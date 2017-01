Start în ediţia a IV-a a “Cupei Municipiului Medgidia”

Ajunsă la cea de-a patra ediţie, “Cupa Municipiului Medgidia”, competiţie organizată de Primăria Municipiului Medgidia, va debuta în această după-amiază în Sala “Iftimie Ilisei”. Alături de echipa organizatoare, CSM Medgidia, alte trei echipe îşi vor disputa trofeul pe parcursul a trei zile de întreceri: CSM Focşani, Bucovina Suceava şi Dobrudja Dobrici (Bulgaria), ultimele două fiind calificate în optimile de finală ale Cupei Challenge. Iată programul competiţiei - vineri: Suceava - Dobrici (ora 16.00), Medgidia - Focşani (ora 18.00); sîmbătă: Focşani - Dobrici (ora 16.00), Medgidia - Suceava (ora 18.00); duminică: Suceava - Focşani (ora 10.00), Medgidia - Dobrici (ora 12.00). “Nu facem principal scop din cîştigarea competiţiei. Ne propunem să ne pregătim cît mai bine în perspectiva returului”, a declarat antrenorul principal al lui CSM Medgidia, Ion Crăciun. Organizatorii vor oferi şi trei premii speciale celui mai bun portar al competiţiei, golgeterului turneului şi celui mai tehnic jucător al competiţiei.

Rădoi a semnat un contract pe trei ani cu formaţia arabă Al-Hilal

Patronul Stelei, Gigi Becali, a declarat, joi, că transferul lui Mirel Rădoi la Al-Hilal a fost perfectat, iar căpitanul “roş-albaştrilor” va primi un salariu lunar de 100.000 de euro pentru următorii trei ani. “A venit contractul pe fax, cei de la Al-Hilal l-au semnat deja. Transferul a fost realizat deja. Ne-au trimis contractul, Rădoi va lua 100.000 de euro pe lună salariu, iar acum va lua 200.000 de euro la semnătură”, a spus Becali, conform Sport.ro. Site-ul oficial al Stelei a anunţat că fundaşul român va semna un contract pe trei ani cu arabii de la Al-Hilal, acolo unde antrenor este Cosmin Olăroiu. Conducătorul grupării din Ghencea a mai precizat că a încercat să îi ofere un contract în valoare de 500.000 de euro pe sezon deoarece Rădoi “se întorcea supărat de la echipa naţională cînd vedea că alţii au salarii mari”, însă a fost refuzat. Becali a mai explicat că singura ofertă primită pentru Rădoi în ultimii ani a fost de la formaţia engleză Portsmouth, de 10 milioane de euro, dar după două zile de negocieri, mutarea a eşuat. Mirel Rădoi a ajuns la Steaua în anul 2000, iar în ultimii ani a fost căpitanul echipei. Conform declaraţiilor oficialilor Stelei, Al-Hilal va plăti pentru fotbalistul în vîrstă de 28 de ani suma de 6 milioane de euro. Aflat în Spania, unde se află în cantonament, Rădoi a declarat că nu putea aştepta la nesfîrşit o ofertă din Europa şi că pleacă de la Steaua cu inima împăcată.

Romeo Duicu, locul 49 în etapa a 12-a a Raliului Dakar

Pilotul român Romeo Duicu, pe o motocicletă KTM, a terminat, joi, pe locul 49 în etapa a 12-a a Raliului Dakar-2009, disputată între localităţile Fiambala şi La Rioja, pe distanţa de 220 km. Duicu a sosit cu o întîrziere de două ore, 23 de minute şi 11 secunde faţă de cîştigătorul etapei, francezul Cyril Despres. Pe locurile următoare s-au clasat spaniolii Marc Coma şi Gerard Farres Guell. În clasamentul general, Duicu se află pe poziţia a 63-a, la 22 de ore, 35 de minute şi 54 de secunde în urma noului lider, Marc Coma. Liderul clasei auto, spaniolul Carlos Sainz, a abandonat joi, în etapa a 12-a, după ce a avut un accident la 79 de km de la start. Sainz şi copilotul său, Michel Perin, au fost nevoiţi să abandoneze etapa dintre Fiambala şi La Roja, ei fiind aduşi la startul etapei cu ajutorul unui elicopter, după ce au suferit un accident. Maşina lui Sainz a căzut într-o prăpastie, iar în urma acestui incident se pare că Perin a fost uşor rănit la unul dintre omoplaţi. Înaintea acestei etape, Sainz şi copilotul său se aflau pe primul loc în clasamentul general la clasa auto, la o distanţă de 27 de minute şi jumătate de ocupanţii locului secund, Miller şi Pitchford.

