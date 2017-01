Cupa Mondială din Brazilia se va disputa în 12 oraşe

Ediţia din 2014 a Cupei Mondiale, care va avea loc în Brazilia, se va disputa în 12 oraşe şi nu în zece, cum era prevăzut iniţial, pentru ca regiunea Amazonia, care constituie 43 la sută din suprafaţa statului sud-american, să fie reprezentată la marea competiţie. Decizia luată de Confederaţia Braziliană de Fotbal a fost ratificată de Comitetul Executiv al FIFA, în cadrul recentei reuniuni de la Tokyo. Manaus şi Belem concurează pentru locul acordat Amazoniei, iar CBF, care doreşte să promoveze turismul în zonele respective, i-ar putea acorda cel de-al 12-lea loc unui oraş din regiunea Pantanal, întinsă pe două state ale Braziliei. Pentru găzduirea partidelor de la CM din 2014 concurează 18 oraşe. Pînă acum, numai Rio de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre şi capitala Brasilia sînt deja desemnate.

L’Equipe a anunţat cel mai bun “11” al anului

Jurnaliştii publicaţiei franceze L’Equipe au stabilit care este cel mai bun “11” din 2008, campionii europeni Casillas, Xavi şi Fernando Torres fiind incluşi în această formaţie. Dacă în anii precedenţi fotbaliştii sud-americani se aflau în prim plan, în 2008 doar brazilianul Dani Alves şi argentinianul Leo Messi, ambii de la FC Barcelona, au fost aleşi în echipa ideală, care arată astfel: Iker Casillas (Real Madrid) - Dani Alves (Barcelona), Rio Ferdinand (Manchester United), Nemanja Vidic (Manchester United), Patrick Evra (Manchester United) - Xavi (Barcelona), Steven Gerrard (Liverpool), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Manchester United) - Fernando Torres (Liverpool), Zlatan Ibrahimovici (Inter Milan).

Berbatov, fotbalistul bulgar al anului

Dimitar Berbatov, atacantul formaţiei engleze Manchester United, a fost desemnat, pentru al treilea an consecutiv, cel mai bun fotbalist bulgar al anului. Berbatov a cîştigat, astfel, pentru a cincea oara în cariera sa acest trofeu, egalîndu-l pe Hristo Stoicikov. Berbatov a fost urmat în clasament de portarul Georgi Petkov (Levski Sofia) şi de mijlocaşul Blagoy Georgiev (Slavia Sofia).

Arşavin, cel mai bun jucător din campionatul Rusiei

Mijlocaşul echipei Zenit Sankt Petersburg, Andrei Arşavin, a fost ales, duminică, cel mai bun jucător din campionatul rus în anul 2008, informează agenţia Calciomercato. Arşavin a cîştigat Cupa UEFA cu Zenit şi a ajuns pînă în semifinalele Campionatului European din Austria şi Elveţia cu reprezentativa Rusiei. Arşavin a fost urmat în această ierarhie de Iuri Jirkov (ŢSKA Moscova) şi de ucraineanul Anatoli Timoşciuk (Zenit).

Vucinici, fotbalistul anului în Muntenegru

Atacantul echipei AS Roma, Mirko Vucinici, a fost desemnat cel mai bun jucător muntenegrean al anului 2008. Vucinici, care a primit această distincţie pentru a treia oară consecutiv, a fost urmat în clasament de atacantul formaţiei AC Fiorentina, Stefan Jovetici. Treapta a treia a podiumului a fost ocupată de mijlocaşii Simon Vukcevici (Sporting Lisabona) şi Nikola Drincici (Amkar Perm).

