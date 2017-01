Constanţa îşi va premia cei mai buni sportivi din 2008

Astăzi, de la ora 16.00, la Teatrul Naţional “Fantasio”, sportul constănţean va premia cele mai bune performanţe obţinute în acest an în cadrul unui spectacol de excepţie. Pentru al şaptelea an consecutiv, Consiliul Judeţean Constanţa şi Direcţia pentru Sport organizează Gala Sportului Constănţean, un eveniment în care cei mai valoroşi sportivi ai Constanţei vor primi recunoştinţa comunităţii. Peste 150 de sportivi şi antrenori sînt aşteptaţi să urce pe scenă, aceştia urmînd a fi însoţiţi şi de cei mai buni jurnalişti de sport desemnaţi în acest an. Tot azi, dar de la ora 11.00, la Restaurantul “Sport”, CS Farul îşi va prezenta bilanţul sportiv din 2008.

Final Four-ul Ligii Europene la volei feminin va avea loc la Bucureşti

Turneul Final Four al Ligii Europene pentru naţionalele de volei feminin, competiţie aflată la prima ediţie, va avea loc la Bucureşti, în perioada 3-5 iulie 2009, s-a stabilit, sîmbătă, la Luxemburg, unde se află sediul Confederaţiei Europene de Volei. Ţara noastră a fost reprezentată la această întîlnire de Sorin Strutinsky, vicepreşedintele Federaţiei Române de Volei şi preşedintele Club Volei Municipal Tomis Constanţa. Pentru accederea în Final Four-ul întrecerii feminine, opt echipe, împărţite în două grupe, vor disputa şase etape, în perioada 22 mai - 28 iunie. Din Grupa A fac parte Serbia, Bulgaria, Spania şi Grecia, în timp ce în Grupa B se află Turcia, Franţa, România şi Anglia. În Final Four se vor califica primele două clasate din fiecare grupă. În Liga Europeană masculină, România va evolua în Grupa B, alături de Belgia, Grecia şi Germania, tot pe parcursul a şase etape, în perioada 5 iunie - 12 iulie. Din Grupa A fac parte Spania, Turcia, Croaţia şi Marea Britanie, iar în Grupa C sînt Portugalia, Austria, Belarus şi Slovacia. Turneul Final Four la masculin va fi organizat în perioada 17-19 iulie, locul de desfăşurare urmînd să fie anunţat oficial pînă la sfîrşitul lunii ianuarie.

Chiriac a spus adio burlăciei

George Chiriac, unul dintre cei mai vechi componenţi ai formaţiei Rugby Club Judeţean Farul Constanţa, a trăit ieri unul din cele mai importante şi fericite momente din viaţă. În vîrstă de 30 de ani, jucătorul constănţean s-a căsătorit cu aleasa inimii sale, Giorgiana. “Este un moment care trebuia să apară în viaţa mea şi am ajuns la vîrsta la care trebuia să fac acest pas. Sînt foarte fericit! I-am avut alături şi pe conducătorii clubului, şi pe colegi, şi sincer îmi pare rău că nu au putut fi prezenţi şi stranierii din echipă, care în această perioadă sînt plecaţi acasă”, a spus Chiriac. Proaspătul cuplu a sărbătorit alături de familie şi colegi, într-un cadru restrîns, la un mic bar din apropierea Stadionului “Farul”.

Jo Jo Dan, noul campion WBC Intercontinental la categoria superuşoară

Boxerul Ionuţ Ion, alias Jo Jo Dan, a cîştigat titlul WBC Intercontinental la categoria superuşoară, după ce l-a învins pe mexicanul Miguel Casillas. Jo Jo Dan a cîştigat prin KO în repriza a 11-a meciul disputat vineri seară în gala “Invincibilii 3”, din Sala Olimpia din Ploieşti. Jo Jo Dan, al cărui palmares curpinde 23 de victorii la profesionişti şi nicio înfrîngere. s-a născut pe 9 august 1981, la Giurgiu, şi s-a format ca boxer la clubul Dinamo Bucureşti. Cele mai importante partide la profesionişti au fost împotriva lui Paul Delgado (KO în repriza a 12-a) şi a fostului campion mondial Raul Balbi (KO în repriza a 3-a). În aceeaşi gală au mai avut loc alte patru meciuri. Pentru titlul mediteraneean WBS, la categoria super-pană, Viorel Simion l-a învins pe ungurul Zsolt Nagy. Bogdan Dinu a cîştigat prin KO în faţa lui James Oscar Pratt Jr., la categoria grea, Sorin “Pantera” Tănăsie l-a învins pe spaniolul Juan Garcia Martin, la categoria pană, iar Lucian Bot l-a făcut KO pe ungurul Viktor Szalai, la categoria grea.

Tincu poate juca în campionatul Franţei

Talonerul român al echipei Perpignan, Marius Tincu, s-a declarat „uşurat şi fericit” după ce Liga Naţională de Rugby din Franţa (LNR) a acceptat propunerea Comitetului Naţional Sportiv (CNSOF) de a-i permite să evolueze în competiţiile naţionale. Propunerea CNSOF de a-l recalifica pe Tincu, suspendat de Comisia de Disciplină a Cupei Europei, este o „inovaţie extrem de importantă”, conform preşedintelui LNR, Pierre-Yves Revol. Propunerea a fost adoptată în unanimitate de Comitetul Director al LNR. Tincu a fost suspendat 18 săptămîni pentru un fault violent asupra jucătorului Paul James, de la Ospreys, într-un meci contînd pentru Cupa Europei.

Vicecampionul paralimpic Eduard Novak, sportivul anului 2008 în Harghita

Eduard Novak, medaliat cu argint în proba de ciclism de la Jocurile Paralimpice de la Beijing, a fost desemnat sportivul anului 2008 la Gala Sportului Harghitean, în cadrul căreia au fost premiaţi aproximativ 100 de sportivi şi 34 de echipe. „Am fost desemnat sportivul anului şi în 2007, dar anul acesta este special pentru mine. Am participat la Jocurile Paralimpice de la Beijing unde am obţinut medalia de argint, după o luptă foarte strînsă. Urmează încă 4 ani de muncă şi pregătire asiduă şi sper ca la următoarele Jocuri, care se vor desfăşura la Londra, să cîştig aurul”, a declarat Novak. Au mai fost premiaţi, printre alţii, biatlonista Eva Tofalvi, vicecampioana europeană la karate Alina Ţăran, echipele de hochei pe gheaţă Sport Club Miercurea Ciuc şi HC Csikszereda, precum şi echipa de fotbal în sală ASC Odorheiu Secuiesc.