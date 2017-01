Euphony Asse Lennik joacă pe 3 ianuarie

Două săptămîni ne mai despart de manşa tur a confruntării dintre Club Volei Municipal Tomis Constanţa şi Euphony Asse Lennik, din optimile de finală ale GM Capital Challenge Cup, care se va disputa la Constanţa, în Sala Sporturilor, pe 15 ianuarie, de la ora 17.00. Partida retur este programată pe 21 ianuarie, de la ora 21.30, în Belgia. Dacă formaţia antrenată de Stelio de Rocco îşi va relua pregătirile pe 5 ianuarie, Euphony Asse Lennik a încheiat ieri turneul de la Almelo (Olanda), învingînd cu 3-0 (25-23, 25-17, 29-27), în finala pentru locurile 5-6, echipa franceză Beauvais Oise. Lennik nu are în această perioadă zile libere, sîmbătă, 3 ianuarie, de la ora 21.30, urmînd să întîlnească, în deplasare, în etapa a 12-a, pe Noliko Maaseik, liderul campionatului Belgiei, echipă ce evoluează în Liga Campionilor.

Oltchim Rm. Vîlcea - Lada Togliatti, în Liga Campionilor la handbal feminin

Duminică, 4 ianuarie, de la ora 19.00, campioana României la handbal feminin, Oltchim Rm. Vîlcea, va susţine, pe teren propriu, a patra partidă din Grupa C a Ligii Campionilor. Adversara formaţiei noastre va fi echipa rusă HC Lada Togliatti, care s-a umpus, cu 34-33, în meciul tur. Duelul dintre cele echipe este unul deosebit de important în lupta pentru clasarea pe primele două locuri, care asigură calificarea în faza următoare a competiţiei. Echipa antrenată de croatul Ivica Rimanic are programate antrenamente atît pe 31 decembrie, cît şi pe 1 ianuarie. “Sînt sportive profesioniste şi aceasta este situaţia, meciul cu Lada este unul foarte important”, a declarat vicepreşedintele CS Oltchim, Petre Berbecaru. Campioana României nu le va putea folosi în meciul de duminică pe Pâslaru, Beşe şi Maier, toate trei accidentate. În schimb, Ada Nechita este refăcută şi va putea evolua, în timp ce Narcisa Lecuşanu a efectuat luni primul său antrenament normal, după operaţia la pometele stîng, la care a suferit o dublă fractură în meciul cu Croaţia, de la Campionatul European din Macedonia. În celălalt meci al grupei, sîmbătă, 3 ianuarie, de la ora 18.00, se vor întîlni HC Podravka Vegeta şi Larvik HK. Clasamentul grupei se prezintă astfel: 1. Oltchim 4p (golaveraj: +13); 2. Larvik 4p (+8); 3. Podravka 2p (-8); 4. Lada 2p (-13).

Turneul final al Ligii Europei Centrale la baschet masculin, la Timişoara

Liga Europei Centrale de Baschet (CEBL), cu sediul la Bratislava, a decis, marţi, ca turneul final al actualei ediţii a competiţiei regionale să aibă loc la Timişoara. Oraşul din Banat a avut cîştig de cauză în faţa localităţii maghiare Szekesfehervar. “Am cîştigat organizarea, în ciuda faptului că maghiarii se bucurau de o poziţie goegrafică mult mai bună, centrală. Paradoxal, cel mai intens lobby pentru noi l-au făcut cehii, care au de parcurs cea mai mare distanţă ca să ajungă la turneul final”, a declarat directorul sportiv al BCM Elba Timişoara, Adrian Vermeşan. Echipele calificate pentru turneul final, Final Four, care va avea loc pe 9 şi 10 ianuarie, sînt Albacomp Szekesfehervar (Ungaria), Kapfenberg Bulls (Austria), BCM Elba Timişoara şi Geofin Novy Jicin (Cehia).

CSU Metal Galaţi, locul secund la “Top Volley 2008”

Campioana României la volei feminin, CSU Metal Galaţi, s-a clasat pe locul al doilea la turneul “Top Volley 2008”, competiţie care s-a desfăşurat în perioada 27-29 decembrie la Basel (Elveţia). Luni seară, în finală, gălăţencele au pierdut meciul cu Vakifbank Istanbul (Turcia), scor 0-3 (28-30, 23-25, 19-25). Locul al treilea a revenit rusoaicelor de la Dinamo Moscova, care au învins, cu 3-1, în finala mică, formaţia franceză RC Cannes. Volero Zurich (Elveţia) s-a clasat pe poziţia a cincea, după ce a trecut, cu 3-2, de Esporte Recife (Brazilia).

