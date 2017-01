Înscrieri pentru Campionatul Judeţean de fotbal în sală

Asociaţia Judeţeană de Fotbal organizează în perioada 24 ianuarie - 1 martie Campionatul Judeţean de fotbal în sală. Înscrierile se fac la sediul AJF, pînă în data de 22 ianuarie, cînd va avea loc şedinţa tehnică a turneului. La competiţie pot lua parte şi echipele de old-boys care doresc să joace la un turneu organizat de AJF special pentru jucătorii de peste 35 de ani, în paralel cu Campionatul Judeţean. Meciurile se vor desfăşura în sala din Techirghiol.

Arbitrii din lotul A vor efectua un stagiu de pregătire în Antalya

Toţi arbitrii din lotul divizionar A vor susţine în perioada 14-21 februarie un cantonament centralizat în Antalya pentru pregătirea returului Ligii I, a declarat, ieir, preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Gheorghe Constantin. “Vom susţine acest stagiu chiar înainte de începerea returului pentru ca arbitrii să fie pregătiţi pentru campionat. În mod normal, nu ar trebui să mai aibă probleme din punct de vedere fizic în această perioadă. Vom vedea dacă va veni vreun lector de la UEFA, ar fi al treilea an consecutiv şi nu cred că e posibil. În ultimii doi ani tot am avut”, a afirmat Constantin. În perioada în care arbitrii din lotul A se vor afla în Antalya, opt echipe din primul eşalon au programate stagii de pregătire în aceeaşi zonă, printre care Dinamo, CFR Cluj, Gloria Bistriţa, Gloria Buzău sau Farul. Gheorghe Constantin a mai anunţat că arbitrii din loturile B şi C vor efectua la rîndul lor un stagiu de pregătire centralizat la Bucureşti şi Mediaş. “Cei din loturile inferioare se vor antrena împreună în perioada 7-13 februarie la centrele din Bucureşti şi Mediaş, în funcţie de localităţile din care provin”, a mai spus şeful CCA.

Oltchim a învins echipa lui Tadici

Oltchim Rm. Vîlcea a început cu dreptul anul 2009. După victoria categorică obţinută duminică, în Liga Campionilor, în faţa echipei ruseşti Lada Togliatti, elevele antrenate de Ivica Rimanic au învins, ieri, şi formaţia HC Zălau, scor 28-24 (16-10). Deşi succesul nu a mai fost atît de categoric ca cel înregistrat cu trei zile în urmă, vîlcencele au condus ostilităţile de la un capăt la altul în întîlnirea cu echipa manageriată de Gheorghe Tadici, fostul antrenor al Oltchimului. „Nu am emoţii la revenirea la Vîlcea, unde ştiu că oamenii nu au uitat cele şase trofee pe care le-am adus, am venit la prieteni. Sper însă ca Oltchim să depăşească rezultatele pe care le-a avut cu mine şi să ajungă în acest sezon în finala Ligii Campionilor. Cu siguranţă, Vîlcea nu va avea probleme să depăşească actuala grupă, va fi mai greu din grupele principale, însă sper să revină repede Maier, Olteanu şi Beşe, jucătoare de care este mare nevoie”. Tadici a continuat spunînd că „între Vîlcea şi Zalău rămîne prietenie şi o relaţie de strînsă colaborare, am multe jucătoare împrumutate de la Oltchim”. Fostul selecţioner a dezvăluit şi ce planuri are pe viitor: „Eu nu mai plec de la Zalău, unde am început cea de-a şaptea reconstrucţie, mai antrenez aici cinci ani şi apoi mă retrag. Sper ca în doi ani să fac din nou la Zalău o echipă de cupe europene”. La finalul partidei, fostul antrenor al Oltchimului a fost ovaţionat de cei 600 de spectatori, iar tehnicianul a mers la galeria vîlceană pe care a salutat-o. Oltchim a disputat meciul cu HC Zalău mai tîrziu decît era programat, pentru că în aceeaşi zi cu etapa din Liga Naţională, pe 4 ianuarie, a întîlnit Lada Togliatti, în Liga Campionilor. Următoarea etapă a Ligii Naţionale de handbal feminin este programată pe 11 ianuarie.

