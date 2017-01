Mutu ar putea reveni la Inter

Directorul sportiv al clubului AC Fiorentina, Pantaleo Corvino, îşi doreşte împrumutul pentru şase luni al atacantului Mario Balotelli, de la Internazionale Milano, şi îi oferă în schimb campioanei Italiei prima opţiune de cumpărare, în vară, a lui Adrian Mutu. „Inter ar avea cale liberă pentru a-l aduce, în iunie, pe românul Adrian Mutu, care a decis de mai mult timp să plece de la clubul toscan la sfîrşitul sezonului. Jucătorul ar sosi la Milano pentru 14,6 milioane de euro, plus un fotbalist împrumut”, informează site-ul violaplanet.com. Motivul pentru care trecerea internaţionalului român la clubul milanez nu se realizează în această iarnă este că gruparea din Florenţa doreşte să cedeze un alt atacant în această perioadă de mercato, pe Giampaolo Pazzini. Fiorentina încercă să-l convingă pe Pazzini să meargă la Udinese pentru a-l putea aduce, din iunie, pe înlocuitorul ideal pentru fotbalistul român, Fabio Quagliarella. Adrian Mutu a mai fost legitimat la clubul din Milano în 2000, atunci cînd Inter l-a transferat de la Dinamo Bucureşti, dar Mutu nu a jucat decît zece partide pentru milanezi.

CFR Cluj i-a prezentat, oficial, pe Flores, Frangipone şi Viana

Noile achiziţii ale campioanei en titre CFR Cluj, Dario Flores, Paolo Frangipone şi Agustin Viana, au fost prezentate oficial, ieri, la gruparea din Gruia, iar preşedintele Iuliu Mureşan a declarat că fotbaliştii vor deveni în scurt timp vedete. „Noi nu transferăm vedete, pentru că jucătorii pe care îi luăm devin vedete la noi, şi la fel se va întîmpla şi cu cei trei într-un timp foarte scurt”, a spus Mureşan. „Dario Flores este un jucător care ne-a plăcut foarte mult, pentru că evoluează cu multă ambiţie, dăruire şi are calităţi excepţionale. În plus, are vîrsta propice performanţei (n.r. - 24 de ani). Viana este un fundaş puternic şi are calităţi tehnice foarte bune, în timp ce Frangipane are la 29 de ani o experienţă foarte mare şi este un adevărat număr 10. I-am urmărit foarte mult pe toţi înainte de a-i cumpăra şi sper să ne ajute”, a declarat preşedintele campioanei. În afară de cei trei jucători, CFR a mai achiziţionat în această pauză competiţională un atacant sîrb, Rade Veljovici.

Ilie Iordache, spre Dinamo

Preşedintele clubului Pandurii Tg. Jiu, Marin Condescu, a declarat că mijlocaşul Ilie Iordache şi-a încheiat activitatea la gruparea gorjeană şi va evolua la Dinamo în returul ediţiei 2008-2009 a Ligii I. „M-am întîlnit cu Borcea şi l-am cedat pe Ilie Iordache la Dinamo. Eu plătesc 100.000 de euro pentru doi ani şi jumătate, atît cît a jucat Iordache la noi. Toate litigiile financiare între mine şi Iordache se sting, Iordache se întoarce la Dinamo pe salariul pe care l-a avut acolo şi în luna iunie. Personal, îl apreciez foarte mult şi cred că i-am găsit cea mai bună soluţie. Este un jucător care va confirma, are potenţial şi cel tîrziu la vară va fi în lotul echipei naţionale”, a spus Condescu. Surprinzător, jucătorul a declarat că nu va pleca de la Pandurii, deoarece lui nu i s-a comunicat că este jucătorul formaţiei Dinamo Bucureşti. “De ce să plec de la Pandurii? Vreau doar să-mi primesc banii, de aceea am depus acel memoriu. Nu plec nicăieri de aici pentru că eu sînt jucătorul celor de la Pandurii. Nu ştiu de nicio înţelegere între Dinamo şi Pandurii şi nu mă interesează, eu rămîn la Tg. Jiu, nu plec de aici”, a spus Iordache.

