CSU Metal Galaţi, meci decisiv la Istanbul

Ajunsă pe ultima poziţie în Grupa C a Ligii Campionilor, după ce a cedat ultimele trei întîlniri, CSU Metal Galaţi îşi joacă astăzi, în deplasare, ultima şansă la calificarea în următoarea fază a întrecerii. Elevele lui Zoran Terzic se vor duela, de la ora 16.30, cu VakifBank Istanbul, echipă în faţa căreia au cunoscut şi prima înfrîngere din Liga Campionilor. Pentru meciul din etapa a 5-a, campioanele României a ajuns de ieri la Istanbul, direct din Serbia, unde au susţinut un cantonament de pregătire centralizat. Clubul gălăţean a plecat în Turcia fără două jucătoare de bază folosite în ultimele două partide ale competiţiei, contractele sportivelor Alida Marcovici şi Lyubka Debarlieva fiind reziliate pe cale amiabilă. Marcovici a revenit la Dinamo Bucureşti, în timp ce Debarlieva s-a întors la Levski Sofia, echipă cu care a fost la sfîrşitul săptămînii trecute la Constanţa, susţinînd două partide amicale cu CS Volei 2004 Tomis. Pentru a păstra şanse la calificare, CSU Metal Galaţi este condamnată la victorie. Aflate la două puncte de prima poziţie, pe care se află Volley Bergamo, cu 7p, româncele nu îşi mai permit niciun pas greşit şi trebuie să obţină cele două puncte cu VakifBank Istanbul, ocupanta poziţiei a treia în Grupa C, cu 6p. Cel de-al doilea duel din Grupa C va avea loc mîine, de la ora 19.00, între Fakro Muszynianka Muszyna (locul 2, 6p) şi Volley Bergamo, o întîlnire extrem de interesantă după ce polonezele au învins în tur, cu 3-1, la Bergamo. Tot în cupele europene, Dinamo Bucureşti susţine astăzi, pe teren propriu, de la ora 18.00, în compania echipei italiene Vini Monteschiavo Jesi, manşa tur din optimile de finală ale GM Capital Challenge Cup.

Oltchim joacă azi restanţa cu KZN Slatina

După ce şi-a asigurat poziţia de lider în Liga Campionilor, învingînd duminică, cu 27-25, pe Larvik HK, Oltchim Rm. Vîlcea susţine astăzi, de la ora 17.00, restanţa din etapa a 11-a, cu KZN Slatina. Programată iniţial duminică, partida a fost amînată din cauză că în aceeaşi zi era programat şi duelul cu norvegiencele. Întîlnirea cu ultima clasată în campionat pare doar un simplu antrenament pentru elevele lui Ivica Rimanic, care ar putea vedea duelul ca pe unul de antrenament înaintea ultimei partide din Grupa C a Ligii Campionilor. Peste doar patru zile, pe 18 ianuarie, Oltchim dă piept cu Podravka Koprovnica, meciul fiind doar unul de orgoliu. Ambele echipe sînt calificate în grupele principale, revelaţia grupei, Podravka, alăturîndu-se şi ea Oltchimului după ce a cîştigat sîmbătă, la Togliatti, şi are avantajul rezultatelor directe cu Larvik. Doar un eşec la 11 goluri în Sala „Traian” din Rm. Vîlcea, cu Podravka, ar putea face ca Oltchimul să cedeze primul loc în grupă.

Tenisul juvenil, în prim-plan

Joi, 15 ianuarie, de la ora 12.00, amfiteatrul din incinta campusului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport a Univesrităţii “Ovidius” va fi gazda conferinţei cu tema “Implementarea mini-tenisului şi a pregătirii fizice în tenisul juvenil”, susţinută de Sever Dron, directorul tehnic al Federaţiei Române de Tenis. Organizatorii acestei activităţi sînt Asociaţia Judeţeană de Tenis, Direcţia pentru Sport a Judeţului şi Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Constanţa. La această acţiune pot participa toţi profesorii din judeţ care au specialitatea tenis.

Perechea Cîrstea / Duşevina, în sferturi la Sydney

Perechea Sorana Cîrstea / Vera Duşevina (România / Rusia) s-a calificat, ieri, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Sydney (Australia), dotat cu premii în valoare totală de 600.000 de dolari. Cîrstea şi Duşevina au învins, în runda inaugurală, cu 6-2, 3-6, 10-6, cuplul rus Svetlana Kuzneţova / Nadia Petrova. În sferturi, Cîrstea şi Duşevina vor întîlni perechea Cara Black / Liezel Huber (Zimbabwe / SUA), cap de serie nr. 1, care a trecut, cu 6-4, 6-1, de cuplul Anna-Lena Gronefeld / Tiantian Sun (Germania / China).

Dublul Gallovits / Santoja s-a calificat în sferturi la Hobart

Perechea Edina Gallovits (România) / Arantxa Parra Santoja (Spania) a învins, ieri, cuplul Maria Elena Camerin (Italia) / Lourdes Dominguez Lino (Spania), scor 6-4, 6-0, reuşind astfel calificarea în sferturile turneului de la Hobart (Australia). Pentru calificarea în această fază a competiţiei, Gallovits şi Santoja şi-au garantat cîte un cec în valoare de 1.650 de dolari şi 70 de puncte WTA. În următorul meci, perechea Gallovits / Santoja va întîlni cuplul Sania Mirza (India) / Francesca Schiavone (Italia), cap de serie nr. 4.