Sir Alex Ferguson, cel mai bun antrenor de club din 2008

Antrenorul grupării Manchester United, Sir Alex Ferguson, a fost desemnat, joi, cel mai bun tehnician de club din lume al anului 2008, într-un clasament întocmit de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Sir Alex Ferguson, care sezonul trecut a cucerit cu Manchester Liga Campionilor, Campionatul Mondial al cluburilor, titlul în Premier League şi Cupa Angliei, se află pe primul loc în topul antrenorilor, cu 264 de puncte, la mare distanţă de ocupantul locului secund, olandezul Dick Advocaat (144p), de la Zenit St. Petersburg. Pe ultima treapă a podiumului se află argentinianul Edgardo Bauza (64p), de la gruparea peruană LDU Quito. Clasamentul celor mai buni zece antrenori de club din 2008: 1. Sir Alex Ferguson (Scoţia, Manchester United) - 264p; 2. Dick Advocaat (Olanda, Zenit St. Petersburg) - 144p; 3. Edgardo Bauza (Argentina, LDU Quito) - 64p; 4. Arsene Wenger (Franţa, Arsenal Londra) - 61p; 5. Rafael Benitez (Spania, Liverpool) - 60p; 6. Carlos Luis Ischia (Argentina, Boca Juniors) - 28p; 7. Roberto Mancini (Italia, Inter Milano) - 27p; 8. Avram Grant (Israel, Chelsea) - 19p; 9. Manuel Jose (Portugalia, Al Ahly Cairo) - 18p; 10. Frank Rijkaard (Olanda, FC Barcelona) - 17p. În acest clasament nu se află niciun antrenor român de club, ultima oară cînd un tehnician din România s-a aflat în topul celor mai buni zece antrenor din lume fiind în 2005, cînd Anghel Iordănescu a ocupat poziţia a 10-a, pe cînd era la conducerea grupării Al Ittihad Jeddah.

Juventus Torino, în sferturile Cupei Italiei

Echipa Juventus Torino s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Italiei, după ce a învins, miercuri seară, pe teren propriu, într-un meci din optimile competiţiei, cu 3-0 (Marchionni 4, Giovinco 69, Del Piero 71), formaţia Catania, la care mijlocaşul Nicolae Dică a fost titular. Dică a fost înlocuit, în min. 76, cu Sabato. Programul partidelor din sferturi este următorul: Internazionale Milano - AS Roma, Udinese - Sampdoria Genova (ambele pe 21 ianuarie), Lazio Roma - AC Torino (22 ianuarie) şi Juventus Torino - SSC Napoli (4 februarie).

Chelsea şi Hull City, în 16-imile Cupei Angliei

Chelsea Londra a trecut, miercuri seară, pe teren propriu, în turul 3 al Cupei Angliei, de Southend United, scor 4-1 (Ballack 45, S. Kalou 60, Anelka 78, Lampard 90 / Barrett 16), şi s-a calificat în 16-imile competiţiei unde va juca şi Hull City, care a învins în deplasare pe Newcastle, scor 1-0. Chelsea şi Southend s-au mai întîlnit şi în urmă cu o săptămînă, iar atunci partida s-a terminat la egalitate, scor 1-1, şi a fost reprogramată. Tot miercuri, în turul 3 al Cupei Angliei, s-au mai disputat următoarele meciuri: Crystal Palace - Leicester City 2-1 (Ifill 38, Scannell 55 / Gradel 90) şi Newcastle United - Hull City 0-1 (Cousin 81). Crystal Palace şi Hull City s-au calificat în 16-imile de finală competiţiei.

