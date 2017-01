Înscrieri pentru Campionatul Judeţean de fotbal în sală

Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) organizează, în perioada 24 ianuarie - 1 martie, Campionatul Judeţean de fotbal în sală. Înscrierile se fac la sediul AJF, pînă în data de 22 ianuarie, cînd va avea loc şedinţa tehnică a turneului. La competiţie pot lua parte şi echipele de old-boys care doresc să joace la un turneu organizat de AJF special pentru jucătorii de peste 35 de ani, în paralel cu Campionatul Judeţean. Meciurile se vor desfăşura în sala din Techirghiol.

Hănescu, învins de Roddick

Tenismenul român, Victor Hănescu, a fost învins, ieri, de americanul Andy Roddick, scor 3-6, 2-6, în cadrul sferturilor de finală ale turneului de Doha, dotat cu premii în valoare de 1.110.250 de dolari. Pentru prezenţa sa în sferturi, Victor Hănescu a primit un cec în valoare de 27.650 de dolari şi 45 de puncte ATP. Aceasta este cea de-a treia înfrîngere a lui Hănescu în faţa lui Roddick, după cea din 2003 la Mastersul de la Paris şi cea din 2006 la Mastersul de la Roma. În proba de dublu, Victor Hănescu şi americanul James Cerretani au evoluat aseară împotriva principalilor favoriţi Daniel Nestor / Nenad Zimonjici (Canada / Serbia). Hănescu (27 de ani) a cucerit un singur titlu ATP în cariera de tenismen profesionist, în 2008, la Gstaad, şi ocupă locul 48 în ierarhia ATP.

Tecău a pierdut în turul I la Chennai

Primul meci oficial în 2009 s-a soldat cu un eşec pentru tenismanul constănţean Horia Tecău. Participant în turneul de dublu de la Chennai (India), turneu dotat cu premii de 450.000 de dolari, Tecău, alături de elveţianul Yves Allegro, a fost eliminat în runda inaugurală de perechea elveţiană Jean-Claude Scherrer / Stanislas Wawrinka, scor 6-7, 4-6, ratînd calificarea în sferturile de finală. Tecău şi Allegro au primit fiecare cîte 1.950 de dolari şi nu s-au ales cu niciun punct ATP.

Gallovits, eliminată la Auckland

Românca Edina Gallovits a fost învinsă, joi, de franţuzoaica Aravane Rezai, scor 3-6, 2-6, în cadrul unui meci din sferturile de finală ale turneului de la Auckland, dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. În partida de dublu din sferturi, perechea Edina Gallovits (România) / Eva Hrdinova (Cehia) a fost învinsă de Natalie Dechy (Franţa) / Mara Santangelo (Italia), scor 2-6, 4-6. Edina Gallovits are 24 de ani şi ocupă locul 75 în clasamentul de simplu, în timp ce la dublu se află pe poziţia 90.

Baschetbalistele tricolore, victorie în al doilea meci din barajul pentru rămînerea în Divizia A

Naţionala feminină de baschet a României s-a impus, miercuri seară, în faţa selecţionatei Finalndei, scor 80-49 (44-29), în cadrul celui de-al doilea meci pentru menţinera în Divizia A europeană. În partida disputată la Tîrgovişte, cele mai bune marcatoare ale tricolorelor au fost Maria Paşcalău (21p), Cristina Ciocan (11p), Monika Boriga (11p) şi Anita Meszaros (10p). Următoarea partidă a selecţionatei României este programată pe 10 ianuarie, cu naţionala Marii Britanii, în deplasare.

Oltchim şi-a amînat întîlnirea cu KZN Slatina

Singura partidă amînată din cadrul etapei a 11-a a Ligii Naţionale de handbal feminin este cea dintre KZN Slatina şi Oltchim Rm. Vîlcea. Întîlnirea dintre cele două echipe a fost mutată pe 14 ianuarie, pentru că echipa campioană joacă în Liga Campionilor, la data oficială a rundei. Oltchim are programată, pe 11 ianuarie, în deplasare, partida cu Larvik HK, din Grupa C a Ligii Campionilor. Preşedintele clubului vîlcean a dezminţit zvonurile conform cărora campioana ar urma să se despartă de antrenorul croat Ivica Rimanic. “La Oltchim este linişte, postul lui Rimanic nu este în pericol. Sincer să fiu îmi este ruşine de dînsul pentru că este un antrenor străin şi auzind astfel de zvonuri cine ştie ce crede. Este adevărat că la unul dintre antrenamente a trimis la vestiare sau la sala de forţă, nici nu ştiu, două handbaliste care nu erau conectate la şedinţa de pregătire. Mi se pare normal gestul lui, îl felicit”, a încercat să limpezească apele Gavrilescu, înainte de meciul cu Larvik.

Tereza Tamaş va lipsi şase luni

Portarul echipei Oltchim Rm. Vîlcea, Tereza Tamaş, va absenta şase luni de pe teren după ce a fost depistată cu virsul hepatic. „Tereza a făcut noi analize al căror rezultat a fost descifrat în Franţa. Va trebui să absenteze aproximativ o jumătate de an. Se poate antrena, dar nu la intensitate maximă”, a spus Petre Berbecaru, vicepreşedintele clubului vîlcean. Pentru a suplini absenţa Terezei Tamaş, conducerea clubului a chemat-o la lot pe Andreea Smedescu, jucătoare care a evoluat pînă acum sub formă de împrumut la HC Zalău. „În condiţiile date am considerat că este normal să o reincludem în lot pe Andreea Smedescu, o handbalistă în care avem mare încredere”, a adăugat Berbecaru. Vestea bună vine de la Narcisa Lecuşanu, care va face deplasarea în Norvegia, acolo unde Oltchim va întîlni, duminică, formaţia Larvik, în etapa a 5-a a Grupei C a Ligii Campionilor. Lecuşanu s-a accidentat la Campionatul European, la ultimul meci susţinut de echipa naţională a României contra Croaţiei, după care a suferit şi o operaţie la pometele stîng.