Sîrbii intenţionează să reducă numărul străinilor din campionatul intern

Preşedintele Federaţiei Serbiei de Fotbal, Tomislav Karadzic, a declarat că pledează pentru limitarea numărului de fotbalişti străini care evoluează în competiţia internă, deoarece susţine că tinerii jucători autohtoni nu mai au oportunitatea să-şi demonstreze valoarea. “Foarte mulţi tineri de la noi din ţară nu mai au şansa să arate ce pot din cauza faptului că echipele din prima ligă preferă să cumpere străni de mîna a doua. Mai mult, jucătorii sârbi sînt vînduţi la echipe din străinătate de la vîrste foarte fragede, ceea ce de asemenea nu ne convine. Îi avertizez pe conducătorii cluburilor că nu pot cumpăra fotbalişti de valoare din străinătate pe sume de ordinul sutelor de mii de euro. Consider că a venit timpul să limităm numărul străinilor din campionat, iar rezultatele pe care le-a obţinut naţionala Under 21 îmi întăresc această convingere”, a afirmat Karadzic. Reprezentativa de tineret a Serbiei se află printre cele opt echipe calificate la Campionatul European de tineret din 2009, competiţie care va avea loc în luna iunie în Suedia, iar Partizan Belgrad, ocupanta ultimului loc în Grupa C a Cupei UEFA, a fost singura participantă a Serbiei în fazele superioare ale cupelor europene.

Ribery, dator şase milioane de euro?

Bruno Heiderscheid, fostul agent al internaţionalului francez Franck Ribery, a depus un memoriu împotriva mijlocaşului lui Bayern Munchen, care i-ar datora un comision în valoare de şase milioane de euro în urma transferului său de la Olympique Marseille la gruparea germană. “Ribery îmi este dator cu şase milioane de euro”, a afirmat Heiderscheid, care susţine că a fost amicul jucătorului francez înainte ca acesta din urmă să semneze cu o altă firmă de impresariat. “Înainte eram prieteni şi petreceam vacanţele împreună, dar din cauza soţiei sale, care îl domină, Franck a rupt înţelegerea cu mine”, a afirmat impresarul luxemburghez. Potrivit plîngerii făcute de Heiderscheid, care a negociat în vara lui 2007 transferul lui Ribery de la Marseille la Bayern, fotbalistul a decis să întrerupă unilateral contractul cu agentul său cu două săptămîni înaintea finalizării tranzacţiei. Fostul impresar al internaţionalului francez a pierdut deja un prim proces pe care l-a intentat împotriva mijlocaşului, în aprilie 2008, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). Ribery a fost cumpărat în luna iunie a anului trecut de Bayern Munchen de la Olympique Marseille pentru aproximativ 25 de milioane de euro, devenind astfel cel mai scump transfer din istoria grupării muncheneze.

Hoţii nu au furat “Balonul de Aur” al lui Ronaldinho

Autorităţile italiene au anunţat că locuinţa atacantului brazilian Ronaldinho a fost jefuită de patru indivizi necunoscuţi ce au luat cu ei mai multe bijuterii şi obiecte de valoare, dar care nu au furat însă şi trofeul “Balonul de Aur” pe care fotbalistul l-a cîştigat în trecut. Incidentul a avut loc în noaptea de luni spre marţi în absenţa jucătorului lui AC Milan, care era plecat în ţara natală. Sursa citată scrie că infractorii, în număr de patru, au dezactivat sistemul de alarmă, au pătruns în interiorul vilei cu ajutorul unei scări, după care au furat mai multe bunuri în valoare de cîteva mii de euro. În mod paradoxal, hoţii au “uitat” însă să plece acasă şi cu “Balonul de Aur”, trofeu pe care fostul atacant al Barcelonei şi l-a adjudecat în 2005. Publicaţiile italiene notează că vila în care stă Ronaldinho de cînd s-a transferat la AC Milan a mai fost jefuită în trecut. Riccardo Sogliano, fost jucător şi, apoi, conducător în fotbal, care a locuit în vila respectivă, a fost, de asemenea, victima hoţilor, în 2002.