Feyenoord l-a demis pe antrenorul Verbeek

Conducerea clubului olandez de primă ligă Feyenoord a decis să-l demită pe antrenorul principal Gert Jan Verbeek din cauza rezultatelor slabe înregistrate de echipă în prima parte a campionatului. Tehnicianul în vîrstă de 48 de ani pregătea clubul din Rotterdam din iulie 2008, după ce a mai antrenat pe Heracles Almelo şi Heerenveen. Feyenoord ocupă locul 12 în campionat, cu 22 de puncte mai puţin decât liderul AZ Alkmaar, şi doar cinci puncte mai mult decît echipele din zona retrogradării. Potrivit presei olandeze, Verbeek poate fi înlocuit de antrenorul lui NEC Nijmegen, Mario Been. Următorul meci al lui Feyenoord va avea loc vineri, în deplasare, contra lui Heerenveen.

Doi fotbalişti palestinieni au murit în urma conflictelor din Gaza

Doi jucători palestinieni au fost ucişi în această săptămînă în urma ofensivei israeliene din Fîşia Gaza, a anunţat Federaţia Palestiniană de Fotbal. Forul palestinian a confirmat că un fost component al echipei naţionale, Ayman al-Kurd, în vîrstă de 28 de ani, tatăl a trei copii, a fost ucis acum două zile de o rachetă israeliană. “Decesul lui este o mare pierdere pentru fotbalul palestinian. Colegii săi sînt şocaţi”, a afirmat fostul selecţioner al echipei naţionale, Ghassan Balawi. Federaţia Palestiniană de Fotbal a anunţat că în urma confruntărilor din Gaza a murit şi Wajih Mushtahi, component al echipei olimpice, acesta fiind implicat în lupte.

Nadal şi Jankovici, principalii favoriţi la Australian Open

Jucătoarea sîrbă Jelena Jankovici şi tenismanul spaniol Rafael Nadal sînt principalii favoriţi la Australian Open, fiind desemnaţi, joi, capi de serie nr. 1 la primul turneu de Grand Slam al anului. La feminin, Jankovici este urmată de Serena Williams (SUA) şi Dinara Safina (Rusia), în timp ce la masculin, Nadal este urmat Roger Federer (Elveţia) şi Novak Djokovici (Serbia). Tragerea la sorţi a partidelor de la Australian Open este programată azi.

Massa nu este de acord cu micşorarea salariilor piloţilor

Pilotul brazilian al echipei Ferrari, Felipe Massa, a afirmat, joi, că îl nemulţumeşte propunerea ca piloţii să primească salarii mai mici din cauza crizei financiare. Echipele din Formula 1 şi Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) au ajuns la un acord privind o serie de măsuri prin care se doreşte reducerea cheltuielilor, iar ultima propunere este reducerea salariilor piloţilor, deşi aceasta nu a fost aprobată oficial. “Cu siguranţă nu voi fi fericit dacă îmi vor reduce salariul. Trebuie să muncim din greu pentru că ştim că în Formula 1 sînt implicaţi mulţi ingineri şi alţi oameni. În primul rînd trebuie să ne uităm de unde se pot reduce cheltuielile, nu să dăm oamenii afară. Aceasta trebuie să fie prioritatea noastră”, a afirmat Massa. Honda s-a retras din cursele de Formula 1 din cauza crizei economice globale şi are puţin timp să vîndă echipa, mai ales că sezonul 2009 începe pe 29 martie, cu Marele Premiu al Australiei. Massa, care a ocupat locul secund în 2008, a adăugat că se aşteaptă ca noul sezon să fie mai spectaculos, avînd în vedere modificările din regulament. “Toată lumea începe de la zero. Poate Lewis Hamilton este principalul candidat, sau poate nu. Atunci cînd se schimbă atît de multe lucuri este greu de evaluat, dar cu siguranţă cei mai puternici adversari vor fi McLaren, BMW şi Renault”, a mai spus pilotul brazilian, care s-a declarat deranjat că în acest an monopostul său va purta nr. 4.