul 21 ianuarie - 12 mai, componenţa grupelor europene fiind următoarea - Grupa A: Serbia, Grecia, Ungaria, Franţa; Grupa B: Muntenegru, Italia, România, Anglia; Grupa C: Spania, Croaţia, Rusia, Germania. Programul următoarelor meciuri din grupa României - 11 februarie: Italia - Anglia, Muntenegru - România; 10 martie: România - Anglia, Italia - Muntenegru; 14 aprilie: Anglia - Muntenegru, România - Italia; 5 mai: Anglia - Italia, România - Muntenegru; 12 mai: Muntenegru - Italia, Anglia - România. La turneul final din Muntenegru vor participa opt echipe, după cum urmează: cîte una din grupele de calificarea ale Americii şi Africii, două din grupa Asia-Oceania şi patru din Europa. Naţionala României s-a clasat în 2007 pe locul şase la turneul final World League din Berlin, anul trecut a ratat calificarea la Jocurile Olimpice, iar în 2009 va participa la Campionatul Mondial de la Roma.