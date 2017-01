Cruciat s-a retras de la Australian Open

Tenismanul român Adrian Cruciat nu s-a refăcut complet după operaţia la genunchi, suferită în urmă cu o lună, şi a fost nevoit să declare forfait pentru primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open. “M-am operat în Germania, la Bielefeld, imediat ce s-a încheiat sezonul, tocmai pentru a nu rata startul lui 2009. Din păcate, recuperarea durează mai mult decît credeam şi, astfel, nu voi putea lua parte la Australian Open”, a declarat Cruciat, jucător situat pe locul 178 în clasamentul ATP. Cruciat a petrecut sărbătorile de iarnă acasă, la Timişoara, iar de astăzi se va pregăti la Bucureşti. “Sper ca la finalul lunii ianuarie să pot reveni în competiţii. În 2009 voi evolua mai mult în circuitul ATP decît în turnee challenger, deoarece sistemul de punctare se va schimba, în sensul că vor fi încurajaţi jucătorii care participă la competiţiile cu premii consistente. Ţinta mea pentru anul viitor este să intru în Top 100 ATP”, a mărturisit Cruciat. Jucătorul în vîrstă de 25 de ani este al treilea român în ierarhia mondială, după Victor Hănescu (locul 50 ATP) şi Victor Crivoi (133).

Ana Maria Brînză, cea mai bună scrimeră română a anului

Vicecampioană olimpică la spadă la Jocurile Olimpice de la Beijing, Ana Maria Brînză (CSA Steaua), a fost desemnată sportiva anului de către Federaţia Română de Scrimă. În 2008, Ana Maria a devenit campioană europeană cu echipa la competiţia de la Kiev, vicecampioană la individual şi a cîştigat concursul de la St. Petersburg şi Cupa Europei cu Steaua. De asemenea, Brînză a obţinut poziţia secundă la Havana, locul al treilea la Luxembourg şi Barcelona, la individual, şi la Nankin, cu echipa. Brînză a fost urmată în clasament de Mihai Covaliu (CS Dinamo), medaliat cu bronz la Olimpiadă, în proba de sabie, dar şi la Europenele de la Kiev, unde s-a clasat pe poziţia a patra cu echipa. Locul al treilea a revenit Simonei Alexandru (spadă), care a cucerit Cupa Europei cu Steaua, şi aurul cu echipa la Europenele de la Kiev.

Fostul dinamovist Diakite, prezentat oficial la Belenenses

Mourtala Diakite, fostul mijlocaş al formaţiei Dinamo Bucureşti, a semnat un contract valabil pe un an şi jumătate cu Belenenses şi a fost prezentat oficial la noua sa grupare, la care va purta numărul 80, informează site-ul oficial al echipei lusitane. Fotbalistul din Mali a fost împrumutat în vară de Dinamo de la Boavista pentru a-i face concurenţă lui Adrian Ropotan. Diakite a evoluat în acest tur doar în şase partide, timp de 240 de minute, însă evoluţiile sale au fost sub aşteptari, iar la finele acestui an a fost pus de oficialii dinamovişti pe lista de transferuri. Diakite, care va purta numărul 80 pe tricou la Belenenses, a mai jucat în Portugalia pentru Beira Mar, în perioada 2005-2007, şi pentru Boavista Porto, în sezonul 2007-2008.

Nicolae Dică a făcut donaţii în valoare de 2.800 de euro

Mijlocaşul echipei italiene Catania, Nicolae Dică, a făcut donaţii în valoare de 2.800 de euro unui fost jucător al formaţiilor FC Argeş şi Steaua Bucureşti, dar şi unui copil din Piteşti. Dică, care a petrecut Crăciunul la Piteşti, i-a donat 1.500 de euro fostului fotbalist Viorel Turcu, care se află într-o situaţie dificilă după ce i-a fost amputat piciorul. Internaţionalul român a mai ajutat un copil din Piteşti, care mai avea nevoie de 1.300 de euro pentru o operaţie.

Iancu are trei variante pentru banca tehnică

Patronul lui FC Timişoara, Marian Iancu, a declarat, duminică, că au mai rămas trei variante pentru postul de antrenor, un olandez de la Ajax, un tehnician tînăr din România şi italianul Alberto Cavasin, care este în acest moment principalul favorit. Italianul Alberto Cavasin (52 de ani) este liber de contract după ce şi-a reziliat înţelegerea cu Frosinone, din Serie B, iar înainte a mai pregătit formaţii precum Treviso, Ravenna, Cesena, Lecce, Fiorentina, Brescia sau Messina. Marian Iancu a mai anunţat că va achita pînă pe 31 decembrie şi toate datoriile către jucători şi angajaţii clubului, în valoare de 1,2 milioane de euro.