Perechea Gallovits / Hrdinova, în sferturi la Auckland

Perechea Edina Gallovits (România) / Eva Hrdinova (Cehia) s-a impus, ieri, în faţa cuplului neo-zeelandez Shona Lee / Kairangi Vano, scor 6-3, 6-4, în cadrul unui meci din manşa inaugurală a turneului de la Auckland (Noua Zeelandă), dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Pentru această victorie, cele două tenismene vor primi un cec în valoare de 1.650 de dolari şi 70 de puncte WTA. În sferturi, Gallovits şi Hrdinova vor întîlni cuplul Natalie Dechy (Franţa) / Mara Santangelo (Italia).

Hănescu şi Cerretani, în turul secund la Doha

Perechea Victor Hănescu / James Cerretani (SUA) s-a calificat în turul secund al turneului de dublu de la Doha (Qatar), după ce a eliminat cuplul Andreas Seppi (Italia) / Victor Troicki (Serbia), scor 6-4, 6-4. Hănescu şi Cerretani vor juca, în turul al doilea, împotriva învingătorilor din partida Fyrstenberg / Matkovski (ambii, Polonia, capi de serie 3) - Petzschner (Germania) / Peya (Austria). Hănescu este calificat în turul secund şi în turneul de simplu, unde îl va întîlni pe cîştigătorul disputei dintre ruşii Mikhail Iujnîi şi Igor Andreev (cap de serie 6).

Alegerile pentru preşedinţia FR de Tenis vor avea loc pe 23 februarie

În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Federaţiei Române de Tenis (FRT), s-a decis ca alegerile pentru funcţia de preşedinte să aibă loc pe 23 februarie. Vineri vor fi trimise în ţară şi convocările pentru alegeri. Pînă la o dată limită pe care o va stabili forul se vor putea depune candidaturi. Prima rundă a alegerilor pentru preşedinţia FRT a avut loc pe 10 decembrie, dar din lipsă de cvorum nu s-a putut vota. Candidaţii sînt actualul preşedinte interimar, Dumitru Hărădău, Florin Segărceanu şi Ruxandra Dragomir. De asemenea, şi fostul preşedinte al FRT, Ilie Năstase, şi-a manifestat dorinţa de a candida.

Ridzi s-a întîlnit cu Morariu şi Bellu

Ministrul Tineretului şi Sportului, Monica Iacob-Ridzi, s-a întîlnit, ieri, cu preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), Octavian Morariu şi cu fostul preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport (ANS), Octavian Bellu. “Această primă abordare a fost extrem de satisfăcătoare. Am vorbit despre finanţarea federaţiilor, despre FOTE din 2013, despre bugetul COSR şi despre anumite modificări în ceea ce priveşte motivaţia privatului de a investi în sport. Am mai vorbit şi despre detalii cum ar fi organizarea festivităţilor de premiere a celor mai buni sportivi pe anul 2008”, a declarat preşedintele COSR. Morariu a adăugat că speră să contribuie la modificările legislative necesare pentru sportul românesc. Octavian Morariu este de părere că fostul preşedinte ANS va rămîne în funcţia de secretar de stat în cadrul MTS. Monica Iacob-Ridzi a fost instalată, marţi, 23 decembrie 2008, în funcţia de ministru al Tineretului şi Sportului. MTS s-a desfiinţat în 2003, cînd a fost necesară micşorarea numărul de ministere, în conformitate cu criteriile de aderare la Uniunea Europeană. În locul MTS a fost înfiinţată Agenţia Naţională pentru Sport (ANS), instituţie ce a fost condusă în ultimii doi ani de Octavian Bellu. După numirea sa în funcţia de ministru al Tineretului şi Sportului, Monica Iacob-Ridzi a declarat că ar dori să îl păstreze pe Bellu în funcţia de secretar de stat pe probleme de sport. Pentru funcţia de secretar de stat pe probleme de tineret în cadrul MTS se vehiculează numele fostului deputat PSD, Răzvan Bobeanu. În Monitorul Oficial, din 24 decembrie, se precizează că Guvernul României a adoptat “Ordonanţa de Urgenţă pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare a administraţiei publice centrale”, care, la articolul 16 se referă la înfiinţarea Ministerului Tineretului şi Sportului.