Luis Aragones, cel mai bun selecţioner din 2008

Antrenorul care a cîştigat titlul european cu Spania, Luis Aragones, a fost desemnat, ieri, cel mai bun selecţioner al anului 2008, într-un clasament întocmit de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Luis Aragones ocupă prima poziţia a clasamentului, cu 252 de puncte, devansîndu-l clar pe ocupantul locului secund Guus Hiddink, cel care are doar 145p. Pe poziţia a treia se află Fatih Terim, cu 72p. Clasamentul celor mai buni zece selecţioneri ai anului 2008: 1. Luis Aragones (Spania) - 252 puncte; 2. Guus Hiddink (Olanda) - 145p; 3. Fatih Terim (Turcia) - 72p; 4. Sergio Batista (Argentina) - 62p; 5. Joachim Low (Germania) - 48p; 6. Hassan Shehata (Egipt) - 46p; 7. Fabio Capello (Italia) - 38p; 8. Gerardo Daniel Martino (Paraguay) - 36p; 9. Carlos Caetano “Dunga” (Brazilia) - 24p; 10. Marcello Lippi (Italia) - 18p. Selecţionerul naţionalei României, Victor Piţurcă, nu a intrat în acest top, el fiind devansat de alţi antrenori precum Samson Siasia (Nigeria) sau Jean-François De Sart (Belgia). Ultima dată cînd un tehnician român a fost topul celor mai buni zece antrenori din lume a fost în 1999, cînd Victor Piţurcă s-a clasat pe locul 10, la egalitate cu Erich Ribbeck (Germania). Acest premiu se acordă începînd din 1996, iar de atunci cea mai bună clasare a unui român a fost poziţia a 7-a, ocupată de Anghel Iordănescu în 1997.

Marcatorul golului Braziliei în finala CM din 1950 a decedat

Albino Friaca Cardoso, marcatorul unicului gol al Braziliei în finala Cupei Mondiale din 1950, cîştigată de Uruguay, scor 2-1, a decedat la vîrsta de 84 de ani, după ce a fost spitalizat 45 de zile din cauza unei pneumonii. Înfrîngerea echipei lui Friaca în finala disputată pe Stadionul “Maracana” din Rio de Janeiro, în faţa a 200.000 de spectatori, a fost considerată o dramă în Brazilia. Friaca a jucat pentru echipele de club Sao Paulo, Ponte Preta, Guarani şi Vasco de Gama.

Sîrbul Darko Kovacevic a fost supus unei operaţii pe cord

Atacant sîrb al formaţiei Olympiakos Pireu, Darko Kovacevic, a fost supus, ieri, în Spania, unei operaţii pe cord, a anunţat formaţia greacă într-un comunicat oficial. Fotbalistul în vîrstă de 35 de ani a plecat spre Spania acum cîteva zile, după ce medicii au descoperit creşterea presiunii arteriale şi subţierea arterelor, a anunţat Olympiakos. Kovecevic a fost supus unei angioplastii coronare în San Sebastian, Spania, în cursul zilei de marţi. Gruparea greacă a precizat că operaţia s-a desfăşurat foarte bine şi sîrbul poate părăsi miercuri spitalul. Darko Kovacevic, care este posibil să se retragă din activitate din cauza problemelor medicale, a mai evoluat la Lazio, Juventus, Real Sociedad sau Sheffield Wednesday. El a marcat 10 goluri în cele 55 de partide jucate pentru naţionala Iugoslaviei.

Brandao va juca la Marseille

Olympique Marseille şi Şahtior Doneţk au ajuns la un acord în urma căruia atacantul brazilian Evaeverson Lemos da Silva “Brandao” va evolua pentru la gruparea franceză. „Este o adevărată bestie, va călca totul în picioare pentru a trage echipa după el. Brandao este un vîrf de careu care impresionează prin angajament şi determinare. Mă va ajuta mult prin presingul pe care îl va face la fundaşii adverşi”, a declarat antrenorul Eric Gerets. Brandao (28 de ani, 1,89 m) a fost adus de Marseille pentru a suplini absenţa golgeterului senegalez Mamadou Niang, indisponibil mai multe luni din cauza unei accidentări. Atacantul brazilian a evoluat la Şahtior din 2002, an în care a fost cumpărat de la Sao Caetano.

Hamann, indisponibil aproape trei luni

Mijlocaşul lui Manchester City, Dietmar Hamann, este suspect de fractură la tendonul degetului mare al piciorului drept şi va lipsi de pe gazon între 9 şi 12 săptămîni. „Didi a lovit greşit o minge la antrenamentul de ieri şi, din păcate, şi-a fracturat tendonul degetului mare. Va merge la Zurich pentru a consulta un chirurg care l-a tratat pentru o problemă similară în trecut. Este o lovitură pentru noi, deoarece, în cel mai bun caz, va absenta între 9 şi 12 săptămîni. Situaţia este cu atît mai delicată cu cît mai avem şi alţi mijlocaşi accidentaţi”, a afirmat managerul lui City, Mark Hughes. Presa britanică scrie că Manchester City va încerca acum să facă o nouă ofertă pentru mijlocaşul lui West Ham United, Scott Parker, care a mai evoluat în trecut şi la Chelsea.