Hănescu a ratat calificarea în turul secund la Auckland

Tenismanul Victor Hănescu a ratat, ieri, calificarea în turul al doilea al turneului de la Auckland (Noua Zeelandă), dotat cu premii în valoare totală de 480.750 de dolari. Hănescu a fost învins, în runda inaugurală, cu 6-3, 6-4, de argentinianul Juan Monaco, cap de serie nr. 8. Pentru participarea la turneul de la Auckland, Hănescu va încasa un cec în valoare totală de 4.490 de dolari, dar nu va primi niciun punct ATP.

Baschetbalistele tricolore, a patra victorie consecutivă în barajul pentru rămînerea în Divizia A

Naţionala de baschet feminin a României a învins, aseară, pe teren propriu, reprezentativa Bosniei-Herţegovina, cu de 78-47 (34-25), în cea de-a patra partidă din cele şase programate în cadrul turneului de baraj pentru rămînerea în Divizia A europeană. Marcatoarele echipei României au fost Paşcalău 21 puncte, Mandache 18, Boriga 11, Pârău 9, Meszaros 6, Ciocan 5, Drăguşin 4, Tarţa 2, Nagy 2, în timp ce din tabăra bosniacă s-a remarcat Stupar, autoare a 12 puncte. În primul meci din grupă, disputat în deplasare, cu Bosnia-Herţegovina, tricolorele s-au impus, cu 101-66, în cel de-al doilea au cîştigat, pe teren propriu, în faţa Finlandei, cu 80-49, iar în cel de-al treilea au fost de asemenea învingătoare, în deplasare, cu Anglia, scor 75-71. După patru partide disputate, România conduce grupa de baraj, cu 8 puncte. După ratarea partidelor din cadrul grupelor preliminarii, care au dat şansa reprezentativei României de a lupta pentru calificarea la turneul final al Campionatului European din 2009, echipa antrenată de George Mandache a fost obligată să joace pentru evitarea retrogradării în eşalonul secund continental. Echipa României mai are de jucat două meciuri, cu Finlanda, pe 16 ianuarie (deplasare), şi cu Anglia, pe 19 ianuarie (la Tîrgovişte). La finalul celor şase jocuri, primele două clasate vor rămîne în Divizia A continentală, iar ultimele două clasate vor retrograda în Divizia B.

Sferturile de finală ale Cupei României la baschet masculin

Federaţia Română de Baschet a anunţat, ieri, rezultatele tragerii la sorţi a meciurilor din sferturile de finală ale Cupei României la masculin, care se vor desfăşura în dublă manşă eliminatorie. Conform anunţului, programul meciurilor din sferturi ste următorul: BC Mureş - CSU Ploieşti, CSU Braşov - BC Tîrgovişte, Energia Rovinari - Elba Timişoara şi BCMUS Piteşti - CS Otopeni. Partidele tur sînt programate pe 28 ianuarie, pe terenul echipelor gazdă, iar returul pe 25 februarie, în deplasare. Echipele calificate vor disputa apoi meciurile din Final Four, data şi locul desfăşurării turneului nefiind încă stabilite.

Finala Cupei Mondiale de escaladă pe gheaţă va avea loc la Buşteni

Finala Cupei Mondiale de escaladă pe gheaţă va avea loc la Buşteni, în perioada 5-8 februarie, valoarea totală a premiilor competiţiei la care şi-au anunţat participarea peste 50 de sportivi fiind de 18.000 de euro, a declarat, ieri, preşedintele Clubului Alpin Român, Mihai Pupeză. Pînă în acest moment, la etapa de la Buşteni s-au înscris concurenţi din 16 ţări - Marea Britanie, Austria, Franţa, Olanda, Elveţia, SUA, Italia, Spania, Rusia, Slovenia, Ucraina, Cehia, Bulgaria, Croaţia, Coreea de Sud şi România. Etapa de la Buşteni va conţine două probe, una de dificultate şi una de viteză. Ambele probe se vor desfăşura pe structuri artificiale acoperite cu gheaţă, acestea urmînd să fie amplasate lîngă pîrtia Kalinderu. Proba de dificultate constă în escaladarea mai multor tavane şi obstacole de gheaţă sau prize artificiale aflate la o înălţime de peste 20 m, în timp ce peretele de escaladă viteză are înălţimea standard de 15 m, este vertical şi acoperit cu 25 cm de gheaţă. Pe traseul de viteză se va încerca doborîrea recordului mondial stabilit anul trecut pe aceeaşi structură. “Pentru acest concurs se va folosi, în premieră mondială, o instalaţie de refrigerare ce va permite desfăşurarea competiţiei la temperaturi de pînă la 10 grade Celsius. Aceasta a fost proiectată şi construită în Canada”, a spus Pupeză.