Alonso, din 2011 la Ferrari

Pilotul iberic Fernando Alonso de la Renault şi scuderia Ferrari au semnat un contract pe patru sezoane valabil din anul 2011, informează cotidianul Gazzetta dello Sport. Conform sursei citate, pilotul care va pleca după venirea lui Alonso va fi Kimi Raikkonen, care nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor celor de la Ferrari. Cotidianul aminteşte şi de declaraţia preşedintelui de la Ferrari, Luca Montezemolo, făcută de Crăciun şi în care a dat de înţeles că Alonso ar putea ajunge la scuderia italiană: „Îi avem pe Massa şi Raikkonen, pentru următorii doi ani. Pe viitor vom vedea. Alonso e un mare campion, viaţa e lungă, iar el e tînăr”. Alonso va concura pentru Ferrari din 2011 pînă în 2014, dar acordul include un pact prin care ibericul va ajunge la Ferrari în funcţie de evoluţia lui Raikkonen în sezonul viitor. Vineri, directorul executiv de la Renault, Flavio Briatore, a declarat că pilotul Alonso are toate calităţile pentru a deveni mai bun decît germanul Michael Schumacher. “Sînt doi piloţi diferiţi, din epoci diferite, dar eu cred că Fernando Alonso face mai puţine erori. Atunci cînd pilotează sub presiune, Alonso o face cel mai bine. Michael nu era la fel de curajos în astfel de condiţii”, a explicat Briatore. Spaniolul Fernando Alonso, în vîrstă de 27 de ani, are în palmares două titluri mondiale, în 2005 şi 2006. Michael Schumacher este considerat cel mai bun pilot de Formula 1 din istorie, el fiind de şapte ori campion mondial, dar şi pentru cele 91 de victorii, 68 de pole position şi 76 de cele mai rapide tururi.

Milionarul mexican Carlos Slim, interesat să cumpere Honda

Propietarul celei mai mari companii de telefonie din Mexic, Carlos Slim, este interesat să cumpere echipa de Formula 1 - Honda, el fiind deja în vizită la cea mai mare fabrică a producătorului de maşini, Brackley. Slim s-a întîlnit şi cu managerul general al Honda, Ross Brawn, iar pe lîngă magnatul mexican şi-a mai arătat interesul pentru Honda şi David Richards, fostul patron de la Subaru. La începutul lunii decembrie, constructorul de automobile Honda a anunţat că se va retrage din circuitul de Formula 1, pe fondul recesiunii globale care afectează puternic acest sport. Dacă iniţial se anunţase că nu se ia în considerare vinderea scuderiei, ulterior un comunicat de pe site-ul oficial al Honda anunţa că se caută totuşi un cumpărător. Honda s-a clasat pe locul 9 în clasamentul constructorilor în acest sezon, cu 14 puncte, iar pilotul brazilian Rubens Barrichello a realizat cea mai bună performanţă din istoria scuderiei japoneze, terminînd pe locul al treilea Marele Premiu de la Silverstone (Marea Britanie).

Tricoul galben purtat de Sastre în Turul Franţei, vîndut cu 15.000 de euro

Tricoul galben purtat de ciclistul Carlos Sastre în ultima etapă a Turului Franţei din 2008, cîştigat de spaniol în data de 27 iulie, a fost vîndut la o licitaţie cu 15.000 de euro. Suma respectivă va fi acordată Fundaţiei sportive Victor Sastre, înfiinţată şi condusă de tatăl ciclistului, care are ca scop ajutorarea tinerilor aflaţi în dificultate. O parte din aceşti bani va fi direcţionată către organizaţia non-guvernamentală SID-CAN, combatantă a bolilor grave. În 29 iulie 2008, Sastre, pentru prima oară cîştigător al Turului Franţei, la 33 de ani, i-a vizitat pe copiii bolnavi de cancer, internaţi la spitalul universitar din La Gantoise (Belgia), unde a donat 10.000 de euro. Sastre a cîştigat Turul Franţei în faţa australianului Cadel Evans, clasat al doilea ca şi în 2007, când a fost devansat de un alt spaniol, Alberto Contador.