O fostă patinatoare a născut la două zile după ce a intrat în moarte cerebrală

Fosta patintoare Jayne Soliman a născut prematur, prin cezariană, o fetiţă care cîntăreşte 972 de grame, la două zile după ce a intrat în moarte cerebrală. Jayne Soliman avea 41 de ani şi a născut prematur la şase luni şi o săptămînă de sarcină. Fosta sportivă a leşinat din cauza unei hemoragii cerebrale şi a fost adusă la spital. Timp de 48 de ore ea a fost menţinută în viaţă cu ajutorul aparatelor, după care a fost declarată moartă din punct de vedere cerebral. În tot acest timp, medicii i-au administrat două doze mari de steroizi pentru ca fetiţei să i se dezvolte plămînii. După ce fetiţa s-a născut aparatele au fost oprite. Fetiţa va purta numele egiptean Aya, care înseamnă minune în arabă.

Fostul fotbalist Dario Silva vrea să participe la Jocurile Paralimpice din 2012...

Fostul atacant uruguayan Dario Silva, care a pierdut un picior în urma unui accident rutier suferit în 2006, la Montevideo, a declarat că vrea să participe la Jocurile Paralimpice de la Londra din 2012. Dario Silva, al cărui picior drept a fost amputat de sub genunchi, doreşte să participe în probele de canotaj la ediţia din 2012 a Jocurilor Paralimpice. „Îmi place să dau la vîsle şi mă provoc singur pentru a ajunge la Londra. Aceasta este o promisiune şi un vis pe care doresc să le împlinesc”, a spus fostul jucător al echipelor FC Sevilla şi Portsmouth. În vîrstă de 36 de ani, Dario Silva a revenit pe gazon, purtînd o proteză, într-un meci caritabil ce s-a disputat la Maldonado. Fondurile strînse au fost destinate ajutorării copiilor săraci din Uruguay.

... Iar Alessandro Zanardi vrea să concureze în proba de maraton

Fostul pilot de Formula 1, Alessandro Zanardi, care în 2001 a avut un accident în urma căruia i s-au amputat ambele picioare, a anunţat că intenţionează să participe la maratonul Jocurilor Paralimpice din 2012, de la Londra. “Londra nu este doar un vis. În viaţa mea am transformat multe vise în realitate, de aceea am acest obiectiv”, a explicat Alessandro Zanardi. Zanardi are 42 de ani şi a fost pilotul scuderiilor Jordan, Lotus şi Williams. În 2001, Zanardi a suferit un accident foarte grav, în urma căruia ambele picioare i-au fost amputate.

Guvernul canadian nu va acorda bani suplimentari pentru organizarea JO de iarnă din 2010

Guvernul canadian nu va acorda nicio sumă suplimentară de bani pentru organizare Jocurilor Olimpice de iarnă de la Vancouver din 2010, în ciuda unor importante depăşiri ale costurilor, a avertizat premierul Stephen Harper. “Noi nu vom furniza fonduri suplimentare şi nu vom plăti costurile suplimentare”, a declarat Harper, la o conferinţă de presă în Vancouver. Aproximativ 369 milioane de dolari îi lipsesc oraşului Vancouver pentru a finaliza plata pentru satul olimpic din Fals Creek, al cărui cost total de construcţie este de aproximativ 820 de milioane de dolari. Premierul a subliniat, totuşi, că Ottawa ar putea rezolva problema costurilor pentru securitate estimate la 175 de milioane de dolari.

Schumacher a crezut că o să moară după accidentul de la Silverstone din 1999

Septuplul campion mondial de Formula 1, Michael Schumacher, a dezvăluit, într-un interviu acordat televiziunii germane, că a simţit cum inima a încetat să-i mai bată după un violent accident la Grand Prix-ul Marii Britanii din 1999, de pe circuitul de la Silverstone. “Am simţit cum frecvenţa cardiacă se diminua şi, dintr-odată, inima mea încetat complet să bată. Totul a devenit negru. Am crezut atunci că aşa trebuie să simţi cînd treci în lumea de dincolo”, a declarat Schumacher într-un interviu care a fost difuzat, marţi seară, de canalul public ZDF. Schumacher şi-a fracturat piciorul drept şi a lipsit de la următoarele şase Grand Prix-uri după Marele Premiu de la Silverstone, cînd, aflat la volanul monopostului său Ferrari, a lovit violent o barieră de securitate “Nu ştiu cît timp am fost plecat şi dacă a fost vorba de un simplu leşin sau de o stare de şoc. Ştiu că inima mea a încetat să mai bată. Cel puţin aşa am simţit”, a menţionat Schumacher, care a calificat acest accident drept o “experienţă interesantă”. Pe de altă parte, “Schumi”, care a împlinit 40 de ani pe 3 ianuarie, a repetat că nu intenţionează să revină în Formula 1. “Am făcut acest lucru 16 ani şi nu mai am motivaţie”, a explicat germanul, care ocupă, de la retragerea din 2006, un post de consilier la Ferrari.