Dorinel Munteanu spune că în scurt timp va rezilia contractul cu Steaua

Fostul antrenor stelist Dorinel Munteanu a declarat, marţi, la Sport.ro, că în cîteva zile va semna rezilierea contractului cu gruparea din Bulevardul Ghencea, iar Marius Lăcătuş va putea sta liniştit pe banca tehnică a “roş-albaştrilor”. “În cîteva zile voi semna rezilierea contractului cu Steaua, iar Lăcătuş va putea antrena fără probleme”, a spus Munteanu, care a afirmat că este încă în vacanţă şi nu s-a gîndit asupra viitorului său. “Dinamo are prima şansă la titlu, e pe primul loc, apoi Urziceni, CFR, vine tare Steaua... Eu n-am venit la Steaua ca să plătesc cuiva vreo datorie. Tot ce am construit a fost pe puterea mea. Steaua este un capitol încheiat. Ştiţi foarte bine ce s-a întîmplat, începînd de la venirea mea, apoi pe parcurs cu suporterii...”, a comentat fostul tehnician stelist.

Ştefan Radu, în echipa “Top Giovani” din Serie A

Fundaşul formaţiei Lazio Roma, Ştefan Radu, a fost ales de cotidianul Gazzetta dello Sport în echipa tinerilor (“Top Giovani”) care joacă în campionatul Italiei, pe baza evoluţiilor din august pînă la finalul anului 2008. Cotidianul italian îl prezintă pe Radu ca fiind “jolly român”. Echipa tinerilor din Serie A este următoarea: Curci (Siena) - portar; Radu (Lazio), Rossettini (Siena), Criscito (Genoa) - fundaşi; Isla (Udinese), Montolivo (Fiorentina), Hamsik (Napoli), De Ceglie (Juventus) - mijlocaşi; Pato (AC Milan), Lavezzi (Napoli) şi Zarate (Lazio) - atacanţi; Rezerve sînt Coda (Udinese), Kolarov (Lazio), Dzemaili (Torino), Marchisio (Juventus), Nocerino (Palermo), Acquafresca (Cagliari) şi Menez (Roma). Potrivit “Gazzetta dello Sport” peste toate aceste nume sînt Balotelli (Inter Milano) şi Giovinco (Juventus Torino).

Contra vrea să meargă cu Getafe în Europa

Fundaşul Cosmin Contra a declarat că îşi doreşte ca echipa sa, Getafe, să lupte în 2009 pentru a ocupa un loc care să-i asigure prezenţa în cupele europene. “În 2009 îmi doresc să fiu sănătos, pentru că în ultimii ani, la început, am avut cîteva accidentări uşoare, cred că toţi ne dorim să fim sănătoşi, nu doar sportivii, pentru că dacă eşti sănătos poţi munci şi poţi face bine lucrurile. Apoi vreau ca Getafe să aibă un an bun şi să luptăm pînă la final pentru a ajunge în cupele europene. Anul 2008 a fost fenomenal pentru mine, am jucat în UEFA cu o echipă mică, am jucat cu naţionala României la Euro, din nou finala Cupei Spaniei cu Getafe, dar a fost foarte frumos şi faptul că am reuşit să facem din Getafe echipa Spaniei”, a declarat Contra. Contra a menţionat că în pauza prilejuită de Crăciun a stat alături de familie. “M-am odihnit puţin, dar mereu este frumos să-ţi revezi colegii”, a comentat Contra.

Opt jucători de la Gaz Metan Mediaş, pe lista de transferuri

Jucătorii Bojan Cukic, Dorin Semeghin, Nemanja Vidakovic, Rafael Dos Santos, Nana Falemi, Alexandru Gego, Gabriel Crăciun şi Cosmin Paina au fost puşi pe lista de transferuri de conducerea echipei Gaz Metan, a declarat preşedintele Consiliului Director, Corin Cindrea. “Am luat această decizie în urma unei şedinţe de analiză pe care am avut-o înainte de Crăciun. Sîntem deja în discuţii cu mai mulţi jucători, pentru a întări lotul, dar avem destul timp pentru transferuri”, a declarat Cindrea, care a adăugat că gruparea din Mediaş ar dori să tranfere un fundaş central, un mijlocaş şi un atacant. Dintre cei opt fotbalişti puşi pe lista de transferuri, cinci au fost transferaţi în vara acestui an dar nu dat randamentul scontat, şi anume Cukic, Semeghin, Vidakovic, Rafael dos Santos şi Falemi.

Poli Iaşi, în pericol de desfiinţare

Preşedintele grupării Poli Iaşi, Sorin Boca, a declarat, marţi, că nu s-au plătit încă datoriile clubului în valoare de 1,2 milioane de euro, iar ianuarie este luna decisivă pentru viitorul echipei. “La sfîrşitul turului de campionat, acţionarii ne-au promis că vor face tot posibilul să achite datoriile de 1,2 milioane de euro pînă la sfîrşitul anului. Cu părere de rău trebuie să spun că nu am făcut progrese semnificative, acţionarii fiind prinşi cu activităţile legate de sărbătorile de iarnă. Este clar că avem datorii mari faţă de jucători, faţă de angajaţii clubului şi faţă de terţi, dar deocamdată nu putem face nimic. Poate în luna ianuarie ne vom achita datoriile. Atunci va avea loc o şedinţă a Consiliului de Administraţie în care se va decide viitorul Politehnicii Iaşi”, a spus Boca.